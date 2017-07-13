В Конгрессе США призвали к импичменту президента
Два конгрессмена-демократа Брэд Шерман и Эл Грин выступили в палате представителей США с инициативой об импичменте президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости .
Он утверждает, что Трамп якобы «препятствовал правосудию в ходе расследования связи его предвыборной кампании с Россией».
По мнению обоих конгрессменов, «Трамп нарушил клятву президента в части защиты Конституции», а именно – «использовал служебное положение для давления на расследование российского вмешательства».
Именно это, по словам парламентариев, привело к отставке экс-директора ФБР Джеймса Коми.
Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах. Ранее Владимир Путин заявил по этому поводу, что Вашингтон по всему миру вмешивается в чужие политические процессы, но обижаются почему-то на Москву, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для России такое вмешательство не имеет смысла.
Президента США Дональда Трампа подвергнуть импичменту за серьезное преступление, проступок, согласно закону об импичменте в рамках законодательства США,говорится в опубликованном заявлении Шермана.
Он утверждает, что Трамп якобы «препятствовал правосудию в ходе расследования связи его предвыборной кампании с Россией».
По мнению обоих конгрессменов, «Трамп нарушил клятву президента в части защиты Конституции», а именно – «использовал служебное положение для давления на расследование российского вмешательства».
Именно это, по словам парламентариев, привело к отставке экс-директора ФБР Джеймса Коми.
Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах. Ранее Владимир Путин заявил по этому поводу, что Вашингтон по всему миру вмешивается в чужие политические процессы, но обижаются почему-то на Москву, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для России такое вмешательство не имеет смысла.
Использованы фотографии: Alex Brandon/AP
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти