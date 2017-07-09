Эксперт: Вашингтон попытается смесить Асада руками курдов
Разногласия между Россией и США относительно дальнейшей судьбы Башара Асада, проявившиеся на полях саммита G20, означают, что Вашингтон после разгрома ИГ (группировка запрещена в РФ) в Сирии попытается сместить правящий режим руками сирийских курдов, которых Москва, в свою очередь, будет стараться помирить с официальным Дамаском, приводит Интерфакс мнение политолога-арабиста, эксперта по ближневосточным конфликтам Григория Лукьянова.
По его словам, «дискуссия между Москвой и Вашингтоном относительно политического будущего Асада самым непосредственным образом касается курдского фактора, который после ожидаемого в течение ближайших нескольких месяцев разгрома ИГ в Сирии, будет весьма значительным».
Он полагает, что «план США, скорее всего, состоит в том, чтобы использовать формирования сирийских курдов в качестве основной ударной силы против Асада, что, безусловно, понимают в Дамаске, и воспринимают ситуацию таким образом, что курды, по определению, являются врагами правящего режима».
Москва оказалась в сложном положении, поскольку, в отличие от Вашингтона, располагает ограниченными возможностями влияния на сирийских курдов.
Недавно президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва контактирует с различными курдскими формированиями в Сирии, однако, в вопросе поставок им оружия США преуспели гораздо больше.
То, что сказал по итогам саммита G20 Путин относительно легитимности Асада, подтверждает отсутствие изменений в позиции Москвы по этому вопросу. Официальная российская позиция состоит в том, что Башар Асад является действующим президентом. В свою очередь, звучавшие в течение последнего года заявления официальных американских спикеров относительно президента Сирии также означают, что позиция Вашингтона не претерпела изменений,сказал Лукьянов агентству.
По его словам, «дискуссия между Москвой и Вашингтоном относительно политического будущего Асада самым непосредственным образом касается курдского фактора, который после ожидаемого в течение ближайших нескольких месяцев разгрома ИГ в Сирии, будет весьма значительным».
Москва не скрывает своей настороженности в связи с масштабами военного сотрудничества США с сирийскими курдами. Опасения России связаны с тем, что курдские формирования, которые в настоящее время являются важной составляющей в борьбе с ИГ, после разгрома террористической группировки будут использованы американцами, как инструмент борьбы против режима Асада, направленный также на раскол сирийского государства,сказал собеседник.
Он полагает, что «план США, скорее всего, состоит в том, чтобы использовать формирования сирийских курдов в качестве основной ударной силы против Асада, что, безусловно, понимают в Дамаске, и воспринимают ситуацию таким образом, что курды, по определению, являются врагами правящего режима».
В отличие от иракских курдов, претендующих на государственность, сирийские курды к такой цели не стремятся. Пока это так. Но проблема в том, что вместе с сирийскими курдами при активном участии военных советников из США создаются вооруженные формирования, которые должны составить сильное военное крыло политической оппозиции Асаду. Официальная сирийская администрация видит в этом инструмент, направленный на свержение правящего режима,отметил эксперт.
Москва оказалась в сложном положении, поскольку, в отличие от Вашингтона, располагает ограниченными возможностями влияния на сирийских курдов.
С одной стороны, сирийские курды видят в лице Москвы союзника, который пытается помочь обеспечить им участие в площадках по урегулированию сирийского конфликта. С другой стороны, американцы оказывают финансовую помощь и вооружают курдов. Москва может попытаться изменить ситуацию путем дипломатического посредничества, чтобы сгладить противоречия между курдами и Асадом,сказал Лукьянов.
Для российской стороны данная проблема похожа на уравнение со многими неизвестными, решать которое нужно с большой осторожностью, чтобы не обострить ситуацию, и помочь найти компромисс. Проблема в том, как убедить курдов пойти на переговоры с Асадом. Курды сейчас "на коне", и считают такой диалог бессмысленным. Поэтому для решения проблемы потребуется особое дипломатическое искусство,считает политолог.
Недавно президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва контактирует с различными курдскими формированиями в Сирии, однако, в вопросе поставок им оружия США преуспели гораздо больше.
Использованы фотографии: https://aljomhuria.wordpress.com
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