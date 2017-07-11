Над зоной деэскалации сбит МиГ-21 ВВС Сирии

Сирийские информационные источники, ссылающиеся на представителей вооружённой оппозиции, заявляют о том, что в Сирии сбит самолёт ВВС САР МиГ-21. В частности, сообщение опубликовано со ссылкой на представителей вооружённой группировки «Усуд аш-Шаркия».В материалах говорится о том, что самолёт сирийских военно-воздушных сил был сбит над зоной деэскалации на юго-востоке страны. Обращает на себя внимание тот факт, что, по заявлениям упомянутой группировки, она «в ходе боя заняла селение Умм-Румам», что уже само по себе говорит о несоблюдении вооружённой оппозицией договорённостей о прекращении огня в упомянутых сирийских зонах деэскалации.Напомним, что изначально зоны деэскалации в Сирии появились при контактах оппозиции с властями Сирии при посредничестве РФ, Турции и Ирана. Для этих контактов была использована площадка в Астане. Несколько дней назад стало известно, что Вашингтон поддержал создание зон безопасности в САР. Вслед за США создание таких зон поддержала и Иордания, на границе с которой одна из зон деэскалации и находится.Возвращаясь к информации о сбитом МиГ-21, нужно отметить, что на данный момент сведений о судьбе лётчика не поступало. Нет данных и о том, кто именно наносил удар по сирийскому самолёту.По некоторым сведениям, самолёт был сбит с земли боевиками, использовавшими либо ПЗРК, либо зенитную установку на борту внедорожника.