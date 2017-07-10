08:23 10 июля

Президент о ситуации на заводе в Нижнем Тагиле: Это борзота!

Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал свою встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Одним из центральных информационных событий встречи стало озвученное главой государства письмо от сотрудников завода теплоизоляционных изделий в Нижнем Тагиле. В своём письме один из рабочих сообщил президенту, что на предприятии длительное время не выплачиваются заработные платы, а владелец завода заявил, что рассмотрит этот вопрос только в том случае, "если к нему обратится лично президент".

Такое заявление руководства завода Владимир Путин назвал «борзотой» и попросил Евгения Куйвашева разобраться в ситуации, уточнив, всё ли именно так, как описано в письме на имя президента. Кроме того, президент отметил, что к разбирательству должна подключиться генеральная прокуратура.

Президент о ситуации на заводе в Нижнем Тагиле: Это борзота!



По словам Евгения Куйвашева, в Нижнем Тагиле с сегодняшнего дня (понедельника, 10 июля) начинает работать комиссия во главе с министром промышленности Свердловской области. Также на завод для встречи с трудовым коллективом и руководством прибудет и сам Куйвашев.
ТАСС приводит заявление врио губернатора:
Мы с профильным министром посмотрели: руководство этого предприятия ни разу не выходило к нам с просьбой о поддержке, не пыталось войти ни в одну областную программу. Уверен, что совместные усилия областных властей и правоохранительных органов позволят нормализовать ситуацию на предприятии и защитить права рабочих. Люди в беде не останутся. Я с заводчанами сам обязательно встречусь. Это станет хорошим уроком для всех нерадивых собственников. Если есть какие-то объективные трудности - поможем, а если нет - вместе с компетентными ведомствами сделаем все, чтобы собственники понесли ответственность в полном объёме.


В то же время из Нижнего Тагила приходят сообщения о банкротстве предприятия и готовности владельцев погасить долг по зарплате «из личных средств».

К проверке подключился и Следственный комитет РФ.

Использованы фотографии: Gosrf.ru
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Комментарии 42

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  1. soroKING Сегодня, 05:59
    смотрел видео вчера: этот КуйВашов сидел обтекал, только и успевал пот вытирать hi
    soroKING
    1. 210окв Сегодня, 06:03
      Приведут на встречу нужных людишек с завода.Те скажут что у нас всё ОК..и это провокаторы пишут..Задницы они свои научились прикрывать.При приезде Кондратьева в Белую Глину (Краснодарский край)слова не давали сказать,выступающие были подготовлены..
      210окв
      1. soroKING Сегодня, 06:07
        уже...завод объявляет себя банкротом, а руководство расплатится с людьми из личных средств feel
        soroKING
        1. Mystery12345 Сегодня, 06:16
          владелец завода заявил, что рассмотрит этот вопрос только в том случае, "если к нему обратится лично президент"
          . вот так,товарищь президент...распустили вы своих бояр...ох распустили !
          Mystery12345
          1. Стропорез Сегодня, 07:28
            Охренеть можно!
            Губернатор есть,в губернии министр промышленности belay есть(целый министр ,твою мать).
            А зарплаты у рабочих нету!!!
            Сколько ж всё это можно терпеть???
            Стропорез
            1. Venceremos Сегодня, 08:21
              Цитата: Стропорез
              Сколько ж всё это можно терпеть???

              В 1917м,учитывая просчёты царской власти, затяжную войну, назрела революционная ситуация.
              И сейчас,власть либо возьмётся за ум ,либо что-то будет.
              Кто-то возразить может,что дескать у нас большой силовой блок... Ну да...
              А практика показывает, что БОЛЬШИЕ ШКАФЫ С ГРОХОТОМ ПАДАЮТ.

              История РИ,СССР это уже продемонстрировала.

