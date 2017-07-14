Сенатор Александров: Депутат, безусловно, должен получать больше представителей других профессий

Депутат, безусловно, должен получать гораздо больше, чем учитель, врач или представители иных профессий, потому что его работа более ответственная и требующая более высокой квалификации. Именно от результатов его работы зависит положение врача, учителя, а также больного и школьника.

Представитель Совета Федерации ФС РФ Алексей Александров прокомментировал ситуацию, складывающуюся с огромной разницей в заработных платах между чиновниками федерального уровня и рядовыми бюджетниками. В частности, вопрос касался уровня зарплат депутатов, который в десятки раз выше зарплат квалифицированных врачей и учителей.Сенатор Александров заявил, что от труда законодателей «зависит уровень жизнь и врачей, и учителей», а потому народные избранники «должны получать за свою работу безусловно больше».Информационный портал Regions.ru приводит заявление сенатора Александрова – законодателя верхней палаты парламента от Калужской области:А положение депутата от работы врача не зависит? А то, что депутат стал депутатом, не зависело от работы его учителей?По подобного рода заявлениям законодателей, можно судить о том, насколько далеки отдельные из них от народа. И это отнюдь не фигура речи.Для справки: Алексей Александров - заместитель председателя комитета Совфеда ФС РФ по конституционному законодательству и государственному строительству. Представляет (как умеет) партию "Единая Россия".