Боевики"Айдара" переброшены под Волноваху

На донецком направлении противник задействовал тяжёлую артиллерию. По 13 населенным пунктам и прилегающим к ним районам применено 16 снарядов калибрами 152 мм и 122 мм, а также 11 мин калибром 120 мм и 19 мин калибром 82 мм.

В районе населённого пункта Широкий Станично-Луганского района в направлении населённого пункта Валуйское отмечено передвижение военной колонны противника в составе двух 152-мм САУ "Акация" на тралах и трёх грузовых автомобилей "Урал" с боеприпасами. В районе населенного пункта Болотенное вскрыто скопление до семи единиц военной техники, из них два танка Т-64, БМП – три единицы, и два грузовых автомобиля с боеприпасами.