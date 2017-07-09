17:21 09 июля

В Британии резко возросло количество преступлений на почве расовой ненависти

С момента проведения референдума по Brexit в июне 2016 года в Великобритании зафиксирован беспрецедентный рост числа преступлений, совершаемых на почве расовой и религиозной ненависти, передает РИА Новости сообщение газеты Independent.

В Британии резко возросло количество преступлений на почве расовой ненависти


Согласно данным полиции, за 11 месяцев после референдума о выходе Британии из ЕС количество подобных преступлений возросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – с 40,7 тыс. случаев до более чем 49,9 тыс.


Самый большой рост числа преступлений на почве ненависти зафиксирован в графстве Гвент в Уэльсе – там это значение достигло 77 процентов. Значительное увеличение наблюдается также в графствах Уорикшир, Кент и Ноттингемшир.

Религиозные организации, представляющие иностранцев в Соединенном Королевстве, тоже сообщают о растущей религиозной и расовой нетерпимости. Они призывают власти предпринять срочные меры и пересмотреть свой подход к подобным проявлениям.

Мы знаем, что национальные и глобальные события могут спровоцировать краткосрочный рост преступности на почве ненависти, и мы увидели это после референдума в прошлом году. Полиция показала решительный подход относительно этих преступлений,
приводит газета слова представителя совета начальников полиции Великобритании.

Использованы фотографии: Getty Images
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 36

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  1. Shurik70 Сегодня, 13:38
    Продолжайте кормить ИГИЛ, и будет ещё больше.
    Shurik70
    1. п-к Опарышев Сегодня, 14:42
      ИГ это амерская армия,не английская.
      п-к Опарышев
      1. Orionvit Сегодня, 15:40
        ИГ это амерская армия,не английская
        Какая разница? Или в западном блоке правая рука не ведает что делает левая?
        Orionvit
        1. п-к Опарышев Сегодня, 16:46
          Не будте наивным.Страновики США,терактами проводят свою линию в Англии.
          п-к Опарышев
  2. Чёрный Сегодня, 13:41
    Цитата: Shurik70
    Продолжайте кормить ИГИЛ, и будет ещё больше.

    Вот к чему приводит неадеквтная любовь голубых дядечек и престарелых тётичек к бородатым мальчикам wassat
    Чёрный
  3. Altona Сегодня, 13:44
    Если к вам заселять большое количество социальных паразитов, ментально чуждых и не считающихся с вашими интересами, то что вы хотите? Европа всё еще борется с "белым фашизмом", не замечая фашизм исламский. Но в ответ на исламский фашизм вырастет и белый фашизм.
    Altona
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:00
      Вы правы , уважаемый Altona . hi Как быстро забывают в Европе и за океаном уроки прошлой войны .
      bouncyhunter
  4. Горный стрелок Сегодня, 13:46
    Джина легко выпустить из бутылки. И очень трудно загнать его обратно.
    Горный стрелок
    1. kepmor Сегодня, 13:57
      загнать обратно?...поздно...европейская цивилизация проиграла эту войну...матке арабской женщины...
      kepmor
  5. новичок Сегодня, 13:50
    всё нормально. из ес выскочили, так сказать, а осадок в виде бармалеев переселенцев остался. это в общем надолго.
    новичок
  6. bubalik Сегодня, 13:57
    В Британии резко возросло количество преступлений на почве расовой ненависти
    ,,,и кто кому морды бьет angry ,,,где статистика wassat
    bubalik
    1. Олег Калугин Сегодня, 14:40
      вот, вот, какая то резаная статья случилась. обидно ведь)) приходится думать)))
      Олег Калугин
  7. Masya Masya Сегодня, 13:59
    чего, теперь- то, разговоры разговаривать, остается пожинать плоды своей миграционной политики... дальше больше...
    Masya Masya
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:09
      Здравствуй , Мариша ! hi love Есть у нагличан пословица , я её сразу на русский переведу : "Готовься пожинать зло" .
      bouncyhunter
      1. Masya Masya Сегодня, 14:16
        Паша, приветик! love

        а они знают, что посеяли по всему миру, вот и готовятся пожинать... уже пожинают...
        Masya Masya
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:25
          И вот почему-то мне их ну вот нисколечко не жалко ... Может , я безжалостный монстр ? recourse
          bouncyhunter
          1. Masya Masya Сегодня, 14:36
            Цитата: bouncyhunter
            Может , я безжалостный монстр ?

