В Конгрессе США нет единодушия по поводу новых антироссийских санкций
Рассмотрение законопроекта о новых антироссийских санкциях в Конгрессе США «зашло в тупик», передает РИА Новости сообщение агентства «Блумберг».
Как пишет агентство, причиной стали межпартийные споры о том, «могут ли законодатели получать полномочия по блокированию действий президента США Дональда Трампа, если он решит снять санкции в одностороннем порядке».
По словам пресс-секретарь республиканского спикера палаты представителей Эшли Стронг, «республиканцы в палате готовы направить законопроект в сенат, что позволит сенаторам вернуть обратно уже исправленный документ», однако «демократы блокируют данный процесс, настаивая на собственных поправках».
В свою очередь влиятельный сенатор-демократ Бен Кардин отметил во вторник, что данный вопрос «необходимо решить срочно».
Напомним, сенат 15 июня одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против РФ и Ирана. Документ предлагает среди прочего сократить до 14 дней максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, а подсанкционных компаний нефтегазового сектора – до 30 дней.
Законопроект пока не прошел рассмотрение в палате представителей и не был подписан американским президентом.
Как пишет агентство, причиной стали межпартийные споры о том, «могут ли законодатели получать полномочия по блокированию действий президента США Дональда Трампа, если он решит снять санкции в одностороннем порядке».
По словам пресс-секретарь республиканского спикера палаты представителей Эшли Стронг, «республиканцы в палате готовы направить законопроект в сенат, что позволит сенаторам вернуть обратно уже исправленный документ», однако «демократы блокируют данный процесс, настаивая на собственных поправках».
В свою очередь влиятельный сенатор-демократ Бен Кардин отметил во вторник, что данный вопрос «необходимо решить срочно».
Несомненно, США должны дать свой ответ. Я уже связался с членами палаты представителей и призвал их быстро принять законопроект,сказал Кардин.
Напомним, сенат 15 июня одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против РФ и Ирана. Документ предлагает среди прочего сократить до 14 дней максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, а подсанкционных компаний нефтегазового сектора – до 30 дней.
Законопроект пока не прошел рассмотрение в палате представителей и не был подписан американским президентом.
Использованы фотографии: http://prousa.info
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти