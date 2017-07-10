08:23 10 июля

Гройсман назвал главную причину гуманитарных проблем Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в Киеве заявил, что гуманитарные проблемы страны вызваны агрессивными действиями Российской Федерации.



У нас достаточно высокий уровень нашего взаимодействия в гуманитарных вопросах, мы высоко ценим гуманитарную помощь. Возможно, нам необходимо затронуть вопрос того, как увеличить размеры этой помощи или внедрить новые механизмы решения возникающих у нас проблем,
цитирует Гройсмана канал RT .


Премьер подчеркнул, что гуманитарные проблемы страны вызваны неуважением России к международному праву, суверенитету Украины, а также агрессией Москвы «против демократического мира».

Он напомнил генсеку, что «из-за агрессии Российской Федерации 1,7 миллиона жителей Украины стали вынужденными переселенцами».

Использованы фотографии: УНИАН
0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 4

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Чёрный Сегодня, 08:16
    ....Бюстик бандеры он генсеку ООН не забыл подарить? laughing
    Чёрный
  2. Толстоевский Сегодня, 08:17
    причина - гройсманн
    Толстоевский
    1. 210окв Сегодня, 08:20
      Нечего на зеркало пенять!Коль рожа крива!
      Цитата: Толстоевский
      причина - гройсманн
      210окв
  3. Вождь краснокожих Сегодня, 08:17
    Вот тут сразу вспоминается профессор Преображенский из бессмертного произведения Булгакова со своим высказыванием о разрухе... https://www.youtube.com/watch?v=GODlHKTItg0
    Вождь краснокожих
Картина дня