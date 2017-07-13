11:02 13 июля

Порошенко заявил о готовности создать министерство по делам ветеранов "АТО"

Накануне украинский президент посетил город Сумы, в котором провёл встречу с «ветеранами АТО». Местом, куда прибыл кортеж Петра Порошенко, стал Центр социальных, медицинских и психологических услуг в военном городке. В центре проходят лечение и реабилитацию украинские военнослужащие, которые получили ранения в зоне боевых действий в Донбассе.

Так о визите рассказывает местная пресса (сумской портал 0452.ua )
Кортеж Президента сумчане встречали аплодисментами, а самые удачливые пожали руку Главе государства.


Удача в чём? Если только в том, что у отдельных раненых остались целыми руки?..


Из заявления Порошенко:
300 тысяч украинцев имеют удостоверение участника боевых действий. Мы возродили армию и сегодня, куда бы я не приезжал, меня просят передать слова уважения и благодарности украинским солдатам. Главное задание, которое стоит перед властью и всем украинским народом - отдать дань уважения украинским воинам. Я дал распоряжение на создание реабилитационных центров по всей стране. Теперь мы собираемся создать министерство ветеранов.




После произнесённой пламенной речи Порошенко от щедрот подарил раненым украинским военным сертификат на телевизор. Видимо, чтобы лапша укроСМИ по поводу «российской агрессии в Донбассе и одной из сильнейших армий Европейского континента» не падала с ушей военнослужащих.

В социальных сетях сумчане были куда менее позитивно настроены по поводу визита и подарка Порошенко.



Из соцсетей (перевод):
Людям без ног теперь только и остаётся что смотреть телек от Порошенко. А протезы и инвалидные кресла – подарки от волонтёров и из-за рубежа.


Пане президент, где наши «роскошные» земельные участки и по тысяче гривен в сутки?


Использованы фотографии: https://www.0542.ua
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Комментарии 23

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  1. Подрезчик Сегодня, 10:09
    Гляди какой шикарный бюджет на Украине! Еще пара сотен оглоедов будет сидеть на шее народа...
    Подрезчик
    1. cniza Сегодня, 10:16
      А вот костюмчик стал мал пану президенту , аппетит , наверное , пропал.
      cniza
      1. Подрезчик Сегодня, 10:20
        Вить, так алкаши не закусывают, а тут новое министерство, денег надо, ужался президент... laughing
        Подрезчик
        1. cniza Сегодня, 10:25
          Этот хомячок скоро в кадр не поместится. lol
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:37
            Всё это фигня , друзья мои ! hi Порось ведь не просто так это министерство задумал : вы прикиньте как Запад бросится выделять грошы на поддержку ветеранов АТО , а Петруччо их направит в нужное русло , т.е. себе в карман . Перемога , а ? wink
            bouncyhunter
        2. vovanpain Сегодня, 10:48
          Цитата: Подрезчик
          Вить, так алкаши не закусывают, а тут новое министерство, денег надо, ужался президент... laughing

          Саня,это тело само не ужмется,оно ужмет своих подданых. feel
          vovanpain
          1. Подрезчик Сегодня, 10:54
            Володя,Паша вы правы! Я то грешным делом подумал, может из своего кармана поможет ветеранам-инвалидам wink , а он...телевизор... request
            Подрезчик
            1. Например Сегодня, 11:01
              Судя по внешности в АТО воевала Мальвина.
              Надпись на транспоранте подходящая - спилка ветеранов АТО. Спилка под корень.
              Например
    2. RUSOIVAN Сегодня, 10:18
      Как в чем удача? Удача в том, что рука есть, есть чем пожимать.
      RUSOIVAN
    3. Юра Сегодня, 10:24
      В своё время Гитлер перед тем как начать войну с СССР, обещал каждому своему солдату усадьбу и батраков (рабов), эти тоже самое, только войну развязали со своим народом.
      Пане президент, где наши «роскошные» земельные участки и по тысяче гривен в сутки?
      Юра
    4. Злой543 Сегодня, 10:28
      Лучше бы сертификат на членство в небесной сотне выдал, у атошников хороший процент суицидов.
      Злой543
    5. Зяблицев Сегодня, 10:46
      У хохлов какой то реально цветовой кретинизм - ладно флаг, желто-блокидный не имеющий никакого отношения к традиционным цветам славян, но цвет выбранный для ВСУ, это вообще нечто...Только из-за цветовой гаммы государственной и военной символики можно сделать вывод, что вся Украина сплошной бредовый сюр ... laughing
      Зяблицев
  2. злой партизан Сегодня, 10:12
    Сертификат на телевизор вместо ног what ...Прикольно. good
    злой партизан
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:35
      злой партизан Сегодня, 10:12
      Сертификат на телевизор вместо ног what ...Прикольно. good

      ... а потом оплатять за свои , когда ТВ будут покупать... laughing
      a.s.zzz888
  3. Владимирец Сегодня, 10:16
    "подарил раненым украинским военным сертификат на телевизор."

    Один на всех? belay
    Владимирец
    1. злой партизан Сегодня, 10:19
      Цитата: Владимирец
      Один на всех?

      yes
      злой партизан
      1. Владимирец Сегодня, 10:22
        smile А они ему и говорят:
        Владимирец
  4. Лелёк Сегодня, 10:17
    Людям без ног теперь только и остаётся что смотреть телек от Порошенко. А протезы и инвалидные кресла – подарки от волонтёров и из-за рубежа.

    А это - плата за АТО. "...а кто к нам с мечом пожалует, тот не только без ног - без головы останется..." (где-то так говорил А.Невский). А новые ноги и землю, ушлёпок, требуй у своего гетьмана, который тебе их обещал ещё в 2014 году, когда ты под сурдинку "москоляку на гиляку" скакал на майдане. fellow
    Лелёк
  5. Mavrikiy Сегодня, 10:18
    Пане президент, где наши «роскошные» земельные участки и по тысяче гривен в сутки?

    Борзеете, паны.
    За родину кровь пролить священный долг каждого.
    Ах, извините, я не понял что попал на базар. А коли так, то на базаре и кинуть могут.
    Mavrikiy
  6. Лганхи Сегодня, 10:23
    Министерство ветеранов wassat . Ни в одной стране такого министерства нет. Шикарное средство для создания синекуры своим племянникам и прочим родственникам и для распила бюджета lol
    Лганхи
  7. pvv113 Сегодня, 10:28
    Порошенко от щедрот подарил раненым украинским военным сертификат на телевизор

    У больного наметился прогресс: года два назад он безногому мячик подарил
    pvv113
  8. rotmistr60 Сегодня, 10:29
    Кортеж Президента сумчане встречали аплодисментами, а самые удачливые пожали руку Главе государства.

    Это наверное как орден - пожать руку тому, кто не только не остановил войну, а разжег ее с новой силой. Удивительно, что костылями не накостыляли.
    rotmistr60
  9. Kot3713 Сегодня, 10:42
    Ну вот перед нами представитель ато . Грозный ветеран и уничтожитель бригад спецназа ГРУ. Смешно-и одновременно грустно.
    Kot3713
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