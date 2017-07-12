Рижскую школу оштрафовали за русский язык
Центр государственного языка Латвии продолжает устраивать охоту на ведьм. Не так давно был подан иск на руководство одной из латвийских школ (в городе Лиепая), в которой во время выпускного бала звучала русская речь и поздравление было произнесено тоже на русском, так как 95% выпускников школы – русскоязычные.
Теперь – новая грань мракобесия от всё того же Центра государственного языка Латвии. И, что обращает на себя внимание, тоже в отношении школы. На этот раз речь идёт о рижской Даугавгривской школе, где инспектор службы «услышал подсказки для учащихся со стороны учителей во время экзамена по математике на русском языке».
Теперь руководство учебного заведения выплатит штраф за «нарушение норм использования государственного языка». Об этом сообщает информационный портал Delfi .
Как видно, рассматривается не столько нарушение, состоявшее в подсказках во время экзамена, сколько то, что для подсказок использовался русский язык.
Напомним, что Латвия является членом Европейского союза, где штрафы за использование того или иного языка противоречат всем нормам, касающихся соблюдения прав человека. Получается, что бюрократы Евросоюза продолжают закрывать глаза на откровенное пренебрежение официальными латвийскими властями законодательством ЕС.
Интересно, оштрафовали бы школу в Латвии, если бы подсказки шли, например, на английском языке?..
Теперь – новая грань мракобесия от всё того же Центра государственного языка Латвии. И, что обращает на себя внимание, тоже в отношении школы. На этот раз речь идёт о рижской Даугавгривской школе, где инспектор службы «услышал подсказки для учащихся со стороны учителей во время экзамена по математике на русском языке».
Теперь руководство учебного заведения выплатит штраф за «нарушение норм использования государственного языка». Об этом сообщает информационный портал Delfi .
Как видно, рассматривается не столько нарушение, состоявшее в подсказках во время экзамена, сколько то, что для подсказок использовался русский язык.
Напомним, что Латвия является членом Европейского союза, где штрафы за использование того или иного языка противоречат всем нормам, касающихся соблюдения прав человека. Получается, что бюрократы Евросоюза продолжают закрывать глаза на откровенное пренебрежение официальными латвийскими властями законодательством ЕС.
Интересно, оштрафовали бы школу в Латвии, если бы подсказки шли, например, на английском языке?..
Использованы фотографии: 1 Канал
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