Трамп не поверил в возможность создания российско-американской группы по киберугрозам

Тот факт, что президент Путин и я обсуждали группу по кибербезопасности, не означает, что я считаю, что это может произойти. Не может. Но прекращение огня может, и оно произошло!

Президент США Дональд Трамп не верит в возможность создания двусторонней группы по вопросам кибербезопасности, о формировании которой он говорил в Гамбурге с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС написал Трамп в своем «Твиттере».Под прекращением огня он имел в виду создание зоны деэскалации на юго-западе Сирии, о которой было объявлено ранее.На чем основана его уверенность в невозможности создания совместной группы, Трамп не пояснил. Между тем еще утром в воскресенье хозяин Белого дома затрагивал эту же тему и под сомнение собственные договоренности не ставил. «Путин и я обсудили формирование непроницаемой группы по кибербезопасности, чтобы защитить от хакерских атак выборы и обезопасить их, пресечь многие другие негативные вещи», – отмечал он в соцсети.Напомним, данная американо-российская договоренность подверглась в США ожесточенной критике со стороны как Демократической, так и Республиканской партий. В Соединенных Штатах продолжают утверждать, что Россия вмешалась в ход президентских выборов в конце 2016 года.Как отметил в пятницу глава МИД России Сергей Лавров, Путин и Трамп «по понятным причинам уделили немало внимания» вопросам кибербезопасности. Министр уточнил, что в целях борьбы с терроризмом, организованной преступностью и хакерством будет создана совместная двусторонняя рабочая группа.