Учения "Славянское братство-2018" пройдут в России
Учения "Славянское братство" с участием российских, белорусских и сербских десантников в 2018 году пройдут в РФ, заявил начальник штаба — первый заместитель командующего ВДВ России генерал-лейтенант Николай Игнатов.
По его словам, с каждым годом взаимодействие становится все более плотным.
Совместные учения ВДВ России, Сил специальных операций Белоруссии и Сил специального назначения Сербии прошло 6-14 июня 2017 года на белорусском полигоне Брестский. В них приняли участие более тысячи военнослужащих трех стран, около 150 единиц российской и белорусской техники.
С 2015 года проводятся российско-белорусско-сербские учения "Славянское братство". Они проводились в Сербии, Российской Федерации, в 2017 году — в Белоруссии. В 2018 году они пройдут на территории Российской Федерации— сказал Игнатов, передает РИА Новости
По его словам, с каждым годом взаимодействие становится все более плотным.
На учениях мы формируем смешанные подразделения: в одной роте, в одном взводе — белорусы, русские и сербы. И обученность войск позволяет, даже не зная языка, понимать, что хочет командир. Достигнутый уровень взаимодействия позволяет выполнять поставленные задачи— отметил начштаба ВДВ России.
Совместные учения ВДВ России, Сил специальных операций Белоруссии и Сил специального назначения Сербии прошло 6-14 июня 2017 года на белорусском полигоне Брестский. В них приняли участие более тысячи военнослужащих трех стран, около 150 единиц российской и белорусской техники.
Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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