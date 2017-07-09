Эксперт: Вашингтон попытается смесить Асада руками курдов

То, что сказал по итогам саммита G20 Путин относительно легитимности Асада, подтверждает отсутствие изменений в позиции Москвы по этому вопросу. Официальная российская позиция состоит в том, что Башар Асад является действующим президентом. В свою очередь, звучавшие в течение последнего года заявления официальных американских спикеров относительно президента Сирии также означают, что позиция Вашингтона не претерпела изменений,

Москва не скрывает своей настороженности в связи с масштабами военного сотрудничества США с сирийскими курдами. Опасения России связаны с тем, что курдские формирования, которые в настоящее время являются важной составляющей в борьбе с ИГ, после разгрома террористической группировки будут использованы американцами, как инструмент борьбы против режима Асада, направленный также на раскол сирийского государства,

В отличие от иракских курдов, претендующих на государственность, сирийские курды к такой цели не стремятся. Пока это так. Но проблема в том, что вместе с сирийскими курдами при активном участии военных советников из США создаются вооруженные формирования, которые должны составить сильное военное крыло политической оппозиции Асаду. Официальная сирийская администрация видит в этом инструмент, направленный на свержение правящего режима,

С одной стороны, сирийские курды видят в лице Москвы союзника, который пытается помочь обеспечить им участие в площадках по урегулированию сирийского конфликта. С другой стороны, американцы оказывают финансовую помощь и вооружают курдов. Москва может попытаться изменить ситуацию путем дипломатического посредничества, чтобы сгладить противоречия между курдами и Асадом,

Для российской стороны данная проблема похожа на уравнение со многими неизвестными, решать которое нужно с большой осторожностью, чтобы не обострить ситуацию, и помочь найти компромисс. Проблема в том, как убедить курдов пойти на переговоры с Асадом. Курды сейчас "на коне", и считают такой диалог бессмысленным. Поэтому для решения проблемы потребуется особое дипломатическое искусство,