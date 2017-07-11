Индия модернизирует свои БМП Sarath
Минобороны Индии приняло решение о модернизации стоящих на вооружении армии лицензионных копий советской БМП-2 и заказало государственным компаниям Ordnance Factory Board и Bharat Electronics Ltd модернизацию 693-х БМП Sarath (индийское название БМП - прим. ВО), сообщает портал defensenews.com
Всего по различным оценкам, в Индии собрано 2000–2500 копий БМП-2 и различных военных машин на ее базе. Производство машин велось на заводе Medak Ordnance Factorу, который сейчас выступает основным подрядчиком по контракту.
Впервые о планах модернизировать БМП Sarath Минобороны Индии объявило десять лет назад, планируя привлечь к этому частные индийские компании. По ряду причин тендер переносился, после чего военное ведомство подписало контракт стоимостью 24 млрд рупий ($370 млн) с государственными компаниями Ordnance Factory Board и Bharat Electronics Ltd.
В ходе модернизации БМП Sarath получат новые двигатели мощностью 380 л. с. (вместо 285-сильных силовых установок), управляемые противотанковые ракеты третьего поколения, новые системы управления огнем, панорамные прицелы (в том числе, ночного видения).
Завершить обновление первой партии БМП планируется за 2–3 года, после чего военное ведомство рассмотрит вопрос модернизации остальных машин Sarath, состоящих на вооружении индийской армии.
Всего по различным оценкам, в Индии собрано 2000–2500 копий БМП-2 и различных военных машин на ее базе. Производство машин велось на заводе Medak Ordnance Factorу, который сейчас выступает основным подрядчиком по контракту.
Боевая машина пехоты Sarath
Впервые о планах модернизировать БМП Sarath Минобороны Индии объявило десять лет назад, планируя привлечь к этому частные индийские компании. По ряду причин тендер переносился, после чего военное ведомство подписало контракт стоимостью 24 млрд рупий ($370 млн) с государственными компаниями Ordnance Factory Board и Bharat Electronics Ltd.
В ходе модернизации БМП Sarath получат новые двигатели мощностью 380 л. с. (вместо 285-сильных силовых установок), управляемые противотанковые ракеты третьего поколения, новые системы управления огнем, панорамные прицелы (в том числе, ночного видения).
Завершить обновление первой партии БМП планируется за 2–3 года, после чего военное ведомство рассмотрит вопрос модернизации остальных машин Sarath, состоящих на вооружении индийской армии.
Использованы фотографии: http://www.defensenews.com/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти