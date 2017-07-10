Гройсман назвал главную причину гуманитарных проблем Украины

У нас достаточно высокий уровень нашего взаимодействия в гуманитарных вопросах, мы высоко ценим гуманитарную помощь. Возможно, нам необходимо затронуть вопрос того, как увеличить размеры этой помощи или внедрить новые механизмы решения возникающих у нас проблем,

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в Киеве заявил, что гуманитарные проблемы страны вызваны агрессивными действиями Российской Федерации.цитирует Гройсмана канал RT Премьер подчеркнул, что гуманитарные проблемы страны вызваны неуважением России к международному праву, суверенитету Украины, а также агрессией Москвы «против демократического мира».Он напомнил генсеку, что «из-за агрессии Российской Федерации 1,7 миллиона жителей Украины стали вынужденными переселенцами».