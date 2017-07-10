17:38 10 июля

Порошенко подписал указ о призыве в Нацгвардию

Как сообщает украинский портал Ukrainian Military Pages , президент Украины Петр Порошенко 7 июля подписал указ о проведении в августе 2017 года призыва граждан Украины на срочную военную службу в подразделения Национальной гвардии.

Из указа №178/2017, обнародованного на веб-сайте Президента Украины.

Призвать в августе 2017 года на срочную военную службу в Национальной гвардии Украины пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу



Порошенко подписал указ о призыве в Нацгвардию


Кабинету Министров Украины поручается определить численность граждан Украины, подлежащих призыву и объемы расходов для его проведения, а областным государственным администрациям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призыва к Национальной гвардии Украины.

Перевозки призванных лиц возлагается на Министерство инфраструктуры Украины по заявкам Министерства обороны и МВД Украины.

Напоминаем, что согласно указу Порошенко, следующий (очередной) призыв на срочную военную службу состоится в октябре - ноябре 2017 года. Призванные осенью граждане пополнят ряды Вооруженных Сил, Национальной гвардии и Государственной специальной службы транспорта.

Использованы фотографии: http://www.infoaccent.net/
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Комментарии 7

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:49
    Поток по без виз в сторону Европы и России резко увеличится..!
    ОТДЕЛ
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:55
      Первая фраза приказа о могилизации -"жмурики, с вещами на выход -на утилизацию "! wassat
      Изгоняющий либероидов
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:57
        Виталий -не построил яйцанюх волшебную стену из сетки рабицы wassat -как же укроина теперь границы то защищать будет? what
        Изгоняющий либероидов
      2. Чёрный Сегодня, 17:15
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Первая фраза приказа о могилизации -"жмурики, с вещами на выход -на утилизацию "!

        Ну в утиль так в утиль...В чернобыльской зоне клабище можно открыть. Самое место для участников, А место там хорошее, тихое. laughing
        Чёрный
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:49
    Сейчас толпы ломанут бизвизить " wassat Многие в Россию к теткам -дятькам в гости свалят wassat Не все хотят попасть досрочно в ящик -деревянный дом-поэтому сейчас на границах будут километровые пробки.
    Изгоняющий либероидов
  3. Masya Masya Сегодня, 17:06
    Порошенко подписал указ о призыве в Нацгвардию


    lol
    Masya Masya
  4. Сергей-8848 Сегодня, 17:09
    Информация к размышлению (ну прямо как Юстас к Алексу):
    Если нынешняя Черногория, везде, где можно (и нужно), в том числе и во всех организациях ООН, называет себя Монтенегро (Montenegro), то почему бы нынешней Украине не называться по этому же принципу Оффсайд-страной (Offside-соuntry)?
    И не позорить в ООН славное имя Украины. Имя, добытое и завоёванное веками пахотной работы и ратной службы, добытое потом рабочих и крестьян, кровью воинов и партизан.
    Сергей-8848
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