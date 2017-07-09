В Британии резко возросло количество преступлений на почве расовой ненависти
С момента проведения референдума по Brexit в июне 2016 года в Великобритании зафиксирован беспрецедентный рост числа преступлений, совершаемых на почве расовой и религиозной ненависти, передает РИА Новости сообщение газеты Independent.
Согласно данным полиции, за 11 месяцев после референдума о выходе Британии из ЕС количество подобных преступлений возросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – с 40,7 тыс. случаев до более чем 49,9 тыс.
Самый большой рост числа преступлений на почве ненависти зафиксирован в графстве Гвент в Уэльсе – там это значение достигло 77 процентов. Значительное увеличение наблюдается также в графствах Уорикшир, Кент и Ноттингемшир.
Религиозные организации, представляющие иностранцев в Соединенном Королевстве, тоже сообщают о растущей религиозной и расовой нетерпимости. Они призывают власти предпринять срочные меры и пересмотреть свой подход к подобным проявлениям.
Согласно данным полиции, за 11 месяцев после референдума о выходе Британии из ЕС количество подобных преступлений возросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – с 40,7 тыс. случаев до более чем 49,9 тыс.
Самый большой рост числа преступлений на почве ненависти зафиксирован в графстве Гвент в Уэльсе – там это значение достигло 77 процентов. Значительное увеличение наблюдается также в графствах Уорикшир, Кент и Ноттингемшир.
Религиозные организации, представляющие иностранцев в Соединенном Королевстве, тоже сообщают о растущей религиозной и расовой нетерпимости. Они призывают власти предпринять срочные меры и пересмотреть свой подход к подобным проявлениям.
Мы знаем, что национальные и глобальные события могут спровоцировать краткосрочный рост преступности на почве ненависти, и мы увидели это после референдума в прошлом году. Полиция показала решительный подход относительно этих преступлений,приводит газета слова представителя совета начальников полиции Великобритании.
Использованы фотографии: Getty Images
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