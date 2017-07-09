17:20 09 июля

Польша намерена стать газовым хабом для региона

Польша проводит политику диверсификации поставок газа, в скором времени будет подписан долгосрочный контракт с Соединенными Штатами, передает РИА Новости заявление вице-премьера Польши Матеуша Моравецкого.

Польша намерена стать газовым хабом для региона


Недавно Польша получила из США первый танкер сжиженного газа и теперь работает над подписанием долгосрочного взаимовыгодного контракта.


Все должно быть для нас выгодным и оправданным с финансовой стороны,
сказал Моравецкий.

Проводимая нашим правительством политика диверсификации поставок газа – это означает, что мы его ищем от все большего количества поставщиков. В течение пяти ближайших лет мы хотим дойти до полной энергетической независимости Польши. Поэтому мы говорим среди прочих с нашими друзьями из Дании, Норвегии, Соединенных Штатов Америки о новой карте энергетической безопасности нашей страны,
рассказал он.

При этом вице-премьер уверен, что цена за американский газ будет конкурентоспособной, устраивающей Варшаву.

Я уверен, что компания PGNiG, ответственная за торговые переговоры, получит очень хорошие условия договора,
добавил он.

Моравецкий заявил также, что Польша хочет стать газовым хабом для региона.

Будучи крупнейшим государством Центральной и Восточной Европы, естественно, мы думаем об ответственности за энергетическую безопасность не только Польши, но и других стран, входящих в состав инициативы Трехморья и, например, Украины. Мы хотим быть партнером, который реально будет способствовать диверсификации источников поставок энергоносителей для стран нашего региона. В перспективе 5-10 лет Польша может стать региональным центром распределения газа за пределами России, но все зависит от кооперации с нашими друзьями по инициативе Трехморья и экономических условий,
сказал он.

Наша активность в области построения региональной энергетической безопасности не направлена против наших европейских союзников, потому что целью европейской энергетической политики в течение многих лет является диверсификация поставок газа, а не монополизация этих поставок,
заключил вице-премьер.

Использованы фотографии: depositphotos.com
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Комментарии 61

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  1. Muvka Сегодня, 14:06
    Я так понимаю о цене газа они еще не договаривались? Забавно.
    Muvka
    1. Vadivak Сегодня, 14:08
      Цитата: Muvka
      Я так понимаю о цене газа они еще не договаривались? Забавно.


      У американцев себестоимость по любому выше чем наш, вот и получается, что 75–80% объемов СПГ-терминалов в Европе стоит пустыми, Польша в очереди
      Vadivak
      1. хрыч Сегодня, 14:17
        Цитата: Vadivak
        Польша в очереди

        Польский хаб, т.е. они решили стать похабными laughing
        хрыч
        1. Чёрный Сегодня, 14:52
          Все их потуги либо полная чушь, либо разбазаривание бабла.....сжиженный штатовский газ никогда не будет дешевле , чем из нашей трубы. Так что пущай строят....в чём я кстати сомневаюсь. Это ж какой танкерный флот надо иметь, что бы перетащить столько газа laughing ....
          Чёрный
          1. ASG7 Сегодня, 16:43
            А мне кажется все предельно ясно, американцы под флагом "третьей" страны закупает у нас сжиженный газ и под видом своего продают полякам. И главное все довольны, полякам - не российский газ, русским - деньги за газ, а американцам - барыши с поляков - вот оно в чем счастье.
            ASG7
        2. avt Сегодня, 14:52
          Цитата: хрыч
          Польский хаб, т.е. они решили стать похабными

          Похабень страной
          Цитата: Inok10
          Польша "собачка на привязи"

          no Гиена Европы bully
          Цитата: bouncyhunter
          амоутешением и самообманом западные соседи решили заняться ?

