11:02 13 июля

Бронеавтомобили «Выстрел» на вооружении сирийских «Соколов пустыни»

Бригада «Соколы пустыни» в настоящее время является не только одной из самых боеспособных, но и наиболее хорошо вооруженных соединений в сирийской армии, пишет Вестник Мордовии .

Бронеавтомобили «Выстрел» на вооружении сирийских «Соколов пустыни»


Сейчас в распоряжении бригады имеются современные российские танки Т-72Б3 с ракетами, боевые машины пехоты (БМП-2). И вот, появилась информация о поступлении на вооружение бронеавтомобилей «Выстрел», которые оказались на фронте относительно недавно.


Изображение двух таких машин попало в интернет. «Судя по всему, техника уже успела принять участие в боевых действиях. Например, у одной из машин на фотографиях потеряны три из четырех фар. Других видимых повреждений не видно», – комментирует фото автор материала Роман Катков.

По его словам, бронеавтомобили «Выстрел» воюют в Сирии со второй половины 2015 года и, в целом, показали себя с неплохо. машины были задействованы в ряде важных боевых операций.

В настоящее время в составе «Соколов пустыни» они задействованы в зачистке от террористов восточных районов провинции Хама.

Использованы фотографии: Отвага2004
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 5

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Bronevick Сегодня, 10:21
    Есть ведь версия с 30 мм пушкой. Почему такие не поставили?
    Bronevick
    1. Серый брат Сегодня, 10:27
      Цитата: Bronevick
      Есть ведь версия с 30 мм пушкой. Почему такие не поставили?

      Где есть? В единственном экземпляре на заводе?
      Техника поставляется из наличия - в России сейчас "Выстрелы" меняют на "Тайфуны".
      Серый брат
  2. Вождь краснокожих Сегодня, 10:42
    Когда я впервые увидал "выстрелы", то сразу понял - "внучек" БТР-40 ))) Не знаю цену вопроса, но уверен, что такие машины имеют место существованию. Неубиваемых нет. Вот только подбитый "торнадо", наверное, в разы дороже казне сгоревшему "выстрелу"...
    Вождь краснокожих
  3. Paranoid50 Сегодня, 10:50
    Сейчас в распоряжении бригады имеются современные российские танки Т-72Б3 с ракетами, боевые машины пехоты (БМП-2). И вот, появилась информация о поступлении на вооружение бронеавтомобилей «Выстрел», которые оказались на фронте относительно недавно.

    Ещё и БМПТ для них снарядили. Хорошо "упаковали". Результат будет, да и наши теперь научены - абы кому технику уже не доверят. Что ж , счастливой охоты.
    Paranoid50
  4. макс702 Сегодня, 10:54
    Появление как"выстрелов", "рысей"и прочего не формата в Сирии объясняется просто МО России расходует их ресурс с целью списания оных с баланса ВС.. Какая разница чем там особо воевать объемы мизерны, обслуживание кошмарит логистику , решение по этим образцам давно принято вот их и "утилизируют"..
    рс: Конечно если вдруг что то проявит себя то возможен пересмотр решения , но сомнительно это... ..
    макс702
Картина дня