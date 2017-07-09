Нетаньяху: перемирие в САР не должно привести к укреплению иранских позиций

Они оба сказали мне, что понимают позицию Израиля и рассмотрят наши требования,

Израиль будет приветствовать настоящее прекращение огня в Сирии, но оно не должно привести к консолидации сил Ирана и его сателлитов в Сирии, в целом, и на юге Сирии, в частности,