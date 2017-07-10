11:50 10 июля

Трамп не поверил в возможность создания российско-американской группы по киберугрозам

Президент США Дональд Трамп не верит в возможность создания двусторонней группы по вопросам кибербезопасности, о формировании которой он говорил в Гамбурге с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС .

Трамп не поверил в возможность создания российско-американской группы по киберугрозам


Тот факт, что президент Путин и я обсуждали группу по кибербезопасности, не означает, что я считаю, что это может произойти. Не может. Но прекращение огня может, и оно произошло!
написал Трамп в своем «Твиттере».


Под прекращением огня он имел в виду создание зоны деэскалации на юго-западе Сирии, о которой было объявлено ранее.

На чем основана его уверенность в невозможности создания совместной группы, Трамп не пояснил. Между тем еще утром в воскресенье хозяин Белого дома затрагивал эту же тему и под сомнение собственные договоренности не ставил. «Путин и я обсудили формирование непроницаемой группы по кибербезопасности, чтобы защитить от хакерских атак выборы и обезопасить их, пресечь многие другие негативные вещи», – отмечал он в соцсети.

Напомним, данная американо-российская договоренность подверглась в США ожесточенной критике со стороны как Демократической, так и Республиканской партий. В Соединенных Штатах продолжают утверждать, что Россия вмешалась в ход президентских выборов в конце 2016 года.

Как отметил в пятницу глава МИД России Сергей Лавров, Путин и Трамп «по понятным причинам уделили немало внимания» вопросам кибербезопасности. Министр уточнил, что в целях борьбы с терроризмом, организованной преступностью и хакерством будет создана совместная двусторонняя рабочая группа.

Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Гунеев
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Комментарии 13

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  1. Стройбат запаса Сегодня, 09:56
    Какая может быть совместная группа, если они хотят всех собак повесить на Россию, обвиняя русских хакеров даже в поломках микроволновок?
    Стройбат запаса
    1. Злой543 Сегодня, 10:02
      Скоро нас будут обвинять в том что в туалете белого дома перегорают лампочки
      Злой543
      1. cniza Сегодня, 10:09
        Цитата: Стройбат запаса
        Какая может быть совместная группа, если они хотят всех собак повесить на Россию, обвиняя русских хакеров даже в поломках микроволновок?


        Вот уж точно никаких совместных групп они создавать не будут иначе очень быстро выясниться , кто и чем занимается.
        cniza
        1. vch Сегодня, 10:14
          Вы абсолютно правы! Если бы такая группа была создана, то сразу бы выплыли на поверхность и факты прослушки амерами европейских лидеров и то, что за кибератаками стоят прежде всего американские спецслужбы и многое чего еще интересного. Видно после переговоров, советники зашептали трампу:"Вы что, с ума сошли? Сейчас эти русские все наше грязное белье на поверхность вытащат!!"
          vch
      2. iliitchitch Сегодня, 10:34
        Цитата: Злой543
        Скоро нас будут обвинять в том что в туалете белого дома перегорают лампочки


        Не , хакеры их выкручивают . wassat
        iliitchitch
    2. vovanpain Сегодня, 10:15
      и, не означает, что я считаю, что это может произойти. Не может

      Может,не может,что за ромашка,слоао дал,слово взял,клоун. feel
      vovanpain
  2. 210окв Сегодня, 10:02
    Да и никто и не просит что бы поверили..
    210окв
  3. Балу Сегодня, 10:02
    Трамп не поверил в возможность создания российско-американской группы по киберугрозам

    А фашингтону нужна кибербезопасность? Им нужно безнаказанное вмешательство в вовнутренние дела любой страны.
    Балу
  4. Монархист Сегодня, 10:04
    МИСиС Рогоносица вирищит как поросенок" Путин вмешался в выборы: он плохой мальчишка, ему верить нельзя" вот Трамп и заднюю включил
    Монархист
  5. dojjdik Сегодня, 10:14
    зачем Путин на этот театр абсурда под названием "самит" приехал он и сам не знает-ну ладно как приехал так и уехал
    dojjdik
  6. 3vs Сегодня, 10:18
    Да Доня и сам этого боится и не хочет!
    3vs
  7. rotmistr60 Сегодня, 11:08
    Заявления Трампа противоречащие друг другу - обычное состояние американского президента. Говорю то, что считаю нужным сегодня вот его главный принцип. Не сложится между нами даже мизерное понимание. Поэтому надежда только на себя и свою армию.
    rotmistr60
    1. Masya Masya Сегодня, 11:49
      Две шаги налево, две шаги направо, Шаг вперед и две назад... wink
      Masya Masya
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