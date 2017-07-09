Польша намерена стать газовым хабом для региона
Польша проводит политику диверсификации поставок газа, в скором времени будет подписан долгосрочный контракт с Соединенными Штатами, передает РИА Новости заявление вице-премьера Польши Матеуша Моравецкого.
Недавно Польша получила из США первый танкер сжиженного газа и теперь работает над подписанием долгосрочного взаимовыгодного контракта.
При этом вице-премьер уверен, что цена за американский газ будет конкурентоспособной, устраивающей Варшаву.
Моравецкий заявил также, что Польша хочет стать газовым хабом для региона.
Недавно Польша получила из США первый танкер сжиженного газа и теперь работает над подписанием долгосрочного взаимовыгодного контракта.
Все должно быть для нас выгодным и оправданным с финансовой стороны,сказал Моравецкий.
Проводимая нашим правительством политика диверсификации поставок газа – это означает, что мы его ищем от все большего количества поставщиков. В течение пяти ближайших лет мы хотим дойти до полной энергетической независимости Польши. Поэтому мы говорим среди прочих с нашими друзьями из Дании, Норвегии, Соединенных Штатов Америки о новой карте энергетической безопасности нашей страны,рассказал он.
При этом вице-премьер уверен, что цена за американский газ будет конкурентоспособной, устраивающей Варшаву.
Я уверен, что компания PGNiG, ответственная за торговые переговоры, получит очень хорошие условия договора,добавил он.
Моравецкий заявил также, что Польша хочет стать газовым хабом для региона.
Будучи крупнейшим государством Центральной и Восточной Европы, естественно, мы думаем об ответственности за энергетическую безопасность не только Польши, но и других стран, входящих в состав инициативы Трехморья и, например, Украины. Мы хотим быть партнером, который реально будет способствовать диверсификации источников поставок энергоносителей для стран нашего региона. В перспективе 5-10 лет Польша может стать региональным центром распределения газа за пределами России, но все зависит от кооперации с нашими друзьями по инициативе Трехморья и экономических условий,сказал он.
Наша активность в области построения региональной энергетической безопасности не направлена против наших европейских союзников, потому что целью европейской энергетической политики в течение многих лет является диверсификация поставок газа, а не монополизация этих поставок,заключил вице-премьер.
Использованы фотографии: depositphotos.com
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