13:24 09 июля

Нетаньяху: перемирие в САР не должно привести к укреплению иранских позиций

Израиль рассчитывает, что Москва и Вашингтон рассмотрят и учтут его требования о недопустимости укрепления иранских сил при организации перемирия в юго-западных районах Сирии, передает РИА Новости заявление главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху.

Нетаньяху: перемирие в САР не должно привести к укреплению иранских позиций


По словам премьера, на этой неделе он обсуждал этот вопрос в телефонных разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.


Они оба сказали мне, что понимают позицию Израиля и рассмотрят наши требования,
сказал Нетаньяху на заседании правительства.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что РФ и США готовы с полудня воскресенья объявить о прекращении огня в юго-западных провинциях Сирии Дераа, Кунейтра и Сувейда, которые соседствуют с Израилем и Иорданией.

Нетаньяху отметил также, что будет приветствовать прекращение огня в приграничных районах Сирии, если оно не усилит позиции проиранских сил.

Израиль будет приветствовать настоящее прекращение огня в Сирии, но оно не должно привести к консолидации сил Ирана и его сателлитов в Сирии, в целом, и на юге Сирии, в частности,
заявил он.

Использованы фотографии: http://warsonline.info
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Комментарии 5

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:12
    Нетаньяху: перемирие в САР не должно привести к укреплению иранских позиций
    А ,Сталину за создание государство Израиль ,памятник поставили? feel
    Наблюдатель2014
    1. сибиралт Сегодня, 13:22
      А Израиль то что забеспокойлся? belay Никто на него нападать не собирается, но сам постоянно шмаляет из-за угла.
      сибиралт
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:23
        сибиралт
        А Израиль то что забеспокойлся?
        Ой!Все житейские проблемы ,от скучно жить
        Наблюдатель2014
  2. bouncyhunter Сегодня, 13:14
    Нетаньяху: перемирие в САР не должно привести к укреплению иранских позиций

    Кому что , а лысому - расчёска . Даже если планета будет на куски разваливаться кто-то это попытается использовать для реализации своих "хотелок" .
    bouncyhunter
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:21
    Вот лучше бы помогли унечтожить игил, а мы вам поможем с сирийцами заключить мирный договор. А по Ирану -угрожать, не значит делать, угрожают они израильтянам долгие годы, но дальше слов не идут. Мантра у айятоллы такая -недобрым словом помянуть Израиль, ему от этого живется легче.
    Изгоняющий либероидов
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