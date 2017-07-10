Порошенко подписал указ о призыве в Нацгвардию

Призвать в августе 2017 года на срочную военную службу в Национальной гвардии Украины пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу

Как сообщает украинский портал Ukrainian Military Pages , президент Украины Петр Порошенко 7 июля подписал указ о проведении в августе 2017 года призыва граждан Украины на срочную военную службу в подразделения Национальной гвардии.Из указа №178/2017, обнародованного на веб-сайте Президента Украины.Кабинету Министров Украины поручается определить численность граждан Украины, подлежащих призыву и объемы расходов для его проведения, а областным государственным администрациям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призыва к Национальной гвардии Украины.Перевозки призванных лиц возлагается на Министерство инфраструктуры Украины по заявкам Министерства обороны и МВД Украины.Напоминаем, что согласно указу Порошенко, следующий (очередной) призыв на срочную военную службу состоится в октябре - ноябре 2017 года. Призванные осенью граждане пополнят ряды Вооруженных Сил, Национальной гвардии и Государственной специальной службы транспорта.