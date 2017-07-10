В Гамбурге досрочно убрали плакат с бойцами ВСУ, «защищающими цивилизацию»
Рекламный плакат с лицами украинских силовиков, вывешенный возле места проведения саммита G20 в Гамбурге, был снят досрочно, передает РИА Новости сообщение автора проекта Геннадия Курочки.
По его словам, кто-то снял рекламу после встречи президента России Владимира Путина с его коллегой из США Дональдом Трампом.
Газета «Украинская правда» уточняет, что плакат доложен был провисеть до 10 июля, однако исчез за 2 дня до этого, то есть в субботу.
Ранее стало известно, что украинский кризисный медиацентр развесил в Гамбурге плакаты с лицами украинских военных, участвующих в так называемой антитеррористической операции в Донбассе. На билборде было написано: «Вглядитесь в эти лица. Украинская армия защищает границы цивилизации».
Киевские власти неоднократно пытались выставить Украину «защитницей Европы». Так, экс-премьер Яценюк заявлял, что в интересах Запада принять страну в НАТО, потому что она "охраняет" границы альянса. Президент Порошенко, в свою очередь, называл Украину «форпостом Европы» и подчеркнул, что она «находится на передовой защиты европейской цивилизации».
По его словам, кто-то снял рекламу после встречи президента России Владимира Путина с его коллегой из США Дональдом Трампом.
Газета «Украинская правда» уточняет, что плакат доложен был провисеть до 10 июля, однако исчез за 2 дня до этого, то есть в субботу.
Ранее стало известно, что украинский кризисный медиацентр развесил в Гамбурге плакаты с лицами украинских военных, участвующих в так называемой антитеррористической операции в Донбассе. На билборде было написано: «Вглядитесь в эти лица. Украинская армия защищает границы цивилизации».
Киевские власти неоднократно пытались выставить Украину «защитницей Европы». Так, экс-премьер Яценюк заявлял, что в интересах Запада принять страну в НАТО, потому что она "охраняет" границы альянса. Президент Порошенко, в свою очередь, называл Украину «форпостом Европы» и подчеркнул, что она «находится на передовой защиты европейской цивилизации».
Использованы фотографии: https://www.facebook.com
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