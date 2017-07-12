Трампу предложили "насытить" Афганистан ЧВК
Американское издание The New York Times пишет об инициативе по Афганистану, которая была доведена до президента США Дональда Трампа. В материале говорится о том, что Джаред Кушнер (зять Трампа) и советник президента Стив Бэннон решили привлечь к формированию новой «афганской повестки» представителей частных военных компаний.
Сообщается, что Дональду Трампу рекомендовано поэтапно снижать присутствие в Афганистане кадровых военных и одновременно увеличивать присутствие в этой стране представителей именно частных военных компаний (ЧВК). По словам советников Трампа, это позволит сэкономить бюджетные средства и добиться повышения эффективности проводимой в Афганистане операции.
На самом деле, военная операция американских войск в Афганистане в последнее время сохранила только название. Большую часть времени американские военные проводят за заборами военных баз. Несколько дней назад американский сенатор Джон Маккейн назвал войну в Афганистане для США проигранной и заявил, что у США нет конкретной политики в этом государстве.
Теперь становится известно, что свои услуги по «формированию повестки» президенту США предлагает коллега Трампа по списку миллиардеров в «Форбс» Стивен Фейнберг. Он, являясь владельцем собственной ЧВК (DynCorp International), связанной с Пентагоном, предложил президенту увеличить в Афганистане военное присутствие в формате ЧВК и дать дополнительные полномочия ЦРУ по выполнению операции.
О реакции Дональда Трампа на такое предложение пока ничего неизвестно. Хотя можно предположить, если речь идёт об экономии средств, то Трамп инициативу вполне может поддержать. Другой вопрос: в чём интерес американского миллиардера Фейнберга? Уж не связан ли он с желанием «взять по контроль» афганский наркотрафик для извлечения прибыли?..
Сообщается, что Дональду Трампу рекомендовано поэтапно снижать присутствие в Афганистане кадровых военных и одновременно увеличивать присутствие в этой стране представителей именно частных военных компаний (ЧВК). По словам советников Трампа, это позволит сэкономить бюджетные средства и добиться повышения эффективности проводимой в Афганистане операции.
На самом деле, военная операция американских войск в Афганистане в последнее время сохранила только название. Большую часть времени американские военные проводят за заборами военных баз. Несколько дней назад американский сенатор Джон Маккейн назвал войну в Афганистане для США проигранной и заявил, что у США нет конкретной политики в этом государстве.
Теперь становится известно, что свои услуги по «формированию повестки» президенту США предлагает коллега Трампа по списку миллиардеров в «Форбс» Стивен Фейнберг. Он, являясь владельцем собственной ЧВК (DynCorp International), связанной с Пентагоном, предложил президенту увеличить в Афганистане военное присутствие в формате ЧВК и дать дополнительные полномочия ЦРУ по выполнению операции.
О реакции Дональда Трампа на такое предложение пока ничего неизвестно. Хотя можно предположить, если речь идёт об экономии средств, то Трамп инициативу вполне может поддержать. Другой вопрос: в чём интерес американского миллиардера Фейнберга? Уж не связан ли он с желанием «взять по контроль» афганский наркотрафик для извлечения прибыли?..
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