              И ещё замечание. Опять Путин разруливает проблемы,до которых ГЛАВЕ ГОСУДАРСТВА вообще дела не должно быть.
              Он делает ЧУЖУЮ работу.
              На лицо проблемы с вертикалью власти и управляемости на местах.
              Venceremos
    2. сибиралт Сегодня, 07:04
      Есть государственные инспекторы по труду практически в каждом городе. Есть прокуроры в каждом районе, не говоря уж об администрациях. И везде юристы, юристы, юристы, вплоть да адвокатов, которые такие вопросы обязаны решать бесплатно. И где они, стоящие на защите прав граждан? То - то и оно, что система работает только на самую себя. Однако, бизнес кошмарить низззя! belay Платил бы определенный налог в бюджет и за крышу, да живи себе спокойно.
      сибиралт
      1. Mystery12345 Сегодня, 07:16
        Цитата: сибиралт
        Есть государственные инспекторы по труду практически в каждом городе. Есть прокуроры в каждом районе, не говоря уж об администрациях. И везде юристы, юристы, юристы, вплоть да адвокатов, которые такие вопросы обязаны решать бесплатно.

        а ещё есть "полномочные представители" с неплохим бюрократическим штатом-тоже ничего не делают видимо. хотя они-"полномочные",им только бровью повести...но-нет.
        Mystery12345
        1. Стропорез Сегодня, 07:32
          Цитата: Mystery12345
          а ещё есть "полномочные представители" с неплохим бюрократическим штатом-тоже ничего не делают видимо

          Булижник-оружие пролетариата!
          Стропорез
        2. rumatam Сегодня, 08:10
          тем более протеже самого.
          rumatam
    3. svp67 Сегодня, 07:51
      Цитата: soroKING
      этот КуйВашов сидел обтекал, только и успевал пот вытирать

      Попотеешь тут, когда над тобой явственно висит формулировка "не оправдавшего доверие". И куда потом с нею по жизни? только в уголовники или нет, знаю на Украину или в Лондон, как "пострадавший от кровавого режима"... Его ведь сам Путин назначал, а он не справляется...
      А вообще очень много, увы, уже обычных вопросов
      Такое заявление руководства завода Владимир Путин назвал «борзотой» и попросил Евгения Куйвашева разобраться в ситуации, уточнив, всё ли именно так, как описано в письме на имя президента. Кроме того, президент отметил, что к разбирательству должна подключиться генеральная прокуратура.
      А что делал и куда смотрел глава района, районный прокурор? Ведь получается, что система власти есть, но она на поддержание этой власти НЕ РАБОТАЕТ.
      svp67
  2. Mavrikiy Сегодня, 06:00
    что на предприятии длительное время не выплачиваются заработные платы, а владелец завода заявил, что рассмотрит этот вопрос только в том случае, "если к нему обратится лично президент".
    О как!
    Но губернатор лучше. Готов был к вопросу, "посмотрел". И теперь в "четыре руки"...
    Опритчину пора вводить. И национализацию.
    Mavrikiy
    1. 210окв Сегодня, 06:05
      Опричнину...Согласен полностью...Но опричники тоже борзеть начнут...
      Цитата: Mavrikiy
      что на предприятии длительное время не выплачиваются заработные платы, а владелец завода заявил, что рассмотрит этот вопрос только в том случае, "если к нему обратится лично президент".
      О как!
      Но губернатор лучше. Готов был к вопросу, "посмотрел". И теперь в "четыре руки"...
      Опритчину пора вводить. И национализацию.
      210окв
      1. Mystery12345 Сегодня, 06:18
        ВВП впору "Чёрный плащ" дарить... пущай по стране летает,работу работает за своих подчинённых..."бэтмэн"...
        Mystery12345
      2. Ингвар 72 Сегодня, 07:02
        Цитата: 210окв
        Но опричники тоже борзеть начнут..

        Если их набирать из этой "команды". то непременно начнут. good
        Ингвар 72
  3. ИмПерц Сегодня, 06:04
    В то же время из Нижнего Тагила приходят сообщения о банкротстве предприятия и готовности владельцев погасить долг по зарплате «из личных средств».

    Тут как раз бы включить "дурака" и перетряхнуть все накопления владельцев, включая родственников...
    Ан нет, ни-з-зя...
    ИмПерц
    1. Смог Сегодня, 06:09
      Цитата: ИмПерц
      Ан нет, ни-з-зя...

