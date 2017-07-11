16:07 11 июля

Индия модернизирует свои БМП Sarath

Минобороны Индии приняло решение о модернизации стоящих на вооружении армии лицензионных копий советской БМП-2 и заказало государственным компаниям Ordnance Factory Board и Bharat Electronics Ltd модернизацию 693-х БМП Sarath (индийское название БМП - прим. ВО), сообщает портал defensenews.com

Всего по различным оценкам, в Индии собрано 2000–2500 копий БМП-2 и различных военных машин на ее базе. Производство машин велось на заводе Medak Ordnance Factorу, который сейчас выступает основным подрядчиком по контракту.


Боевая машина пехоты Sarath



Впервые о планах модернизировать БМП Sarath Минобороны Индии объявило десять лет назад, планируя привлечь к этому частные индийские компании. По ряду причин тендер переносился, после чего военное ведомство подписало контракт стоимостью 24 млрд рупий ($370 млн) с государственными компаниями Ordnance Factory Board и Bharat Electronics Ltd.

В ходе модернизации БМП Sarath получат новые двигатели мощностью 380 л. с. (вместо 285-сильных силовых установок), управляемые противотанковые ракеты третьего поколения, новые системы управления огнем, панорамные прицелы (в том числе, ночного видения).

Завершить обновление первой партии БМП планируется за 2–3 года, после чего военное ведомство рассмотрит вопрос модернизации остальных машин Sarath, состоящих на вооружении индийской армии.

Использованы фотографии: http://www.defensenews.com/
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Комментарии 5

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  1. Копчёный Сегодня, 14:41
    У меня есть журнал "Техника и вооружения" года этак 2007, так там огромная статья о том, что в Индии цельный культ по БМП нашей, чего только не выпускают на её базе.
    Копчёный
  2. san4es Сегодня, 14:43
    На фото БМП-1...
    БМП-2 с 30 мм пушкой
    san4es
  3. Владимирец Сегодня, 14:45
    "стоящих на вооружении армии лицензионных копий советской БМП-2 "

    Всё-таки, БМП-2, произведенных в Индии по лицензии, а не копий. Копиями Китай успешно занимается, вот Тип 86 (WZ-501) это копия БМП-1. yes
    Владимирец
  4. Вождь краснокожих Сегодня, 14:50
    Вполне разумные шаги по модернизации. Индусам респект.
    Вождь краснокожих
  5. новичок Сегодня, 15:07
    а мы в этом никоим боком не участвуем? чей движок ставят, чьи прицелы, чьи птуры?
    новичок
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