14:37 13 июля

Украина закупит танки "Оплот" на "деньги Януковича"

Как сообщает украинский портал Ukrainian Military Pages , Совет национальной безопасности и обороны Украины предлагает выделить на потребности Министерства обороны Украины 4 млрд грн из «денег Януковича».

Соответствующее решение СНБО введено в действие Указом Президента Украины от 11.07.2017 №183/2017 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 года «О неотложных мерах по финансированию потребностей национальной безопасности и обороны Украины в 2017 году».

Украина закупит танки "Оплот" на "деньги Януковича"



За счет средств специального фонда Государственного бюджета Украины (конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения) в объеме 4 000,0 млн гривен, в том числе на закупку вооружения и военной техники – 1 000,0 млн гривен, закупку и производство боеприпасов – 1 400,0 млн гривен, строительство жилья для военнослужащих – 1 000,0 млн гривен, современное вооружение и военную технику – 600,0 млн гривен (в частности, на выполнение опытно-конструкторских работ по разработке новейшего ракетного вооружения – 300.0 млн гривен, поставку бронетанкового вооружения БМ «Оплот» – 300.0 млн гривен)
- говорится в решении СНБО

Кроме того из конфискованных средств предлагается выделить 200 млн грн Национальной гвардии (на закупку вооружения и техники), 60 млн грн ГУР МОУ, 700 млн. грн Госпогранслужбе, 980 млн. грн Национальной полиции и 60 млн Управлению государственной охраны.

Использованы фотографии: http://www.ukrmilitary.com/
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Комментарии 36

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  1. Владимирец Сегодня, 13:00
    "поставку бронетанкового вооружения БМ «Оплот» – 300.0 млн гривен"

    И что, на эти деньги много "оплотов" можно купить?
    Владимирец
    1. Zibelew Сегодня, 13:05
      Цитата: Владимирец
      на эти деньги много "оплотов" можно купить

      Оплоты производят по 10 шт в год. Даже при наличии больших денег быстрее производить их не будут. Кстати у бойцов ВСУ замечены пулеметы Максима образца 1910 года и 1930 (сзади).
      Zibelew
      1. Shurik70 Сегодня, 13:10
        Так деньги ведь пойдут не на оплату каким-то там производителям танков!
        Деньги пойдут на распил серьёзным людям. Там и одного танка в год хватит, было бы умение.
        Shurik70
      2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:18
        Тагерьян hi -деньги на в укроине это примерно как и снежный человек -рассказывают о нем все, посчастливилось увидать еденицам no теперь то же самое можно сказать и о деньгах. ..
        Изгоняющий либероидов
        1. Zibelew Сегодня, 13:26
          Сергей hiФормула экономического чуда Украины:
          - всё, что конфисковано, должно быть разворовано;
          - что не разворовано, должно быть конфисковано.
          И вообще судя по нынешнему состоянию неньки, Янык не воровал, а вкладывал в неё свои кровные.
          Zibelew
          1. Монос Сегодня, 13:49
            Цитата: Zibelew
            И вообще судя по нынешнему состоянию неньки, Янык не воровал, а вкладывал в неё свои кровные.

            laughing И продолжает вкладывать.
            Монос
    2. МПК105 Сегодня, 13:08
      Примерно 5 американских рублей "Оплот" сейчас стоит(млн.,ессно)Вот и считай по курсу гривен....Если правильно посчитал,где-то около пары десятков должно выйти,хотя могу и ошибаться,уж не взыщите-не банковский работник,а просто РАБОТНИК... hi
      МПК105
      1. Владимирец Сегодня, 13:19
        Цитата: МПК105
        где-то около пары десятков должно выйти,хотя могу и ошибаться,уж не взыщите-не банковский работник,а просто РАБОТНИК...

