В Оман прибыли первые турецкие бронетранспортеры
Турецкая компания FNSS Savunma Sistemler поставила в Оман первые бронетранспортеры Pars III с колесной формулой 8х8, сообщает bmpd со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Всего в Оман будет поставлено 172 машины.
Контракт на поставку Pars III был заключен в 2016 году, его стоимость оценивается примерно в $ 500 млн. Оман стал первым заказчиком этих бронемашин.
«Новые модификации БТР семейства Pars с колесными формулами 6х6 и 8х8 были впервые представлены на выставке IDEF-2017 в Стамбуле в мае 2017 года. Отличия Pars III от предыдущих версий заключаются главным образом в усилении баллистической и противоминной защиты, что довело полную боевую массу Pars III (6x6) до 25 тонн, а Pars III (8x8) – до 30 тонн (последняя лишилась возможности плавать). Внедрена новая подвеска с изменяемым клиренсом, проведена полная цифровизация оборудования, и т.д. Вместимость Pars III (8x8) составляет 12 человек (включая девять десантников)», – говорится в материале.
Судя по фотографиям, в Оман поставлены БТР Pars III (8x8), оснащенные одноместной башней FNSS Saber с 25-мм автоматической пушкой Orbital ATK М242 Bushmaster с двойным питанием.
Всего в Оман будет поставлено 172 машины.
Контракт на поставку Pars III был заключен в 2016 году, его стоимость оценивается примерно в $ 500 млн. Оман стал первым заказчиком этих бронемашин.
«Новые модификации БТР семейства Pars с колесными формулами 6х6 и 8х8 были впервые представлены на выставке IDEF-2017 в Стамбуле в мае 2017 года. Отличия Pars III от предыдущих версий заключаются главным образом в усилении баллистической и противоминной защиты, что довело полную боевую массу Pars III (6x6) до 25 тонн, а Pars III (8x8) – до 30 тонн (последняя лишилась возможности плавать). Внедрена новая подвеска с изменяемым клиренсом, проведена полная цифровизация оборудования, и т.д. Вместимость Pars III (8x8) составляет 12 человек (включая девять десантников)», – говорится в материале.
Судя по фотографиям, в Оман поставлены БТР Pars III (8x8), оснащенные одноместной башней FNSS Saber с 25-мм автоматической пушкой Orbital ATK М242 Bushmaster с двойным питанием.
Использованы фотографии: FNSS Savunma Sistemleri
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