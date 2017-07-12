10:11 12 июля

В Сирии погиб капитан ВС РФ

Министерство обороны сообщает о том, что на территории Сирийской Арабской Республики погиб российский военный советник. Как говорится в сообщении, российский военнослужащий получил ранение, не совместимое с жизнью при миномётном обстреле со стороны позиций боевиков. Трагический инцидент произошёл в сирийской провинции Хама.
Из официальной сводки МО РФ:
В результате внезапного минометного обстрела боевиками городка сирийских правительственных войск в провинции Хама погиб российский военный советник капитан Николай Афанасов.
Николай Афанасов находился в Сирийской Арабской Республике в составе аппарата российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава подразделений сирийских сухопутных войск. Капитан Николай Афанасов представлен командованием к государственной награде, посмертно.
В Сирии погиб капитан ВС РФ

Россия ведёт операцию против международных террористических группировок в Сирии по запросу официального Дамаска с 30 сентября 2015 года. За это время, по материалам газеты «Коммерсантъ» , в САР погибли 32 российских военнослужащих. Среди погибших – лётчики, военные советники, военнослужащие сил специальных операций.
«Военное обозрение» выражает соболезнования родным и близким погибшего в САР капитана Николая Афанасова.


Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 35

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. faiver Сегодня, 06:10
    Земля ему пухом....
    faiver
    1. Anarchist Сегодня, 06:16
      Соболезную!
      Сколько ещё мы будем терпеть проамериканских террористов? Пора, пора бить всех кто не за нас! На войне как на войне! Или потерь станет недопустимо больше...
      Anarchist
      1. Василенко Владимир Сегодня, 06:53
        Цитата: Anarchist
        Сколько ещё мы будем терпеть проамериканских террористов?

        меня больше интересует сколько будем терпеть своих мерзавцев

        wertor
        12 июля 2017 | 05:25
        Туда ему и дорога! Погнался "длинный рубль" на чужой крови зарабатывать, вот и получил по заслугам(((
        sceptik00
        12 июля 2017 | 05:36
        wertor: Даром бы хоть для себя, а то ж для Пригожина и иже с ними...
        3 7
        ￼wertor
        12 июля 2017 | 06:05
        sceptik00: Да нет за себя((( Пригожин, лишь пользуются темы возможностями, которые ему предоставляются ((( Если одни россияне, за деньги готовы умирать, А другие россияне, готовы это оплачивать из своего кармана (гос.бюджета), То надо быть дураком что бы не воспользоваться такими возможностями....
        ben_cardin_friend
        12 июля 2017 | 05:49
        абсолютно никчемная и бессмысленная война, не отвечающая никаким интересам России, а только и исключительно политическим интересам чекистской мафии, окопавшейся в Кремле... Жаль офицера, что погиб не для Родины и не для славы, а только за деньги.. Ну, хоть семья, вероятно, пенсию получит, если наше доблестное шойгуминистерство не откажется в очередной раз от своего сотрудника
        2
        piter_ug
        12 июля 2017 | 06:07
        "Они сражались за..." бабосики.
        4
        ihor_syvoryj
        12 июля 2017 | 06:37
        Видать, дельные советы давал капитан.
        А напоследок подал личный пример - сдох.
        2 7
        ￼ramen
        12 июля 2017 | 06:46
        Не советник - НАЁМНИК. Хватит уже совковым новоязом пользоваться.

        это коменты с Уха, таких 95%
        Василенко Владимир
        1. ЛукичЪ Сегодня, 06:56
          Цитата: Василенко Владимир
          меня больше интересует сколько будем терпеть своих мерзавцев

          ну и, что мы можем кроме игнора сделать?
          ЛукичЪ
          1. Василенко Владимир Сегодня, 07:04
            а пора уже привлекать
            все больше убеждаюсь что 58 статья была реально необходима, не приведи господи завтра война, ведь эти твари стрелять будут в спину
            Василенко Владимир
        2. Partyzan Сегодня, 07:41
          а на какой ветке эти......... negative
          Partyzan
          1. vovanpain Сегодня, 08:59
            Цитата: Partyzan
            а на какой ветке эти......... negative

            С Эха Москвы эти нелюди,здесь бы давно бы пинком в небытие отправили. request
            vovanpain
            1. Partyzan Сегодня, 09:14
              С Эха Москвы эти нелюди

              ну тогда вот их фото
              Partyzan
              1. Василенко Владимир Сегодня, 10:05
                это верхушка, котороя на виду, а сколько тех кто прячет свои рожи, но ждет момента
                Василенко Владимир
                1. Partyzan Сегодня, 10:09
                  Так надо эту верхушку на рудники, что бы не вышло чего
                  Partyzan
          2. Василенко Владимир Сегодня, 09:08
            Цитата: Partyzan
            а на какой ветке эти.........

            http://echo.msk.ru/news/2016776-echo/comments.htm
            l#comments
            Василенко Владимир
        3. KCA Сегодня, 09:15
          Вот почему подобные онижедети никак не думают что у Капитана есть родственники, сослуживцы, и они могут прийти и попросить ответить за свои слова, то что невозможно спрятаться в интернете знают даже в детском саде, точнее можно, но очень дорого, очень
          KCA
          1. Василенко Владимир Сегодня, 10:04
            Цитата: KCA
            и они могут прийти и попросить ответить за свои слова

