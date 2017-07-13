20:37 13 июля

Учения "Славянское братство-2018" пройдут в России

Учения "Славянское братство" с участием российских, белорусских и сербских десантников в 2018 году пройдут в РФ, заявил начальник штаба — первый заместитель командующего ВДВ России генерал-лейтенант Николай Игнатов.

С 2015 года проводятся российско-белорусско-сербские учения "Славянское братство". Они проводились в Сербии, Российской Федерации, в 2017 году — в Белоруссии. В 2018 году они пройдут на территории Российской Федерации
— сказал Игнатов, передает РИА Новости




По его словам, с каждым годом взаимодействие становится все более плотным.

На учениях мы формируем смешанные подразделения: в одной роте, в одном взводе — белорусы, русские и сербы. И обученность войск позволяет, даже не зная языка, понимать, что хочет командир. Достигнутый уровень взаимодействия позволяет выполнять поставленные задачи
— отметил начштаба ВДВ России.

Совместные учения ВДВ России, Сил специальных операций Белоруссии и Сил специального назначения Сербии прошло 6-14 июня 2017 года на белорусском полигоне Брестский. В них приняли участие более тысячи военнослужащих трех стран, около 150 единиц российской и белорусской техники.


Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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Комментарии 14

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  1. Partyzan Сегодня, 20:00
    Учения "Славянское братство" с участием российских, белорусских и сербских десантников в 2018 году пройдут в РФ
    может рядом с укрАиной?
    Partyzan
    1. Anarchist Сегодня, 20:02
      Лучше в Польше и в Прибалтике. Чтобы зря они не переживали...
      Anarchist
      1. МПК105 Сегодня, 20:05
        Да без разницы,дядьки,где-лишь бы этим вот составом....Мы втроём и остались СЛАВЯНЕ,по-ходу...
        МПК105
        1. Подрезчик Сегодня, 20:12
          Да, Алексей, втроем... what Остальные сдулись! negative
          Подрезчик
        2. Tusv Сегодня, 20:24
          Цитата: МПК105
          Мы втроём и остались СЛАВЯНЕ,по-ходу..
          .
          Увы. У остальных язык с прищепкой. Лапки к верху главное повязку напялить. в 41 Друг Германии, теперь Ярый сторонник Нато, а бороться ни когда не пробовали
          Tusv
    2. Подрезчик Сегодня, 20:04
      Вот вам и ответ доброй воли! От своих учений, господа из НАТО, отказаться не хотите?
      Подрезчик
      1. Partyzan Сегодня, 20:07
        От своих учений, господа из НАТО, отказаться не хотите?
        придется задуматься
        Partyzan
        1. Доктор Зорге Сегодня, 20:14
          Партызаны, партызаны,
          Беларускiя сыны,
          Рэжце гiтлерцау паганых,
          Каб не ускрэслi век яны!
          В общем не век, а навечно! drinks
          Доктор Зорге
        2. Masya Masya Сегодня, 20:28
          Цитата: Partyzan
          придется задуматься

          Он не задумался, подавился... мы же как кость в горле, а еще умноженная на три... wink
          Masya Masya
      2. Partyzan Сегодня, 20:26
        От своих учений, господа из НАТО, отказаться не хотите?
        гиззя
        Partyzan
  2. Владимирец Сегодня, 20:02
    В этом году.
    Владимирец
  3. Tusv Сегодня, 20:05
    Когда нибуть Союз Свободный Славянских Республик , о чем ратуют Чехи, восторжествует
    Tusv
  4. Masya Masya Сегодня, 20:22
    Мы с самых давних пор едины,
    Сильнейший дух дарован нам!
    Все вместе мы непобедимы,
    Дадим отпор любым врагам. love love love
    Masya Masya
  5. samarin1969 Сегодня, 20:28
    Не надо строить иллюзий..."В 2016 году Сербия приняла участие в 116 совместных военных учениях с НАТО, в 90 – с США и всего лишь в 17 – с российской армией"....
    samarin1969
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