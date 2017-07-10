Россия пьёт всё меньше

Публикуются обновлённые данные о потреблении в России спиртных напитков. Напомним, что по итогам 2016 года Россия, по данным ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), не вошла в тройку самых пьющих стран. У России – 4-е место в мире по «ВОЗовским» оценкам. Самой пьющей страной мира назвали Литву.Ранее в докладе "Об итогах работы Министерства здравоохранения РФ в 2016 году и задачах на 2017 год" было сообщено, что падение уровня потребления спиртных напитков в РФ по итогам 2016-го составило 0,2 л «абсолютного алкоголя» на человека в год.Данные по итогам первого полугодия 2017 года говорят о том, что уровень потребления спиртных напитков гражданами России снизился до минимума всех последних лет и составил 10,2 л на человека в годовом выражении. Несмотря на то, что это всё ещё очень большие объёмы, можно констатировать явную тенденцию к снижению потребления, по крайней мере, учтённого алкоголя.Констатируется, что наибольший спад произошёл в сегменте крепких спиртных напитков, а именно – снизилось потребление водки.Представители компаний-производителей водки отмечают, что продажи крепкого прозрачного напитка в 2017-м упали примерно на 2,8% - до значения примерно 41% от общего объёма реализованного в России алкоголя (вместе с другими напиткам крепостью свыше 40%). Ещё 5 лет назад было более 55%.В то же время отмечен явный рост продаж пива. На пиво приходится около 44% алкогольного рынка Российской Федерации.Напомним, что реклама пива вернулась на российские телеканалы, а реклама водки, и это вызывает определённые вопросы к законодательству, нередко появляется на стадионах во время спортивных соревнований. Ранее депутаты выступили с инициативой разрешить на ТВ рекламу вина российского производства.