Эрдоган: Враги не дают покоя в наших границах - наметим новые рубежи

Уверенность в своих силах и храбрость, которые век назад позволили одержать победу при Чанаккале, обеспечили успех и в борьбе за независимость. События 15 июля – это новая победа при Чанаккале, Думплупынаре, Сакарье.

Не забудем и не позволим забыть предательство тех, кто участвовал в попытке переворота, направлял путчистов, а также пособников террористов. Запад призывает Анкару представить документальные доказательства преступлений путчистов? Какие вам ещё нужны доказательства? Погибли 250 турецких граждан, 2193 получили ранения. О каких документах вы говорите?

В последние 200 лет мы отступаем. Турция должна двигаться вперед (...)Если враги Турции не оставляют нас в покое даже в пределах нынешних границ страны, то мы должны наметить новые рубежи.