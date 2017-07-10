Гройсман назвал главную причину гуманитарных проблем Украины
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в Киеве заявил, что гуманитарные проблемы страны вызваны агрессивными действиями Российской Федерации.
Премьер подчеркнул, что гуманитарные проблемы страны вызваны неуважением России к международному праву, суверенитету Украины, а также агрессией Москвы «против демократического мира».
Он напомнил генсеку, что «из-за агрессии Российской Федерации 1,7 миллиона жителей Украины стали вынужденными переселенцами».
У нас достаточно высокий уровень нашего взаимодействия в гуманитарных вопросах, мы высоко ценим гуманитарную помощь. Возможно, нам необходимо затронуть вопрос того, как увеличить размеры этой помощи или внедрить новые механизмы решения возникающих у нас проблем,цитирует Гройсмана канал RT .
Премьер подчеркнул, что гуманитарные проблемы страны вызваны неуважением России к международному праву, суверенитету Украины, а также агрессией Москвы «против демократического мира».
Он напомнил генсеку, что «из-за агрессии Российской Федерации 1,7 миллиона жителей Украины стали вынужденными переселенцами».
Использованы фотографии: УНИАН
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