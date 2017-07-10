17:38 10 июля

Россия пьёт всё меньше

Публикуются обновлённые данные о потреблении в России спиртных напитков. Напомним, что по итогам 2016 года Россия, по данным ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), не вошла в тройку самых пьющих стран. У России – 4-е место в мире по «ВОЗовским» оценкам. Самой пьющей страной мира назвали Литву.

Ранее в докладе "Об итогах работы Министерства здравоохранения РФ в 2016 году и задачах на 2017 год" было сообщено, что падение уровня потребления спиртных напитков в РФ по итогам 2016-го составило 0,2 л «абсолютного алкоголя» на человека в год.

Россия пьёт всё меньше



Данные по итогам первого полугодия 2017 года говорят о том, что уровень потребления спиртных напитков гражданами России снизился до минимума всех последних лет и составил 10,2 л на человека в годовом выражении. Несмотря на то, что это всё ещё очень большие объёмы, можно констатировать явную тенденцию к снижению потребления, по крайней мере, учтённого алкоголя.

Констатируется, что наибольший спад произошёл в сегменте крепких спиртных напитков, а именно – снизилось потребление водки.
Представители компаний-производителей водки отмечают, что продажи крепкого прозрачного напитка в 2017-м упали примерно на 2,8% - до значения примерно 41% от общего объёма реализованного в России алкоголя (вместе с другими напиткам крепостью свыше 40%). Ещё 5 лет назад было более 55%.

В то же время отмечен явный рост продаж пива. На пиво приходится около 44% алкогольного рынка Российской Федерации.

Напомним, что реклама пива вернулась на российские телеканалы, а реклама водки, и это вызывает определённые вопросы к законодательству, нередко появляется на стадионах во время спортивных соревнований. Ранее депутаты выступили с инициативой разрешить на ТВ рекламу вина российского производства.

Использованы фотографии: Dpchas.com.ua
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 74

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  1. DEZINTO Сегодня, 15:22
    Нда? Серьезно что-ли? А недавняя серия скандалов с отравлениями это что?

    А ! Или подсчёт вели только в сегменте водки Absolut? Ну тогда наверное да стали меньше.....всё как-то больше по палёнке с запахом тапок дальнобойщика народ отлетает....увы sad
    DEZINTO
    1. Чёрный Сегодня, 15:26
      Цитата: DEZINTO
      Нда? Серьезно что-ли?

      Увы, батенька laughing ...на первом месте прибалты smile ....но Петька Поросёнок трудится не просыхая, дабы вывести незалежную в передовики и надо сказать , что ежели печень выдюжит он своего добьётся. Тем более, что за его спиной дружными рядами ползут киборги-аватары и квадроциклы... wassat
      Чёрный
      1. Венд Сегодня, 15:33
        В то же время отмечен явный рост продаж пива.
        Однако это еще хуже. Большое употребление пива ведет к увеличению веса и убивает человека еще круче водки.
        Венд
        1. НЕКСУС Сегодня, 16:26
          Цитата: Венд
          Большое употребление пива ведет к увеличению веса и убивает человека еще круче водки.

          Если пить как не в себя,то разницы нет,пиво,водка или коньяк с вином...вопрос меры.
          НЕКСУС
          1. Венд Сегодня, 16:36
            Цитата: НЕКСУС
            Цитата: Венд
            Большое употребление пива ведет к увеличению веса и убивает человека еще круче водки.

            Если пить как не в себя,то разницы нет,пиво,водка или коньяк с вином...вопрос меры.

            Тут дело не в мере. Ежедневные 2 кружки пива и гарантировано пивное брюхо.
            Венд
            1. notingem Сегодня, 17:25
              И какое у Вас брюхо. Или вы пиво непьете но знаете
              notingem
      2. Partyzan Сегодня, 15:35
        что за его спиной дружными рядами ползут

        Partyzan
      3. Чёрный Сегодня, 15:38
        Кстати....чуть более серьёзно...и эти скоты обвиняют нас в пьянстве...фестиваль пива в Германии...
        Чёрный
        1. Partyzan Сегодня, 15:41
          А кто громче всех кричит держите вора? lol
          Partyzan
        2. электроОлег Сегодня, 16:26
          Цитата: Чёрный
          фестиваль пива в Германии


          Немцы то ладно ещё, они хотя-бы работать умеют. А вот украина с прибалтами это конечно полный цирк. Прожрали всё что от СССР осталось, оказалось мало и ведь просят ещё в наглой неуважительной форме. Дожрались уже и до гражданской войны. Позорище!
          электроОлег
    2. Monster-Fat Сегодня, 15:34
      Оно и видно как "снизилось"-сразу сахар подорожал с 29 рублей до 50. Снизилось, ага....
      Monster-Fat
      1. Muvka Сегодня, 15:55
        Вам из Америки виднее, сколько в России стоит сахар.
        Muvka
      2. Albert1988 Сегодня, 16:25
        Цитата: Monster-Fat
        Оно и видно как "снизилось"-сразу сахар подорожал с 29 рублей до 50. Снизилось, ага....

