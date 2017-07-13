17:47 13 июля

Россия предоставила НАТО данные по учениям "Запад-2017"

Россия в четверг в рамках заседания Совета Россия-НАТО (СРН) в Брюсселе провела брифинг по предстоящим учениям "Запад-2017", альянс сообщил о своих предстоящих маневрах, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости .

Россия предоставила НАТО данные по учениям "Запад-2017"


Россия представила брифинг о предстоящих учениях "Запад-2017", а НАТО об учениях Trident Javelin 2017. Меня обнадеживает этот прогресс, этот диалог, который может продолжится на будущих заседаниях Совета
— сказал Столтенберг по завершении заседания СРН. -
Россия провела брифинг по учениям "Запад-2017", в том числе предоставила общую численность сил, а также самолетов и кораблей, участвующих в учениях, а также численность российских и белорусских военнослужащих отдельно



Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии.

Напоминаем, что ранее в западных СМИ выходили материалы с обвинением России и Белоруссии в задействовании в предстоящих учениях до 500 тыс. человек, а прибалтийские политики, почти в один голос, заявили, что учения "Запад-2017" направлены для захвата территории Прибалтики.



Использованы фотографии: http://www.belvpo.com/
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Комментарии 16

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  1. Partyzan Сегодня, 16:03
    ранее в западных СМИ выходили материалы с обвинением России и Белоруссии в задействовании в предстоящих учениях до 500 тыс. человек, а прибалтийские политики, почти в один голос, заявили, что учения "Запад-2017" направлены для захвата территории Прибалтики.
    а захватывать то зачем - если только подойдем сами сдадутся, а упертые в лесные братья подадутся laughing
    Partyzan
    1. vovanpain Сегодня, 16:14
      Меня обнадеживает этот прогресс, этот диалог, который может продолжится на будущих заседаниях Совета

      Ну да,ну да,но как выйдет из зала заседаний,сразу же
      материалы с обвинением России и Белоруссии в задействовании в предстоящих учениях до 500 тыс. человек

      ну ну. request
      vovanpain
      1. Partyzan Сегодня, 16:16
        ну ну. ￼
        страшно же
        Partyzan
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:27
          Цитата: Partyzan
          страшно же

          Учения еще в сентябре будут проводить..А уже такая паника! А скоро еще учения совместные с Китаем в Балтике проводить будем ....Шпроты все на берег с выпученными глазками по выпрыгивают))))
          ОТДЕЛ
  2. Романенко Сегодня, 16:09
    Догадливые какие, сообразили кого мы захватывать собрались. Молодцы, а то вот так бы решили, что Китай или Монголию, а потом объясняй им...
    Не зря все-таки в Германии южане из Саксонии и Баварии звали местных прибалтов фишкопфен (рыбьи головы), здесь, похоже тот же случай :)))
    Романенко
  3. DEZINTO Сегодня, 16:12
    Осень....дождь....тоскливо....хочется кружечку горячего шоколада и немного прибалтики laughing

    почти в один голос, заявили, что учения "Запад-2017" направлены для захвата территории Прибалтики


    Как же они надоели кипятком писать.....ну какой нафиг захват прибалтики ? ну блин ну да даже доводы идиотские приводить не хочется ну 21 век, ну вот сейчас прям зайдут танковые дивизии Белорусии! и России что бы захватить 28 деревень и два шпротных завода! Когда они это сочиняют вот эту боязнь всю они как бы трезвые ?
    DEZINTO
    1. Partyzan Сегодня, 16:17
      ну вот сейчас прям зайдут танковые дивизии Белорусии! и России что бы захватить 28 деревень

      Partyzan
  4. Tusv Сегодня, 16:15
    Мечтатели блин. А хехе не хохо. Нетути у нас денежкаф на восстановление вашней промышленной инфраструктуры
    Tusv
  5. mikh-korsakov Сегодня, 16:22
    Я читал. что в скором времени начнутся совместные российско- китайские учения на Балтийском море. Интересно было бы почитать легенду. То есть в смысле сказки, как получилось, что китайские корабли заблудились и попали на Балтику.
    mikh-korsakov
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:37
    А разве мы не заморозили с НАТО все контакты? И,какого хре-на мы им все выбалтываем? fool НАТО для нас враг навсегда, с ними нужно "дружить " на большом расстоянии!
    Изгоняющий либероидов
    1. tanit Сегодня, 16:56
      А кто тут "мы им все выбалтываем -то"? belay
      Тихо и солидно ставим в известность. hi
      tanit
      1. tanit Сегодня, 16:56
        Точнее -"спокойно и солидно" smile
        tanit
  7. Masya Masya Сегодня, 16:43
    Еслив что, сказать о НАТО...
    Неприемлимо без мата... wink
    Masya Masya
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:50
      Мариночка love из классики -"говоря о планах нато, не могу друзья без мата, wassat да и вообще друзья, не могу без мата я"... hi
      Изгоняющий либероидов
      1. Masya Masya Сегодня, 16:54
        Что бы НАТО победить,
        надо НАТО материть... feel
        Это не я, инет... wink love
        Кто во что горазд... laughing
        Masya Masya
  8. SCHMEL Сегодня, 17:27
    западных СМИ выходили материалы с обвинением России и Белоруссии в задействовании в предстоящих учениях до 500 тыс. человек, а прибалтийские политики, почти в один голос, заявили, что учения "Запад-2017" направлены для захвата территории Прибалтики

    Страшно аж жуть tongue
    SCHMEL
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