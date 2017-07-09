Польша намерена стать газовым хабом для региона

Все должно быть для нас выгодным и оправданным с финансовой стороны,

Проводимая нашим правительством политика диверсификации поставок газа – это означает, что мы его ищем от все большего количества поставщиков. В течение пяти ближайших лет мы хотим дойти до полной энергетической независимости Польши. Поэтому мы говорим среди прочих с нашими друзьями из Дании, Норвегии, Соединенных Штатов Америки о новой карте энергетической безопасности нашей страны,

Я уверен, что компания PGNiG, ответственная за торговые переговоры, получит очень хорошие условия договора,

Будучи крупнейшим государством Центральной и Восточной Европы, естественно, мы думаем об ответственности за энергетическую безопасность не только Польши, но и других стран, входящих в состав инициативы Трехморья и, например, Украины. Мы хотим быть партнером, который реально будет способствовать диверсификации источников поставок энергоносителей для стран нашего региона. В перспективе 5-10 лет Польша может стать региональным центром распределения газа за пределами России, но все зависит от кооперации с нашими друзьями по инициативе Трехморья и экономических условий,

Наша активность в области построения региональной энергетической безопасности не направлена против наших европейских союзников, потому что целью европейской энергетической политики в течение многих лет является диверсификация поставок газа, а не монополизация этих поставок,