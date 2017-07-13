Эрдоган: Враги не дают покоя в наших границах - наметим новые рубежи
Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил фактически в канун годовщины попытки государственного переворота в стране. Попытка, как известно, была подавлена, причём, как впоследствии выяснилось, не без информационной помощи со стороны российских разведструктур, предупредивших Эрдогана об опасности.
В ходе выступления турецкий президент заявил, что подавленный мятеж «врагов Турции» показал, что народ в стране един. Информационное агентство «Анадолу» цитирует Эрдогана:
Эрдоган заявил, что продолжит бороться с представителями организации FETÖ (Организация проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара называет идейным вдохновителем попытки госпереворота). Из заявления президента Турции:
Напомним, что Фетхуллах Гюлен проживает в США, и власти США явно не собираются выдавать Гюлена Анкаре, несмотря на все просьбы турецкого руководства. Не собирались выдавать при Обаме, не собираются экстрадировать и при Трампе тоже.
Дальнейшие высказывания Эрдогана его противники расценили как призыв к экспансии.
Президент Турции:
В ходе выступления турецкий президент заявил, что подавленный мятеж «врагов Турции» показал, что народ в стране един. Информационное агентство «Анадолу» цитирует Эрдогана:
Уверенность в своих силах и храбрость, которые век назад позволили одержать победу при Чанаккале, обеспечили успех и в борьбе за независимость. События 15 июля – это новая победа при Чанаккале, Думплупынаре, Сакарье.
Эрдоган заявил, что продолжит бороться с представителями организации FETÖ (Организация проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара называет идейным вдохновителем попытки госпереворота). Из заявления президента Турции:
Не забудем и не позволим забыть предательство тех, кто участвовал в попытке переворота, направлял путчистов, а также пособников террористов. Запад призывает Анкару представить документальные доказательства преступлений путчистов? Какие вам ещё нужны доказательства? Погибли 250 турецких граждан, 2193 получили ранения. О каких документах вы говорите?
Напомним, что Фетхуллах Гюлен проживает в США, и власти США явно не собираются выдавать Гюлена Анкаре, несмотря на все просьбы турецкого руководства. Не собирались выдавать при Обаме, не собираются экстрадировать и при Трампе тоже.
Дальнейшие высказывания Эрдогана его противники расценили как призыв к экспансии.
Президент Турции:
В последние 200 лет мы отступаем. Турция должна двигаться вперед (...)Если враги Турции не оставляют нас в покое даже в пределах нынешних границ страны, то мы должны наметить новые рубежи.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/RecepTayyipErdogan
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