          А вот и НЕТ!Эти гиены , не смотря на то что на каждом шагу пытаются обгадить ,,кровавый , тоталитарный коммунистический режим прошлого" ,живут исключительно по заветам Ульянова , партийный псевдоним Ленин
          ..политика это концентрированная экономика , говорил я........политика НЕ МОЖЕТ НЕ ГЛАВЕНСТВОВАТЬ НАД ЭКОНОМИКОЙ.
          bully Азбука ма"ксизма това"ищии! По факту ляхи в потугах перехватить , а точнее получить у USов ярлык на ношение хоругви ,,лидер Эуропы", тупые ляхи доказывают правоту ленинской формулы - аксиомы вообще то -,,Учение Маркса всесильно , потому что оно верно." bully Но можно и по Лаврову - ,,Д..ы Б...ь" Не успокоятся , пока их снова не разделят , или не переименуют в генерал губернаторство. bully
          avt
          1. farik68 Сегодня, 15:18
            Они вообще никогда не успокоится до тех пор пока не получат от России в очередной раз история повторяется.....))
            farik68
            1. To be or not to be Сегодня, 16:34
              Польша и раньше сильно хотела газовой хабовской халявы .
              16 10 2016 г уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимський, обратил внимание, что создание хаба связано со строительством польской компанией Gaz-System S.A. нескольких газотранспортных соединений с Украиной, Литвой и другими государствами. Благодаря им, Польша "сможет иметь доступ к украинским клиентам, а также поставлять через Украину голубое топливо в страны Южной Европы".

              Министр подчеркнул, что Польша "хочет иметь как минимум три источника поставок природного газа". Кроме российского сырья, по новому хабу будут транспортировать природный газ с LNG-терминала в Свиноусти и из норвежского шельфа, который будет поступать в Польшу по газопроводу Baltic Pipe из Дании."
              Теперь еще рот раскрыли на американский газ.
              Варшавские мечтатели.
              В списке мировых добытчиков газа .как не искал Великой Польши не нашел-см картинку.

              Министр добавил, что в связи с обеспечением страны дополнительными источниками поставок природного газа, "Польша намерена построить газовый хаб".
              To be or not to be
      2. Inok10 Сегодня, 14:20
        Цитата: Vadivak
        У американцев себестоимость по любому выше чем наш, вот и получается, что 75–80% объемов СПГ-терминалов в Европе стоит пустыми, Польша в очереди

        ... именно так ... но американцам как то надо залезть на рынок, ну хоть как то ... не мытьем, так катанием ... Польша "собачка на привязи" очень удобна для сего ... а, вот амбиции "газового хаба" ровным счетом ни какие ... трубопроводы где ? ... их нет ... и не будет ... Германия не позволит ... Немчура сейчас и есть тот самый - газовый хаб Европы и Северный поток - 2 будет и Польша останься с носом ... как и кастрюлеголовые со своей трубой ...
        Inok10
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:32
          Самоутешением и самообманом западные соседи решили заняться ? Удачи ! У кого нибудь есть сомнения по поводу того , кто писал партитуру и стоит за дирижёрским/режиссёрским пультом ?
          bouncyhunter
        2. хрыч Сегодня, 14:43
          Цитата: Inok10
          Немчура сейчас и есть тот самый - газовый хаб Европы и Северный поток - 2

          Конечно первое место по поставкам газа в ЕС - это Россия, однако Норвегия и Алжир, занимающие второе и третье места в списке важнейших экспортеров газа в ЕС, тоже поставляют голубое топливо в основном по трубопроводам. Норвежские месторождения в Северном море связаны подводными магистралями сразу с несколькими европейскими странами, в том числе с Германией, Великобританией, Францией и Бельгией. Как говорится, трубы от Польши и Балтии совсем в другую сторону laughing Поэтому есть свой европейский производитель хоть норги и не входят в сам союз, но ЕС совершенно не заинтересован в левом СПГ, что катарском, что американском.
          хрыч
          1. Inok10 Сегодня, 15:08
            Цитата: avt
            Не успокоятся , пока их снова не разделят , или не переименуют в генерал губернаторство.

            ... здарова Зубастый ... hi ... мы с Пашей эту тему трем в параллельной ветке ... все что можно было "вкусного" отжать у поляков на территориях Померании, Силезии, западной части Восточной Пруссии и Познанском воеводстве уже в крепких немецких хозяйственных руках .... быть Польше в границах Варшавского княжества ... Краков вообще претендует на самостоятельность ... у нас просто не говорят о сем ... wink
            Inok10
    2. СРЦ П-15 Сегодня, 14:10
      В течение пяти ближайших лет мы хотим дойти до полной энергетической независимости Польши.