            а кого просить ответить?!
            кругом одни анонимы, а одуванчик со своим ухом не пределах ответственности за комментарии не несет
            Василенко Владимир
      2. vovanpain Сегодня, 07:17
        Вечная память и Царствие Небесное Русскому Воину! Скорбим.Соболезнования родным и близким от форумчан ВО.
        vovanpain
        1. Partyzan Сегодня, 07:43
          Как я уже писал - надо эту зону полностью деэскалировать под песок negative А капитану Царствие Небесное soldier
          Partyzan
      3. DPN Сегодня, 09:03
        Не надо путать возможности бывшего СССР и сегодняшней России, это как ЧЛЕН с Пальцем по форме похожи да функции разные. Взаимное уничтожение возможно и то за счёт СССР ,но не более. США то пока американцы не догадались развалить ,как наши демократы.
        DPN
        1. KCA Сегодня, 09:24
          При различных причинах и палец заменяет член, возможности России не надо недооценивать, сравнивать военный бюджет США и РФ, у США 800 военных баз за пределами страны, как быстро эти 800 баз организуют один ударный кулак? Никогда, а лоскуты порвут за час, ну за два, ну ладно, за три
          KCA
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 06:12
    Вот и ещё одна жертва войны в Сирии... Вечная Память погибшему, соболезнования родным и близким!

    прошу форумчан ВО не ставить баллы
    a.s.zzz888
  3. Mavrikiy Сегодня, 06:13
    Скорбим. Вечная память, павшим героям!
    Mavrikiy
  4. новичок Сегодня, 06:14
    жаль, очень жаль. земля пухом воину. собалезную родным и близким.
    новичок
  5. ЛукичЪ Сегодня, 06:26
    Вечная Память Герою soldier
    ЛукичЪ
    1. Подрезчик Сегодня, 06:46
      Вечная Память и Вечный Покой! Родным и близким Солдата, выполнившего свой долг искренние соболезнования!
      Подрезчик
    2. bouncyhunter Сегодня, 06:46
      Присоединяюсь и соболезную ...
      bouncyhunter
    3. Svarog51 Сегодня, 08:08
      Вечная Память Солдату, пусть земля будет пухом. Мои искренние соболезнования родным и близким...
      Svarog51
  6. Арон Заави Сегодня, 06:36
    Соболезнования семье погибшего. Вечная память.
    Арон Заави
  7. Alex_Rarog Сегодня, 06:38
    Земля пухом войну русскому!
    Alex_Rarog
  8. Горный стрелок Сегодня, 06:40
    Земля пухом.
    Это война. На войне стреляют. Любая смерть - не справедлива. Особенно, когда гибнут молодые офицеры, да ещё и от шальных осколков.
    Что касается общих потерь. "Коммерсант" - это почти "Эхо ..." С точки зрения качества информации.
    Наше МО, видимо, плохо информировано... Но даже если правы "либерасты", как это ни прискорбно, но 32 погибших за 2 почти года войны, в которой несомненно выигрываем - это очень не много. Американцы не афишируют свои потери в Сирии, но судя по их истерикам по поводу, к примеру, боев за Алеппо - не маленькие у них там потери случились.
    Горный стрелок
  9. Хаджи Мурат Сегодня, 06:48
    герой....земля пусть будет пухом....
    Хаджи Мурат
  10. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:08
    Спасибо тебе Николай Афанасьев, ты на дальнем рубеже от России террористов унечтожал! soldier Покойся воин с миром, Прости нас, если что не так, земля тебя пухом!!! soldier Админы, пожалуйста, не ставьте к таким новостям рейтинги.
    Изгоняющий либероидов
  11. Сумрачный стрелок Сегодня, 07:14
    Вечная память героям, отдавшим жизни за Родину!!!
    Сумрачный стрелок
  12. Буровик Сегодня, 07:40
    Вечная память герою, соболезнования родным и близким
    Буровик
  13. 72jora72 Сегодня, 07:50
    Цитата: Василенко Владимир
    это коменты с Уха, таких 95%

    Вы б ещё Цензор,(прости Господи) в пример привели.....
    72jora72
  14. кедр Сегодня, 08:17
    ВО, могли бы указать ОТЧЕСТВО Николая отдавшего свою жизнь, за-то чтобы мы жили и что бы Россия не стала Сирию. Подскажите, кто знает ОТЧЕСТВО погибшего Героя. Упокой, Господи, его душу.
    Искал, не нашёл. Хреновая тенденция, прямо скажем. Забыв ОТЧЕСТВО, забудем и Отечество, а без Отечества не может быть Отечественной Войны, на это и расчёт супостата и его СМИ.
    кедр
  15. CHeroBu4ok(BLR) Сегодня, 08:54
    Генерала Лебедя нам не хватает((
    CHeroBu4ok(BLR)
  16. Комментарий был удален.
  17. garnik Сегодня, 09:02
    Соболезнование родным и близким.Преклоняюсь перед защитниками отечества погибшими в мирное время . Огорми.
    garnik
Картина дня