Учения "Славянское братство-2018" пройдут в России

С 2015 года проводятся российско-белорусско-сербские учения "Славянское братство". Они проводились в Сербии, Российской Федерации, в 2017 году — в Белоруссии. В 2018 году они пройдут на территории Российской Федерации

На учениях мы формируем смешанные подразделения: в одной роте, в одном взводе — белорусы, русские и сербы. И обученность войск позволяет, даже не зная языка, понимать, что хочет командир. Достигнутый уровень взаимодействия позволяет выполнять поставленные задачи