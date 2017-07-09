17:20 09 июля

Эксперт: Вашингтон попытается смесить Асада руками курдов

Разногласия между Россией и США относительно дальнейшей судьбы Башара Асада, проявившиеся на полях саммита G20, означают, что Вашингтон после разгрома ИГ (группировка запрещена в РФ) в Сирии попытается сместить правящий режим руками сирийских курдов, которых Москва, в свою очередь, будет стараться помирить с официальным Дамаском, приводит Интерфакс мнение политолога-арабиста, эксперта по ближневосточным конфликтам Григория Лукьянова.



То, что сказал по итогам саммита G20 Путин относительно легитимности Асада, подтверждает отсутствие изменений в позиции Москвы по этому вопросу. Официальная российская позиция состоит в том, что Башар Асад является действующим президентом. В свою очередь, звучавшие в течение последнего года заявления официальных американских спикеров относительно президента Сирии также означают, что позиция Вашингтона не претерпела изменений,
сказал Лукьянов агентству.


По его словам, «дискуссия между Москвой и Вашингтоном относительно политического будущего Асада самым непосредственным образом касается курдского фактора, который после ожидаемого в течение ближайших нескольких месяцев разгрома ИГ в Сирии, будет весьма значительным».

Москва не скрывает своей настороженности в связи с масштабами военного сотрудничества США с сирийскими курдами. Опасения России связаны с тем, что курдские формирования, которые в настоящее время являются важной составляющей в борьбе с ИГ, после разгрома террористической группировки будут использованы американцами, как инструмент борьбы против режима Асада, направленный также на раскол сирийского государства,
сказал собеседник.

Он полагает, что «план США, скорее всего, состоит в том, чтобы использовать формирования сирийских курдов в качестве основной ударной силы против Асада, что, безусловно, понимают в Дамаске, и воспринимают ситуацию таким образом, что курды, по определению, являются врагами правящего режима».

В отличие от иракских курдов, претендующих на государственность, сирийские курды к такой цели не стремятся. Пока это так. Но проблема в том, что вместе с сирийскими курдами при активном участии военных советников из США создаются вооруженные формирования, которые должны составить сильное военное крыло политической оппозиции Асаду. Официальная сирийская администрация видит в этом инструмент, направленный на свержение правящего режима,
отметил эксперт.

Москва оказалась в сложном положении, поскольку, в отличие от Вашингтона, располагает ограниченными возможностями влияния на сирийских курдов.

С одной стороны, сирийские курды видят в лице Москвы союзника, который пытается помочь обеспечить им участие в площадках по урегулированию сирийского конфликта. С другой стороны, американцы оказывают финансовую помощь и вооружают курдов. Москва может попытаться изменить ситуацию путем дипломатического посредничества, чтобы сгладить противоречия между курдами и Асадом,
сказал Лукьянов.

Для российской стороны данная проблема похожа на уравнение со многими неизвестными, решать которое нужно с большой осторожностью, чтобы не обострить ситуацию, и помочь найти компромисс. Проблема в том, как убедить курдов пойти на переговоры с Асадом. Курды сейчас "на коне", и считают такой диалог бессмысленным. Поэтому для решения проблемы потребуется особое дипломатическое искусство,
считает политолог.

Недавно президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва контактирует с различными курдскими формированиями в Сирии, однако, в вопросе поставок им оружия США преуспели гораздо больше.

Использованы фотографии: https://aljomhuria.wordpress.com
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Комментарии 20

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  1. svp67 Сегодня, 15:27
    Ну, что ж посмотрим. Но "ближневосточная каша" становится еще "наваристей". Вот только кто ж её съест/
    svp67
    1. Tusv Сегодня, 15:36
      Цитата: svp67
      Вот только кто ж её съест

      Ктож ему дасть
      Так то правильное решение Нам мочить басмачей в Сирии. Криволиции в Ираке.и не мешать друг другу
      Tusv
    2. vovanpain Сегодня, 16:05
      Цитата: svp67
      Но "ближневосточная каша" становится еще "наваристей". Вот только кто ж её съест/

