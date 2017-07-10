Саудиты закупили у США 115 вертолетов Black Hawk
Как сообщает интернет-журнал Jane , 30 июня Пентагон выдал компании Sikorsky Aircraft, подконтрольной корпорации Lockheed Martin, смешанный контракт стоимостью 3,8 млрд. долл., предусматривающий отгрузку 257 вертолетов Black Hawk для нужд армейской авиации США и вооруженных сил Саудовской Аравии.
Соглашение подразумевает поставку 142 многоцелевых вертолетов UH-60M Black Hawk армейской авиации США (к 30 июня 2022 года) и 115 вертолетов Black Hawk национальной гвардии Саудовской Аравии - 40 многоцелевых UH-60M и 75 медико-эвакуационных НН-60М.
Как сообщается, ранее армия США всего законтрактовала для своих нужд 1375 вертолетов UH-60M и 760 UH-60L.
UH-60 Black Hawk (англ. «Черный ястреб») — многоцелевой вертолет, созданный американской компанией Sikorsky. Вертолет находится на вооружении американской армии, где он сменил известный Bell UH-1 , являющийся одним из символов войны во Вьетнаме. Новая винтокрылая машина была предназначена для транспортировки 11 военнослужащих в полной экипировке. Опытный экземпляр вертолета поднялся в небо 17 октября 1974 года, а 23 декабря 1976 года вертолет стал победителем объявленного военными конкурса и был запущен в серийное производство. Вертолет выпускается до сих пор. С 1977 года было произведено более 4 тысяч вертолетов UH-60 Black Hawk различных модификаций. Широкой публике вертолет знаком по художественному фильму «Падение «Черного ястреба», в котором рассказывается о событиях в столице Сомали в 1993 году.
Соглашение подразумевает поставку 142 многоцелевых вертолетов UH-60M Black Hawk армейской авиации США (к 30 июня 2022 года) и 115 вертолетов Black Hawk национальной гвардии Саудовской Аравии - 40 многоцелевых UH-60M и 75 медико-эвакуационных НН-60М.
Как сообщается, ранее армия США всего законтрактовала для своих нужд 1375 вертолетов UH-60M и 760 UH-60L.
UH-60 Black Hawk (англ. «Черный ястреб») — многоцелевой вертолет, созданный американской компанией Sikorsky. Вертолет находится на вооружении американской армии, где он сменил известный Bell UH-1 , являющийся одним из символов войны во Вьетнаме. Новая винтокрылая машина была предназначена для транспортировки 11 военнослужащих в полной экипировке. Опытный экземпляр вертолета поднялся в небо 17 октября 1974 года, а 23 декабря 1976 года вертолет стал победителем объявленного военными конкурса и был запущен в серийное производство. Вертолет выпускается до сих пор. С 1977 года было произведено более 4 тысяч вертолетов UH-60 Black Hawk различных модификаций. Широкой публике вертолет знаком по художественному фильму «Падение «Черного ястреба», в котором рассказывается о событиях в столице Сомали в 1993 году.
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