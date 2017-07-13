В ВВО прошли интенсивную подготовку более 250 женщин-военнослужащих

С начала текущего года свыше 250 женщин-военнослужащих, заключивших контракт о прохождении службы в войсках Восточного военного округа, завершили курсы интенсивной подготовки в учебных центрах округа, дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях. На сегодняшний день более 50 девушек проходят курс интенсивной подготовки на полигонах округа,

Более 250 женщин, поступивших на военную службу в войска Восточного округа, в этом году прошли интенсивную подготовку в учебных центрах, сообщает пресс-служба ВВО.В программу обучения, в том числе, входит элемент «обкатка» танками.говорится в релизе.Сообщается, что «в ходе обучения военнослужащие изучают курс общевойсковой подготовки, выполняют нормативы по РХБ защите, медицинской, тактической, топографической, огневой подготовке и метанию гранат».Кроме того, «девушки проходят наиболее сложные даже для мужчин испытания – преодоление огненно-штурмовой полосы, "обкатку" боевыми машинами, выполняют многокилометровый марш-бросок», – рассказали в пресс-службе.После успешной сдачи выпускных экзаменов они отправятся для прохождения службы в соединения и воинские части Восточного округа.