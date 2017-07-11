16:07 11 июля

Боевики"Айдара" переброшены под Волноваху

В ходе очередного брифинга официальный представитель командования НМ ДНР Эдуард Басурин сообщил о том, что в район Волновахи (находится под контролем ВСУ) прибыли боевики батальона «Айдар», известного по своим многочисленным военным преступлениям (запрещён в РФ). «Айдаровцы», по словам полковника Басурина, расположились в населённых пунктах Мирное и Новосёловка Волновахского района.

Боевики"Айдара" переброшены под Волноваху


Официальное объяснение со стороны самих «айдаровцев»: оказание помощи при осуществлении торговой блокады. При этом в ДНР отмечают, что боевики «Айдара», как и прежде, будут заниматься провокациями и поборами с местного населения.


Полковник Басурин, которого цитирует информационная служба ДАН , сообщает, что украинские силовики тем временем продолжили использование различных видов вооружений для обстрелов территории республики.

Заявление представителя командования:
На донецком направлении противник задействовал тяжёлую артиллерию. По 13 населенным пунктам и прилегающим к ним районам применено 16 снарядов калибрами 152 мм и 122 мм, а также 11 мин калибром 120 мм и 19 мин калибром 82 мм.


На юге республики ВСУ применяли танковые орудия и гранатомёты.

Переброска военной техники идёт и на луганском направлении. Официальный представитель командования НМ ЛНР подполковник Андрей Марочко сообщает:
В районе населённого пункта Широкий Станично-Луганского района в направлении населённого пункта Валуйское отмечено передвижение военной колонны противника в составе двух 152-мм САУ "Акация" на тралах и трёх грузовых автомобилей "Урал" с боеприпасами. В районе населенного пункта Болотенное вскрыто скопление до семи единиц военной техники, из них два танка Т-64, БМП – три единицы, и два грузовых автомобиля с боеприпасами.


На этом фоне руководство Украины продолжает трубить о том, что «соблюдает минские договорённости». О том, что такие договорённости не соблюдаются ВСУ ни по одному из "военных" пунктов, можно судить по публикациям самих же украинских военнослужащих в социальных сетях, где те хвастаются локальными «победами».

Под победами понимается очередная серия обстрелов, приводящих к жертвами и разрушениям.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 25

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  1. Подрезчик Сегодня, 15:20
    Продолжается "особый" путь развития ВСУ? А этих нелюдей из Айдара пригнали чтобы ВСУшники не разбегались?
    Подрезчик
    1. Наблюдатель 33 Сегодня, 15:27
      Цитата: Подрезчик
      Продолжается "особый" путь развития ВСУ? А этих нелюдей из Айдара пригнали чтобы ВСУшники не разбегались?

      Ну насчет "особого" пути не известо, известно что это уже третий состав "Айдара"... Видимо будут и следующие "составы"..? winked
      Наблюдатель 33
      1. Подрезчик Сегодня, 15:32
        Это я не совсем удачно "процитировал" Столтенберга, который сегодня примерно так назвал путь ВСУ...
        Подрезчик
        1. cniza Сегодня, 15:45
          Шакалы приехали пополнить запасы за счет населения и устроить террор.
          cniza
      2. Partyzan Сегодня, 15:36
        А те "составы" уже на воровались? или их того? hi
        Partyzan
        1. Подрезчик Сегодня, 15:38
          Того, Владимир, того! Червячков кормят...
          Подрезчик
          1. Partyzan Сегодня, 15:39
            Ну тогда "Слава героям" laughing drinks
            Partyzan
            1. Подрезчик Сегодня, 15:45
              И червячкам Айдара удачной рыбалки! lol
              Подрезчик
              1. Partyzan Сегодня, 16:01
                Вообще то веселые ребята
                Partyzan
    2. ЛукичЪ Сегодня, 15:34
      Цитата: Подрезчик
      А этих нелюдей из Айдара пригнали чтобы ВСУшники не разбегались?

      заград отряды с навыками грабежей местного населения am
      ЛукичЪ
      1. vovanpain Сегодня, 15:42
        Цитата: ЛукичЪ
        заград отряды с навыками грабежей местного населения

        Так для этого и посылают
        оказание помощи при осуществлении торговой блокады

        А в грабежах эти поднатлрели. yes
        vovanpain
        1. cniza Сегодня, 15:47
          Когда уже будет принято решение по отворачивать им головы.
          cniza
        2. Подрезчик Сегодня, 15:50
          Владимир, коллеги пишут уже 3-й состав...приезжает мародерствовать! am Все-равно барахлом не смогут воспользоваться, под траву!!!! am
          Подрезчик
    3. vkl.47 Сегодня, 15:40
      Если знают где и сколько их почему не накрывают минами
      vkl.47
    4. vkl.47 Сегодня, 15:42
      Если знают где и сколько их почему не накрывают минами
      vkl.47
      1. Смог Сегодня, 16:00
        Так перемирие. Хлебное.
        Смог
  2. Владимирец Сегодня, 15:20
    "оказание помощи при осуществлении торговой блокады."

    В общем помогут делить прибыль от контрабанды.
    Владимирец
  3. Paranoid50 Сегодня, 15:20
    Официальное объяснение со стороны самих «айдаровцев»: оказание помощи при осуществлении торговой блокады.
    О,как... То есть,уже махнули рукой и открытым текстом заявляют "Да,едем грабить." Какая тут АТО,когда гешефт намечается. Чёрт побери,это уже не вояки,и даже не боевики, а сборище агрессивных барыг бандитского толка. В принципе - в цвет,если вспомнить их президента.
    Paranoid50
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 15:26
    Давно нет на сайте Таракана.Владыка Ситх -тоже не появляется.Похоже там действительно всё плохо.
    ВЕРЕСК
    1. ЛукичЪ Сегодня, 15:36
      Цитата: ВЕРЕСК
      Давно нет на сайте Таракана.Владыка Ситх -тоже не появляется.Похоже там действительно всё плохо.

      да не хочется думать о плохом. может у людей отпуск. хочется думать о хорошем
      ЛукичЪ
      1. Подрезчик Сегодня, 15:40
        Кажется на той неделе в начале Владыка выходил в эфир....Может что путаю.
        Подрезчик
        1. cniza Сегодня, 15:51
          Тревожно у них там все , будем надеяться , что все нормально , насколько это может быть нормальным.
          cniza
    2. vch Сегодня, 15:39
      Без Таракана совсем скучно стало. Так любил его едкие опусы..... Лишь бы с ним самим все нормально было бы.....
      vch
    3. vovanpain Сегодня, 15:45
      Цитата: ВЕРЕСК
      Давно нет на сайте Таракана.Владыка Ситх -тоже не появляется.Похоже там действительно всё плохо.

      Вчера на ВО был Обзор обстановки в ДНР от военкора "МАГ",так что Коллега с Владыкой Ситхом все в порядке. hi
      vovanpain
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:47
        Спасибо за отличную весть! hi Буду повнимательней теперь.
        ВЕРЕСК
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