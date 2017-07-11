16:07 11 июля

Шесть колонн турецкой военной техники направлены к сирийской границе

В провинцию Килис, граничащую с Сирией, перебрасываются дополнительные силы турецкой армии. Речь идёт о бронированных автомобилях и другой военной технике вместе с личным составом ВС Турции. Информационный портал «Анадолу» сообщает о том, что в направлении населённого пункта Мусабейли направлены шесть механизированных колонн. Военная техника будет размещена на турецко-сирийской границе.



Официальных данных о цели размещения дополнительных подразделений армии Турции у сирийской границы нет. Однако можно предположить, что Турция наращивает силы на границе с САР по той причине, что вооружённые подразделения, состоящие из курдов, на территории Сирии расширяют контролируемые территории.


В связи с тем, что курдское влияние и поддержка самих курдов со стороны США растут, Эрдоган решает укрепить юго-восточные рубежи Турции, так как понимает, что после разгрома ИГИЛ (запрещено в РФ) курды вполне могут «вспомнить» и о Турции, а именно о тех её провинциях, где курдское население составляет подавляющее большинство.

При этом в Анкаре прекрасно знают, что курдский вопрос вполне могут использовать и Соединённые Штаты, чтобы продавливать свою волю на турецкой политической сцене.

Использованы фотографии: http://aa.com.tr/
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Комментарии 12

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  1. avt Сегодня, 14:00
    А кто сказал , что курдам будет хорошо , даже если они под руководством USов будут себя Асаду противооставлять !? bully
    avt
    1. Чёрный Сегодня, 14:17
      Да, по их душу едут.....но курды теперь будут больно кусаться. Современного оружия у них прибавилось. Вот если они ещё сумеют объедениться, то туркам совсем грустно будет
      Чёрный
    2. тол100в Сегодня, 14:18
      Цитата: avt
      , даже если они под руководством USов

      Под этим "руководством" ничего хорошего курдов не ждет! Их используют, как одноразовый предмет контрацепции, и всего лишь навсего, перед этим пообещав новое Курдское Демократическое (на манер СГА) Государство!
      тол100в
      1. cniza Сегодня, 14:23
        Скоро там опять "весело" будет.
        cniza
        1. Чёрный Сегодня, 14:30
          Цитата: cniza
          Скоро там опять "весело" будет.

          Да там и сейчас не скучно smile
          Чёрный
          1. cniza Сегодня, 14:32
            Нам на диванах легко говорить , а там не очень...
            cniza
      2. Чёрный Сегодня, 14:27
        Цитата: тол100в
        Цитата: avt
        , даже если они под руководством USов

        Под этим "руководством" ничего хорошего курдов не ждет! Их используют, как одноразовый предмет контрацепции, и всего лишь навсего, перед этим пообещав новое Курдское Демократическое (на манер СГА) Государство!

        Отчасти соглашусь, но вот что касается государства , то думаю ему быть...начнется все с части территтрии Ирака и Сирии, потом перекинется на турцию....рано или поздно турки часть своей территории потеряют. Это уже неизбежно
        Чёрный
        1. protoss Сегодня, 16:05
          Цитата: Чёрный
          рано или поздно турки часть своей территории потеряют. Это уже неизбежно

          почему неизбежно? в отличие от ирака и сирии, чей распад был предопределен, турция не искусственное государство. курды, как и остальные соседи турков, против османов традиционно жидковаты. для того чтобы отколоть от турции кусок одной их партизанщины будет явно недостаточно, потребуется военное вмешательство крупной державы или даже нескольких с полноценными боевыми действиями и участием сотен тысяч, а с учетом нынешнего мобилизационного потенциала турции, скорее миллионов солдат, либо применение ядерного оружия. ни сша, ни россия при всей любви к курдам на такое не готовы.
          а вот в способности турков к тотальному геноциду нацменьшинств я лично не сомневаюсь.
          protoss
  2. DEZINTO Сегодня, 14:19
    Это об этом на саммите договорились ?
    DEZINTO
    1. avt Сегодня, 14:28
      Цитата: DEZINTO
      Это об этом на саммите договорились ?

      what Хрен его знает , да и не скажет никто . Но вот то что афринских Эрдоган паше по факту запретили трогать введя туда чеченцев из ВП.- факт медицинский.
      Цитата: cniza
      Скоро там опять "весело" будет.

      К сентябрю как иракские государственность объявят , а они с большой степенью вероятности объявят . Тут с Багдасаровым не поспоришь -иначе слетит там семейка Борзани с кормушки. То замес начнётся по тому же Мосулу, Киркуку и далее на каждом километре включая Сирию и саму Турцию .
      avt
  3. Толстоевский Сегодня, 14:34
    скорее не "курдский вопрос", а "турецкий вопрос" и "курдский ответ"
    Толстоевский
  4. rpuropuu Сегодня, 14:34
    Опыт Саддама Хусейна почему то подсказывает, что и Эрдогана и Курдов кинут же при первой возможности. Как только всю грязную работу выполнят stop Первый уже догадался, на счет вторых пока трудно сказать.
    rpuropuu
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