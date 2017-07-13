Россия предоставила НАТО данные по учениям "Запад-2017"

Россия представила брифинг о предстоящих учениях "Запад-2017", а НАТО об учениях Trident Javelin 2017. Меня обнадеживает этот прогресс, этот диалог, который может продолжится на будущих заседаниях Совета

Россия провела брифинг по учениям "Запад-2017", в том числе предоставила общую численность сил, а также самолетов и кораблей, участвующих в учениях, а также численность российских и белорусских военнослужащих отдельно