        Это где же вы, однако, такой сахар в России по 50 р нашли? Наверное, в каком-нибудь "элитном" магазине? Сахар от Германа Стерлигова?
        Albert1988
        1. DwarfKing Сегодня, 16:42
          от 45 до 55. Нижегородская облать, в любом магазине
          DwarfKing
        2. Monster-Fat Сегодня, 17:01
          Почему в элитном, в Новроссийске неделю назад покупал по этой цене в "Магните" (49 р 90 коп)
          А, тут уже без меня написали.... вот, что странно, получается мне из Америки все же "виднее".... wink
          Monster-Fat
    3. cariperpaint Сегодня, 15:48
      ну и как это взаимосвязано? идет разговор о легальном рынке производимого алкоголя. и подсчеты в нем. другие рынки пусть МВД подсчитывает.
      cariperpaint
    4. Vadivak Сегодня, 16:10
      Цитата: DEZINTO
      Или подсчёт вели только в сегменте водки Absolut?


      Подсчет вели с помощью продаваемого спиртного через систему ЕГАИС установленную на кассах.
      А я вот например предпочитаю продукт домашнего приготовления, он и вкуснее и безопаснее. И поди узнай сколько я его уптребил и нессссосччитаешшшь
      Vadivak
      1. Чёрный Полковник Сегодня, 17:36
        Во-во! Я как употреблял своё домашнее вино, так и употребляю. Периодически, когда оно потеряет вкус, перегоняю на чачу - знатный продукт! good И нигде нет данных, что я винчика усваиваю за год около 80-100 л, в среднем стаканчик красненького на ужин в рабочий день. В выходной ещё и за обед столько же.
        Чёрный Полковник
    5. vkl.47 Сегодня, 16:12
      А я вот чаще стал.в выходные стабильно водочка соленья картофан
      vkl.47
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:34
        А я сужу по урнам возле различных лавочек ! Раньше до запрета ночной продажи , урны буквально забиты были различными бутылками банками ит.д. И так каждое утро ,когда я шел на работу! А вот уже два года , полная чистота и молодежь редко увидишь с пивом на ходу и сигаретой..И так в многих городах и поселках..Ну кто пил , те и будут пить, а вот молодежь меньше стала явно..И это хорошая тенденция считаю!Надеюсь нашему поколению дадут допить нормально(переучивать нас уже бесполезно..)))
        ОТДЕЛ
        1. To be or not to be Сегодня, 16:55
          Завязать можно всегда . -было бы желание!
          А субсидировать своими заработанными водочных олигархов. Однако..
          To be or not to be
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:19
            Цитата: To be or not to be
            А субсидировать своими заработанными водочных олигархов.

            А вообще производство алкоголя ,это должно быть госмонополией ! Травят народ ведь , "алкогольная мафия" ..Сейчас смотрю опять реклама пива пошла хитрая, типо безалкогольная..Нашли блин лазейку все же!Бороться нужно мужики с этим делом, хотя и злюсь иногда , но смотрю на молодежь и вижу эффект реальный..Плакаты с детьми и надпись не курите при нас и не пейте..!!!! Нормально все идет, хотя и лобби сопротивляется жестко...
            ОТДЕЛ
  2. Partyzan Сегодня, 15:23
    реклама пива вернулась на российские телеканалы, а реклама водки, и это вызывает определённые вопросы к законодательству, нередко появляется на стадионах во время спортивных соревнований. Ранее депутаты выступили с инициативой разрешить на ТВ рекламу вина российского производства.
    и о каком тогда снижении они хотят говорить? recourse
    Partyzan
    1. Чёрный Сегодня, 15:24
      Анекдот вспомнился:
      На собрании офицеров российской армии выступает психолог, приводит данные статистики семейных измен.
      - На первом месте по изменам - шоферы дальнобойщики, на втором - актёры , на третьем военные ...
      И тут встает с переднего ряда полковник и с обидой говорит:
      - Как так, товарищ психолог, вот я со своей женой уже 30 лет живу, и ни разу ей не изменил...
      С задних рядов, где сидят молодые лейтенанты:
      - Вот из-за таких козлов, как ты, мы только на третьем месте. laughing
      Чёрный
      1. Partyzan Сегодня, 15:28
        Да, надо развивать рекламу, а то - 4-е место request не понятненько laughing
        Partyzan
        1. Чёрный Сегодня, 15:32
          Цитата: Partyzan
          Да, надо развивать рекламу, а то - 4-е место request не понятненько laughing

