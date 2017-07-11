Боевики"Айдара" переброшены под Волноваху
В ходе очередного брифинга официальный представитель командования НМ ДНР Эдуард Басурин сообщил о том, что в район Волновахи (находится под контролем ВСУ) прибыли боевики батальона «Айдар», известного по своим многочисленным военным преступлениям (запрещён в РФ). «Айдаровцы», по словам полковника Басурина, расположились в населённых пунктах Мирное и Новосёловка Волновахского района.
Официальное объяснение со стороны самих «айдаровцев»: оказание помощи при осуществлении торговой блокады. При этом в ДНР отмечают, что боевики «Айдара», как и прежде, будут заниматься провокациями и поборами с местного населения.
Полковник Басурин, которого цитирует информационная служба ДАН , сообщает, что украинские силовики тем временем продолжили использование различных видов вооружений для обстрелов территории республики.
Заявление представителя командования:
На юге республики ВСУ применяли танковые орудия и гранатомёты.
Переброска военной техники идёт и на луганском направлении. Официальный представитель командования НМ ЛНР подполковник Андрей Марочко сообщает:
На этом фоне руководство Украины продолжает трубить о том, что «соблюдает минские договорённости». О том, что такие договорённости не соблюдаются ВСУ ни по одному из "военных" пунктов, можно судить по публикациям самих же украинских военнослужащих в социальных сетях, где те хвастаются локальными «победами».
Под победами понимается очередная серия обстрелов, приводящих к жертвами и разрушениям.
Официальное объяснение со стороны самих «айдаровцев»: оказание помощи при осуществлении торговой блокады. При этом в ДНР отмечают, что боевики «Айдара», как и прежде, будут заниматься провокациями и поборами с местного населения.
Полковник Басурин, которого цитирует информационная служба ДАН , сообщает, что украинские силовики тем временем продолжили использование различных видов вооружений для обстрелов территории республики.
Заявление представителя командования:
На донецком направлении противник задействовал тяжёлую артиллерию. По 13 населенным пунктам и прилегающим к ним районам применено 16 снарядов калибрами 152 мм и 122 мм, а также 11 мин калибром 120 мм и 19 мин калибром 82 мм.
На юге республики ВСУ применяли танковые орудия и гранатомёты.
Переброска военной техники идёт и на луганском направлении. Официальный представитель командования НМ ЛНР подполковник Андрей Марочко сообщает:
В районе населённого пункта Широкий Станично-Луганского района в направлении населённого пункта Валуйское отмечено передвижение военной колонны противника в составе двух 152-мм САУ "Акация" на тралах и трёх грузовых автомобилей "Урал" с боеприпасами. В районе населенного пункта Болотенное вскрыто скопление до семи единиц военной техники, из них два танка Т-64, БМП – три единицы, и два грузовых автомобиля с боеприпасами.
На этом фоне руководство Украины продолжает трубить о том, что «соблюдает минские договорённости». О том, что такие договорённости не соблюдаются ВСУ ни по одному из "военных" пунктов, можно судить по публикациям самих же украинских военнослужащих в социальных сетях, где те хвастаются локальными «победами».
Под победами понимается очередная серия обстрелов, приводящих к жертвами и разрушениям.
Использованы фотографии: Фейсбук
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