        У меня получилось 4. what
        Владимирец
        1. МПК105 Сегодня, 13:24
          good Очень может быть-не спорю... laughing laughing hi
          МПК105
      2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:20
        МПК105 hi -раньше им сша даром отдадут м48, чем укроинцы реально начнут танки -новые танки делать для своей как бы армии, а не на продажу.
        Изгоняющий либероидов
      3. Orionvit Сегодня, 13:57
        поставку бронетанкового вооружения БМ «Оплот» – 300.0 млн гривен
        Получается, чуть меньше трёх танков. Два целых, и один без башни. laughing
        Orionvit
    3. Зяблицев Сегодня, 13:12
      Распил бюджета по украински!Но все таки удивительно долго они там делили отжатые у Януковича бабки между собой....Либо денег уже давно нет и нужно было срочно какую то мульку сообразить для лохтората и своих забугорных папиков...Cейчас в анал..., ангарах откопают какой нибудь Совтский хлам 1954 года выпуска, который случайно уцелел, навешают на него кучу всякого го..барахла, покрасят и с боку на борту кисточкой напишут "Оплот", сделают селфи - Пеца на фоне "оружия возмездия", отфотошопят, а само все это железо тут же отправят в АТО, где оно героически погибнет в неравном бою с тремя ударными армиями из под Улан-Уде...Шито крыто! laughing
      Зяблицев
    4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:15
      Владимирец hi -не одного! Это бабло фота -моргана, его не существует wassat Это яхты, коттеджи, спортивные концепты. ..какие тут могут быть танки?Разве что на бумаге, в отчетах, для проформы. ..
      Изгоняющий либероидов
      1. Paranoid50 Сегодня, 13:27
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Но все таки удивительно долго они там делили

        Да разделили они давно - объявили сейчас
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Разве что на бумаге, в отчетах, для проформы.

        Да,"задним числом" представили "левые" цифры. Видимо,задавали вопросы какие-нибудь неуёмные(не взятые в долю) депутаты. Вот и отчёт - все пункты "святые", "неприкосновенные".
        Paranoid50
  2. Altona Сегодня, 13:01
    Предлагаю конфисковать у Украины вооружение в счёт невыплат Российской Федерации по накопленным перед нами долгам.
    Altona
  3. Altona Сегодня, 13:02
    Цитата: Владимирец
    И что, на эти деньги много "оплотов" можно купить?

    -------------------------
    "Ленинска кузня" склепае и за таки гроши. laughing
    Altona
  4. Masya Masya Сегодня, 13:07
    "деньги Януковича", а они ещё есть? неужели так долго хранили и не разворовали ещё... recourse
    Masya Masya
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:22
      Мариночка love в пароллельной вселенной их видемо -невидимо lol
      Изгоняющий либероидов
      1. Masya Masya Сегодня, 13:31
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        в пароллельной вселенной их видемо -невидимо

        я так понимаю, ключевое слово невидимо, но они есть... lol а то я голову ломать начала, кто же это у них там такой"бессеребренник", сохранил "деньги Януковича" до "лучших времен" или на крайний случай...
        Masya Masya
  5. ИмПерц Сегодня, 13:08
    Интересно, а по какой цене это будут перепродавать ДНР и ЛНР?
    ИмПерц
    1. Masya Masya Сегодня, 13:13
      безвозмездно, значит даром... wink
      Masya Masya
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:12
    Во за к карманам и пальцам этот миллиард то и прилипнет, и точно станет для кого то золотым!
    Изгоняющий либероидов
  7. Вождь краснокожих Сегодня, 13:15
    Ключевое слово закупят. А стебаться будем потом. Когда на страницах интернет портала очередной раз "хоронить" завод Малышева и сокрушаться, что у проклятых укров все танки не заканчиваются...
    Вождь краснокожих
    1. vovanpain Сегодня, 13:41
      Цитата: Вождь краснокожих
      Когда на страницах интернет портала очередной раз "хоронить" завод Малышева и сокрушаться, что у проклятых укров все танки не заканчиваются...

