Киев и НАТО обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества
Заседание комиссии Украина-НАТО, посвященное 20-летию сотрудничества между Киевом и альянсом, пройдет в Киеве в понедельник при участии президента Петра Порошенко и генсека альянса Йенса Столтенберга, передает РИА Новости .
Нынешнее заседание комиссии пройдет в торжественной обстановке, так как посвящено 20-летию Хартии об особом партнерстве между альянсом и Украиной. Документ был подписан 9 июля 1997 года в Мадриде и вывел отношения между сторонами на новый уровень.
В прошлый четверг Порошенко подписал принятые Верховной радой поправки в закон «Об основах внутренней и внешней политики», которые определили, что «основными принципами внешней политики Украины являются углубление сотрудничества с НАТО с целью получения членства в этой организации».
Это решение резко раскритиковала украинская оппозиция. По словам сопредседателя «Оппозиционного блока», Александра Вилкула, Украина, исходя из своего геополитического положения, должна оставаться внеблоковым государством.
По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, от заседания комиссии Украина-НАТО ожидать существенных прорывов не стоит.
Он считает, что основное внимание участников встречи «будет сконцентрировано на обсуждении выполнения текущих программ двустороннего сотрудничества и функционирования трастовых фондов НАТО, по которым альянс с 2014 года оказывает финансовую поддержку в реформировании вооруженных сил Украины».
Бортник также полагает, что в ходе заседания от украинской стороны прозвучит четкий сигнал о намерении в будущем получить членство в НАТО.
Нынешнее заседание комиссии пройдет в торжественной обстановке, так как посвящено 20-летию Хартии об особом партнерстве между альянсом и Украиной. Документ был подписан 9 июля 1997 года в Мадриде и вывел отношения между сторонами на новый уровень.
В прошлый четверг Порошенко подписал принятые Верховной радой поправки в закон «Об основах внутренней и внешней политики», которые определили, что «основными принципами внешней политики Украины являются углубление сотрудничества с НАТО с целью получения членства в этой организации».
Это решение резко раскритиковала украинская оппозиция. По словам сопредседателя «Оппозиционного блока», Александра Вилкула, Украина, исходя из своего геополитического положения, должна оставаться внеблоковым государством.
Единственно эффективная модель для Украины, которая стоит на смычке миров и цивилизаций – вечный нейтралитет, закрепленный в конституции. Так сделали Австрия и Швейцария. Любой другой путь – это вечное противостояние и вечная модель буферной зоны,заявил Викул.
По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, от заседания комиссии Украина-НАТО ожидать существенных прорывов не стоит.
Он считает, что основное внимание участников встречи «будет сконцентрировано на обсуждении выполнения текущих программ двустороннего сотрудничества и функционирования трастовых фондов НАТО, по которым альянс с 2014 года оказывает финансовую поддержку в реформировании вооруженных сил Украины».
Бортник также полагает, что в ходе заседания от украинской стороны прозвучит четкий сигнал о намерении в будущем получить членство в НАТО.
Украинская сторона, скорее всего, поднимет политический вопрос взаимоотношений с альянсом с намеком на желание получить ПДЧ по членству в НАТО (план действий по членству в НАТО является необходимым этапом на пути вступления в альянс любой страны). Однако никакого ответа от НАТО в этом вопросе на нынешней встрече Украина не получит, так как альянс еще не готов принимать ее в свои ряды,сказал Бортник агентству.
Использованы фотографии: РИА Новости / Михаил Палинчак
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