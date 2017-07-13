Бронеавтомобили «Выстрел» на вооружении сирийских «Соколов пустыни»
Бригада «Соколы пустыни» в настоящее время является не только одной из самых боеспособных, но и наиболее хорошо вооруженных соединений в сирийской армии, пишет Вестник Мордовии .
Сейчас в распоряжении бригады имеются современные российские танки Т-72Б3 с ракетами, боевые машины пехоты (БМП-2). И вот, появилась информация о поступлении на вооружение бронеавтомобилей «Выстрел», которые оказались на фронте относительно недавно.
Изображение двух таких машин попало в интернет. «Судя по всему, техника уже успела принять участие в боевых действиях. Например, у одной из машин на фотографиях потеряны три из четырех фар. Других видимых повреждений не видно», – комментирует фото автор материала Роман Катков.
По его словам, бронеавтомобили «Выстрел» воюют в Сирии со второй половины 2015 года и, в целом, показали себя с неплохо. машины были задействованы в ряде важных боевых операций.
В настоящее время в составе «Соколов пустыни» они задействованы в зачистке от террористов восточных районов провинции Хама.
Сейчас в распоряжении бригады имеются современные российские танки Т-72Б3 с ракетами, боевые машины пехоты (БМП-2). И вот, появилась информация о поступлении на вооружение бронеавтомобилей «Выстрел», которые оказались на фронте относительно недавно.
Изображение двух таких машин попало в интернет. «Судя по всему, техника уже успела принять участие в боевых действиях. Например, у одной из машин на фотографиях потеряны три из четырех фар. Других видимых повреждений не видно», – комментирует фото автор материала Роман Катков.
По его словам, бронеавтомобили «Выстрел» воюют в Сирии со второй половины 2015 года и, в целом, показали себя с неплохо. машины были задействованы в ряде важных боевых операций.
В настоящее время в составе «Соколов пустыни» они задействованы в зачистке от террористов восточных районов провинции Хама.
Использованы фотографии: Отвага2004
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