      Энергетическая независимость, это когда своих нефти и газа хватает с избытком. А пока в Польше только угля хватает. Вот Россия, это энергетически независимая страна! А поляки лишь хотят поменять шило на мыло, да и то, мыло может оказаться дороже. Пример Литвы им в прок не идёт.
      СРЦ П-15
    3. сибиралт Сегодня, 14:11
      Путин, горячо поддержал американский "честный" бизнес. Но при этом отметил, что российскому газу на европейском рынке попросту нет конкурентов.
      сибиралт
      1. vovanpain Сегодня, 14:22
        Цитата: сибиралт
        Путин, горячо поддержал американский "честный" бизнес. Но при этом отметил, что российскому газу на европейском рынке попросту нет конкурентов.

        Так потому и поддержал Олег,что Польша вместе Украиной или с Украины штаны с кружевными трусами снимет,сжиженный газ намного дороже трубопроводного,а трубопроводный у пшеков может быть только в двух случаях или из России или из Норвегии. hi
        vovanpain
        1. Orionvit Сегодня, 15:58
          У пшеков из Норвегии быть не может, он до них просто не доходит. На Норвежский газ много желающих по ближе, Англия, Франция, Швеция, та же Германия, после которой, до польши уже ничего не доходит. На всех Норвежского газа не хватает.
          Orionvit
    4. poquello Сегодня, 14:14
      Цитата: Muvka
      Я так понимаю о цене газа они еще не договаривались? Забавно.

      я так понимаю цена им пофиг, только вот влияние цены на первичные энергоносители сказывается в глобальном -мировом масштабе на экономике страны не сразу
      poquello
      1. Orionvit Сегодня, 16:03
        Цитата: poquello
        я так понимаю цена им пофиг

        Дело в том, что штаты на газ действительно могут цену скинуть. В очередной раз дотируют своих производителей газа, а уж лишних долларов напечатать под это дело, задача не хитрая. Всё равно, газ для Европы из США, когда там в избытке не дорогой Российский, мне напоминает историю с "американским углём" для украины.
        Orionvit
    5. stalkerwalker Сегодня, 14:15
      Катар, если не ошибаюсь, вложился в терминал СПГ, построенный в Свиноуйсце, под поставки своего газа в Европу ещё пару лет назад. Терминал не заполнен. Катар замордовали "товарищи" по вере. А США тут как тут.
      Вопрос цены поставляемого газа умалчивается, т.к. явно выше цены от "Газпрома". В общем литовский "Индепенденс" в шляхетском исполнении.
      На 8 лярдов США уломали поляков за "Патриоты". И СПГ небесплатно. Трамп благотворительностью занялся?
      stalkerwalker
      1. андрей юрьевич Сегодня, 14:27
        Польша намерена стать газовым хабом
        а получается-хамом...
        андрей юрьевич
      2. Paranoid50 Сегодня, 14:34
        Цитата: stalkerwalker
        На 8 лярдов США уломали поляков за "Патриоты". И СПГ небесплатно

        Суровый польский бизнес. И всё для того, чтобы стать мишенью первой очереди, этакие ловцы адреналина. laughing
        Paranoid50
      3. svp67 Сегодня, 14:45
        Цитата: stalkerwalker
        Катар замордовали "товарищи" по вере. А США тут как тут.

        А я бы не разделял два этих мероприятия. Что то мне кажется, что США и там и тут, как тут. Им сейчас необходимо захватить рынок СПГ, а в такой борьбе - все средства хороши.
        svp67
        1. Masya Masya Сегодня, 14:53
          Цитата: svp67
          США и там и тут, как тут.

          Фигаро здесь, Фигаро там... wink
          Masya Masya
          1. svp67 Сегодня, 15:22
            Цитата: Masya Masya
            Фигаро здесь, Фигаро там...

            Да и главное у Фигаро жизненный принцип такой, чуть что не так, то он так "отфигачит", что мало не покажется.
            svp67
    6. Лопатов Сегодня, 14:29
      Цитата: Muvka
      Я так понимаю о цене газа они еще не договаривались? Забавно.

      Цена биржевая, как на нефть. Договориться не получится.
      Лопатов
      1. svp67 Сегодня, 14:46
        Цитата: Лопатов
        Договориться не получится.

