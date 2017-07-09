17:21 09 июля

Госсекретарь Тиллерсон встретился в Киеве с Порошенко

В Киеве проходят переговоры президента Украины Петра Порошенко и госсекретаря США Рекса Тиллерсона, передает РИА Новости сообщение канала «112 Украина».



«Госсекретарь США прибыл в воскресенье со своей делегацией к администрации президента Украины в центре Киева, Порошенко встретил Тиллерсона, они пожали руки и отправились на переговоры в здание администрации», – говорится в сообщении.


Рад приветствовать государственного секретаря США Рекса Тиллерсона с первым официальным визитом на Украину,
написал Порошенко в своем «Твиттере».

Пресс-секретарь президента Святослав Цеголко сообщил, что «Порошенко проводит переговоры тет-а-тет с Тиллерсоном, после чего планируются переговоры в расширенном составе».

Ранее в Госдепе сообщили, что глава ведомства Рекс Тиллерсон 9 июля посетит с рабочим визитом Киев, где встретится с Порошенко. По данным высокопоставленного источника в ведомстве, Тиллерсон в рамках визита «представит украинскому президенту свой взгляд на конфликт на востоке Украины».

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя встречу, посоветовал госсекретарю прихватить с собой валидол для украинского президента.

Тиллерсон срочно отправился в Киев успокаивать Порошенко после 2-часовой беседы Путин-Трамп. Пусть захватит валидол: в Киеве нервничают очень,
написал он в «Твиттере».

Украинские эксперты считают, что госсекретарь проинформирует руководство Украины о результатах переговоров Дональда Трампа Владимиром Путиным, а также о результатах трехсторонней встречи лидеров Германии, Франции и России на полях саммита G20 в Гамбурге.

Использованы фотографии: AP Photo / Efrem Lukatsky
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Комментарии 30

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  1. новичок Сегодня, 15:03
    посмотрим, чем кончится встреча. что то мне подсказывает, что не всё так гладко, как бы нам хотелось. никогда янки так просто не сплёвывали жертву из пасти.
    новичок
    1. Masya Masya Сегодня, 15:11
      Цитата: новичок
      янки так просто не сплёвывали жертву из пасти.

      в зубах застряла.. просто так зубочисткой не выковыришь...
      Masya Masya
      1. новичок Сегодня, 15:14
        ну да, та ещё жертва_ её сплёвывают, а она не хочет, за зубы цепляется. не повезло зверю.
        новичок
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:25
          И опять Петруччо в неглаженном клифте дорогого гостя встречает . Вот лопух попрошайный ... Гарик , привет ! hi
          bouncyhunter
          1. новичок Сегодня, 15:29
            кажется, он из этого “костюма“ и не вылазит. Паша здравствуй!
            новичок
            1. bouncyhunter Сегодня, 15:30
              На слезу бьёт ? wink
              bouncyhunter
              1. новичок Сегодня, 15:34
                думаю, всё намного хуже. порося уже смирилось с вертелом.
                новичок
                1. cniza Сегодня, 17:16
                  Цитата: bouncyhunter
                  И опять Петруччо в неглаженном клифте дорогого гостя встречает .


                  Видимо некому ему погладить лабсердак , чужих боится могут гадость сотворить , вот и мучается бедолага.
                  cniza
          2. Владимирец Сегодня, 15:39
            Цитата: bouncyhunter
            И опять Петруччо в неглаженном клифте дорогого гостя встречает . Вот лопух попрошайный

            Паша, ты жинку то его видел? Такая цаца гладить не будет. smile
            Владимирец
          3. vovanpain Сегодня, 15:45
            Цитата: bouncyhunter
            опять Петруччо в неглаженном клифте дорогого гостя встречает . Вот лопух попрошайный

            Поросенок сам саммит провел и пошел встречатб собачку хозяина fellow
            vovanpain
        2. Кент0001 Сегодня, 16:12
          А почему Поршенко опять как Ч М О выглядит, мятый весь.....
          Кент0001
      2. Чёрный Сегодня, 15:23
        Рекс вышел из самолета, поднял ногу, и задумчиво справил малую нужду на угол трапа. "Куда это нас занесло?" - подумал он, глядя на скачущих дикарей с гирляндами цветов, с саблями и в шароварах. т." wassat ...а перед ним уже стояла жирная тушка в мятом пиджаке и порванных носках с заискивающим взглядом на пропитой роже и застывшим на устах вопросом: денех нее дашь ли, благодетель? wassat
        Чёрный
      3. avg-mgn Сегодня, 15:26
        Masya Masya
        Цитата: новичок
        янки так просто не сплёвывали жертву из пасти.

        в зубах застряла.. просто так зубочисткой не выковыришь.
        Лучшая зубочистка - кулак Кличко!
        avg-mgn
    2. svp67 Сегодня, 15:24
      Цитата: новичок
      посмотрим, чем кончится встреча. что то мне подсказывает, что не всё так гладко, как бы нам хотелось. никогда янки так просто не сплёвывали жертву из пасти.

