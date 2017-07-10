Донецкие хроники за неделю (1-7 июля) от военкора «Маг»

Полигон в ДНР

Испытания пистолета «Оплот» с главой ДНР

На этой неделе обстановка оставалась спокойная, обстрелы ниже среднего. В отдельные ночи и утро были сильные обстрелы, но они были короткие по времени и без продолжений.В связи с политическими событиями в Европе – саммит G20 у нас произошло несколько трагичных событий. В Донецке 4 июля рано туром было обнаружено взрывное устройство. Непонятно, то ли это был попытка теракта, так как рядом учебное заведение, толи провокация и попытка посеять панику. Силовики при обследовании приняли решение его уничтожить на месте. Ведется следствие.7 июля в Луганске произошел двойной теракт. Сначала взорвалось взрывное устройство, заложенное в урне, а когда все службы собрались, чтобы спасти раненых, прогремел второй взрыв. По официальным данным 1 погибший и 5 ранено. По неофициальным 2 погибло и 8 ранено. Также ведется следствие.00:00 на Светлодарской дуге продолжаются несколько часов минометные обстрелы и арт дуэли.02:50 на Светлодарской дуге после перерыва возобновился минометный обстрел наших позиций.03:00 в районе Калиново (ЛНР) начался позиционный бой с применением минометов 82-мм.Утром и днем было тихо.20:05 Петровский район Донецка слышит работу украинского к/к пулемета.20:10 на южном фронте позиционные бои с применением минометов и артиллерии. Противник активен с позиций поселков: Сартана, Талаковка, Широкино.21:15 в районе Пески начались позиционные бои с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС и минометов.22:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои усилились, ВСУ начали применять артиллерию.Наша разведка продолжает фиксировать сосредоточение запрещенных Минскими договоренностями вооружения вдоль линии соприкосновения. Так, в районе населенных пунктов:- Красногоровка (3 км от фронта) отмечено местонахождение трех САУ «Гвоздика»;- Марьинка (1 км от фронта) отмечено прибытие подразделения снайперов-женщин – 20 человек из состава ЧВК Польша.- Бердычи (14 км от фронта) выявлено местонахождение пяти единиц САУ «Гвоздика»;- Ильинка (17 км от фронта) отмечено местонахождение двух САУ «Акация»;- Константиновка (12 км от фронта) зафиксировано пять САУ «Гвоздика»;- Степное (7 км от фронта) шести гаубиц Д-30 и до 60 человек личного состава;- Клиновое (15 км от фронта) выявлено местонахождение десяти САУ «Акация»;- Красный Пахарь (15 км от фронта) отмечен регулярный подвоз боеприпасов для танков, 122 и 152-мм артиллерийских систем;- Артемовск (20 км от фронта) отмечено прибытие тридцати единиц автомобильной техники;- Сухая Балка (13 км от фронта) отмечен подвоз боеприпасов для артиллерии и танков (калибром 122, 125 и 152-мм) для обеспечения подразделений из состава 128-й бригады;- Яснобродовка (14 км от фронта) выявлено местонахождение пяти единиц танков;- Желанное-Первое (14 км от фронта) отмечено гаубичная батарея «Гиацинт-Б» 55-й бригады.Кроме того, нашей разведкой зафиксировано большое скопление артиллерии противника в районах населенных пунктов Славянск и Краматорск, а именно гаубиц Д-30 около 20 ед., РСЗО БМ-21 «Град» около 18 единиц. Также необходимо отметить размещение в районах этих же населенных пунктов артиллерийских систем, численностью до дивизиона, таких как «Гвоздика», «Гиацинт», «Пион», «Рапира». По нашим предположениям данная артиллерия в ближайшее время будет переброшена к линии соприкосновения, для проведения провокаций в отношении Республики и с последующим обвинением ВС ДНР.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 35 раз.На Донецком направлении по районам десяти населенных пунктов противник выпустил 61 мину калибром 120-мм.На Мариупольском направлении по районам пяти населенных пунктов противник выпустил 36 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, 12 танковых снарядов, 14 мин калибром 82-мм и 35 мин калибром 120-мм.На Горловском направлении по районам двух населенных пунктов противник выпустил 3 мины калибром 82-мм, кроме того применялись гранатометы и стрелковое оружие.В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждения получили:- 7 домов в н.