11:01 13 июля

В Конгрессе США призвали к импичменту президента

Два конгрессмена-демократа Брэд Шерман и Эл Грин выступили в палате представителей США с инициативой об импичменте президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости .

В Конгрессе США призвали к импичменту президента


Президента США Дональда Трампа подвергнуть импичменту за серьезное преступление, проступок, согласно закону об импичменте в рамках законодательства США,
говорится в опубликованном заявлении Шермана.


Он утверждает, что Трамп якобы «препятствовал правосудию в ходе расследования связи его предвыборной кампании с Россией».

По мнению обоих конгрессменов, «Трамп нарушил клятву президента в части защиты Конституции», а именно – «использовал служебное положение для давления на расследование российского вмешательства».

Именно это, по словам парламентариев, привело к отставке экс-директора ФБР Джеймса Коми.

Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах. Ранее Владимир Путин заявил по этому поводу, что Вашингтон по всему миру вмешивается в чужие политические процессы, но обижаются почему-то на Москву, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для России такое вмешательство не имеет смысла.

Использованы фотографии: Alex Brandon/AP
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Комментарии 32

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  1. новичок Сегодня, 09:56
    о как! ну посмотрим.
    новичок
    1. Злой543 Сегодня, 10:04
      Кажется по количеству упоминаний в наших сми, Трамп уже обходит нашего ВВП.
      Злой543
      1. Комментарий был удален.
      2. новичок Сегодня, 10:08
        “да звезда в шоке!“ два конгрессмена чё то там ляпнули с будуна_ и что? можно подумать трампушка уже обделался.
        новичок
        1. cniza Сегодня, 10:19
          Чем бы не тешились , лишь бы не плакали.
          cniza
          1. новичок Сегодня, 10:24
            клинтонша уже майками торгует в фонд планирования семьи, то бишь абортов. а эти до сих пор мельницы гоняют.
            новичок
          2. хрыч Сегодня, 10:57
            Цитата: cniza
            Чем бы не тешились

            лишь бы не какали wassat wassat
            хрыч
      3. Delink Сегодня, 10:26
        Да, только у Трампа " - " вместо " + ".
        Delink
      4. Paranoid50 Сегодня, 10:29
        Цитата: Злой543
        по количеству упоминаний в наших сми, Трамп уже обходит нашего ВВП

