10:11 12 июля

Трампу предложили "насытить" Афганистан ЧВК

Американское издание The New York Times пишет об инициативе по Афганистану, которая была доведена до президента США Дональда Трампа. В материале говорится о том, что Джаред Кушнер (зять Трампа) и советник президента Стив Бэннон решили привлечь к формированию новой «афганской повестки» представителей частных военных компаний.

Сообщается, что Дональду Трампу рекомендовано поэтапно снижать присутствие в Афганистане кадровых военных и одновременно увеличивать присутствие в этой стране представителей именно частных военных компаний (ЧВК). По словам советников Трампа, это позволит сэкономить бюджетные средства и добиться повышения эффективности проводимой в Афганистане операции.

Трампу предложили "насытить" Афганистан ЧВК



На самом деле, военная операция американских войск в Афганистане в последнее время сохранила только название. Большую часть времени американские военные проводят за заборами военных баз. Несколько дней назад американский сенатор Джон Маккейн назвал войну в Афганистане для США проигранной и заявил, что у США нет конкретной политики в этом государстве.

Теперь становится известно, что свои услуги по «формированию повестки» президенту США предлагает коллега Трампа по списку миллиардеров в «Форбс» Стивен Фейнберг. Он, являясь владельцем собственной ЧВК (DynCorp International), связанной с Пентагоном, предложил президенту увеличить в Афганистане военное присутствие в формате ЧВК и дать дополнительные полномочия ЦРУ по выполнению операции.

О реакции Дональда Трампа на такое предложение пока ничего неизвестно. Хотя можно предположить, если речь идёт об экономии средств, то Трамп инициативу вполне может поддержать. Другой вопрос: в чём интерес американского миллиардера Фейнберга? Уж не связан ли он с желанием «взять по контроль» афганский наркотрафик для извлечения прибыли?..


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Комментарии 19

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  1. BlackMokona Сегодня, 07:24
    На самом деле, военная операция американских войск в Афганистане в последнее время сохранила только название.

    И как она называеться? laughing
    BlackMokona
    1. сибиралт Сегодня, 07:33
      С террористами нужно бороться всем миром, а не отдельными бандитскими группами вооруженных наемников. hi
      сибиралт
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:50
        сибиралт
        С террористами нужно бороться всем миром, а не отдельными бандитскими группами вооруженных наемников.
        Какая там борьба! Вывоз наркотиков из Афгана удобней ЧВК охранять и контролировать.А потом Трампа и обвинят .
        Наблюдатель2014
        1. cniza Сегодня, 08:05
          Странный посыл статьи , а насытить это как ? , что сделать то хотите ? , победить или все таки наркота.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:14
            Витя , привет ! hi
            Цитата: cniza
            что сделать то хотите ? , победить или все таки наркота.

            "Псов войны" хотят на курорт отправить кальян покурить . wink
            Да просто усиливают контроль за наркотрафиком , по-моему ...
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 08:20
              Паша hi , они не понимают какого змея они хотят удержать за хвост...
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 08:22
                Поймут - будет поздно . И поделом ! am
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 08:24
                  Они то надеются , что он сначала сожрет нас , а потом они его укротят - наивные.
                  cniza
                  1. Partyzan Сегодня, 08:55
                    Решили поменять охрану
                    Partyzan
        2. Балу Сегодня, 08:37
          Вывоз наркотиков из Афгана удобней ЧВК охранять и контролировать

          Фашингтонских макак выдавливают из Афганистана. Это попытка уйти американской армии достойно. Видимо на очереди компромат в связи с контролем и олрганизацией црулями за наркотрафиком.
          Балу
    2. Partyzan Сегодня, 08:53
      И как она называеться?

      операция американских войск в Афганистане
      laughing
      Partyzan
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:26
    Старикам с "калашем " в руках все равно кого гонять -бравого спецназовца wassat или же щипать "дикого гуся " ! wassat
    Изгоняющий либероидов
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:36
    Трампу предложили "насытить" Афганистан ЧВК

    Да насыщайте хоть чем - на выходе будет ноль и причем абсолютный. Вы (американцы) в свое время гнобили СССР за ввод войск. Поставляли оружие моджахедам, бойкотировали Олимпиаду в Москве. И, что? Сами в ловушке и не знаете как из нее выбраться. Борьбы с террористами нет, войска охраняют только себя и не всегда удачно.
    rotmistr60
    1. BlackMokona Сегодня, 08:01
      Так они официально и не воюют, все боевые подразделения давно выведены, в Афгане только инструктора и советники.
      BlackMokona
      1. rotmistr60 Сегодня, 08:11
        только инструктора и советники.

        Такое ощущение, что вы живете где-то на отшибе и СМИ для вас не доступны.
        нынешний контингент в 8,5 тыс. человек нуждается в увеличении на 30–50%
        Это уже при Трампе. Не многовато для инструкторов и советников?
        rotmistr60
        1. BlackMokona Сегодня, 08:16
          На 200 тысяч человек военного персонала и чёрт знает сколько полиции и спец.служб, ведущих активные бои,с серьезными потерями? Немного.
          BlackMokona
          1. BlackMokona Сегодня, 09:10
            Ну и решил добавить, когда они вели там бои, было более 100 тыс солдат США в Афгане
            BlackMokona
  4. 3vs Сегодня, 08:21
    Одна фамилия "товарища" о многом говорит!...
    3vs
  5. soroKING Сегодня, 09:09
    мне знакомый рассказывал: в начале 2000х пивкомпания арендовала поля в Курской области(Красный Восток)татарстан, если помните, присылали охрану мусульман, меняли через пару месяцев - начинали бухать и свинину жрать и за полями не следить laughing
    soroKING
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