          Бесполезно....Пеца отмобилизовал свой народ и они уверенно ползут к первому месту wassat
          Чёрный
          1. Partyzan Сегодня, 15:44
            Пеца отмобилизовал свой народ

            И не только
            Partyzan
  3. volodimer Сегодня, 15:24
    Тема конечно важная... но здесь она зачем?
    volodimer
    1. Чёрный Сегодня, 15:33
      Цитата: volodimer
      Тема конечно важная... но здесь она зачем?

      Шобы было к чему стремиться laughing
      Чёрный
    2. DEZINTO Сегодня, 15:37
      Потому что любая информация интересна, вот раньше все ворчали что сайт всё менее специализирован, мол давайте про оружие,....но нет мне нравится что здесь и про политику и оружие и вот даже такие новости....
      Ну и давайте будем честными, многим есть что сказать по данному вопросу.
      "Хотелось бы услышать начальника транспортного цеха" © laughing
      DEZINTO
      1. Dym71 Сегодня, 15:45
        Цитата: DEZINTO
        "Хотелось бы услышать начальника транспортного цеха" ©

        Мы не курим и не пьём!
        Dym71
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:24
        Цитата: DEZINTO
        Потому что любая информация интересна, вот раньше все ворчали что сайт всё менее специализирован, мол давайте про оружие,....но нет мне нравится что здесь и про политику и оружие и вот даже такие новости....
        Ну и давайте будем честными, многим есть что сказать по данному вопросу.

        Все правильно мыслишь..А про оружие есть рубрики обсуждай не хочу ! А такие новости , тоже касаются Армии и Флота , это здоровье наших призывников и запасников (в случае чего..)) soldier
        ОТДЕЛ
  4. ultima Сегодня, 15:27
    А я пью все больше. простите меня. Честь имею.
    ultima
    1. роман66 Сегодня, 15:32
      тормози , браток, надо остановиться где-то
      роман66
    2. Чёрный Сегодня, 15:34
      Цитата: ultima
      А я пью все больше

      Ты главное закусывай.. wink
      Чёрный
      1. Vadivak Сегодня, 16:13
        Цитата: Чёрный
        Ты главное закусывай..


        Закуска градус крадет
        Vadivak
    3. vch Сегодня, 15:38
      Вот и я последнее время без 50 гр. коньяка заснуть не могу...... А ведь раньше вообще практически не пил.....
      vch
      1. Чёрный Сегодня, 15:41
        Цитата: vch
        Вот и я последнее время без 50 гр. коньяка заснуть не могу.

        это очень полезно! Без шуток!....если , конечно, действительно полтишок перед сном.
        Чёрный
        1. vch Сегодня, 15:45
          Да, но раньше спокойно без этого обходился.... Возраст, нервы.....(((((
          vch
          1. Чёрный Сегодня, 15:53
            Цитата: vch
            .. Возраст, нервы....

            вот поэтому и полезно
            Чёрный
  5. akshor Сегодня, 15:27
    Если бы хотели, то можно было добиться более высоких результатов в борьбе с алкоголем. Например, продажа только в государственных специализированных магазинах алкоголя. Ну и второе...это конечно контроль качества алкоголя. Хороший, качественный алкоголь намного снижает так скажем побочку
    akshor
  6. Толстоевский Сегодня, 15:32
    воз сбрехнёт - недорого возьмёт. больше всех бухают англичане
    Толстоевский
    1. виктор н Сегодня, 16:21
      У них своя статистика, на иных единицах измерения......
      виктор н
    2. Monster-Fat Сегодня, 16:26
      Вот это точно, меня поражают в Англии девочки-старлетки или пацаны-подростки беззастенчиво пристающие в супермаркетах с просьбой купить им упаковку сидра, джин-тоника или пива...
      Monster-Fat
  7. ultima Сегодня, 15:32
    Цитата: akshor
    Если бы хотели, то можно было добиться более высоких результатов в борьбе с алкоголем. Например, продажа только в государственных специализированных магазинах алкоголя. Ну и второе...это конечно контроль качества алкоголя. Хороший, качественный алкоголь намного снижает так скажем побочку

    А надо ? пить всегда было народной русской забавой.
    ultima
    1. akshor Сегодня, 15:39
      Давайте будем честны. Не всегда. И более того, даже были массовые погромы питейных домов. Русские, как раз, не злоупотребляли, и зачастую даже не пили алкоголь вообще. Это приобретенный порок.
      akshor
      1. Vadivak Сегодня, 16:15
        Цитата: akshor
        И более того, даже были массовые погромы питейных домов.


