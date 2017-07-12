10:11 12 июля

Рижскую школу оштрафовали за русский язык

Центр государственного языка Латвии продолжает устраивать охоту на ведьм. Не так давно был подан иск на руководство одной из латвийских школ (в городе Лиепая), в которой во время выпускного бала звучала русская речь и поздравление было произнесено тоже на русском, так как 95% выпускников школы – русскоязычные.

Теперь – новая грань мракобесия от всё того же Центра государственного языка Латвии. И, что обращает на себя внимание, тоже в отношении школы. На этот раз речь идёт о рижской Даугавгривской школе, где инспектор службы «услышал подсказки для учащихся со стороны учителей во время экзамена по математике на русском языке».

Рижскую школу оштрафовали за русский язык



Теперь руководство учебного заведения выплатит штраф за «нарушение норм использования государственного языка». Об этом сообщает информационный портал Delfi .

Как видно, рассматривается не столько нарушение, состоявшее в подсказках во время экзамена, сколько то, что для подсказок использовался русский язык.

Напомним, что Латвия является членом Европейского союза, где штрафы за использование того или иного языка противоречат всем нормам, касающихся соблюдения прав человека. Получается, что бюрократы Евросоюза продолжают закрывать глаза на откровенное пренебрежение официальными латвийскими властями законодательством ЕС.

Интересно, оштрафовали бы школу в Латвии, если бы подсказки шли, например, на английском языке?..


Использованы фотографии: 1 Канал
9

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 17

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 07:09
    Мал клоп,да вонюч..Целый Центр...Заняться им больше нечем что ли..
    210окв
    1. сибиралт Сегодня, 07:56
      Оштрафовали в Риге школу, значит там законы такие. И что мы можем сделать, кроме как повозмущаться на тему "куда Европа смотрит", или мы там можем законы поменять?
      сибиралт
      1. Ушлый_башкорт Сегодня, 09:01
        Можем, но латыши обидятся.
        Ушлый_башкорт
  2. Подрезчик Сегодня, 07:10
    Русофобия-последний товар, которым может торговать эта шпротная страна!
    Подрезчик
    1. tamnun Сегодня, 08:35
      Цитата: Подрезчик
      Русофобия-последний товар, которым может торговать эта шпротная страна!

      Не знаю -в Риге никакой русофобии не заметил -все надписи на 3х языках ( включа я русский) - это я говорю про музеи в том числе ( кстати в отличии от Украины) - везде говорят на русском (без всяких проблем) -хоть аэропорт, такси , полиция , таможня .
      я вообще не заметил какой либо дискриминации по языку - ну просто вообще .
      tamnun
      1. Подрезчик Сегодня, 08:43
        Значит статья по вашему ни о чем, и автор придумал эти подсказки на русском языке? А три языка в музеях для туристов, вам их привлекать надо, дабы бюджет не трещал!
        Подрезчик
        1. tamnun Сегодня, 08:47
          Цитата: Подрезчик
          Значит статья по вашему ни о чем, и автор придумал эти подсказки на русском языке? А три языка в музеях для туристов, вам их привлекать надо, дабы бюджет не трещал!

          Нет , я такого не сказал , вполне возможно , что это имеет место быть -но не стоит из за отдельных случаев возводить отношение всей Латвии к русскому языку в абсолютрусофобии.
          Это как органы опеки в России ( как пример ) - сколько вы слышали случаев незаконного и абсолютно абсурдного забора детей из семей?
          Никто же не говорит , что это во всей России так и государство это поддерживает ?
          Кстати , я не совсем понял , вполне возможно что школа была просто оштрафована за учительские подсказки на экзамене и русский язык тут совершенно не при чем
          tamnun
  3. Anarchist Сегодня, 07:10
    Пусть дают подсказки на украинском. Многие фразы не отличаются от русских. А бандеры пусть протестуют...
    Anarchist
    1. ЛукичЪ Сегодня, 07:34
      Цитата: Anarchist
      Пусть дают подсказки на украинском. Многие фразы не отличаются от русских.

      так там не фразы, а специальные термины. их уж точно никто не поймёт laughing
      ЛукичЪ
  4. Горный стрелок Сегодня, 07:14
    Прибалты, как всякие неофиты, стремятся быть "святее папы Римского". Похоже, проигрывает латышский язык русскому. Скорее всего, из-за слаборазвитости и не соответствия современным реалиям. И бесполезно его "запрещать".
    Горный стрелок
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:15
    Ну так где ОБСЕ. СБ ОБСЕ, особенно ПАСЕ со своими чиновниками. Что-то не слышно вечных "борцов за права человека" как в Европе, так и в России (где под это собрана всякая мерзота). Чего хвосты поджали и дар речи потеряли? Это вам очевидно не на Россию бочку катить с подачи Сша. Гнусные людишки с полностью исковерканным сознанием и отсутствием элементарных человеческих чувств.
    rotmistr60
  6. iliitchitch Сегодня, 07:17
    центр государственного языка , это ж надо . У вонючек кукушка совсем улетела . Во они тупые , под замес в любом случае налетают . Нет , что б нейтралами объявиться . Были б швейгцаргцами почти тогда . А так , случись чего - ни Великого Центра Государственного Языка , ни латвии , ни языка fool С десяток Изделий №2 из ратуши подползут с ключом от города . "чего изволите , господин ?" . Тьфу .
    iliitchitch
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:18
    А мы долго будем молчать? sad Нужно перенять опыт прошлого -на вымираты должна вещать наша радиостанция круглосуточно, и во всех диапазонах. По поводу нехватки на такое благое дело бабла -пару чинуш взяточников за яйца взять, деньги найдутся на 100 лет непрерывной работы радиостанции.
    Изгоняющий либероидов
  8. Керенский Сегодня, 07:27
    Я своих детей научил трём фразам:
    1.Как тебя зовут?
    2. Откуда ты?
    3. Сколько солдат в вашем подразделении?
    А больше и не надо.....
    Керенский
    1. tamnun Сегодня, 08:38
      Цитата: Керенский
      Я своих детей научил трём фразам:
      1.Как тебя зовут?
      2. Откуда ты?
      3. Сколько солдат в вашем подразделении?
      А больше и не надо.....

      Бедные дети - хотяответ они всейравно не поймут
      tamnun
    2. annodomene Сегодня, 08:50
      Извините, а на каком языке?
      annodomene
  9. Dimy4 Сегодня, 08:12
    Демократия в действии однако.
    Dimy4
Картина дня