      За ради показухи могут сделать моно и даже нуно......Ай, яй, яй......
      Смог
      1. виктор н Сегодня, 06:41
        Опять Вас на "отобрать и поделить" ведёт! А кто работать (управлять) будет - есть варианты? Прийдёт другой невежда и загонит всё в гроб - ведь проходили много раз! Проще и полезней заставить работать прежнее руководство.
        виктор н
        1. Ингвар 72 Сегодня, 07:04
          Цитата: виктор н
          А кто работать (управлять) будет - есть варианты?

          А кто при Сталине управлял? То же ведь не дипломированные манагеры, так ведь? hi
          Ингвар 72
          1. donavi49 Сегодня, 08:03
            На первом этапе кто попало (порой с 4 классами образования). Потом - кто не смог, тех или смещали, или на курорт отправляли или к стенке. На их место приходили новые. По теории вероятности рано или поздно - нормальные люди займут свои места.
            donavi49
            1. rumatam Сегодня, 08:12
              В украине вы так будете делать?
              rumatam
        2. Смог Сегодня, 07:51
          Цитата: виктор н
          Опять Вас на "отобрать и поделить" ведёт!

          Да где же Вы это увидали? Но вот нажито ли это все "непосильным " трудом очень даже можно проверить.Включая родственников.Да и не подводит ли он завод под предумышленное банкротство- тоже?
          Цитата: виктор н
          Проще и полезней заставить работать прежнее руководство.

          Ну да, конечно. А как же? И каждый раз Президент будет контролировать директора, выдал тот зарплату или задержал? Дел то у него ведь кроме этого нет, у президента то. Этак у нас каждый владелец фабриченки, будет пупом вселенной. А не слишком много он на себя взял?
          владелец завода заявил, что рассмотрит этот вопрос только в том случае, "если к нему обратится лично президент".
          Так что оборзел в корень.
          Цитата: виктор н
          Прийдёт другой невежда и загонит всё в гроб -

          А этот не загнал? Если завод банкротить собрался? А рабочие, они что рабы? За кусок маисовой лепешки должны работать? Или святым духом питаться и семьи кормить?
          Смог
  4. фрезер Сегодня, 06:09
    Это называется "вертикаль власти". В какой ещё нормальной стране надо президенту жаловаться о невыплате зарплат? Где прокуратура? Где местные чиновники. Неужели за 20 лет Путин не смог выстроить работающую систему, в которой не надо решать "мелкие проблемы" на самом верху.
    фрезер
    1. Monster-Fat Сегодня, 06:22
      Почему нельзя построить? Он ее и построил-друганскую семибоярщину, с неприкасаемыми небожителями наверху, качающими все в свой карман и бесправными нищими холопами внизу, которые ждут-не дождутся приезда главного барина, который все рассудит по "правде".... Вон вчера на мэйл.ру умилялись очередными новыми часами Медведева- за 47 тыс. с копейками рублей и чего ему о чем-то там беспокоиться-о каком-то там быдле в виде голодающих рабочих...у него вон"игрунок" очередной- сидит, играется.... lol
      Monster-Fat
      1. Mystery12345 Сегодня, 06:34
        Цитата: Monster-Fat
        Почему нельзя построить? Он ее и построил-друганскую семибоярщину, с неприкасаемыми небожителями наверху,

        yes
        Mystery12345
        1. виктор н Сегодня, 06:46
          А не удалось построить - очень тяжело это! Предложите КАК, предложите СВОИ услуги!
          Никогда не стоит сидя за спиной водителя непрерывно ругать его - завезёт в столб.
          Не ленитесь встать из-за компа и сходить на выборы?
          виктор н
          1. Ингвар 72 Сегодня, 07:07
            Цитата: виктор н
            Не ленитесь встать из-за компа и сходить на выборы?

