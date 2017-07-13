20:37 13 июля

Эрдоган: Враги не дают покоя в наших границах - наметим новые рубежи

Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил фактически в канун годовщины попытки государственного переворота в стране. Попытка, как известно, была подавлена, причём, как впоследствии выяснилось, не без информационной помощи со стороны российских разведструктур, предупредивших Эрдогана об опасности.

В ходе выступления турецкий президент заявил, что подавленный мятеж «врагов Турции» показал, что народ в стране един. Информационное агентство «Анадолу» цитирует Эрдогана:
Уверенность в своих силах и храбрость, которые век назад позволили одержать победу при Чанаккале, обеспечили успех и в борьбе за независимость. События 15 июля – это новая победа при Чанаккале, Думплупынаре, Сакарье.


Эрдоган заявил, что продолжит бороться с представителями организации FETÖ (Организация проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара называет идейным вдохновителем попытки госпереворота). Из заявления президента Турции:

Не забудем и не позволим забыть предательство тех, кто участвовал в попытке переворота, направлял путчистов, а также пособников террористов. Запад призывает Анкару представить документальные доказательства преступлений путчистов? Какие вам ещё нужны доказательства? Погибли 250 турецких граждан, 2193 получили ранения. О каких документах вы говорите?


Эрдоган: Враги не дают покоя в наших границах - наметим новые рубежи


Напомним, что Фетхуллах Гюлен проживает в США, и власти США явно не собираются выдавать Гюлена Анкаре, несмотря на все просьбы турецкого руководства. Не собирались выдавать при Обаме, не собираются экстрадировать и при Трампе тоже.

Дальнейшие высказывания Эрдогана его противники расценили как призыв к экспансии.

Президент Турции:
В последние 200 лет мы отступаем. Турция должна двигаться вперед (...)Если враги Турции не оставляют нас в покое даже в пределах нынешних границ страны, то мы должны наметить новые рубежи.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/RecepTayyipErdogan
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Комментарии 24

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  1. Владимирец Сегодня, 18:26
    "мы должны наметить новые рубежи."

    По линии Гамбург - Штутгарт. yes
    Владимирец
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:42
      Немцев на саммите, Эрдоган только не материл по русски(как его только не выгнали из этого сборища)))...И терся возле Путина и Си! Оторвать бы Турцию от НАТО , вот тогда неплохой расклад был бы. Путин не зря себя так уверенно держал..Браво! Я горд за Россию..
      ОТДЕЛ
      1. андрей юрьевич Сегодня, 18:46
        Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил фактически в канун годовщины попытки государственного переворота в стране. Попытка, как известно, была подавлена, причём, как впоследствии выяснилось, не без информационной помощи со стороны российских разведструктур, предупредивших Эрдогана об опасности.
        " Благодарит" зрдоган своеобразно...
        андрей юрьевич
      2. alexmach Сегодня, 18:50
        Немцы немцами а новые рубежи для них в первую очередь будут в Сирии, Ираке и Азербайджане... может быть, но далеко не факт - на Балканах. а не в Гамбурге или штугдарте
        alexmach
      3. Балу Сегодня, 18:51
        Оторвать бы Турцию от НАТО


        Янычары нацелись на новую жертву-раздел Сирии и уничтожение ее как суверенного государства.
        Гейропа им не нужна, там у них экспедиционный корпус высажен целыми кварталами.
        Далек от геополитики и военного дела, но рискну высказать предположение, что нам бы подружиться с курдами и работать над созданием курдистана, который лигой нации был поделен между Сирией, Ираком и Турцией. what
        Балу
  2. Partyzan Сегодня, 18:26
    Фетхуллах Гюлен проживает в США, и власти США явно не собираются выдавать Гюлена Анкаре, несмотря на все просьбы турецкого руководства.
    собаке отдать поводок? нонсенс, матрасы не выдадут laughing
    Partyzan
  3. МПК105 Сегодня, 18:27
    Вот зачем предупредили?И это после самолёта нашего...В голове до сих пор не укладывается...Ну не понимаю я ...
    МПК105
    1. Partyzan Сегодня, 18:31
      Ну не понимаю я ...
      враг моего врага - мой друг hi
      Partyzan
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:43
        Цитата: Partyzan
        Ну не понимаю я ...
        враг моего врага - мой друг hi

        И еще " Друзей держи близко, а врагов еще ближе..."
        ОТДЕЛ
    2. Tusv Сегодня, 18:45
      Цитата: МПК105
      Вот зачем предупредили?И это после самолёта нашего.

      Постоянно султан под нашу дуду плясать не станет, но 3 года Барыню попляшет как миленький. Большой срок
      Tusv
    3. Masya Masya Сегодня, 18:54
      Алексей, приветик! love
      Цитата: МПК105
      Ну не понимаю я ...

