Порошенко заявил о готовности создать министерство по делам ветеранов "АТО"
Накануне украинский президент посетил город Сумы, в котором провёл встречу с «ветеранами АТО». Местом, куда прибыл кортеж Петра Порошенко, стал Центр социальных, медицинских и психологических услуг в военном городке. В центре проходят лечение и реабилитацию украинские военнослужащие, которые получили ранения в зоне боевых действий в Донбассе.
Так о визите рассказывает местная пресса (сумской портал 0452.ua )
Удача в чём? Если только в том, что у отдельных раненых остались целыми руки?..
Из заявления Порошенко:
После произнесённой пламенной речи Порошенко от щедрот подарил раненым украинским военным сертификат на телевизор. Видимо, чтобы лапша укроСМИ по поводу «российской агрессии в Донбассе и одной из сильнейших армий Европейского континента» не падала с ушей военнослужащих.
В социальных сетях сумчане были куда менее позитивно настроены по поводу визита и подарка Порошенко.
Из соцсетей (перевод):
Так о визите рассказывает местная пресса (сумской портал 0452.ua )
Кортеж Президента сумчане встречали аплодисментами, а самые удачливые пожали руку Главе государства.
Удача в чём? Если только в том, что у отдельных раненых остались целыми руки?..
Из заявления Порошенко:
300 тысяч украинцев имеют удостоверение участника боевых действий. Мы возродили армию и сегодня, куда бы я не приезжал, меня просят передать слова уважения и благодарности украинским солдатам. Главное задание, которое стоит перед властью и всем украинским народом - отдать дань уважения украинским воинам. Я дал распоряжение на создание реабилитационных центров по всей стране. Теперь мы собираемся создать министерство ветеранов.
После произнесённой пламенной речи Порошенко от щедрот подарил раненым украинским военным сертификат на телевизор. Видимо, чтобы лапша укроСМИ по поводу «российской агрессии в Донбассе и одной из сильнейших армий Европейского континента» не падала с ушей военнослужащих.
В социальных сетях сумчане были куда менее позитивно настроены по поводу визита и подарка Порошенко.
Из соцсетей (перевод):
Людям без ног теперь только и остаётся что смотреть телек от Порошенко. А протезы и инвалидные кресла – подарки от волонтёров и из-за рубежа.
Пане президент, где наши «роскошные» земельные участки и по тысяче гривен в сутки?
Использованы фотографии: https://www.0542.ua
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