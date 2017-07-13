Россия предоставила НАТО данные по учениям "Запад-2017"
Россия в четверг в рамках заседания Совета Россия-НАТО (СРН) в Брюсселе провела брифинг по предстоящим учениям "Запад-2017", альянс сообщил о своих предстоящих маневрах, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости .
Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии.
Напоминаем, что ранее в западных СМИ выходили материалы с обвинением России и Белоруссии в задействовании в предстоящих учениях до 500 тыс. человек, а прибалтийские политики, почти в один голос, заявили, что учения "Запад-2017" направлены для захвата территории Прибалтики.
Россия представила брифинг о предстоящих учениях "Запад-2017", а НАТО об учениях Trident Javelin 2017. Меня обнадеживает этот прогресс, этот диалог, который может продолжится на будущих заседаниях Совета— сказал Столтенберг по завершении заседания СРН. -
Россия провела брифинг по учениям "Запад-2017", в том числе предоставила общую численность сил, а также самолетов и кораблей, участвующих в учениях, а также численность российских и белорусских военнослужащих отдельно
Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии.
Напоминаем, что ранее в западных СМИ выходили материалы с обвинением России и Белоруссии в задействовании в предстоящих учениях до 500 тыс. человек, а прибалтийские политики, почти в один голос, заявили, что учения "Запад-2017" направлены для захвата территории Прибалтики.
Использованы фотографии: http://www.belvpo.com/
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