            да ладно на себя наговаривать... love просто каждому по способностям, каждому по труду... что заслужили, то и получили wink
            Masya Masya
            1. bouncyhunter Сегодня, 14:42
              Вспомнились слова Спартака Мишулина в фильме "Бедная Саша" :
              bouncyhunter
              1. Svarog51 Сегодня, 15:38
                Паша
                Может , я безжалостный монстр ?
                Я бы сказал, ты безжалостно добр. Как хирург, который удаляет больной орган, чтобы сохранить весь организм. good drinks
                Svarog51
                1. Masya Masya Сегодня, 15:53
                  Цитата: Svarog51
                  Как хирург, который удаляет больной орган, чтобы сохранить весь организм

                  так раковая опухоль организм уже поразила, ампутация бесполезна... разлагаться будут медленно, но верно... и болезненнооооо...
                  Masya Masya
                  1. Svarog51 Сегодня, 17:06
                    Мариночка Витальевна, love Тут Вы безусловно правы, но в некоторых случаях операция всё-таки помогает. К данному случаю это уже не относится, тут действительно - опухоль злокачественная и поразила весь организм. love love love
                    Svarog51
  8. rotmistr60 Сегодня, 14:11
    возросло на 23%

    Ну вот, даже у чопорных и надменных англичан терпение заканчивается. То ли еще будет?
    rotmistr60
    1. Олег Калугин Сегодня, 14:39
      ни чего и не будет. там написано, что полиция недремит
      Олег Калугин
      1. rotmistr60 Сегодня, 14:42
        На днях показывали Лондон. В ответ на исламские патрули англичане начали выставлять христианские. Дремлет полиция или нет, а коренным все начинает надоедать.
        rotmistr60
        1. Олег Калугин Сегодня, 15:00
          Цитата: rotmistr60
          ...а коренным все начинает надоедать.

          Значит полиция от хозяев получит пендаль и займется патрулями. так уже во франции было в том году
          Олег Калугин
    2. Masya Masya Сегодня, 14:45
      Цитата: rotmistr60
      То ли еще будет?

      снова... ойёё- ёй... wink
      Masya Masya
  9. Кецалькоатль Сегодня, 14:13
    бери топор - встречай гостей с гор!
    Кецалькоатль
  10. Олег Калугин Сегодня, 14:38
    По смыслу понял, что местные аборигены из англо-саксов вспомнили свою имперскую историю!)))
    От чего автору не написать было все открытым текстом.
    И так, 70 лет ломали Германию насаждая в ней европейские ценности и толерантность, а бахнуть может в Англии))
    Прикольно!
    А завезите как им еще тысяч 500 с азии и с африки)))
    Олег Калугин
  11. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:53
    Закончилась любовь, завяли помидоры? wassat Вообще-то закономерный итог недальновидной политики ес преклонения пред мигрантами fool
    Изгоняющий либероидов
  12. Олег Калугин Сегодня, 15:02
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    Вообще-то закономерный итог недальновидной политики ес преклонения пред мигрантами fool

    С чего вы взяли , что политика сия была недальновидной. Вы смените координаты расмотра ситуации и все встанет на место. Вы что на самом деле верите, что их завозили в ту же Европу ради добродетели христианской? ну-ну
    Олег Калугин
    1. Orionvit Сегодня, 15:44
      Вся эта история с мигрантами в Европе, это только начало, можно даже сказать пролог. Основные серии этого сериала, ещё впереди.
      Orionvit
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:51
        Олег Калугин hi их когда завозили, думали что сумеют ими упровлять, что они ручные, а вышло что мигранты упровляют ЕС, и что именно Европа ручная и на коротком поводке.
        Изгоняющий либероидов
        1. Orionvit Сегодня, 16:34
          Что мигранты "бедные и ручные", думали только тупые обыватели с промытыми мозгами. Те, кто провернул эту операцию, всё прекрасно знали, и на Европу им наплевать, и на европейцев. Даже больше, Европейские правительства, прекрасно понимая, чем это всё грозит, ничего не смогли возразить, а только тихонько блеяли о толерантности. Вопрос, кто смог провернуть такую операцию, что многие до сих пор думают, что всё получилось "стихийно"?
          Orionvit
  13. изя топ Сегодня, 15:42
    в Великобритании зафиксирован беспрецедентный рост числа преступлений, совершаемых на почве расовой и религиозной ненависти
    бритты гнобят пшеков,а те отрываются на поскакунчиках good
    изя топ
  14. Толстоевский Сегодня, 16:23
    как сказал один либераст в своей книжонке : "Сожрите друг друга"
    Толстоевский
  15. yuriy55 Сегодня, 16:36
    Религиозные организации, представляющие иностранцев в Соединенном Королевстве, тоже сообщают о растущей религиозной и расовой нетерпимости. Они призывают власти предпринять срочные меры и пересмотреть свой подход к подобным проявлениям.

    Вы чего туда ехали? Щасссс...GB, бывшая империя, на территории которой не заходило солнце, пойдёт на поводу бывших колоний... laughing Зелени объелись?
    yuriy55
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