        Полный беспредел.
        Vadivak
  8. ВЕРЕСК Сегодня, 15:36
    Зашибись тема!Типа мы виноватые и-исправляемся.Раздутый пузырь про пьянство в стране.Гейропа пьёт -и поболее.Да и фиг с ней.Нет на улице алкашей.Спокойный город.Исторически Русские никогда не пили.Была медовуха и малость другие хмельные напитки.Крепость Медовухи-максимум 3(!) градуса.И когда Россия спилась?Как тогда,с пьяну,она выжила в войнах? Есть просто история.А есть реальность.Иногда надо не восторгаться книгами,непонятно кем нарисованными,а думать своими мозгами.Может чего и разумеете.
    ВЕРЕСК
    1. akshor Сегодня, 15:41
      Европа пьёт. Это правда. И не меньше. НО. Зачастую качественный алкоголь. А это очень важно. Но и пьют в меньших пропорциях, по крайней мере ирландцы и бриты. т к не закусывают. Ибо просто это дорого, ещё закусывать
      akshor
      1. neri73-r Сегодня, 16:14
        по крайней мере ирландцы и бриты. т к не закусывают. Ибо просто это дорого, ещё закусывать


        Ну, даааа, это как одновременно нажимать на педали "газ" и "тормоз" wassat
        neri73-r
      2. notingem Сегодня, 17:15
        Вы правы обратил на это внимание . Пиво в Чехии больше двух кружек не выпью очень сытное а не мочегонное. Тоже самое в Германии.Качество нашего алкоголя назвать отвратным это комплимент.
        notingem
    2. bouncyhunter Сегодня, 15:42
      Цитата: ВЕРЕСК
      Гейропа пьёт -и поболее.Да и фиг с ней.

      Дмитрий , да и пусть им ! wink А вот рост потребления пива и вправду не есть хорошо - уж лучше то , что роднее и крепче к "тротиловому эквиваленту" .
      bouncyhunter
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:02
        Россия никогда не была пьяной.Вспомни,кто писал историю России.Даже Пётр-1 не смог правду восстановить.Сейчас-это тем более маловероятно.История России загублена давно.Мы сами не знаем откуда мы и почему не спились. wassat Москва-столица.Сибирь-простые люди.Нас мало.Но-выжить сумеем только мы.Причина одна.В городе-всё что хочешь.В Сибири-всё,что Захочешь.Уметь выжить и Суметь выжить-две разные вещи.Уметь-сможешь.Суметь-как карта ляжет.Повезёт-отлично.В противном случае-никто и не сможет помочь. hi
        ВЕРЕСК
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:45
          Как-то уж очень сумрачно , но с чем точно спорить не буду :
          Цитата: ВЕРЕСК
          В городе-всё что хочешь.В Сибири-всё,что Захочешь.Уметь выжить и Суметь выжить-две разные вещи.Уметь-сможешь.Суметь-как карта ляжет.Повезёт-отлично.В противном случае-никто и не сможет помочь.

          Выживание - не наука , а искусство ! soldier drinks
          bouncyhunter
      2. Paranoid50 Сегодня, 16:15
        Цитата: bouncyhunter
        А вот рост потребления пива и вправду не есть хорошо

        Дык,если бы пиво... Неопределённого вкуса субстанция на порошковой основе... Год смерти отечественного пивоварения - 1991-й(год основания пивзавода "Балтика"). Да и "крепыши" недалеко ушли, только,почему-то, у людей стойкое убеждение, что если бутылка зелья стоит за 1000 руб, то это,по-любому, качественный продукт... . ,
        Цитата: Ив762
        в моих краях население "отряхнуло пыль со змеевиков" в массовом порядке...
        - как вариант,почему нет? Если хочешь,что бы что-то было сделано как следует - сделай сам. yes
        Paranoid50
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:50
          Суррогаты никогда не могли и не смогут полноценно заменить сам продукт . А наивность покупающих "Хенесси" неизвестно у кого это уже притча во языцех не только в России или Беларуси . Потому и обращается внимание на "народное творчество" , благо интернет открывает огромные возможности как в конструкции аппаратов , так и в рецептуре браги и очистки конечного продукта . hi
          bouncyhunter
          1. Paranoid50 Сегодня, 17:04
            Цитата: bouncyhunter
            Потому и обращается внимание на "народное творчество" ,

