В Польше обвинили Украину в антипольских преступлениях прошлого
Как сообщает РИА Новости , руководитель патриотического союза ветеранских и кресовых организаций Варшавы Витольд Листовский полагает, что в настоящее время вина в антипольских преступлениях лежит не на России, а на Украине, в связи с тем, что именно Киев проводит политику героизации лидеров ОУН-УПА (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Степана Бандеры и Романа Шухевича, осуществлявшей свои злодеяния на территории Польши.
С его слов, на Украине в последнее время постоянно осуществляются антипольские акции, в их числе обстрел из гранатомета польского консульства, поджог польской школы. Попытки возложить ответственность за них на РФ, по его мнению, беспочвенны.
— риторически спросил он в ходе выступления на памятных мероприятиях, посвященных очередной годовщине Волынской резни.
Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками ОУН-УПА (запрещено в РФ) против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".
С его слов, на Украине в последнее время постоянно осуществляются антипольские акции, в их числе обстрел из гранатомета польского консульства, поджог польской школы. Попытки возложить ответственность за них на РФ, по его мнению, беспочвенны.
Они указывают на Россию, но я спрашиваю, россияне ли это маршируют во Львове, Киеве и других городах под лозунгом "Бандера — наш герой"? Россияне ли это повесили памятную доску Шухевичу на школе?
— риторически спросил он в ходе выступления на памятных мероприятиях, посвященных очередной годовщине Волынской резни.
Witold Listowski
Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками ОУН-УПА (запрещено в РФ) против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".
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