10:12 12 июля

В Конгрессе США нет единодушия по поводу новых антироссийских санкций

Рассмотрение законопроекта о новых антироссийских санкциях в Конгрессе США «зашло в тупик», передает РИА Новости сообщение агентства «Блумберг».

В Конгрессе США нет единодушия по поводу новых антироссийских санкций


Как пишет агентство, причиной стали межпартийные споры о том, «могут ли законодатели получать полномочия по блокированию действий президента США Дональда Трампа, если он решит снять санкции в одностороннем порядке».


По словам пресс-секретарь республиканского спикера палаты представителей Эшли Стронг, «республиканцы в палате готовы направить законопроект в сенат, что позволит сенаторам вернуть обратно уже исправленный документ», однако «демократы блокируют данный процесс, настаивая на собственных поправках».

В свою очередь влиятельный сенатор-демократ Бен Кардин отметил во вторник, что данный вопрос «необходимо решить срочно».

Несомненно, США должны дать свой ответ. Я уже связался с членами палаты представителей и призвал их быстро принять законопроект,
сказал Кардин.

Напомним, сенат 15 июня одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против РФ и Ирана. Документ предлагает среди прочего сократить до 14 дней максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, а подсанкционных компаний нефтегазового сектора – до 30 дней.

Законопроект пока не прошел рассмотрение в палате представителей и не был подписан американским президентом.

Использованы фотографии: http://prousa.info
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Комментарии 16

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  1. Spartanez300 Сегодня, 09:50
    Хотят у Трампа часть полномочий забрать , дашь палец руку отхватят.
    Spartanez300
    1. Partyzan Сегодня, 09:52
      «могут ли законодатели получать полномочия по блокированию действий президента США Дональда Трампа, если он решит снять санкции в одностороннем порядке».

      Partyzan
      1. cniza Сегодня, 09:55
        Пусть тешат себя мыслью , что Россию они прижали. lol
        cniza
        1. Partyzan Сегодня, 09:58
          Пусть тешат себя мыслью

          Partyzan
          1. cniza Сегодня, 10:00
            Володя hi , они ещё на рыбалку с нашими не ездили...
            cniza
            1. Partyzan Сегодня, 10:01
              они ещё на рыбалку с нашими не ездили.
              это из серии - лучше бы я умер вчера? laughing
              Partyzan
              1. cniza Сегодня, 10:04
                Для них - лучше было не рождаться.
                cniza
      2. enhansment Сегодня, 09:59
        Верь не верь, но это факт. За что опять ужесточить хотят? Непонятно. Из за Сирии?
        enhansment
        1. Partyzan Сегодня, 10:01
          А они всегда хотят, а за что не важно lol
          Partyzan
          1. enhansment Сегодня, 10:03
            Вам может и неважно. А лично мне - важно))
            enhansment
            1. Partyzan Сегодня, 10:06
              У вас денюшка в забугорном банке?
              Partyzan
  2. oldseaman1957 Сегодня, 09:59
    Ну не все же конгрессмены от ненависти к России с головой дружить перестали. Американская русофобия даёт мощный стимул России дружить с Китаем, что в конечном итоге сами США и угробит.
    Так что, "любите" нас так и дальше!
    oldseaman1957
  3. Venceremos Сегодня, 10:00
    В Конгрессе США нет единодушия по поводу новых антироссийских санкций


    Venceremos
  4. Altona Сегодня, 10:02
    В борьбе за "изоленту" для России и для Китая США себя загнали в такой тупик при котором Россия и Китай будут сами разрабатывать нефтяные и газовые проекты по всему миру, а компании США будут вынуждены снимать свои заявки или сворачивать своё участие, если в тендерах или в текущей разработке месторождения уже участвуют российские и китайские компании. Об этом пишут кстати уже не ватники и "агенты Кремля", а сама американская пресса. Подобным образом немецкое станкостроение уступило свои позиции станкостроению китайскому на российском рынке. Санкции не действуют даже против индустриально неразвитых стран типа Ирака и Кубы, а уж вводить их против России и Китая вообще глупость.
    P.S.По мнению издания, российские бизнес-круги смогут использовать новый закон в случае его принятия, поскольку им достаточно будет направлять заявки на право участвовать в разработке какого-либо нефтегазового месторождения, — и американские компании будут вынуждены отзывать свои заявки, уступая их фирмам из Европы и Китая.
    Wall Street Journal
    Altona
  5. Masya Masya Сегодня, 10:05
    Как пишет агентство, причиной стали межпартийные споры

    может подерутся ещё, эти горячие американские парни... lol стенка на стенку... wink
    Masya Masya
  6. Altona Сегодня, 10:08
    Цитата: Spartanez300
    Хотят у Трампа часть полномочий забрать , дашь палец руку отхватят.

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    Вот кстати напомнили мне, давно хотел написать. То, что у Трампа Конгресс и Сенат хотят отнять полномочия по отмене санкций и оперативному вводу войск куда-либо, то это очень хорошо. Это такой ништяк и якши, кыша* русская просто. Этим конгрессмены лишают США оперативного управления страной, когда решение нужно принять немедленно, а не рассуждать о его целесообразности и вначале собрать кворум, писать резолюцию и принять её. Страна потонет в дебатах, как мы в годы перестройки. good
    P.S. *Кыша-горчица по-казахски. laughing
    Altona
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