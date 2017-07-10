Возвращение Джен. Псаки испытала себя в качестве эксперта CNN

Русские – это квалифицированные манипуляторы общественностью. Они умеют казаться очаровательными на камеру, и это передаётся международной аудиторией. Можно среди таких назвать главу МИД России Сергея Лаврова. Президент России, возможно, менее искушён в вопросах дипломатии, но он тоже знает, как поймать в ловушку. Вот и Дональд Трамп такой ловушки избежать не смог. Это было предсказуемо. Трамп не выработал чёткой схемы ведения диалога, и российская сторона переиграла его по всем позициям.

Когда Псаки, смешившая мир своим невежеством, выступает в кач-ве эксперта, это много говорит об интеллект.уровне амер. политического класса. Чтобы прослыть в США экспертом, достаточно заявить: "Трамп попал в ловушку Путина". Вот и Псаки, к-ая Иран от Ирака не отличает, эксперт CNN.

Как вы все знаете, природный газ транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию.

Эти фотографии обошли все мировые СМИ. Они были в "Твиттере", и они находятся в открытом доступе. На снимках мы видим, что эти люди, судя по внешним признакам, явно имеют отношение к России.

Давно не проявляла себя настоящая «любимица» российской публики, экс-официальное лицо Госдепа, США Джен Псаки, запомнившаяся многими перлами, включая перл о ростовских горнолыжных курортах. И вот – свершилось. Псаки решила прокомментировать встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом, состоявшуюся в немецком Гамбурге.Экс-представителя главного внешнеполитического ведомства США цитирует CNN:Заявление Джен Псаки прокомментировал представитель Совета Федерации Алексей Пушков в микроблоге Твиттера (приводится в авторском варианте):Напомним несколько цитат Джен Псаки во время её фееричных брифингов.О газе:О фото «Бабая»:Ранее в российских СМИ предлагали измерять уровень глупости или умения обходить острые вопросы в «псаках».