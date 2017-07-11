Водолазы ВВО получили новейшее снаряжение
В Приамурское соединение железнодорожных войск Восточного округа поступила партия новейшего универсального водолазного снаряжения, позволяющего проводить технические и аварийно-спасательные работы на глубине до 60 метров, передает РИА Новости сообщение пресс-службы округа.
«В соединение железнодорожных войск ВВО, дислоцированное в Амурской области, поступила первая партия современного универсального водолазного снаряжения СВУ-5. Оно предназначено для обеспечения жизнедеятельности водолаза при выполнении подводно-технических, аварийно-спасательных и других видов водолазных работ на глубинах до 60 метров при температуре воды от —2 до +35 °С», – говорится в релизе.
Отмечается, что «каждый элемент снаряжения может быть использован отдельно от комплекта в составе снаряжения любого производителя».
Для связи с водолазом комплект снаряжения оборудован специальной гарнитурой, а также имеет систему аварийного сброса грузов.
В пресс-службе уточнили, что «водолазы в железнодорожном соединении выполняют работы при постановке различных видов переправ и мостов через водные преграды».
«В соединение железнодорожных войск ВВО, дислоцированное в Амурской области, поступила первая партия современного универсального водолазного снаряжения СВУ-5. Оно предназначено для обеспечения жизнедеятельности водолаза при выполнении подводно-технических, аварийно-спасательных и других видов водолазных работ на глубинах до 60 метров при температуре воды от —2 до +35 °С», – говорится в релизе.
Отмечается, что «каждый элемент снаряжения может быть использован отдельно от комплекта в составе снаряжения любого производителя».
Для связи с водолазом комплект снаряжения оборудован специальной гарнитурой, а также имеет систему аварийного сброса грузов.
В пресс-службе уточнили, что «водолазы в железнодорожном соединении выполняют работы при постановке различных видов переправ и мостов через водные преграды».
Использованы фотографии: http://www.kampo.ru
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