        Ну до чего то им договориться все равно придется.
        svp67
        1. Лопатов Сегодня, 14:58
          Всё просто: поляки будут обязаны закупать некий объём газа даже если им это будет не выгодно.
          Лопатов
          1. AID.S Сегодня, 16:04
            Цитата: Лопатов
            Всё просто: поляки будут обязаны закупать некий объём газа даже если им это будет не выгодно.

            И стокгольмский суд не прокатит laughing
            AID.S
        2. Masya Masya Сегодня, 15:32
          Цитата: svp67
          Ну до чего то им договориться все равно придется.

          о приказах не договариваются, их исполняют не переча...
          Masya Masya
    7. Наган Сегодня, 16:04
      Цитата: Muvka
      Я так понимаю о цене газа они еще не договаривались? Забавно.

      Цены рыночные. Как spot market в конкретный момент решит, так и будет.
      Наган
  2. katalonec2014 Сегодня, 14:06
    Амбиции Польши просто поражают,наверное мечтают и в Россию газ поставлять.
    katalonec2014
    1. poquello Сегодня, 14:15
      Цитата: katalonec2014
      Амбиции Польши просто поражают,наверное мечтают и в Россию газ поставлять.

      дык поляки же, а правда в Польше "Четыре танкиста и собака" к показу запрещены?
      poquello
      1. Vadivak Сегодня, 14:39
        .[/quote=..] дык поляки же, а правда в Польше "Четыре танкиста и собака" к показу запрещены?[/quote]
        Десять лет назад, а еще Ставка больше жизнь
        Vadivak
      2. Orionvit Сегодня, 16:12
        Цитата: poquello
        а правда в Польше "Четыре танкиста и собака" к показу запрещены?

        Странно, в польских военных фильмах, войну с Германией всегда выигрывали поляки. К тому же поляки показаны в них непревзойдёнными героями, куда там нашим. lol
        Orionvit
        1. poquello Сегодня, 17:06
          Цитата: Orionvit
          Цитата: poquello
          а правда в Польше "Четыре танкиста и собака" к показу запрещены?

          Странно, в польских военных фильмах, войну с Германией всегда выигрывали поляки. К тому же поляки показаны в них непревзойдёнными героями, куда там нашим. lol

          ну значит стесняются, что часть поляков стала победителями германского фашизма
          poquello
    2. korvin1976 Сегодня, 14:43
      Вы только властям Украины об этом не говорите, а то они попробуют реверсный газ еще и России предложить
      korvin1976
  3. rotmistr60 Сегодня, 14:15
    Все должно быть для нас выгодным и оправданным с финансовой стороны,

    А как уж с финансовой стороны оправдано! Для того, чтобы хозяин назначил старшей (любимой) "женой" в ЕС готовы в тридорога покупать.
    rotmistr60
  4. Tusv Сегодня, 14:16
    Ой да перо в зад. Меркель прям вся в восторге. Немчура от атомной энергетики отказывается и Омериканский сланцевый газ их спасет. Да Гансы за свой счет пятую и шестую ветку построят
    Tusv
  5. новичок Сегодня, 14:19
    отменно развели хохланд! из крупнейшего в поставщика транзитёра газа в гейропу, превратится скоро в покупателя заокеанского газа через польшу. вот и хочется спросить у хохланда: а чего тебе ещё надо было для полного счастья?
    новичок
  6. Tusv Сегодня, 14:20
    но и других стран, входящих в состав инициативы Трехморья и, например, Украины.

    А фиг ли Украину на свой саммит Трахоморья не пригласили? Забыли?
    Tusv
    1. Лопатов Сегодня, 14:27
      Потому и не пригласили... Им такие "прожекты" как серпом по одному месту.
      Лопатов
  7. Altona Сегодня, 14:22
    Цитата: Muvka
    Я так понимаю о цене газа они еще не договаривались? Забавно.

