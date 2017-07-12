В Конгрессе США нет единодушия по поводу новых антироссийских санкций

Несомненно, США должны дать свой ответ. Я уже связался с членами палаты представителей и призвал их быстро принять законопроект,

Рассмотрение законопроекта о новых антироссийских санкциях в Конгрессе США «зашло в тупик», передает РИА Новости сообщение агентства «Блумберг».Как пишет агентство, причиной стали межпартийные споры о том, «могут ли законодатели получать полномочия по блокированию действий президента США Дональда Трампа, если он решит снять санкции в одностороннем порядке».По словам пресс-секретарь республиканского спикера палаты представителей Эшли Стронг, «республиканцы в палате готовы направить законопроект в сенат, что позволит сенаторам вернуть обратно уже исправленный документ», однако «демократы блокируют данный процесс, настаивая на собственных поправках».В свою очередь влиятельный сенатор-демократ Бен Кардин отметил во вторник, что данный вопрос «необходимо решить срочно».сказал Кардин.Напомним, сенат 15 июня одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против РФ и Ирана. Документ предлагает среди прочего сократить до 14 дней максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, а подсанкционных компаний нефтегазового сектора – до 30 дней.Законопроект пока не прошел рассмотрение в палате представителей и не был подписан американским президентом.