            Да, что есть - то есть. Не забуду сюжет по ТВ про белорусского дедушку-"партизана", того,что запилил на базе "шишиги" передвижной аппарат. good Нет,талантами наша земля не оскудеет. hi
            Paranoid50
            1. bouncyhunter Сегодня, 17:29
              Да у нас по криминальным новостям чуть не каждый день про задержание очередных самогонщиков в лесах и объёмы изъятого впечатляют - тысячи литров . И это только те , кто попадаются . Бутлегеры , однако ... lol
              bouncyhunter
  9. Ив762 Сегодня, 15:41
    Ложь, 3.14...зд..жЪ и провокация! am
    Не знаю как они считали, но в моих краях население "отряхнуло пыль со змеевиков" в массовом порядке... fellow
    Из-за этого, за снижение потребления поручаться бы не стал.
    А вот то, что болеть сЪ стали меньше, и самочувствие (аки "цвет лица") улучшилось - есть факт, наблюдаемый невооруженным глазом.
    Ив762
    1. Vadivak Сегодня, 16:19
      Цитата: Ив762
      в моих краях население "отряхнуло пыль со змеевиков" в массовом порядке.


      Благословенный край.
      Цитата:
      В честь моего запоя убедительно требую все мужское народонаселение ко мне в избу на питье самогона и слушание граммофона.
      Vadivak
  10. Комментарий был удален.
  11. Teberii Сегодня, 15:43
    Литве помогли защитники выйти этот конкурс.
    Teberii
  12. Балу Сегодня, 15:50
    Россия пьёт всё меньше И это радует. Беспокоит другое-пивной алкоголизм лечится труднее, особенно у женщин.
    Еще заметил ситуации, которые повторяются в разных местах: мужчина спортивного когда-то телосложения, среднего росточка, неприметной внешности, аккуратная стрижка распивает с пацанчиками пивко, явно не с родствениками , явно мужичок раза в 2 их старше. При этом какого-то диалога нет. Мужичок попивая пивко как-бы приглядывается, приценивается, какие-то реплики, вопросы. Пацанчики чувствуют себя почти героями (со взрослым на равных пиво!), тоже пивко попивают. Потом все садятся в машину и уезжают. Возраст пацанов 9-17 лет. Что это, АУЕ? Или та же ситуация, но на месте пацанчиков девчушки 13-15 лет.
    Все таки полиционеры должны скрытно патрулировать пешком кварталы и при подобных ситуациях задавать вопросы.
    Балу
  13. san4es Сегодня, 15:52
    РОССИЯ пьёт всё меньше

    ...Это потому, что основные потребители перемёрли на-фиг (кто не завязал)... Сурагат с метанолом отлично справился с задачей улучшения генофонда...Естественный отбор по Российски soldier
    san4es
  14. Хаджи Мурат Сегодня, 15:57
    массово отказываемся от алкоголя мы всей семьей не пьем вносим вклад в данные результаты
    Хаджи Мурат
  15. osoboye_mneniye Сегодня, 15:58
    10,2л на человека в год, это больше, чем по бутылке вина в месяц. Столько я не выпиваю... врут всё.
    А вообще лечиться дороже стало. Вот и берегут здоровье люди.
    osoboye_mneniye
    1. DEZINTO Сегодня, 16:19
      это больше, чем по бутылке вина в месяц. Столько я не выпиваю


      Так вы и не пьете тогда уважаемый. То есть практически совсем! - если бутылка вина в месяц...это уже много то молодец конечно. hi

      А вообще лечиться дороже стало. Вот и берегут здоровье люди.
      - а вот это полная не правда....О здоровье либо заботятся сразу с молоду, либо нет, а так что - "опа стало дороже лечится больше не буду пить" - такой логики у пьющих просто нет.
      Вот если кровь из глаз пойдёт и слезут ногти - то может быть подвяжут на недельку - это да..... laughing
      DEZINTO
      1. Paranoid50 Сегодня, 16:48
        Цитата: DEZINTO
        Вот если кровь из глаз пойдёт и слезут ногти - то может быть подвяжут на недельку - это да..... laughing

