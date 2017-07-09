Нетаньяху: перемирие в САР не должно привести к укреплению иранских позиций
Израиль рассчитывает, что Москва и Вашингтон рассмотрят и учтут его требования о недопустимости укрепления иранских сил при организации перемирия в юго-западных районах Сирии, передает РИА Новости заявление главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху.
По словам премьера, на этой неделе он обсуждал этот вопрос в телефонных разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что РФ и США готовы с полудня воскресенья объявить о прекращении огня в юго-западных провинциях Сирии Дераа, Кунейтра и Сувейда, которые соседствуют с Израилем и Иорданией.
Нетаньяху отметил также, что будет приветствовать прекращение огня в приграничных районах Сирии, если оно не усилит позиции проиранских сил.
По словам премьера, на этой неделе он обсуждал этот вопрос в телефонных разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
Они оба сказали мне, что понимают позицию Израиля и рассмотрят наши требования,сказал Нетаньяху на заседании правительства.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что РФ и США готовы с полудня воскресенья объявить о прекращении огня в юго-западных провинциях Сирии Дераа, Кунейтра и Сувейда, которые соседствуют с Израилем и Иорданией.
Нетаньяху отметил также, что будет приветствовать прекращение огня в приграничных районах Сирии, если оно не усилит позиции проиранских сил.
Израиль будет приветствовать настоящее прекращение огня в Сирии, но оно не должно привести к консолидации сил Ирана и его сателлитов в Сирии, в целом, и на юге Сирии, в частности,заявил он.
Использованы фотографии: http://warsonline.info
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