14:53 10 июля

В Гамбурге досрочно убрали плакат с бойцами ВСУ, «защищающими цивилизацию»

Рекламный плакат с лицами украинских силовиков, вывешенный возле места проведения саммита G20 в Гамбурге, был снят досрочно, передает РИА Новости сообщение автора проекта Геннадия Курочки.

В Гамбурге досрочно убрали плакат с бойцами ВСУ, «защищающими цивилизацию»


По его словам, кто-то снял рекламу после встречи президента России Владимира Путина с его коллегой из США Дональдом Трампом.


Газета «Украинская правда» уточняет, что плакат доложен был провисеть до 10 июля, однако исчез за 2 дня до этого, то есть в субботу.

Ранее стало известно, что украинский кризисный медиацентр развесил в Гамбурге плакаты с лицами украинских военных, участвующих в так называемой антитеррористической операции в Донбассе. На билборде было написано: «Вглядитесь в эти лица. Украинская армия защищает границы цивилизации».

Киевские власти неоднократно пытались выставить Украину «защитницей Европы». Так, экс-премьер Яценюк заявлял, что в интересах Запада принять страну в НАТО, потому что она "охраняет" границы альянса. Президент Порошенко, в свою очередь, называл Украину «форпостом Европы» и подчеркнул, что она «находится на передовой защиты европейской цивилизации».

Использованы фотографии: https://www.facebook.com
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Комментарии 12

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  1. Чёрный Сегодня, 14:09
    ...плакатиком видать подтёрся какой-то пробегавший мимо антиглобалист wassat
    Чёрный
    1. RUSOIVAN Сегодня, 14:17
      А самих воинов света там еще не развесили?
      RUSOIVAN
    2. Geisenberg Сегодня, 14:36
      Цитата: Чёрный
      ...плакатиком видать подтёрся какой-то пробегавший мимо антиглобалист wassat


      Вопрос кто - открыт, но факт что подтёрся. Зрада.
      Geisenberg
  2. Владимирец Сегодня, 14:11
    "Украинская армия защищает границы цивилизации"


    Владимирец
  3. Сергей-8848 Сегодня, 14:13
    Через пятнадцать-двадцать лет за вслух произнесённое слово "Европа" на одном из англо-романских языков виновного будут побивать камнями. К этому времени в ЕС подоспеет и Украина.
    Сергей-8848
  4. Воля Сегодня, 14:14
    Стрелять в детей и стариков - защищать современную цивилизацию? Ну-ну...
    Воля
    1. Толстоевский Сегодня, 14:23
      "цивилизаторы" третью тысячу лет нас уничтожают
      Толстоевский
  5. kot28.ru Сегодня, 14:19
    Цитата: RUSOIVAN
    А самих воинов света там еще не развесили?

    К сожалению,нет request
    kot28.ru
  6. Ретвизан 8 Сегодня, 14:20
    Слушайте, ну какие же они тупые!
    Ретвизан 8
  7. Толстоевский Сегодня, 14:21
    зря убрали. надо нам по городам их вывешивать на доски позора, чтобы народ мог плюнуть или кинуть фекалиями. по желанию
    Толстоевский
  8. Злой 55 Сегодня, 14:28
    Кто там был на плакатике?Дон "Бухой" Педро,Кровавый Пастор и Двуногий Кролик?
    Злой 55
    1. Ursus Сегодня, 14:34
      однояйцевые близнецы ))
      Ursus
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