п. Александровка – повреждена кровля домов и выбиты стекла;- в н.п. Докучаевск по ул. Гвардейская, д. 2 – повреждена кровля;- в н.п. Саханка по ул. Ленина, д. 1 – повреждена кровля, остекление;- в н.п. Горловка по ул. Пустельникова, д. 66 – повреждено остекление;- в н.п. Ленинское – обесточено (повреждены линии электропередач), ведутся восстановительные работы.03:25 в районе Молодежное (ЛНР) идет бой с применением минометов.Утром и днем было тихо.16:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начались вечерние бои с применением минометов 82 и 120-мм.20:00 Светлодарская дуга ВСУ ведут минометный обстрел наших позиций.20:20 ЯБП и окрестности под сильным арт обстрелом.20:25 Широкино бой с применением минометов.20:25 на южном фронте с района Сартана ВСУ ведут обстрел из САУ наших позиций.20:30 севернее Горловки в районе Зайцево бой с применением к/к пулеметов, минометов 82-мм и техники.21:00 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением минометов.21:30 в районе Зайцево продолжается бой с применением танка.Поступающая к нам информация подтверждает продолжающийся передел сфер влияния между националистами и подразделениями ВСУ. В результате очередных разборок между подразделениями 34-го омпб 57-й омпбр и националистами в районе н.п. Желанное произошла перестрелка, в результате которой потери в 34-ом омпб составили до 5 человек убитыми. При этом, отмечается факт отказа личного состава 2-го взвода 34-го батальона от выполнения приказа комбата на преследование группы бандитов из числа украинских националистов, расстрелявших их сослуживцев, что позволило преступникам скрыться.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 26 раз.На Донецком направлении по районам девяти населенных пунктов противник выпустил 21 мину калибром 82-мм и 60 мин калибром 120-мм.На Мариупольском направлении по районам пяти населенных пунктов противник выпустил 2 артиллерийских снаряда калибром 122-мм, 18 танковых снарядов, 22 мины калибром 120-мм.На Горловском направлении обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия со стороны ВСУ подвергся район населенного пункта Зайцево.В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждения получили:пос. Трудовские, ул. Серафимовича, д. 41 – сгорела постройка;с. Ленинское, ул. Гастелло, д. 2 – повреждено остекление, кровля.12:25 в районе Калиново (ЛНР) прогремел взрыв, поднимается клуб дыма.14:00 Спартак и окрестности под арт обстрелом.21:00 Спартак и окрестности продолжают страдать от арт обстрелов.23:00 ЯБП периодически страдает от обстрелов 152-мм артиллерии.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 23 раза.На Донецком направлении по районам одиннадцати населенных пунктов противник выпустил 36 мин калибром 82-мм и 5 мин калибром 120-мм.В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждение получил дом по адресу:н.п. Горловка, улица Отбойная 3 – повреждена кровля, остекление.Для оценки полученного ущерба гражданам Республики в результате обстрела с позиций ВСУ на месте разрушения работают представители Специальной комиссии. Материалы которой будут приобщены к уголовным делам против командования и военнослужащих украинских силовых структур.09:00 примерно в 9 часов утра местными жителями было обнаружено на ул. Щорса в Ворошиловском районе Донецка в жилом секторе, вблизи пищевого колледжа, взрывное устройство с дистанционным управлением. В настоящий момент взрывное устройство удалось обезвредить. Предположительно, оно должно было сработать утром, в часы, когда жители идут на работу, в магазины, ведут детей в детский сад, студенты выходят на учебу. Важно отметить, что украинскими спецслужбами данный террористический акт был спланирован накануне Минских переговоров и в преддверии встречи лидеров большой двадцатки.Утром и днем была гроза и сильный ветер. Поэтому, если и были обстрелы, то их не было слышно.19:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением минометов и артиллерии.20:00 в районе Калиново (ЛНР) и окрестностей идут минометные и арт дуэли.23:00 трасса Бахмутка (ЛНР) продолжает страдать от арт обстрелов.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 26 раз.На Донецком направлении по районам десяти населенных пунктов противник выпустил 14 танковых снарядов, 3 мин калибром 82-мм и 8 мин калибром 120-мм.