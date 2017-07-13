Порошенко заявил о готовности создать министерство по делам ветеранов "АТО"

Кортеж Президента сумчане встречали аплодисментами, а самые удачливые пожали руку Главе государства.

300 тысяч украинцев имеют удостоверение участника боевых действий. Мы возродили армию и сегодня, куда бы я не приезжал, меня просят передать слова уважения и благодарности украинским солдатам. Главное задание, которое стоит перед властью и всем украинским народом - отдать дань уважения украинским воинам. Я дал распоряжение на создание реабилитационных центров по всей стране. Теперь мы собираемся создать министерство ветеранов.

Людям без ног теперь только и остаётся что смотреть телек от Порошенко. А протезы и инвалидные кресла – подарки от волонтёров и из-за рубежа.

Пане президент, где наши «роскошные» земельные участки и по тысяче гривен в сутки?