      Да, посмотрим на последующие действия. Так как США сейчас такие "кружева плетет", что сразу и не поймешь. Так что подождем
      svp67
      1. новичок Сегодня, 15:31
        иной раз думается, что янки такого наплели, что сами запутались. чисто ситуативно хватаются за решения лежащие под носом, зачастую не правильные.
        новичок
  2. Горный стрелок Сегодня, 15:09
    Большего унижения трудно себе представить. Ну разве что в Киев отправился бы Пушков. Вводить Петю в ситуацию...
    Горный стрелок
  3. Tusv Сегодня, 15:09
    Ну вот. Перший Коллектор пожаловал. "Не братья". подтяните пояса и нос по ветру
    Tusv
  4. Пивасик Сегодня, 15:22
    Если похвалит, то значит Поросёнка будут готовить на холодец. Жертву нельзя заранее пугать, а то под себя наделает или ещё каких глупостей натворит wassat
    Пивасик
  5. Aleksandr_2 Сегодня, 15:23
    комент пушкова уж очень оптимистичен......но языком болтать,не мешки ворочать....
    Aleksandr_2
  6. изя топ Сегодня, 15:33
    Госсекретарь США прибыл в воскресенье
    совсем дypaк?кто ж к пэце в выходной приезжает request его только к среде прокапают
    изя топ
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:43
    Одно из двух -или Рексу дали команду "фас ",или петрушке дадут команду "фу,к ноге "! wassat
    Изгоняющий либероидов
  8. Наган Сегодня, 15:58
    У Трампа на таких времени нет, и даже Госсекретарь - слишком великая честь для руководства несостоявшейся страны.
    Наган
    1. Tusv Сегодня, 16:19
      Цитата: Наган
      Госсекретарь - слишком великая честь для руководства несостоявшейся страны.

      Это да. Но как поподробней объяснить результаты рукопожатия Путина с Трампом?
      Tusv
  9. besleney59 Сегодня, 16:20
    из итоговой прссконференции тиллерсона- россия должна..россия должна..россия должна...порошенко светится...как то так..
    besleney59
  10. Egorovich Сегодня, 16:24
    Все как было,так и останется.Если" просучек" в другую сторону попробует свернуть,то свидомые его повесят.У Вальцмана один путь-война с ЛДНР. C его хотелкой уже давно никто не считается.
    Egorovich
  11. denk20 Сегодня, 16:25
    В традиции укропрызыдентов, ставленников США, ходить не глаженными. "Отравленный" тоже, помнится, мятым все время приходил задницу подлизать.
    denk20
  12. ded100 Сегодня, 16:35
    Вот парашка довольный какой хозяин однако прибыл! wassat

    ded100
  13. леонидыч Сегодня, 16:40
    Если он сразу из Гамбурга в Киев, значит к Украине есть вопросы очень серьёзные. И по всей видимости он прилетел не слушать Порошенко, а давать ему указания. Есть пара вариантов или Порошенко готовят под замену как не оправдавшего надежды и тогда конфликт на востоке усилится да и по всей Украине со сменой Порошенко может вспыхнуть междоусобица или наоборот его поддержат но с условием полного выполнения Минских соглашений и последующего сброса обнищавшей и разрушенной Украины под наше управление. Вот тогда нам придётся очень тяжко ведь придётся кормить не 2=3 миллиона в Донбассе, а 40 по всей Украине. И я думаю Запад нас очень сильно ослабит. Может этого они и добиваются. Раз военным путём не получилось.
    леонидыч
  14. Градиент 3 Сегодня, 16:44
    Психотерапевтический сеанс...
    Для Порошенко..."Тихо, Петенька не плачь. Не утонет в речке мяч!"
    Колыбельная в стиле..."В Киянах...Все спокойно...Спокойно...Спокойно.."
    А по сути. Украина оказалась лишней...
    На американском "празднике жизни"....
    Ужжжасно.....
    Градиент 3
  15. uporov65 Сегодня, 17:15
    Автор: Валерий Васильевич с mail.ru
    Петька вздохнул,всхлипнув, и продолжал писать:
    «А зимой мне в Минске была выволочка. Волдемар выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандырем за то, что я обстреливаю Донбасс и сбил Боинг, как вы велели. А на неделе приказал отвести мои панцерваффе СС от Донецка, а я не отвёл, а он больно кинул меня через бедро, взял Минские соглашения и начал меня ими в харю тыкать. Европейцы надо мной насмехаются, безвизовый режим дали, но велят повышать тарифы, шведы вывозят чернозём, а Пайетт издевается и бьет чем попадя, когда мы одни. А еды у нас уже нету никакой. Утром дают хлеба, в обед морковку с лопаты и к вечеру тоже хлеба, а чтоб сала или борща, то Пайетт с Нуланд в посольстве сами трескают. А ждать мне всегда велят в сенях, а когда Рекс ихний плачет, увидев во сне Лаврова, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дядюшка, сделай милость, возьми меня отсюда к себе на Вашингтонщину, нету никакой моей возможности... Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно бога молить, увези меня отсюда, а то помру...»....Петька покривил рот, потер своим черным кулачками глаза и всхлипнул...Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал... Ему снилась печка. На печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам... Около печи ходит Вьюн и вертит хвостом...(Антон Чехов).
    uporov65
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