      Да никто не хоронит завод,работает по тихоньку и ладно.Но вот уважаемый Вождь,вот Таиланд бы еще успокоить, request ждет не дождется Оплотов оплаченных и заказанных. request what
      vovanpain
      1. Вождь краснокожих Сегодня, 14:00
        Так и контракт уже сколько раз "хоронили" laughing А они все поставляют по капельке и тайцы вроде помалкивают. Хотя даже здесь уже "пророчили" замену на китайцев и тд....
        Вождь краснокожих
        1. Cветлейший Сегодня, 14:13
          Вам память отшибло? Контракт разорван - всё. http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=
          38481

          Максимум что они там потихонечку допоставляют - так за уже уплаченное, ибо Тайцы понимают что денег не кто им не вернёт.
          Cветлейший
          1. Вождь краснокожих Сегодня, 14:26
            Светлейший, я не смог открыть вашу ссылку. но по моей информации ваш "разрыв" означает обязательную поставку в этом году всех ранее заказанных 49 машин. Вот и все. У вас извращенное понятие "разрыв".
            Вождь краснокожих
  8. anjey Сегодня, 13:18
    а если взять немного из денег порошенко -на украине будет рай.
    anjey
  9. strannik1985 Сегодня, 13:22
    Между прочим в данном указе Порошенко за счёт "специального фонда" планируется выделить на дополнительные закупки и ассигнования ни много, ни мало 6 млрд.гривен, в том числе на нужды МО Украины 4 млрд., причем такие серьезные как закупка ОБТ "Оплот", доводка ракетного комплекса "Вильха", создание производства боеприпасов. Как гражданин РФ не могу не приветствовать данную инициативу!
    strannik1985
  10. МорякЧФ Сегодня, 13:37
    Статье однозначно +,интересно у нас в стране наступит когда нибудь время чтобы у алигархов забрали награбленное и на эти деньги можно ещё програму перевооружения запустить,я думаю что даже на 2 полноценных АУГ хватит.
    МорякЧФ
  11. злой партизан Сегодня, 13:39
    Не знаю как там сложится с танками, а вот морковь (!) Украина (!!) уже закупает(!!!) в ЕС:

    morkov
    Украина из-за нехватки моркови вынуждена закупать ее в ЕС
    ON 13/07/2017 НОВОСТИ
    Нехватка моркови на Украине спровоцировала ее закупку в странах ЕС. Об этом сообщила 12 июля компания «Шувар», занимающаяся оптовыми поставками продукции на украинский рынок.

    «На этой неделе в страну начали завозить морковь из ЕС из-за острой нехватки предложения собственного продукта», – заявили в компании.

    Эксперты предприятия поясняют дефицит моркови тем, что многие производители сократили ее посевные площади из-за убытков в минувшем сезоне, а также дождливой погоды, препятствовавшей сбору раннего урожая.

    Однако...what
    злой партизан
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:03
      Злой партизан hi так во всем виноват Сенька -кролик lol он же яйцанюх lol -всю морковь сажрал, crying сам! !!! am
      Изгоняющий либероидов
    2. Cветлейший Сегодня, 14:06
      Это ещё цветочки, в Болгарию перец завозят... ЕС он такой)
      Cветлейший
  12. Zadayvoprosy Сегодня, 13:42
    Цитата: Зяблицев
    откопают какой нибудь Совтский хлам 1954 года выпуска
    Не стоит подобное называть "хламом", что-то из тех времён, думаю, эффективнее части современного украинского вооружения.
    Zadayvoprosy
  13. strannik1985 Сегодня, 14:01
    Цитата: МорякЧФ
    Статье однозначно +,интересно у нас в стране наступит когда нибудь время чтобы у алигархов забрали награбленное и на эти деньги можно ещё програму перевооружения запустить,я думаю что даже на 2 полноценных АУГ хватит.

    Видите ли в чем дело, то, что конфисковали-это по большей части не деньги Януковича и не деньги вообще. Из 1,4 млрд.долларов не менее миллиарда облигации ГВЗ, это не живые деньги, часть госдолга (711 млрд.гривен месяц назад было)погасят и все. Таким образом масштабные финансовые вливания на деле обернутся пшиком.
    strannik1985
  14. Астория Сегодня, 14:06
    На мифические деньги будут закупать мифические танки.
    Астория
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