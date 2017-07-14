13:44 14 июля

Прекращено пополнение ИГИЛ

Согласно информации РИА Новости , спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) Бретт Макгерк сообщил о том, что переброска иностранных боевиков на территорию Сирии для участия в боях на стороне террористов больше невозможна.

Иностранные боевики больше не прибывают в Сирию, а что касается тех, кто уже воюет в Сирии и Ираке, то мы серьезно работаем над тем, чтобы они оттуда не выбрались.





3 июля премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально объявил о победе над ИГИЛ (запрещено в РФ) в Мосуле, который контролировался боевиками в течении более трех лет. В сирийском оплоте террористов городе Ракка в начале июля «Сирийские демократические силы» прорвали линию обороны боевиков в старом городе.


7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 25

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. mayday Сегодня, 11:52
    что касается тех, кто уже воюет в Сирии и Ираке, то мы серьезно работаем над тем, чтобы они оттуда не выбрались.


    Опечатка вышла.. отрицание уберите, пожалуйста.
    mayday
    1. tiredwithall Сегодня, 11:55
      Цитата: mayday
      Опечатка вышла.. отрицание уберите, пожалуйста.

      Может он и не опечатался. Добьют ИГИЛ, а потом создадут что-нибудь новенькое.
      tiredwithall
      1. Geisenberg Сегодня, 12:08
        Цитата: tiredwithall
        Цитата: mayday
        Опечатка вышла.. отрицание уберите, пожалуйста.

        Может он и не опечатался. Добьют ИГИЛ, а потом создадут что-нибудь новенькое.


        ИГИЛ само по себе уже никому не интересно. Его ребрендят. Как отребрендят по полной скажут, что уничтожили. Победу естественно запишут на счет демократизаторов. Потом опять скажут, что террористы это сирийская оппозиция и начнут снабжать её всем чем смогут. Ни чего нового.
        Geisenberg
        1. Shurik70 Сегодня, 12:42
          Бретт Макгерк сообщил о том, что переброска иностранных боевиков на территорию Сирии для участия в боях на стороне террористов больше невозможна

          Поэтому в штаб-квартире ИГИЛ (Лэнгли, штат Виргиния) решено в дальнейшем задействовать боевиков непосредственно на местах их вербовки.
          Shurik70
      2. Partyzan Сегодня, 12:30
        Может он и не опечатался
        чтобы создавать что нибудь новенькое - бойцы нужны, а если опытных добить - где брать то - опять обучать? а знаешь сколько стоит обучение? laughing
        Partyzan
    2. сибиралт Сегодня, 12:09
      И кто-бы верил этим американцам? bully
      сибиралт
  2. bouncyhunter Сегодня, 11:52
    спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) Бретт Макгерк сообщил о том, что переброска иностранных боевиков на территорию Сирии для участия в боях на стороне террористов больше невозможна.

    Свежо предание , да верится с трудом . Особенно если такое матрасы говорят . no
    bouncyhunter
    1. pvv113 Сегодня, 11:57
      По-моему, им даже вассалы уже не верят
      pvv113
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:00
        Да большинство вассалов сами байки травят , что твой боцман .
        bouncyhunter
        1. pvv113 Сегодня, 12:12
          Это точно, брехать они все горазды. Но раньше они как-то в одну дудку дули с хозяином, а сейчас некоторые свои свистки достали
          pvv113
          1. cniza Сегодня, 12:16
            Цитата: bouncyhunter
            Да большинство вассалов сами байки травят , что твой боцман .


            Все они сказочники знатные , только забывают чем все это заканчивается , до очередного пинка.
            cniza
      2. Черный_Ватник Сегодня, 12:02
        Вассалов никто спрашивать не будет. Их дело головой кивать, когда велят
        Черный_Ватник
    2. Geisenberg Сегодня, 12:08
      Цитата: bouncyhunter
      спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) Бретт Макгерк сообщил о том, что переброска иностранных боевиков на территорию Сирии для участия в боях на стороне террористов больше невозможна.

      Свежо предание , да верится с трудом . Особенно если такое матрасы говорят . no


      Если говорят то это верный признак того, что придумали новое западло для Сирии.
      Geisenberg
      1. pvv113 Сегодня, 12:18
        Весьма похоже на то
        pvv113
    3. cniza Сегодня, 12:15
      Паша hi , когда они говорят , создается впечатление , что звук , мысли и дела идут разными путями.
      cniza
      1. Masya Masya Сегодня, 12:21
        Цитата: cniza
        мысли и дела идут разными путями

        не просто разными, а прямо в противоположных направлениях... wink
        Masya Masya
        1. cniza Сегодня, 12:24
          Угу , и в других координатах измерений.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:06
            Вывод прост , Витя hi - матрасам верить - себя не уважать .
            bouncyhunter
    4. Partyzan Сегодня, 12:32
      Павел, чистая правда, их перебрасываю в лагеря подготовки, для создания новой демократической оппозиции laughing
      Partyzan
    5. Orionvit Сегодня, 12:41
      Завтра, если понадобится, то перебросят очередных боевиков, под видом какой нибудь "гуманитарной миссии", самолётами военно транспортной авиации США. С них станется.
      Orionvit
  3. den-protector Сегодня, 12:03
    Проект "ИГИЛ" решили прикрыть, он свою роль хоть и не полностью, но выполнил, и замутить еще какой-нибудь кровавый бизнес-проект.
    den-protector
  4. anjey Сегодня, 12:50
    спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) Бретт Макгерк сообщил о том, что переброска иностранных боевиков на территорию Сирии для участия в боях на стороне террористов больше невозможна.

    странная категоричность,тем более вербовка идет через соцсети интернета,этим он подчеркнул что администрация USA сама больше вербовать и перебрасывать наемников игил больше не будет, слабо верится,ах да есть военная оппозиция и курды,замена так сказать....
    anjey
  5. Чёрный Полковник Сегодня, 13:12
    сообщил о том, что переброска иностранных боевиков на территорию Сирии для участия в боях на стороне террористов больше невозможна
    Полосатики дали отмашку и - УСЁ! - пополнения больше не будет.
    Чёрный Полковник
  6. VadimSt Сегодня, 13:17
    Своевременное заявление и как и следует в стиле "старых" англосаксов - главное, не активное участие, а своевременное ввязывание в процесс распределения заслуг и дележу "победы"!
    VadimSt
  7. cerbuk6155 Сегодня, 13:35
    У ИГИЛ воевать нам надо учиться. И ДОНБАСУ в первую очередь. У них настоящие стратеги и тактики сидят и думают. То и дело идут в контр атаку и забирают свои бывшие позиции и новые тоже. А на Домбасе только вой-и больше ни чего. Если не дают вам думать, воевать за свою землю и семьи так плюньте на тех кто не дает. Ваше стояние и постепенная сдача позиций и гибель ЛУЧШИХ воинов ВАМ чести не дает. Обьедениться и то не можете. Все балбесов слушаете да как бы частную собственность у миллионеров не повредить. А на свою наплевать. А на дома, земли, семью тоже. Или флаг НОВОРОСИИ или РОССИИ и только так надо воевать. А так можете под каждым новым флагом в каждой деревни и кричать-СПАСИТЕ наши души. soldier БЕРИТЕ ПРИМЕР!. У ВРАГА тоже можно многому поучиться-если свои одни.........
    soldier hi
    cerbuk6155
Картина дня