На Горловском направлении обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия со стороны ВСУ подвергся район населенного пункта Зайцево.На Мариупольском направлении по районам двух населенных пунктов противник применил гранатометы и стрелковое оружие.10:00 в районе Аэропорта бой с применением минометов, артиллерии и танков.12:20 в районе Аэропорта перестрелка продолжается, но минометы и артиллерия уже замолчала.17:40 кратковременный бой с применением реактивной артиллерии в районе ЯБП.21:50 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением минометов.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 28 раз.На Донецком направлении по районам двенадцати населенных пунктов противник выпустил 9 танковых снарядов, 69 мин калибром 82-мм и 16 мин калибром 120-мм.На Горловском направлении обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия со стороны ВСУ подвергся район населенного пункта Зайцево.На Мариупольском направлении по районам двух населенных пунктов противник применил гранатометы и стрелковое оружие.00:30 в районе Аэропорт – Пески бой с применением минометов.01:10 в районе Аэропорта подключилась артиллерия.Утром и днем было тихо.11:50 в районе Раевка (ЛНР) бой с применением АГС, минометов 82-мм.20:00 в районе Калиново (ЛНР) по нашим позициям ВСУ ведут минометный обстрел. Работают 120-мм минометы.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 33 раза.По территории Республики противник выпустил 5 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, 96 мин калибром 82 и 120-мм и 4 танковых снаряда.Утром было тихо.15:30 двойной теракт в центре Луганска.В центре Луганска недалеко от Дома правительства прогремел взрыв. По данным официального представителя НМ ЛНР Андрея Марочко, в результате этого взрыва один человек погиб, пятеро ранены. По его словам, могло сработать заложенное в урну возле продуктового магазина самодельное взрывное устройство. Второй взрыв произошел в центре Луганска неподалеку от места первого взрыва, предположительно, взорвался автомобиль.По данным правоохранителей, был взорван гражданский автомобиль, место происшествия оцеплено, работают оперативные группы. Информация о пострадавших и погибших в результате второго взрыва уточняется.В момент второго взрыва недалеко от места инцидента находилось много правоохранителей, которые изучали обстоятельство взрыва, произошедшего ранее возле Дома правительства.17:00 на южном фронте поселки Ленинское и Саханка под минометным обстрелом.18:50 в районе Зайцево позиционные бои с применением гранатометов и минометов.22:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой с применением к/к пулеметов, минометов и пару раз обстреляла артиллерия.23:00 в районе Калиново (ЛНР) пару прилетов 120-мм мин.В районе н.п. Гранитное противник предпринял попытку заброски ДРГ в количестве 6 человек. Однако несогласованные действия командования ВСУ привели к тому, что военнослужащие 28-й бригады приняли свою ДРГ за противника и открыли по ней огонь. Чтобы как-то оправдать произошедшее, командование ВСУ сообщает о «мужественном» отражении попытки прорыва позиций механизированной роты 28-й бригады ДРГ, состоящий из 6 человек и подъехавшей, по словам самих же украинских военных, к позициям ВСУ на автомобиле.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 44 раза.На Донецком направлении по районам одиннадцати населенных пунктов противник применил 2 артиллерийских снаряда калибром 122-мм, 30 мин калибром 82-мм и 27 мин калибром 120-мм.На Горловском направлении обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия со стороны ВСУ подвергся район населенного пункта Зайцево.На Мариупольском направлении по районам четырех населенных пунктов противник применил 35 мин калибром 82-мм и 8 мин калибром 120-мм.в результате обстрелов потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: один раненый.Всего за прошедшую неделю противник выпустил по территории Республики 865 артиллерийских, танковых снарядов и мин. Огневому воздействию со стороны ВСУ подверглись районы тридцати населённых пунктов Республики, в семи из них повреждено и разрушено семнадцать домостроений. Кроме того, в населённом пункте Ясиноватая, Трудовские и Ленинское повреждено газо-водо- и электроснабжение.