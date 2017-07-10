08:22 10 июля

Возвращение Джен. Псаки испытала себя в качестве эксперта CNN

Давно не проявляла себя настоящая «любимица» российской публики, экс-официальное лицо Госдепа, США Джен Псаки, запомнившаяся многими перлами, включая перл о ростовских горнолыжных курортах. И вот – свершилось. Псаки решила прокомментировать встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом, состоявшуюся в немецком Гамбурге.

Возвращение Джен. Псаки испытала себя в качестве эксперта CNN


Экс-представителя главного внешнеполитического ведомства США цитирует CNN:
Русские – это квалифицированные манипуляторы общественностью. Они умеют казаться очаровательными на камеру, и это передаётся международной аудиторией. Можно среди таких назвать главу МИД России Сергея Лаврова. Президент России, возможно, менее искушён в вопросах дипломатии, но он тоже знает, как поймать в ловушку. Вот и Дональд Трамп такой ловушки избежать не смог. Это было предсказуемо. Трамп не выработал чёткой схемы ведения диалога, и российская сторона переиграла его по всем позициям.



Заявление Джен Псаки прокомментировал представитель Совета Федерации Алексей Пушков в микроблоге Твиттера (приводится в авторском варианте):
Когда Псаки, смешившая мир своим невежеством, выступает в кач-ве эксперта, это много говорит об интеллект.уровне амер. политического класса. Чтобы прослыть в США экспертом, достаточно заявить: "Трамп попал в ловушку Путина". Вот и Псаки, к-ая Иран от Ирака не отличает, эксперт CNN.


Напомним несколько цитат Джен Псаки во время её фееричных брифингов.

О газе:
Как вы все знаете, природный газ транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию.


О фото «Бабая»:
Эти фотографии обошли все мировые СМИ. Они были в "Твиттере", и они находятся в открытом доступе. На снимках мы видим, что эти люди, судя по внешним признакам, явно имеют отношение к России.


Ранее в российских СМИ предлагали измерять уровень глупости или умения обходить острые вопросы в «псаках».

Использованы фотографии: Tvpobeda.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 27

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  1. Uncle Lee Сегодня, 06:50
    Здравствуй красавица ! Ждем умнейшие комментарии ! love
    Uncle Lee
    1. Mystery12345 Сегодня, 06:51
      Возвращение Джен. Псаки испытала себя в качестве эксперта CNN
      уррра!!! у "Михана-стрпёра-отдела" баба вернулась любимая! fellow
      Mystery12345
      1. Ингвар 72 Сегодня, 06:58
        Цитата: Mystery12345
        баба вернулась любимая!

        Он многолюб - Васильева то же в его вкусе! laughing
        Ингвар 72
        1. vovanpain Сегодня, 07:19
          Цитата: Mystery12345
          уррра!!! у "Михана-стрпёра-отдела" баба вернулась любимая!

          Цитата: Ингвар 72
          Он многолюб - Васильева то же в его вкусе!

          Да ладно вам,мужчины проказники laughing Пускай порадуется Виталик и мы ждем не дождемся 6-го флота у берегов Белоруссии и ее искрометного юмора. laughing С уважением Коллеги hi
          vovanpain
          1. Shurik70 Сегодня, 07:30
            Цитата: Mystery12345
            Возвращение Джен. Псаки испытала себя в качестве эксперта CNN
            уррра!!! у "Михана-стрпёра-отдела" баба вернулась любимая! fellow

            Это была моя фраза!!!
            laughing
            Shurik70
          2. Rostislav Сегодня, 07:32
            Да, белорусы не шведы. Те бы уже давно пяток подлодок застукали в окрестностях Минска.
            Rostislav
      2. 210окв Сегодня, 07:00
        Декрет закончился...Началась работа на "любимейшей Трампом" СМИ-компании.....Даешь море в Белоруссии и горный хребет в Ростове!
        210окв
        1. Shurik70 Сегодня, 07:31
          Цитата: 210окв
          Даешь море в Белоруссии и горный хребет в Ростове!

          Даешь море позитива!!!
          laughing
          Shurik70
    2. сибиралт Сегодня, 07:35
      Трамп назвал публикации CNN фейковыми новостями. Так что, Псаки нашла работу по призванию. laughing
      сибиралт
  2. новичок Сегодня, 06:50
    о, смотрите ка, кто пришёл! а мы все переживали, кпк она бедняжка после родов? а её старшее дитя не сбежало к Путину? в общем, дженечка, привет!
    новичок
    1. Б.Т.В. Сегодня, 07:39
      Цитата: новичок
      а её старшее дитя не сбежало к Путину?


      К Путину собирался " сбегать" сынок Саманты Пауэр.
      Б.Т.В.
      1. новичок Сегодня, 07:46
        о, пардон коллега. точно,ошибочка, мерси.
        новичок
  3. soroKING Сегодня, 06:50
    здравствуй,Псака новый год wassat
    Пушкову респект
    soroKING
  4. volodya Сегодня, 07:00
    А я все фото удалил,ну теперь много новых хохм будет!Интересно,онасама всё придумывает или для неё специально сочиняют,как для наших юмористов?
    volodya
  5. Kot3713 Сегодня, 07:01
    Давно не было этой тупой дамочки ! Я по ней даже соскучился.
    Kot3713
  6. Kot3713 Сегодня, 07:02
    А это вообще классика
    Kot3713
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 07:06
    Они умеют казаться очаровательными на камеру, и это передаётся международной аудиторией.

    ... ага, тебе бы ещё Чумака с ТВ посмотреть, не такое бы сказанула... laughing
    a.s.zzz888
  8. eleronn Сегодня, 07:14
    Б..дь, какая же она страшная!
    eleronn
    1. soroKING Сегодня, 07:19
      как это по-рюсски...на вкус и цвет друзей не бывает tongue
      soroKING
  9. rotmistr60 Сегодня, 07:18
    На одного "продвинутого" эксперта в Сша стало больше. Будем ждать новых мудреных словесных загагулин с ее стороны теперь от имени CNN.
    rotmistr60
  10. AVGUST Сегодня, 07:19
    Гы, но если туп, как дерево - родишься баобабом, и будешь баобабом , сотни лет, пока помрёшь ..........
    AVGUST
  11. Ретвизан 8 Сегодня, 07:22
    Искренне желаю американскому политикуму побольше таких консультантов и руководителей. Может в мире станет жить посвободней, а главное веселей!
    Ретвизан 8
  12. venik Сегодня, 07:22
    Ур-р-а!!! "Милашка Джейн" - возвращается!!! "Концерт" - продолжается!!!! Ох, как же давно ее не видно было! Уж и соскучиться успел...... А то все у них без нее как-то "пресно" стало!
    venik
  13. Комментарий был удален.
  14. svp67 Сегодня, 07:46
    Лишний раз убедился, что "оно не тонет".
    Очень рад появления у наших недругов такого "эксперта", будет хоть над чем искренни повеселиться.
    svp67
  15. Толстоевский Сегодня, 08:00
    на cnn все эксперты по хуцпе
    Толстоевский
  16. rumatam Сегодня, 08:05
    разъелась после родов, мордень... не обсерешь.
    rumatam
  17. Как бы лейтенант Сегодня, 08:10
    Весь "Comedy club" грустно переквалифицируется в управдомы.
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