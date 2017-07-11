12:33 11 июля

Водолазы ВВО получили новейшее снаряжение

В Приамурское соединение железнодорожных войск Восточного округа поступила партия новейшего универсального водолазного снаряжения, позволяющего проводить технические и аварийно-спасательные работы на глубине до 60 метров, передает РИА Новости сообщение пресс-службы округа.



«В соединение железнодорожных войск ВВО, дислоцированное в Амурской области, поступила первая партия современного универсального водолазного снаряжения СВУ-5. Оно предназначено для обеспечения жизнедеятельности водолаза при выполнении подводно-технических, аварийно-спасательных и других видов водолазных работ на глубинах до 60 метров при температуре воды от —2 до +35 °С», – говорится в релизе.


Отмечается, что «каждый элемент снаряжения может быть использован отдельно от комплекта в составе снаряжения любого производителя».

Для связи с водолазом комплект снаряжения оборудован специальной гарнитурой, а также имеет систему аварийного сброса грузов.

В пресс-службе уточнили, что «водолазы в железнодорожном соединении выполняют работы при постановке различных видов переправ и мостов через водные преграды».

Использованы фотографии: http://www.kampo.ru
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Комментарии 1

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  1. rotmistr60 Сегодня, 12:30
    СВУ-5

    В далеком 1971 г в Морской школе ДОСААФ осваивали СВУ-1 с аппаратом АВМ-3. По тем временам было современное и отличное снаряжение. Время идет.
    rotmistr60
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