        И то не факт - кто-то решит,что плавленым сырком отравился, и ...даешь дезинфекцию! laughing
        Paranoid50
  16. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:59
    по данным ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), не вошла в тройку самых пьющих стран. У России – 4-е место в мире
    Пусть себе этот рейтинг запихнут в нескромное место.В стране миллионы гастеров шатаются.Водяру хлещат за так и надо.А на нас их выпитый алкоголь вешают.
    Наблюдатель2014
  17. Altona Сегодня, 16:14
    Цитата: Partyzan
    Да, надо развивать рекламу, а то - 4-е место

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    Реклама пива-это такой привет от предстоящего у нас Чемпионата мира по футболу 2018 года.Правда пиво рекламируется "нулевка" безалкогольное, но в магазине возьмут не только "нулевку", но и обычное светлое в 5 градусов алк., 11-12 плотностью. Насчет алкоголя, совсем пить как бы невозможно. Вопрос, кто злоупотребляет до потери человеческого облика, а кто просто выпивает свои 50-100 грамм после рабочего дня. Вино в меру тоже вещь условно полезная. А вообще, стало много онкологии и это у тех, кто с алкоголем никак не связан. Стали умирать от рака желудка и печени. Обилие консервантов в пище видимо сказывается не хуже злоупотребления алкоголем. Кто склонен выпивать разную гадость, тот и будет её выпивать и травиться. Еще один аспект, нестабильность положения трудового человека и потеря работы, стабильного заработка тоже ведет к депрессивному состоянию от невостребованности и как следствие приобщение к алкоголю. А теряют работу и не могут снова найти её многие.
    Altona
  18. Altona Сегодня, 16:17
    Цитата: Балу
    Потом все садятся в машину и уезжают. Возраст пацанов 9-17 лет. Что это, АУЕ? Или та же ситуация, но на месте пацанчиков девчушки 13-15 лет.

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    Мне кажется, что часть молодежи употребляет всякого рода "кислоту", "соли", амфетамины и прочие "колеса"
    Altona
  19. Altona Сегодня, 16:21
    Цитата: ВЕРЕСК
    Мы сами не знаем откуда мы и почему не спились.

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    Почему не знаем? Как только ввели государственную монополию на алкоголь, государство само стало поощрять развитие питейных заведений, чтобы хмельными деньгами пополнить казну. Этим воспользовались предприимчивые люди, стали устраивать кабаки, шинки, трактиры с розливом водки. Причем со своего рода "акциями" вроде "четвертая рюмка за счет заведения".
    P.S. Монополия на алкоголь вводилась в разные времена.
    Altona
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:34
      Altona hi Не имейте в виду только города.До революции там жило всего 25% населения.Сёла и деревни жили.Если-б не 17-й год с оболваненной безграмотностью-кто знает как-мы БЫ жили и кем БЫ были.И,вероятно,что ВОВ БЫ небыло.Ну,что было-то стало.Что будет-посмотрим. Но,что будет не весело-это ясно.Нет толковой музыки нынче.Повеселиться придётся далеко не всем. hi
      ВЕРЕСК
  20. DwarfKing Сегодня, 16:41
    А учитывается ли в этом рейтинге стремительно набирающее обороты увлечении россиян дистилляцией?) Может не пить перестали, а покупать бухло, которое все дороже и все отвратительнее
    DwarfKing
  21. Altona Сегодня, 16:55
    Цитата: ВЕРЕСК
    Не имейте в виду только города.До революции там жило всего 25% населения.Сёла и деревни жили.Если-б не 17-й год с оболваненной безграмотностью-кто знает как-мы БЫ жили и кем БЫ были.И,вероятно,что ВОВ БЫ небыло.

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    Я как раз не имею в виду только города. Сельский шинок-не мое изобретение. Насчёт ВОВ это вы вообще лихо увязали. Мировые войны к алкоголю не имеют прямого отношения, это порождение концентрации капитала и возникающих с этим классовых, читай социальных, противоречий. Насчёт 1917 года - это еще более лихая "кореляция". 1917 год-это конфликт между интернациональным характером капитала, псевдопатриотическим самодержавным характером власти и несправедливым распределением национального продукта. Пролетарское движение и Советы не инопланетяне организовали.
    Altona
  22. notingem Сегодня, 17:02
    Пьет меньше и кушает меньше. Вот радость
    notingem
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