    -------------------------
    Швабода Польши цены не имеет, а энергетическая швабода тем более. Або не як у москалей. laughing
    Altona
  8. bubalik Сегодня, 14:22
    ,,,что один танкер СПГ - это примерно 100 миллионов кубометров газа в трубопроводном эквиваленте. Танкер пришел впервые за почти полгода. А из России в Европу каждый день поставляется 500-600 миллионов кубометров.
    ,,,Контракт между PGNiG и «Газпромом» был подписан в 1996 году, истекает он в 2022 году.,,,,за пять лет много чего произойдет,,
    bubalik
  9. Masya Masya Сегодня, 14:23
    Трамп барыга, теперь почти весь шарик его торговая палатка... wink
    Masya Masya
  10. SCHMEL Сегодня, 14:37
    Перспектив у Польши стать "газохабным" государством никаких. Остаётся только сводиться и размножаться sad как-то так
    SCHMEL
  11. nikolaki6890 Сегодня, 14:47
    жоподранцы
    nikolaki6890
    1. Наган Сегодня, 16:07
      Цитата: nikolaki6890
      жоподранцы

      Фу как неприлично. Неужто так сложно написать "лица нетрадицианальной ориентации"? wassat
      Наган
  12. Incvizitor Сегодня, 14:50
    Забавно видеть, как девка лёгкого поведения сама платит за то, что её танцуют.
    в скором времени будет подписан долгосрочный контракт с Соединенными Штатами
    Incvizitor
  13. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:55
    А зажигалка эта негде по дороге не может рвануть? recourse Или, в польском порту. .. recourse
    Изгоняющий либероидов
  14. ded100 Сегодня, 15:06
    При этом вице-премьер уверен, что цена за американский газ будет конкурентоспособной, устраивающей Варшаву.

    Маразм какойто газ из трубы или танкерами через океан и цена конкурентоспособная! fool
    А вообще польшу то в жар то в холод бросает!
    ded100
  15. Chukcha Сегодня, 15:17
    На мой, непрофессиональный взгляд - мёртвый проект. Поднять этого зомби может только политика, но не на долго, денежки счет любят.
    Chukcha
  16. изя топ Сегодня, 15:35
    Польша хочет стать газовым хабом для региона.
    угу,литва уже стала со своей "независимостью" bully
    изя топ
  17. Orionvit Сегодня, 15:49
    Поэтому мы говорим среди прочих с нашими друзьями из Дании, Норвегии, Соединенных Штатов Америки о новой карте энергетической безопасности нашей страны,
    С такими друзьями, врагов не надо. Флаг в руки.
    Orionvit
  18. razved Сегодня, 16:03
    Не дороговат ли газок получится, даже исходя из себестоимости: сжижение, транспортировка и разжижение?
    razved
  19. Egorovich Сегодня, 16:07
    Рад за них.В полку неадекватных прибавилось.Пойдут вторым номером после Хохлостана.Трубопроводный газ всегда будет дешевле СПГ.Скорее всего это очередной" винт" на публику.
    Egorovich
  20. На страже Сегодня, 16:10
    Ну поляки молодцы в каком-то роде, нет ни газа ни нефти, но ВВП не плохой. крутятся
    На страже
  21. AID.S Сегодня, 16:18
    Польше надоела труба Путина и тут Трамп предложил стать хабом.....
    AID.S
  22. Толстоевский Сегодня, 16:22
    для этого полякам придётся совместить яблочную диету с бобовой
    Толстоевский
  23. Холуай Сегодня, 16:40
    России это не угроза.Тем более скоро начнутся поставки в КНР сопоставимые с ЕС...
    Холуай
  24. kotuk_ha_oxote Сегодня, 16:50
    Цитата: На страже
    Ну поляки молодцы в каком-то роде, нет ни газа ни нефти, но ВВП не плохой. крутятся

    Так еще и Россию троллить умудряется: то F-16 прикупит, то крылатых ракет к ним.
    kotuk_ha_oxote
  25. APASUS Сегодня, 17:17
    Если бы у меня был покупатель на газ ,я бы хаб в огороде построил!
    Кому нужен в Европе дорогой газ,правда знаю я пару стран и Польша в их числе.Первым замутила себе газовый хаб Даля из Литвы.Сейчас они просят снизить договор на поставку газ из Норвегии ,но это не так просто как кажется.Я уже не говорю что дорогой газ частично принудительно заставляют покупать собственный бизнес,а это тупик для экономики .
    Вот теперь Польша пытается встать на эти грабли.
    Есть конечно один вариант ,что наступит время и сланцевый газ реально станет дешевым,но все равно он скорее всего будет не американским,уж слишком накладно обходиться перевозка.Еще один немаловажный факт ,при всем своем великолепии экспортных возможностей США являются громадным потребителем газа сами и экспортные возможности в перспективе не такие уж и громадные.
    APASUS
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