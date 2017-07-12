10:11 12 июля

БМПТ "Терминатор" снова замечена в Сирии

Как сообщает « Вестник Мордовии », в интернет-пространство выложена фотография БМПТ "Терминатор", запечатлевшая подготовку машины к боевому применению в Сирии.

БМПТ "Терминатор" снова замечена в Сирии


Утверждается, что российские специалисты занимаются обслуживанием техники. В числе прочего осуществляется зарядка боекомплекта 30-мм снарядами к автоматическим пушкам. Кормовая часть машины укрыта брезентом.


Как ранее сообщали сирийские СМИ, недавно прибывшие в Сирию российские БМПТ "Терминатор" будут переданы наиболее боеспособному подразделению ВС САР "Соколы пустыни". Ранее это подразделение получило новейшую модификацию танка Т-72 с индексом Б3.

Нижнетагильский "Уралвагонзавод" ведет подготовку к налаживанию серийного производства боевых машин поддержки танков БМПТ "Терминатор". Предполагается, что закупки стартуют в 2018 году. Как утверждалось, выпускаться техника будет в «казахстанской» версии: на базе Т-90А, экипаж 5 чел., вооружение, представленное 4 противотанковыми управляемыми ракетами "Атака-Т" ("Штурм-СМ"), двумя 30-мм автоматическими пушками 2А42, 7,62-мм пулеметом ПКТ и двумя 30-мм автоматическими гранатометами АГ-17Д на надгусеничных полках. Возможна установка командирской панорамы с тепловизионным каналом.

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20620.htm
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 15

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Грица Сегодня, 09:50
    Интересно, сколько их там штук?
    Нравится мне эта машинка. Может все таки покажет себя во всей красе, и наше неповоротливое МО наконец то примет решение о серийном производстве.
    Грица
    1. хрыч Сегодня, 10:07
      "Терминатор" снова замечена в Сирии


      Цитата: Грица
      Интересно, сколько их там штук?

      Много и одна Сара Коннор (жена Абрама Коннора)
      хрыч
    2. Paranoid50 Сегодня, 10:09
      Цитата: Грица
      наконец то примет решение о серийном производстве

      Дык,уже.
      Уралвагонзавод" ведет подготовку к налаживанию серийного производства боевых машин поддержки танков БМПТ "Терминатор". Предполагается, что закупки стартуют в 2018 году
      Видимо, основным заказчиком и будет наше МО. А экспорт... Скорее всего,"точечные" поставки весьма ограниченного к-ва. Поди знай... Дело в том,что "в миру" концепция БМПТ не шибко прижилась. Большинство стран идут,как им думается, по "интенсивному" пути, обвешивая стоящие на вооружении БМП различной противотанковой приблудой. Хотя здесь имеет место не столько интенсификация,сколько банальная экономия средств.
      Paranoid50
  2. Владимирец Сегодня, 09:50
    "Кормовая часть машины укрыта брезентом."

    По-моему, его просто с БМ скинули. request
    Владимирец
  3. 3officer Сегодня, 09:50
    Вопрос доверят ли машину "Соколам пустыни" или все-таки гонять на ней придеться "Соколам средней полосы"? soldier
    3officer
    1. Partyzan Сегодня, 09:55
      Скорее всего "Соколам средней полосы", а то как бы чего не вышло во время намаза recourse
      Partyzan
    2. Толстоевский Сегодня, 10:10
      есть много смуглых соколов из средней полосы
      Толстоевский
  4. kouldoom Сегодня, 09:52
    Как утверждалось, выпускаться техника будет в «казахстанской» версии: на базе Т-90А.
    А почему сразу не сделать на платформе армата
    kouldoom
    1. новичок Сегодня, 10:01
      ну хотя бы потому, что птатформа “ армата“ ещё не принята, а пока суть да дело, будут на 90х. ох, уже не терпится поскорее узнать, как себя показал “ терминатор“! думаю, покажет себя отличным бойцом (и поддержкой танков).
      новичок
  5. Ratmir_Ryazan Сегодня, 09:59
    Интересная ДЗ поставлена на этого "Терминатора"... Называется кажется "мягкая броня".... Как она в работе? Надеюсь не подведет....
    Ratmir_Ryazan
    1. enhansment Сегодня, 10:05
      Примерно как мешок с песком.
      enhansment
  6. капрал Сегодня, 10:05
    двумя 30-мм автоматическими пушками 2А42

    Слабо конструкторам сделать пушку с селективным заряжанием? Пусть в штаны себе заглянут, там мать-природа наглядный пример дает. wassat
    капрал
    1. Владимирец Сегодня, 10:10
      Цитата: капрал
      Слабо конструкторам сделать пушку с селективным заряжанием?

      А зачем?
      Владимирец
  7. Alexey-74 Сегодня, 10:06
    Наконец то МО решило проверить "Терминаторов" в боевых условиях, думаю полученный опыт проанализируют и разработают практическое применение данной машины....потенциал думаю у него большой при умелом применении...
    Alexey-74
    1. enhansment Сегодня, 10:10
      А с чего вы взяли, что это именно МО? Может УВЗ проталкнул ее туда в надежде... А МО тупо махнуло рукой.
      Ну ведь очевидно Армия ни в какую не хочет покупать эту чудо-технику, но лобби никто не отменял.
      enhansment
Картина дня