        Вчерашние Топ-новости Яндекс(три из пяти):
        1. СМИ узнали,кто был в машине с Путиным на Валааме
        4.Трамп заявил, что ему удалось поладить с Путиным
        5.В конгрессе США призвали к импичменту Трампа
        Как-то так, пока 2:2. yes
        Paranoid50
    2. Spartanez300 Сегодня, 10:11
      Путин "помогал" Трампу с предвыборной кампанией тот же Трамп на саммите руку Путину пожимал да разговаривал за закрытыми дверями , вообщем облажался Трамп по полной . В итоге импичмент , весело живут ребята чуть что за рога и в стояло , пусть даже это президент страны .
      Spartanez300
      1. новичок Сегодня, 10:18
        нормальный ход! два лидера пожали друг другу руки и, импичмент?! а мы удивляемся, почему всех клеймят за “здрасьте“ с нашим Кислюком. охота на ведьм в разгаре.
        новичок
    3. Delink Сегодня, 10:27
      А чего смотреть? Все к этому идет.
      Партия войны ее желает, а тут рыжий нарисовался, фиг сотрешь, вот и ищут предлог и ведь практически нашли.
      Delink
      1. новичок Сегодня, 10:30
        не думаю, что у них хватит сил, средств к концу первого срока. да и трамп ведь далеко не глупыш.
        новичок
        1. Delink Сегодня, 10:41
          Ну мозгов хватает чтобы импичмент организовать. Они не глупые, тут воинствующая риторика идет, запугать всех вся и всё. "Усмирить" так сказать "зарвавшуюся" Россию. В План который был рассчитан на годы вперед, теперь срочно вносятся корректировки с ошибками и мы видим косяки за косяками в политике. Двойные стандарты рушатся на глазах.
          Наитемнейший наш просто нарушил цепочку ранее расписанных скрытых событий.
          Delink
          1. новичок Сегодня, 10:53
            в этом деле да. волей неволей, но мы тоже играем эту партию, ведь разыгрывается наше будущее. все наши ходы на международной арене прямо, или косвенно так же являются ходами на этой доске. в коем то веке, инициативу перехватили мы. обожаю ВВП. Шахматист!
            новичок
    4. Зяблицев Сегодня, 10:42
      Шерман, Грин, клоуны на подтанцовках у Клинтон... laughing
      Зяблицев
  2. Горный стрелок Сегодня, 09:57
    Ну вообще...! Это никогда не кончится. Ну проиграли уже, ждите следующих выборов. Но нет, видимо, пока гражданскую войну не устроят, не остановятся...
    Горный стрелок
  3. Guerilla Сегодня, 09:57
    Они эстонских корней? Коми же сам признался что это все туфта на слушаниях в конгрессе..
    Guerilla
    1. armata37 Сегодня, 09:59
      Нет, они просто преследуют конкретные цели, главная из которых - власть в стране.
      armata37
  4. Молот 75 Сегодня, 10:00
    Импичмент не что иное, как кнут которым подгоняют Трампа в правильном на их взгляд направлении! Торгаши чего с них взять!
    Молот 75
  5. Лопатов Сегодня, 10:05
    Хорошая новость...
    Жаль там невозможна "цветная революция" по причине отсутствия посольства США
    Лопатов
  6. Tusv Сегодня, 10:05
    Мне мама говорила, что все амириканские президенты оно. Вот мы и выбрали маленькую кучку.
    А то что из этой кучки получилась гора демократического вещества, то это дело уже самих американцев - умеют
    Tusv
  7. prior Сегодня, 10:07
    Ату его, ату .......!
    prior
  8. pvv113 Сегодня, 10:31
    выступили в палате представителей США с инициативой об импичменте президента США Дональда Трампа

    Никто его с должности не снимет, пока Путин не подпишет соответствующего указа
    pvv113
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:46
      Володя , привет ! hi ВВП пока явно будет хранить молчание , дабы не накликать на Трампа новые громы и молнии . А вот если в Конгрессе дойдёт до голосования по импичменту - много "агентов Кремля" могут спалиться , проголосовав против . lol
      bouncyhunter
      1. pvv113 Сегодня, 10:58
        Привет, Паша! Нисколько не сомневаюсь!
        pvv113
  9. rotmistr60 Сегодня, 10:31
    Посмотришь на американских демократов, послушаешь их заявления и становится понятно почему слово "демократ" и "либерал" в России стало нарицательным. Кстати, что-то подозрительно долго не слышно клинтоншу? Может уже на ладан дышит ведьма?
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:42
      Эту старую каргу рано списывать со счетов . В подполье ушла , небось , очередную пакость измысливает .
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Сегодня, 10:52
        Когда все совершенные и задуманные пакости слились в одну кучу, то не долго и до инфаркта или инсульта.
        rotmistr60
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:56
          Так ведь и отравление собственным ядом исключать не стоит .
          bouncyhunter
          1. pvv113 Сегодня, 10:59
            Это если в порыве приступа бешенства прикусит себе язык laughing
            pvv113
  10. Alexey RA Сегодня, 10:51
    Президента США Дональда Трампа подвергнуть импичменту за серьезное преступление, проступок, согласно закону об импичменте в рамках законодательства США

    Alexey RA
  11. Altona Сегодня, 10:57
    Что там с секретной перепиской Хиллари Клинтон в личной незащищенной электронной почте, господа конгрессмены? Всё нормально, своих не сдаём? Почему господин Коми передавал секретные сведения в прессу, стремясь насолить действующему президенту? Нарушал присягу и инструкции? Или примерял крылья Эдварда Сноудена и Джулиана Ассанжа? Почему через фонд Сороса и фонд Клинтон устроили массовые хулиганские акции неповиновения в стране после победы Трампа? Это вообще нормально?
    Altona
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