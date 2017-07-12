БМПТ "Терминатор" снова замечена в Сирии
Как сообщает « Вестник Мордовии », в интернет-пространство выложена фотография БМПТ "Терминатор", запечатлевшая подготовку машины к боевому применению в Сирии.
Утверждается, что российские специалисты занимаются обслуживанием техники. В числе прочего осуществляется зарядка боекомплекта 30-мм снарядами к автоматическим пушкам. Кормовая часть машины укрыта брезентом.
Как ранее сообщали сирийские СМИ, недавно прибывшие в Сирию российские БМПТ "Терминатор" будут переданы наиболее боеспособному подразделению ВС САР "Соколы пустыни". Ранее это подразделение получило новейшую модификацию танка Т-72 с индексом Б3.
Нижнетагильский "Уралвагонзавод" ведет подготовку к налаживанию серийного производства боевых машин поддержки танков БМПТ "Терминатор". Предполагается, что закупки стартуют в 2018 году. Как утверждалось, выпускаться техника будет в «казахстанской» версии: на базе Т-90А, экипаж 5 чел., вооружение, представленное 4 противотанковыми управляемыми ракетами "Атака-Т" ("Штурм-СМ"), двумя 30-мм автоматическими пушками 2А42, 7,62-мм пулеметом ПКТ и двумя 30-мм автоматическими гранатометами АГ-17Д на надгусеничных полках. Возможна установка командирской панорамы с тепловизионным каналом.
Утверждается, что российские специалисты занимаются обслуживанием техники. В числе прочего осуществляется зарядка боекомплекта 30-мм снарядами к автоматическим пушкам. Кормовая часть машины укрыта брезентом.
Как ранее сообщали сирийские СМИ, недавно прибывшие в Сирию российские БМПТ "Терминатор" будут переданы наиболее боеспособному подразделению ВС САР "Соколы пустыни". Ранее это подразделение получило новейшую модификацию танка Т-72 с индексом Б3.
Нижнетагильский "Уралвагонзавод" ведет подготовку к налаживанию серийного производства боевых машин поддержки танков БМПТ "Терминатор". Предполагается, что закупки стартуют в 2018 году. Как утверждалось, выпускаться техника будет в «казахстанской» версии: на базе Т-90А, экипаж 5 чел., вооружение, представленное 4 противотанковыми управляемыми ракетами "Атака-Т" ("Штурм-СМ"), двумя 30-мм автоматическими пушками 2А42, 7,62-мм пулеметом ПКТ и двумя 30-мм автоматическими гранатометами АГ-17Д на надгусеничных полках. Возможна установка командирской панорамы с тепловизионным каналом.
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20620.htm
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