20:07 10 июля

Туристов из России предложено обязать признавать «территориальную целостность Грузии»

На сайте manifest.ge собирают подписи за то, чтобы туристы, прибывающие в Грузию из России, подписывали заявление о признании территориальной целостности страны, включая Абхазию и Южную Осетию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Авторы инициативы предлагают каждому, пересекающему границу Грузии, заполнить и подписать такую форму:

Туристов из России предложено обязать признавать «территориальную целостность Грузии»



Пересекая государственную границу Грузии по собственному желанию, разделяю дефиницию границ принимающей страны, фиксирую, что Абхазия и Самачабло (так Тбилиси называет Южную Осетию – прим. Во) – части Грузии


За сутки уже поставлено более 1200 подписей. Инициаторы рассчитывают собрать десять тысяч и передать правительству и парламенту. При этом они отмечают, что у обращения не будет юридической силы, но, разделив его пафос, власти Грузии «покажут, что не изменяют принципам». Тех же туристов, которые не заполнят такую форму, предлагается не пускать в страну.

В прошлом году Грузию при отсутствии между двумя странами дипломатических отношений после войны 2008 года, посетило более миллиона туристов из России, в этом ожидается еще больше.

В комментариях в соцсетях есть и противники такой инициативы. «Это глупость» , «истерия, стыдно смешивать туризм и политику», «идиотизм» - так отзываются многие пользователи.

Использованы фотографии: https://ctm-group.ru/
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Комментарии 33

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  1. Partyzan Сегодня, 19:27
    Пересекая государственную границу Грузии по собственному желанию, разделяю дефиницию границ принимающей страны, фиксирую, что Абхазия и Самачабло (так Тбилиси называет Южную Осетию – прим. Во) – части Грузии
    За сутки уже поставлено более 1200 подписей
    это ж сколько штрейкбрехеров то ? fool
    Partyzan
    1. Владимир16 Сегодня, 19:30
      Показатель ума грузинов-политиканов. Какому поедателю галстуков это пришло в голову?
      А при въезде в евросоюз нужно обязать этих политиков чпокать друг друга. Таким образом признавать браки педерастов в ЕС. Присягать на верность бандере при въезде на украину. Принимать ислам при въезде в Турцию. Непременно назвать себя Наполеоном при въезде во Францию. И съедать ведро картошки при въезде в Белоруссию. В целом признаки дурдома.
      Владимир16
      1. cniza Сегодня, 20:01
        Так пусть вводят , это будет равносильно пилению на котором сидят.
        cniza
      2. Подрезчик Сегодня, 20:01
        Все наверное можно, но...кажется наши власти ничего на счет картошки не заикались? Ну если скушаете...то ведро кефира за счет принимающей стороны!!! laughing
        Подрезчик
    2. DMB_95 Сегодня, 19:32
      Цитата: Partyzan
      это ж сколько штрейкбрехеров то ? fool

      Может , укротуристы ? laughing
      DMB_95
      1. Partyzan Сегодня, 19:35
        Может , укротуристы ?
        через русско-грузинскую границу?
        Partyzan
        1. alexmach Сегодня, 19:40
          Вы вообще о чем? В статье речь о 1200 подписей граждан грузии за принятие такого закона.
          alexmach
          1. Partyzan Сегодня, 19:44
            виноват, не так прочитал hi
            Partyzan
        2. DMB_95 Сегодня, 19:40
          Цитата: Partyzan
          через русско-грузинскую границу?

          Я бы не удивился , если и правда они .
          DMB_95
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:57
            Ну хорошо ! Вот этот воин ( погиб не здесь) Может разъяснить все ..Таких у нас много "туристов" в России! Можем повторить "робкие грузины"....

            Повторить можем, в любой момент...
            ОТДЕЛ
  2. Комментарий был удален.
    1. alexmach Сегодня, 19:33
      А что не так? вы думаете, человек спланировавший отпуск в Грузии не подпишет бумажку на въезде?
      alexmach
      1. мордвин 3 Сегодня, 19:38
        Цитата: alexmach
        человек спланировавший отпуск в Грузии

        Ни одного такого не знаю. Что там делать?
        мордвин 3
        1. alexmach Сегодня, 19:44
          Ну как бы читаем статью:
          В прошлом году Грузию при отсутствии между двумя странами дипломатических отношений после войны 2008 года, посетило более миллиона туристов из России, в этом ожидается еще больше.


          что делать?
          Горнолыжный спорт
          Пеший горный туризм
          Альпинизм
          Море
          Красивая и самобытная культура. Экзотика какая-никая
          Плюс близко и не дорого.

          У нас (на Украине) поездки в Грузию очень популярны были и уже достаточно довно. А вот о том, что туда миллион Росиян каждый год ездит я и не знал.

          Правда есть ещё варинат что среди этого миллиона много росиян грузинского происхождения.
          alexmach
          1. мордвин 3 Сегодня, 19:52
            Цитата: alexmach
            что делать?
            Горнолыжный спорт

            Урал, Чечня. laughing
            Цитата: alexmach
            Пеший горный туризм
            Альпинизм

            Урал, Чечня. wassat
            Цитата: alexmach
            Море

            Крым наш.
            А вот про Россиян, грузинского происхождения - это да. Видел таких.
            мордвин 3
            1. alexmach Сегодня, 19:56
              Урал и Кавказ все-таки по-моему немного разное. Ну а с тем что в мире и в России есть и другие места конечно глупо спорить.
              alexmach
              1. мордвин 3 Сегодня, 20:00
                Цитата: alexmach
                Урал и Кавказ все-таки по-моему немного разное

                На Урале тренируется Олимпийская сборная России. Сам видел. А в Чечне тов. Путин обещал устроить горнолыжный курорт. feel
                мордвин 3
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:30
    Туристов из России предложено обязать признавать «территориальную целостность Грузии»
    Предлагаю лишать гражданства РФ всех кто это сделает.
    И пусть грузины ждут туристов дальше. :
    Наблюдатель2014
    1. НасРать Сегодня, 19:40
      Зачем аналогично оскатиниваться ? Что слишком много сограждан в РФ?
      НасРать
      1. Partyzan Сегодня, 19:48
        Что слишком много сограждан в РФ?

        а такие разве нужны?
        Partyzan
        1. alexmach Сегодня, 20:00
          А вот бог его знает, может и нужны.
          Вырабатывают определенный имунитет в обществе на популистов и откровенных врагов.
          alexmach
      2. andrew42 Сегодня, 19:53
        За нанесение ущерба внешней политике России, - за это гражданства можно, и дОлжно лишать. Брать пример с "прогрессивной" Европы и её приблтийских "локомотивов демократии": статус жителя, без права голоса, и привет, бывший гражданин. Обращайтесь за гражданством по новой. Вот и Присягу для таких уже придумали :))
        andrew42
      3. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:54
        НасРать
        Зачем аналогично оскатиниваться ? Что слишком много сограждан в РФ?
        А под кота Леопольда косить ,ещё не тошнит?
        Наблюдатель2014
  4. Горный стрелок Сегодня, 19:34
    Миллион туристов, это по меньшей мере - миллиард долларов. Наверное, это лишние в Грузии деньги? Ну ладно, поедем в Армению...
    Горный стрелок
  5. Masya Masya Сегодня, 19:38
    Такое впечатление сложилось, что грузия, окраина и ежи с ними, соревнуются в тупости, дурости и просто в дебилизме... тупой и еще тупее... wink
    Masya Masya
  6. demo Сегодня, 19:45
    Готов подписаться под таким заявлением, но с одной припиской, "при обеспечении Грузией своей территориальной целостности".
    Сможете обеспечить - молодцы. Не сможете - сидите тихо, как мышки под веником.
    И, между прочим, в Грузию в ближайшее время не собираюсь. Если только на танках.
    demo
  7. Толстоевский Сегодня, 19:46
    А обраточку не желаете?
    Толстоевский
  8. Delink Сегодня, 19:46
    Куда мир катится?
    Они там что с утра до вечера белены подъедают?
    Вот что значит бесконтрольные. Пока находились в составе России тупость и не замечали, а тут цветник))))
    Delink
  9. Mavrikiy Сегодня, 19:48
    Туристов из России предложено обязать признавать «территориальную целостность Грузии»
    ТРЕБУЮ! алаверды.
    Обязать, всех грузин, проживающих в России, признать принадлежность Крыма НЕОТДЕЛИМОЙ частью России.
    Или вернем их всех домой. И немножко посмотрим на уровень жизни Грузии, да мало-моло, мы их и не осчусчаум и оно нам...... Руина, Шпроты и другие опытные коллеги......
    О, забыл все по боку, завтра в НАТО.....
    Mavrikiy
  10. sharp-lad Сегодня, 19:48
    Весь Мир так не любит русских, что начинает "подмывать" оставить этот мир без себя (союзников не бросаем)! Пусть поживут без нас и наших ресурсов.
    sharp-lad
  11. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:51
    А если приехать туда в гости, или на отдых силой одной дивизии -какую бумажку тогда нужно будет подписывать??? fool Скорее всего, грузины сами подпишут акт о капитуляции, даже если с ними воевать не будем, а просто наша дивизия заехала за бутылочкой баржоми для одного одесского грузина. .. wassat
    Изгоняющий либероидов
  12. нивасандер Сегодня, 19:58
    мелкие пакостники
    нивасандер
  13. Altona Сегодня, 19:58
    Цитата: Владимир16
    Какому поедателю галстуков это пришло в голову?

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    В психиатрической клинике день открытых дверей. Психи требуют от врачей признать себя нормальными и вообще поменяться местами с лечащим персоналом. Самого буйного требуют признать главврачом с соответстующими полномочиями и право подписи.
    Altona
  14. tchoni Сегодня, 20:04
    А, туристов из грузии, нужно обязать избавляться от акцента и призгавать вхождение грузии в состав РФ.
    tchoni
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