04:26 10 июля

В Польше обвинили Украину в антипольских преступлениях прошлого

Как сообщает РИА Новости , руководитель патриотического союза ветеранских и кресовых организаций Варшавы Витольд Листовский полагает, что в настоящее время вина в антипольских преступлениях лежит не на России, а на Украине, в связи с тем, что именно Киев проводит политику героизации лидеров ОУН-УПА (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Степана Бандеры и Романа Шухевича, осуществлявшей свои злодеяния на территории Польши.

В Польше обвинили Украину в антипольских преступлениях прошлого


С его слов, на Украине в последнее время постоянно осуществляются антипольские акции, в их числе обстрел из гранатомета польского консульства, поджог польской школы. Попытки возложить ответственность за них на РФ, по его мнению, беспочвенны.


Они указывают на Россию, но я спрашиваю, россияне ли это маршируют во Львове, Киеве и других городах под лозунгом "Бандера — наш герой"? Россияне ли это повесили памятную доску Шухевичу на школе?

— риторически спросил он в ходе выступления на памятных мероприятиях, посвященных очередной годовщине Волынской резни.


Witold Listowski


Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками ОУН-УПА (запрещено в РФ) против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".


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Комментарии 8

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  1. soroKING Сегодня, 03:53
    а теперь представьте, что они вытворяют в ЛНР и ДНР am
    soroKING
  2. svp67 Сегодня, 03:55
    Я вот честно не понимаю, если Польша будет и далее высказываться в этом же духе, а главное действиями давить на украинское руководство, то как последнее будет выкручиваться? Тут только один выход напрашивается, что Украина отойдет от европейского блока "младоевропейцев" и уйдет полностью под крылышко Германии.
    svp67
    1. soroKING Сегодня, 04:01
      да Германия от неё руками и ногами отбрыкиваться будет с её то нацистким прошлым negative
      soroKING
      1. svp67 Сегодня, 04:12
        Цитата: soroKING
        да Германия от неё руками и ногами отбрыкиваться будет с её то нацистким прошлым negative

        Но нацистское прошлое не мешает современной Германии строить очередной Рейх
        svp67
        1. Грац Сегодня, 04:22
          какой рейх, епрст, там гей браки на днях разрешили, мигранты немкам под юбки залазят на улице как к себе домой, немцы измельчали капитально, Германии головная боль под названием Украина нафиг не нужна, она сейчас с нами достроит Северный Поток -2 и всё про Украину навеки забудет
          Грац
    2. Смог Сегодня, 04:21
      Цитата: svp67
      Украина отойдет от европейского блока "младоевропейцев"

      Да она в принципе в него и не входила.
      Цитата: svp67
      йдет полностью под крылышко Германии.

      А на хрена Германии этот чемодан без ручки, да еще и с миной замедленного действия внутри?
      ИМХО, ошибся коллективный запад в украине. Хотели сделать из нее русофобское государство. Получилось. Сделали. А дальше пошло что то не так. Свидомые рагули пошли дальше.Решили что на волне русофобства им все позволено. Этакое головокружение от успеха. Ну и как следствие возрождение неонацизма укророзлива, возведение в ранг хероев карателей оун-упа и так далее.Вполне вероятно, что петю уже напрягали на эту тему в Германии, но что от этого клоуна зависит? Вспомните блокаду Донбасса которой он противился а потом под давлением радикалов "героически" возглавил. Так что это только начало, ягодки будут для украины впереди.Русофобство русофобством, но в открытую поддерживать нациков для запада не комильфо.Это чисто мое мнение.
      Смог
  3. мармеладный Сегодня, 04:17
    когда же эти недогосударства перестанут существовать уже со всем своим народом?!воздух только будет чище
    мармеладный
  4. Злой 55 Сегодня, 04:17
    У поляков постепенно открываются глаза на "братьев"-украинцев или они таким образом постепенно подготавливают правовую базу для аннексии западных регионов Украины..
    Злой 55
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