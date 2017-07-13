Белый дом добивается внесения поправок в военный бюджет на 2018 год
В среду Белый дом опубликовал на своем сайте поправки к проекту оборонного бюджета США на 2018 год, который сейчас проходит процесс согласования в конгрессе, сообщает Коммерсантъ .
Администрация США с удовлетворением отмечает, что конгрессмены согласились с требованием президента увеличить военный бюджет с $ 619 млрд. до $ 696,5 млрд. Из заявления Белого дома следует, что проект оборонного бюджета «отвечает приоритетам президентской администрации, добивающейся прекращения урезания расходов на оборону, восстановления боеспособности вооруженных сил США и их модернизации».
«Законопроект узаконивает расходы на продолжающиеся усилия США по уничтожению "Исламского государства" (группировка запрещена в РФ) сдерживанию наших потенциальных противников и поддержку наших союзников», – констатируют в Белом доме.
Вместе с тем, ряд положений документа не устраивает команду Трампа.
Во-первых, администрация требует убрать из текста пункт, запрещающий использовать бюджетные средства в связи с деятельностью, которая может означать признание суверенитета России над Крымом. «На ограничение какой деятельности была направлена эта оговорка, не уточнялось, но речь могла идти, например, об отправке американских военных наблюдателей на российские учения в Крыму или инспекционных полетах разведывательных самолетов ВВС США над Крымом в рамках Договора об открытом небе», – пишет газета. В Белом доме сочли эти ограничения антиконституционными, поскольку они «нарушают эксклюзивное право президента признавать иностранные государства».
Во-вторых, Белый дом требует убрать из текста положение, обязывающее Пентагон заняться созданием крылатой ракеты наземного базирования дальностью от 500 км до 5,5 тыс. км. Создать такую ракету конгрессмены считают необходимым для преодоления отставания от России, которая якобы уже имеет такие вооружения в нарушение Договора о РСМД 1987 года. Администрация не хочет нарушать этот договор, однако заявляет, что не оставит без ответа действия Москвы: «В настоящее время мы разрабатываем комплексную стратегию дипломатического, военного и экономического реагирования, которая позволит максимально усилить давление на Россию».
В-третьих, Белый дом настаивает на том, чтобы из проекта убрали пункт о сокращении расходов США в рамках Договора по открытому небу. Документ позволяет им совершать облеты территорий государств-участников и наблюдать за их военной деятельностью по квотам. Конгрессмены хотят урезать финансирование программы. Они убеждены, что у США есть другие средства наблюдения за территорией РФ, и считают договор в целом неэффективным. В Белом доме, напротив, считают соответствующие траты оправданными, а сам договор – нужным и важным.
Конгресс не обязан учитывать пожелания Белого дома, однако обнародованный перечень возражений свидетельствует о том, что Трамп хочет иметь свободу маневров на российском направлении и пока не готов идти на обострение с Москвой.
Администрация США с удовлетворением отмечает, что конгрессмены согласились с требованием президента увеличить военный бюджет с $ 619 млрд. до $ 696,5 млрд. Из заявления Белого дома следует, что проект оборонного бюджета «отвечает приоритетам президентской администрации, добивающейся прекращения урезания расходов на оборону, восстановления боеспособности вооруженных сил США и их модернизации».
«Законопроект узаконивает расходы на продолжающиеся усилия США по уничтожению "Исламского государства" (группировка запрещена в РФ) сдерживанию наших потенциальных противников и поддержку наших союзников», – констатируют в Белом доме.
Вместе с тем, ряд положений документа не устраивает команду Трампа.
Во-первых, администрация требует убрать из текста пункт, запрещающий использовать бюджетные средства в связи с деятельностью, которая может означать признание суверенитета России над Крымом. «На ограничение какой деятельности была направлена эта оговорка, не уточнялось, но речь могла идти, например, об отправке американских военных наблюдателей на российские учения в Крыму или инспекционных полетах разведывательных самолетов ВВС США над Крымом в рамках Договора об открытом небе», – пишет газета. В Белом доме сочли эти ограничения антиконституционными, поскольку они «нарушают эксклюзивное право президента признавать иностранные государства».
Во-вторых, Белый дом требует убрать из текста положение, обязывающее Пентагон заняться созданием крылатой ракеты наземного базирования дальностью от 500 км до 5,5 тыс. км. Создать такую ракету конгрессмены считают необходимым для преодоления отставания от России, которая якобы уже имеет такие вооружения в нарушение Договора о РСМД 1987 года. Администрация не хочет нарушать этот договор, однако заявляет, что не оставит без ответа действия Москвы: «В настоящее время мы разрабатываем комплексную стратегию дипломатического, военного и экономического реагирования, которая позволит максимально усилить давление на Россию».
В-третьих, Белый дом настаивает на том, чтобы из проекта убрали пункт о сокращении расходов США в рамках Договора по открытому небу. Документ позволяет им совершать облеты территорий государств-участников и наблюдать за их военной деятельностью по квотам. Конгрессмены хотят урезать финансирование программы. Они убеждены, что у США есть другие средства наблюдения за территорией РФ, и считают договор в целом неэффективным. В Белом доме, напротив, считают соответствующие траты оправданными, а сам договор – нужным и важным.
Конгресс не обязан учитывать пожелания Белого дома, однако обнародованный перечень возражений свидетельствует о том, что Трамп хочет иметь свободу маневров на российском направлении и пока не готов идти на обострение с Москвой.
Использованы фотографии: AFP 2017 / Jim Watson
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