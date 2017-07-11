Шесть колонн турецкой военной техники направлены к сирийской границе
В провинцию Килис, граничащую с Сирией, перебрасываются дополнительные силы турецкой армии. Речь идёт о бронированных автомобилях и другой военной технике вместе с личным составом ВС Турции. Информационный портал «Анадолу» сообщает о том, что в направлении населённого пункта Мусабейли направлены шесть механизированных колонн. Военная техника будет размещена на турецко-сирийской границе.
Официальных данных о цели размещения дополнительных подразделений армии Турции у сирийской границы нет. Однако можно предположить, что Турция наращивает силы на границе с САР по той причине, что вооружённые подразделения, состоящие из курдов, на территории Сирии расширяют контролируемые территории.
В связи с тем, что курдское влияние и поддержка самих курдов со стороны США растут, Эрдоган решает укрепить юго-восточные рубежи Турции, так как понимает, что после разгрома ИГИЛ (запрещено в РФ) курды вполне могут «вспомнить» и о Турции, а именно о тех её провинциях, где курдское население составляет подавляющее большинство.
При этом в Анкаре прекрасно знают, что курдский вопрос вполне могут использовать и Соединённые Штаты, чтобы продавливать свою волю на турецкой политической сцене.
Официальных данных о цели размещения дополнительных подразделений армии Турции у сирийской границы нет. Однако можно предположить, что Турция наращивает силы на границе с САР по той причине, что вооружённые подразделения, состоящие из курдов, на территории Сирии расширяют контролируемые территории.
В связи с тем, что курдское влияние и поддержка самих курдов со стороны США растут, Эрдоган решает укрепить юго-восточные рубежи Турции, так как понимает, что после разгрома ИГИЛ (запрещено в РФ) курды вполне могут «вспомнить» и о Турции, а именно о тех её провинциях, где курдское население составляет подавляющее большинство.
При этом в Анкаре прекрасно знают, что курдский вопрос вполне могут использовать и Соединённые Штаты, чтобы продавливать свою волю на турецкой политической сцене.
Использованы фотографии: http://aa.com.tr/
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