В Сирии погиб капитан ВС РФ

В результате внезапного минометного обстрела боевиками городка сирийских правительственных войск в провинции Хама погиб российский военный советник капитан Николай Афанасов.

Николай Афанасов находился в Сирийской Арабской Республике в составе аппарата российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава подразделений сирийских сухопутных войск. Капитан Николай Афанасов представлен командованием к государственной награде, посмертно.

Министерство обороны сообщает о том, что на территории Сирийской Арабской Республики погиб российский военный советник. Как говорится в сообщении, российский военнослужащий получил ранение, не совместимое с жизнью при миномётном обстреле со стороны позиций боевиков. Трагический инцидент произошёл в сирийской провинции Хама.Из официальной сводки МО РФ:Россия ведёт операцию против международных террористических группировок в Сирии по запросу официального Дамаска с 30 сентября 2015 года. За это время, по материалам газеты «Коммерсантъ» , в САР погибли 32 российских военнослужащих. Среди погибших – лётчики, военные советники, военнослужащие сил специальных операций.«Военное обозрение» выражает соболезнования родным и близким погибшего в САР капитана Николая Афанасова.