      Политика...
      Masya Masya
    4. kpotr Сегодня, 19:24
      Для красного словца. Эрдоган и сам неплохо знал о перевороте - если судить о том, как был слит переворот и последующих репрессиях, на которые запад как-то не сильно реагирует.
      kpotr
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:31
    Как то Суворов про Наполиона сказал "- Штроко шагает мальчик-не остановишь ,дорого нам обойдется сей французский Чингисхан "Эти слова полностью сейчас приемлемы к эрдогаду.
    Изгоняющий либероидов
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:46
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Как то Суворов про Наполиона сказал "- Штроко шагает мальчик-не остановишь ,дорого нам обойдется сей французский Чингисхан "Эти слова полностью сейчас приемлемы к эрдогаду.

      Боишься турков и китайцев..? А зря , запад(либерасты наши..))) нас как раз и пытается стравить , а Россия не поддается на провокации...
      ОТДЕЛ
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:27
        Отдел -Виталий, ты действительно такой недалекий fool или только удачно прикидываешься -честно напиши! !! am
        Изгоняющий либероидов
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 20:25
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          Отдел -Виталий, ты действительно такой недалекий fool или только удачно прикидываешься -честно напиши! !! am

          Честно пишу ...Я из псих больницы вышел для даунов недавно! Надеюсь ты от меня отстанешь теперь ..?
          wink ( можешь жалобу писать , на основании этого коммента... и т.д.)))
          ОТДЕЛ
    2. Masya Masya Сегодня, 19:04
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Штроко шагает

      Ага, штаны порвет.. lol
      Masya Masya
  5. Masya Masya Сегодня, 18:43
    Я так понимаю, в Сирии новые рубежи намечают...
    Masya Masya
    1. Балу Сегодня, 18:55
      Цитата: Masya Masya
      Я так понимаю, в Сирии новые рубежи намечают...


      И уже завоеваны плацдармы. Под "дружбу" с ИГИЛ за нефть по 10-15 баксов в прошлом году Ёрдаган с зятьком и сынком понастроили танкерный флот. Теперь будет упорно отбивать вложения.
      Сирия нужна и как источник углеводородорв и как инструмент рулить гейроппой через трубопроводы, тем более катарский проект с поставкой газа через Территорию Сирии, что собственно послужило причиной мировой войны против Сирии, все еще манит. what
      Балу
  6. Mavrikiy Сегодня, 18:56
    Эрдоган: Враги не дают покоя в наших границах - наметим новые рубежи

    Наследник чьих принципов и методов?
    "Карл Маркс, свое веское слово сказал: "Материя не исчезает....."
    Идеи еще более живучи, чем материя.
    Mavrikiy
  7. samarin1969 Сегодня, 19:09
    Трудно представить современную страну с амбициями без внутренних и внешних врагов. ...Но - Эрдоган - чемпион (курды, Асад, гюленовцы, Меркель, армяне, греки, периодически - Россия и Израиль,...). И это страна, которая эизненно зависит от туризма и транзитной торговли. А ещё "дружелюбные" турки, как-то быстро забыли помощь во время землетрясений. "Закипание" Турции закончится некрологом Эрдогана. ...
    samarin1969
    1. Yeraz Сегодня, 19:22
      Цитата: samarin1969
      И это страна, которая эизненно зависит от туризма и транзитной торговли.

      для начала учите мат часть по поводу экономику Турции и его промышленный потенциал.Будете сильно удивлены.
      Цитата: samarin1969
      Но - Эрдоган - чемпион (курды, Асад, гюленовцы, Меркель, армяне, греки, периодически - Россия и Израиль,...).

      еще раз учим мат.часть.
      Курды,армяне,греки были проблемой Турцией,когда Эрдогана еще в проекте даже не было.
      Папа Асад был другом ПКК и они скрывались там.Но с младшим подружился и ОШИБОЧНО поссорился.Тут да его косяк.
      Цитата: samarin1969
      Россия и Израиль,

      Вот тут тоже его косяк.
      Yeraz
      1. samarin1969 Сегодня, 19:43
        Вы всё верно написали. В регионе обрабатывающая, технологичная промышленность на первых ролях.... Но туризм и транспорт дают каждый как отрасль по 10% ВВП это много!). А сейчас Турция во многом провоцирует на границах рост боевых действий и "серых зон". Многочисленные трубопроводные проекты Стамбула под угрозой. Судя по массовой поддержке Эрдогана многие турки склонны в ущерб торговле повоевать с соседями. Лично Эрдоган риторикой и бескомпромиссной политикой толкает Турцию на войну. А ведь формально у Турции на неё причин нет.
        samarin1969
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 20:33
          Цитата: samarin1969
          Лично Эрдоган риторикой и бескомпромиссной политикой толкает Турцию на войну. А ведь формально у Турции на неё причин нет.

          Турция будет выходить из НАТО...Не сразу конечно, но все к этому идет! Не зря Путин так улыбался хитро на саммите..! Я в этом уверен уже.. hi
          ОТДЕЛ
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