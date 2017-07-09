Госсекретарь Тиллерсон встретился в Киеве с Порошенко
В Киеве проходят переговоры президента Украины Петра Порошенко и госсекретаря США Рекса Тиллерсона, передает РИА Новости сообщение канала «112 Украина».
«Госсекретарь США прибыл в воскресенье со своей делегацией к администрации президента Украины в центре Киева, Порошенко встретил Тиллерсона, они пожали руки и отправились на переговоры в здание администрации», – говорится в сообщении.
Пресс-секретарь президента Святослав Цеголко сообщил, что «Порошенко проводит переговоры тет-а-тет с Тиллерсоном, после чего планируются переговоры в расширенном составе».
Ранее в Госдепе сообщили, что глава ведомства Рекс Тиллерсон 9 июля посетит с рабочим визитом Киев, где встретится с Порошенко. По данным высокопоставленного источника в ведомстве, Тиллерсон в рамках визита «представит украинскому президенту свой взгляд на конфликт на востоке Украины».
Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя встречу, посоветовал госсекретарю прихватить с собой валидол для украинского президента.
Украинские эксперты считают, что госсекретарь проинформирует руководство Украины о результатах переговоров Дональда Трампа Владимиром Путиным, а также о результатах трехсторонней встречи лидеров Германии, Франции и России на полях саммита G20 в Гамбурге.
«Госсекретарь США прибыл в воскресенье со своей делегацией к администрации президента Украины в центре Киева, Порошенко встретил Тиллерсона, они пожали руки и отправились на переговоры в здание администрации», – говорится в сообщении.
Рад приветствовать государственного секретаря США Рекса Тиллерсона с первым официальным визитом на Украину,написал Порошенко в своем «Твиттере».
Пресс-секретарь президента Святослав Цеголко сообщил, что «Порошенко проводит переговоры тет-а-тет с Тиллерсоном, после чего планируются переговоры в расширенном составе».
Ранее в Госдепе сообщили, что глава ведомства Рекс Тиллерсон 9 июля посетит с рабочим визитом Киев, где встретится с Порошенко. По данным высокопоставленного источника в ведомстве, Тиллерсон в рамках визита «представит украинскому президенту свой взгляд на конфликт на востоке Украины».
Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя встречу, посоветовал госсекретарю прихватить с собой валидол для украинского президента.
Тиллерсон срочно отправился в Киев успокаивать Порошенко после 2-часовой беседы Путин-Трамп. Пусть захватит валидол: в Киеве нервничают очень,написал он в «Твиттере».
Украинские эксперты считают, что госсекретарь проинформирует руководство Украины о результатах переговоров Дональда Трампа Владимиром Путиным, а также о результатах трехсторонней встречи лидеров Германии, Франции и России на полях саммита G20 в Гамбурге.
Использованы фотографии: AP Photo / Efrem Lukatsky
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