            Оптимист блин. До сих пор в сказки верите, и в истинную демократию? laughing
            П.С. Истинной ДЕМОкратии нет нигде, даже в "светоче демократии". laughing
            Ингвар 72
    2. AwaZ Сегодня, 06:25
      Каждогодние его разговоры с народом полностью это же самое показыаают. Толком практически ничего не работает. Только если подпинывать. Банально история с убитым мальчиком которого менты обвиняют в пьянствн-это же показывает что и прокуратура и гайцы и следаки все кормятсяя поборами . Ведь ни у кого не возникло жаже вопроса и попытки расследовать достаточно невероятное утверждение экспертизы. А кто с частником будет разбираться? Он ща все актиаы выаел давно всех уволит и будет припеваючи жить где нит во Франции а вот как он приобрел это предприятие и кому за него жал на лапу- никто уже искать не будет. Чувак все выжал и ему уже ничего не надо
      AwaZ
      1. Monster-Fat Сегодня, 06:41
        Ну, так все уже организовалось в "регионах"-все чиновники и правохранители срослись-сплелись уже в один клубок, занятый своим личным обогащением и это уже не исправить-выдернув одного и или двух из этого клубка, просто освобождаешь место для следующего алчного упыря уже готового принять освободившееся место. Все-"поезд ушел"-тю-тю....
        Monster-Fat
      2. виктор н Сегодня, 06:51
        Значит, сотрудники предприятия молча смотрели, как его растаскивают, а потом потребовали, чтобы ЛИЧНО ПРЕЗИДЕНТ разобрался с обидчиком!
        А "царское" ли это дело?!
        За собственные интересы необходимо лично бороться! Как? - Думайте!
        виктор н
  5. faiver Сегодня, 06:10
    Ну что можно сказать - президент пожинает плоды своей политики
    faiver
    1. виктор н Сегодня, 06:53
      Пожинают те, кто без зарплаты - за "молчание ягнят".
      А Президента гоняют мелочевкой заниматься. Когда же ему "вертикаль" крепить?!
      виктор н
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:51
    "если к нему обратится лично президент".

    Ну, что же, директор завода сам определил свою судьбу. За базар и борзость придется ответить. Совсем нюх потеряли.
    rotmistr60
  7. ochakow703 Сегодня, 06:52
    А может пора в отношении подобного сброда принимать более действенные меры. Одна только фраза "завод банкрот, а зарплату из личных сбережений выплачу", тянет на "десятку без права переписки".
    ochakow703
  8. Monster-Fat Сегодня, 06:54
    А еще прикольно-типа "владельцы-руководство расплатится с рабочими из личных средств". Это получается, что у владельцев столько "личных средств" надергано с банкротящегося завода, что их вполне хватает расплатится со всеми рабочими завода. Прикольно-у владельцев-руководства "средства" есть, а у завода этих "средств" нет. lol И так везде-по всем заводам, фабрикам и компаниям в России-картина везде одинаковая...
    Monster-Fat
    1. tomket Сегодня, 07:20
      Цитата: Monster-Fat
      И так везде-по всем заводам, фабрикам и компаниям в России-картина везде одинаковая...

      Вам лично сводку по стране по утрам приносят?
      tomket
      1. Monster-Fat Сегодня, 07:30
        Да нет, но я поменял не одно место работы в России да и друзья-знакомые проживают по всей ее территории-так что имею представление....
        Monster-Fat
  9. AVGUST Сегодня, 07:58
    Самое противное, что если это какая то дочка УВЗ, с частным капиталом, то их хозяева по любому все такие птицы гордые, что пока не пнёшь - не полетят, они реально боятся только прокуратуры и следственного комитета, им вообще - сам чёрт не брат......
    AVGUST
    1. Monster-Fat Сегодня, 08:16
      Сейчас только по телевизору показали, что с начала этого года в России обанкротилось более 14 тыс. фирм и предприятий Цифра выглядит ужасающей. Но на самом деле большинство этих обанкротившихся организации и создавались для "банкротства"-то есть набрать кредитов, изобразить видимость деятельности, а потом слинять подставив под разборки "зиц-председателя". Прикольно другое-я вот тут общался с некоторыми деятелями-"предпринимателями" из России, так они на полном серьезе считают, что именно так (взял кредиты-обналичил-свалил) и должен вестись "бизнес" в России.... Похоже уже воспиталось поколение ничего не умеющее кроме того, как вести такой "правильный бизнес"... sad
      Monster-Fat
  10. rumatam Сегодня, 08:08
    +Президент но словарный запас хромает, не хуже Псаки. Стыдно за хамские высказывания, считает что он так ближе к народу?
    rumatam
    1. Толстоевский Сегодня, 08:15
      стыдно за Президента? повесьтесь
      Толстоевский
  11. Толстоевский Сегодня, 08:15
    это гайдеризм-чубайсизм в действии
    Толстоевский
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