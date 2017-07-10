Президент о ситуации на заводе в Нижнем Тагиле: Это борзота!

Мы с профильным министром посмотрели: руководство этого предприятия ни разу не выходило к нам с просьбой о поддержке, не пыталось войти ни в одну областную программу. Уверен, что совместные усилия областных властей и правоохранительных органов позволят нормализовать ситуацию на предприятии и защитить права рабочих. Люди в беде не останутся. Я с заводчанами сам обязательно встречусь. Это станет хорошим уроком для всех нерадивых собственников. Если есть какие-то объективные трудности - поможем, а если нет - вместе с компетентными ведомствами сделаем все, чтобы собственники понесли ответственность в полном объёме.

Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал свою встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Одним из центральных информационных событий встречи стало озвученное главой государства письмо от сотрудников завода теплоизоляционных изделий в Нижнем Тагиле. В своём письме один из рабочих сообщил президенту, что на предприятии длительное время не выплачиваются заработные платы, а владелец завода заявил, что рассмотрит этот вопрос только в том случае, "если к нему обратится лично президент".Такое заявление руководства завода Владимир Путин назвал «борзотой» и попросил Евгения Куйвашева разобраться в ситуации, уточнив, всё ли именно так, как описано в письме на имя президента. Кроме того, президент отметил, что к разбирательству должна подключиться генеральная прокуратура.По словам Евгения Куйвашева, в Нижнем Тагиле с сегодняшнего дня (понедельника, 10 июля) начинает работать комиссия во главе с министром промышленности Свердловской области. Также на завод для встречи с трудовым коллективом и руководством прибудет и сам Куйвашев. ТАСС приводит заявление врио губернатора:В то же время из Нижнего Тагила приходят сообщения о банкротстве предприятия и готовности владельцев погасить долг по зарплате «из личных средств».К проверке подключился и Следственный комитет РФ.