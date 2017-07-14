Прекращено пополнение ИГИЛ

Иностранные боевики больше не прибывают в Сирию, а что касается тех, кто уже воюет в Сирии и Ираке, то мы серьезно работаем над тем, чтобы они оттуда не выбрались.

Согласно информации РИА Новости , спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) Бретт Макгерк сообщил о том, что переброска иностранных боевиков на территорию Сирии для участия в боях на стороне террористов больше невозможна.3 июля премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально объявил о победе над ИГИЛ (запрещено в РФ) в Мосуле, который контролировался боевиками в течении более трех лет. В сирийском оплоте террористов городе Ракка в начале июля «Сирийские демократические силы» прорвали линию обороны боевиков в старом городе.