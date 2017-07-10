Киев и НАТО обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества

Единственно эффективная модель для Украины, которая стоит на смычке миров и цивилизаций – вечный нейтралитет, закрепленный в конституции. Так сделали Австрия и Швейцария. Любой другой путь – это вечное противостояние и вечная модель буферной зоны,

Украинская сторона, скорее всего, поднимет политический вопрос взаимоотношений с альянсом с намеком на желание получить ПДЧ по членству в НАТО (план действий по членству в НАТО является необходимым этапом на пути вступления в альянс любой страны). Однако никакого ответа от НАТО в этом вопросе на нынешней встрече Украина не получит, так как альянс еще не готов принимать ее в свои ряды,