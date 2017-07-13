14:37 13 июля

В ВВО прошли интенсивную подготовку более 250 женщин-военнослужащих

Более 250 женщин, поступивших на военную службу в войска Восточного округа, в этом году прошли интенсивную подготовку в учебных центрах, сообщает пресс-служба ВВО.

В ВВО прошли интенсивную подготовку более 250 женщин-военнослужащих


В программу обучения, в том числе, входит элемент «обкатка» танками.


С начала текущего года свыше 250 женщин-военнослужащих, заключивших контракт о прохождении службы в войсках Восточного военного округа, завершили курсы интенсивной подготовки в учебных центрах округа, дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях. На сегодняшний день более 50 девушек проходят курс интенсивной подготовки на полигонах округа,
говорится в релизе.

Сообщается, что «в ходе обучения военнослужащие изучают курс общевойсковой подготовки, выполняют нормативы по РХБ защите, медицинской, тактической, топографической, огневой подготовке и метанию гранат».

Кроме того, «девушки проходят наиболее сложные даже для мужчин испытания – преодоление огненно-штурмовой полосы, "обкатку" боевыми машинами, выполняют многокилометровый марш-бросок», – рассказали в пресс-службе.

После успешной сдачи выпускных экзаменов они отправятся для прохождения службы в соединения и воинские части Восточного округа.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 14

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  1. Spartanez300 Сегодня, 11:38
    Огненно-штурмовая полоса для девчонок перебор , на них на стрельбище то смотреть забавно . soldier
    Spartanez300
    1. Viktor.N.Aleksandrov. Сегодня, 11:45
      В Израиле дамы служат наравне с кавалерами, так что все нормально.
      Viktor.N.Aleksandrov.
      1. хрыч Сегодня, 11:56
        Цитата: Viktor.N.Aleksandrov.
        В Израиле дамы служат наравне с кавалерами, так что все нормально.

        А если тазик в танковый люк не влезает ...
        хрыч
      2. Чёрный Сегодня, 11:56
        Д
        Цитата: Viktor.N.Aleksandrov.
        В Израиле дамы служат наравне с кавалерами, так что все нормально.

        А я не соглашусь....в Израиле служат, да но там это тоже , думаю , не от хорошей жизни. Слишком мал людской ресурс. Поо моему девушек в армии сейчас ПЕРЕБОР.
        Чёрный
    2. Зяблицев Сегодня, 11:46
      В армии нет женщин и мужчин - есть военнослужащие! laughing
      Зяблицев
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:57
        Поддержу вас. Коль надумала служить, то поблажек не жди. А у спартанца на представленном фото наверное девчонки в "Зарницу" играют. Слишком уж не по армейски.
        rotmistr60
      2. хрыч Сегодня, 11:57
        Цитата: Зяблицев
        В армии нет женщин и мужчин - есть военнослужащие!

        Нет критических дней, есть только учения...
        хрыч
      3. CONTROL Сегодня, 11:58
        Цитата: Зяблицев
        В армии нет женщин и мужчин - есть военнослужащие! laughing

        Ну-у-у... это уже перебор!
        Если женщины в армии - всего лишь военнослужащие, то все остальные военнослужащие - не мужчины!
        CONTROL
        1. Зяблицев Сегодня, 12:02
          Это древняя командирская фраза, немного шутливая, намекающая женщинам военнослужащим, что не нужно часто, по делу и без дела, намекать на свой слабый пол при выполнении своих обязанностей... hi
          Зяблицев
          1. CONTROL Сегодня, 12:03
            Цитата: Зяблицев
            Это древняя командирская фраза, немного шутливая, намекающая женщинам военнослужащим, что не нужно часто, по делу и без дела, намекать на свой слабый пол... hi

            ...тогда - да! Простительно...
            CONTROL
      4. Александр 3 Сегодня, 12:02
        То есть есть вагино военнослужащий и членовоеслужащий.?
        Александр 3
      5. Taurus Сегодня, 13:18
        На дороге нет водителей и водительниц- все водят машины, есть люди управляющие
        транспортом, по этому принципу должно и составляться войско, так было во все времена.
        Наши девочки самые- самые.
        Taurus
  2. Masya Masya Сегодня, 12:13
    а что тут говорить, знали куда шли...
    Masya Masya
  3. CONTROL Сегодня, 12:36
    Чё-то вспомнил...
    ---------------------------
    Была у меня знакомая - дама,-военнослужащая; надо сказать - женщина не просто красивая, а - царственной красоты!...
    И вот пришлось ей проходить языковые курсы "по обмену" в Германии (для лучшего освоения разговорной речи). Жила она в общаге в комнате с таких же кондиций испанкой - их так поселили чтоб не слишком выделялись на фоне друг друга (во избежание развития всяких комплексов у окружающих).
    Как-то на занятиях в группе (видимо, раздражённый недостатком внимания со стороны этих дам, которого он ранее безуспешно добивался) один англичанин высказался в адрес моей знакомой в духе немецкого "кляйдер, киндер, кирхе, кюхе", добавив сюда ещё и "bett"... Вот это он зря сделал: немедленно получил от неё ответ (по немецки, разумеется) - что для мужчин, мало что могущих в bett" только и остаётся смотреть на "кляйдер" и дожидаться свой очереди на "кюхе"...
    Получила зачёт от преподавателя за 6 оставшихся занятий!
    CONTROL
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