Туристов из России предложено обязать признавать «территориальную целостность Грузии»

Пересекая государственную границу Грузии по собственному желанию, разделяю дефиницию границ принимающей страны, фиксирую, что Абхазия и Самачабло (так Тбилиси называет Южную Осетию – прим. Во) – части Грузии

На сайте manifest.ge собирают подписи за то, чтобы туристы, прибывающие в Грузию из России, подписывали заявление о признании территориальной целостности страны, включая Абхазию и Южную Осетию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.Авторы инициативы предлагают каждому, пересекающему границу Грузии, заполнить и подписать такую форму:За сутки уже поставлено более 1200 подписей. Инициаторы рассчитывают собрать десять тысяч и передать правительству и парламенту. При этом они отмечают, что у обращения не будет юридической силы, но, разделив его пафос, власти Грузии «покажут, что не изменяют принципам». Тех же туристов, которые не заполнят такую форму, предлагается не пускать в страну.В прошлом году Грузию при отсутствии между двумя странами дипломатических отношений после войны 2008 года, посетило более миллиона туристов из России, в этом ожидается еще больше.В комментариях в соцсетях есть и противники такой инициативы. «Это глупость» , «истерия, стыдно смешивать туризм и политику», «идиотизм» - так отзываются многие пользователи.