      Есть ее будут Сергей долго и упорно,товарищ Лукьянов забыл еще одну силу в регионе-Эрдогана,который вчера грозился показать курдам кузькину мать laughing Эрдоган не любит Асада,но курдов ненавидит еще больше и грозился недопустить никаких курдских государств. laughing Так что там каша не только наваристая,но и слишком густая. request hi
      vovanpain
      1. Чёрный Сегодня, 16:45
        Неужели курды настолько глуп, чтл бы ввязаться в эту блудню. Одно дело воевать за земли, которые они считают своими, другое - переть на Дамасск...в общем, чего то мне не верится.
        Чёрный
  2. новичок Сегодня, 15:45
    помнится, годик назад, мы уже обсуждали возможный наглёж курдов в сирии. уже тогда высказывались мнения, что после бородатых придёт черёд курдов и так как они представляют из себя не малую силу (это год назад), то теперь при накачивании пешмерги амерским оружием, у нию два выхода: согласиться на примирение с дамаском, или пойти следом за бармалеями в небытие. да кстати, в заголовке: не “смесить“ , а смести.
    новичок
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:46
    Курды это головная боль в его региона, государство себе построить для них цель номер один. Я уверен что после игила именно курды и взорвут регион.
    Изгоняющий либероидов
    1. Tusv Сегодня, 16:46
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Я уверен что после игила именно курды и взорвут регион.

      Ну здесь американским гопникам абсолютно фиолетово, от спички или зажигалки. Что мы видим. Есть Сирийски, Иракские, Перситские и Турецкие Курды. Только в Иране их не бомбят. А в Сирийском курдистане даже бабы воюют, что собственно без дыма и огня маленький армагедец устроят
      Tusv
  4. Yeraz Сегодня, 15:49
    Столкновение неизбежно.Рычагов воздействия у России на курдов нет.Единственное,что поможет сделать Россия это пригрозить курдам поддержку Турции,но и это скользкий путь,поскольку США скажут не парьтесь мы с вами(что реально так,учитывая кол-во баз и солдат на территориях курдов)
    Так,что тупик.Миром тут и не пахнет.Курды на коне.Грядет война.
    Yeraz
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:32
      Чтобы курды были на коне, или как минимум на пони, они должны быть единым манолитом, а сейчас мы наблюдаем аморфную массу, готовую воевать и против своих же собратьев.
      Изгоняющий либероидов
  5. Молодой_Коммунист Сегодня, 15:51
    Эксперт: Вашингтон попытается смесить Асада руками курдов


    Но ведь курды - наши бартушки: воюют против злого Эрдогана, сбившего наш самолет.
    Молодой_Коммунист
    1. rvRomanoff Сегодня, 15:56
      А зачем Асада СМЕСИТЬ? Кличко заголовок писал?
      rvRomanoff
    2. новичок Сегодня, 15:59
      братушек там у нас нет. были (надеюсь есть), наши подопечные_ рпк. всё остальное так, “и не друг и не враг, а так“.
      новичок
  6. Egorovich Сегодня, 15:59
    Не надо делать курдов дураками.Курды будут воевать только за места своего проживания,что в основном они сейчас и делают или уже сделали.
    Egorovich
  7. На страже Сегодня, 16:07
    Кто им дал оружие
    На страже
    1. san4es Сегодня, 16:20
      Цитата: На страже
      Кто им дал оружие

      ...USA
      san4es
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:30
      Рабинович-лично вы wassat
      Изгоняющий либероидов
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:29
    Редакторы сайта -Асада хотят "смесить " ,"замесить ", или все же сместить? ?? recourse
    Изгоняющий либероидов
  9. Холуай Сегодня, 16:38
    Не получится.Уж больно у Курдов враги мощные...Турция,Иран...
    Холуай
  10. APASUS Сегодня, 16:42
    Есть в этом очень большой риск,но таким шагом грубо говоря американцы сами собственными руками толкают Эрдогана не просто в друзья Путину ,но и прямому союзнику.Москва может открыто поддержать тогда Турцию.................
    APASUS
  11. Градиент 3 Сегодня, 17:02
    Курды...
    Они ...очень разные...
    "За нас" есть...Есть и "за США"....
    Пока Россия с Сирией...Асаду ничего не угрожает!
    В "Al-Watan" (Эр-Рияд)..Была недавно любопытная статейка...
    Там спрашивали...Почему Саудовская Аравия делает ставку на США....
    Которые могут предать...В любой момент...
    "Вот Россия. Друзей не предает!"
    Градиент 3
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