В Британии резко возросло количество преступлений на почве расовой ненависти

Мы знаем, что национальные и глобальные события могут спровоцировать краткосрочный рост преступности на почве ненависти, и мы увидели это после референдума в прошлом году. Полиция показала решительный подход относительно этих преступлений,

С момента проведения референдума по Brexit в июне 2016 года в Великобритании зафиксирован беспрецедентный рост числа преступлений, совершаемых на почве расовой и религиозной ненависти, передает РИА Новости сообщение газеты Independent.Согласно данным полиции, за 11 месяцев после референдума о выходе Британии из ЕС количество подобных преступлений возросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – с 40,7 тыс. случаев до более чем 49,9 тыс.Самый большой рост числа преступлений на почве ненависти зафиксирован в графстве Гвент в Уэльсе – там это значение достигло 77 процентов. Значительное увеличение наблюдается также в графствах Уорикшир, Кент и Ноттингемшир.Религиозные организации, представляющие иностранцев в Соединенном Королевстве, тоже сообщают о растущей религиозной и расовой нетерпимости. Они призывают власти предпринять срочные меры и пересмотреть свой подход к подобным проявлениям.приводит газета слова представителя совета начальников полиции Великобритании.