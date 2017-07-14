17:56 14 июля

Сенатор Александров: Депутат, безусловно, должен получать больше представителей других профессий

Представитель Совета Федерации ФС РФ Алексей Александров прокомментировал ситуацию, складывающуюся с огромной разницей в заработных платах между чиновниками федерального уровня и рядовыми бюджетниками. В частности, вопрос касался уровня зарплат депутатов, который в десятки раз выше зарплат квалифицированных врачей и учителей.

Сенатор Александров заявил, что от труда законодателей «зависит уровень жизнь и врачей, и учителей», а потому народные избранники «должны получать за свою работу безусловно больше».

Информационный портал Regions.ru приводит заявление сенатора Александрова – законодателя верхней палаты парламента от Калужской области:
Депутат, безусловно, должен получать гораздо больше, чем учитель, врач или представители иных профессий, потому что его работа более ответственная и требующая более высокой квалификации. Именно от результатов его работы зависит положение врача, учителя, а также больного и школьника.



Сенатор Александров: Депутат, безусловно, должен получать больше представителей других профессий


А положение депутата от работы врача не зависит? А то, что депутат стал депутатом, не зависело от работы его учителей?

По подобного рода заявлениям законодателей, можно судить о том, насколько далеки отдельные из них от народа. И это отнюдь не фигура речи.

Для справки: Алексей Александров - заместитель председателя комитета Совфеда ФС РФ по конституционному законодательству и государственному строительству. Представляет (как умеет) партию "Единая Россия".


Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 71

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  1. Комментарий был удален.
    1. barclay Сегодня, 15:21
      Ду уж зарплатой эти законодатели себя родимых не обижают.
      Пора уже "слугам народа" в приказном порядке ездить на общественном транспорте, лечиться в обычной поликлинике по месту избирания, а при нарушении закона отвечать за содеянное как при отягчающих обстоятельствах, отбывая срок в общей колонии.
      Детишек своих не помешает учить и воспитывать только на Родине!
      А то, ребята хорошо устроились, оторвавшись от земли грешной!
      barclay
      1. dauria Сегодня, 15:48
        Пора уже "слугам народа" в приказном порядке ездить на общественном транспорте, лечиться в обычной поликлинике по месту избирания


        Проще способ - депутатшам-женщинам отработать пять лет воспитательницами в детском саду, депутатам-мужикам водителем городского автобуса. Всегда виноват и никакой бумажкой не прикроешься. Потом лезьте избирайтесь .Даже врач или инженер всегда имеют возможность хоть немного прикрыть зад бумагами.
        dauria
      2. papas-57 Сегодня, 16:02
        Я не против, пускай получают больше. Но когда они начнут нести ответственность за своё законотворчество? Я вообще предлагаю что после окончания срока депутат должен отчитаться перед своими избирателями о проделанной работе. Что обещал и что выполнил. Если процент выполненного меньше 80% бывший депутат берёт свою приготовленную котомку и пешком на Колыму поднимать народное хозяйство лет на пять. У следующих кандидатов в депутаты пропадёт желание обещать невыполнимое и может начнут нормально работать. Но это, к сожалению, невыполнимо.
        papas-57
        1. rvRomanoff Сегодня, 17:22
          Да зачем им вообще платить деньги? Моя бабка в СССР была депутатом трижды (по разу района, города и области) так им ни шиша не платили и работали они без отрыва от основного производства и как-то еще пожелание граждан умудрялись выполнять.
          rvRomanoff
    2. bouncyhunter Сегодня, 15:22
      Да , штаны в Думе протирать и переливать из пустого в порожнее это архисложная работа и оплачиваться должна особо . am
      bouncyhunter
      1. Partyzan Сегодня, 15:25
        это архисложная работа
        было у кого учиться
        Partyzan
        1. l7yzo Сегодня, 15:30
          Круто )))
          Не зря его так и не убрали - ведь он же самородок, просто его воспитали не в том ключе. Эх такие таланты пропадают...
          l7yzo
          1. cniza Сегодня, 15:40
            Цитата: bouncyhunter
            Да , штаны в Думе протирать и переливать из пустого в порожнее это архисложная работа и оплачиваться должна особо . am


            Нервная работа , много на врачей тратить приходится , только если в таком духе продолжать , скоро вас на выход попросят.
            cniza
      2. a.s.zzz888 Сегодня, 15:34
        Да , штаны в Думе протирать и переливать из пустого в порожнее это архисложная работа и оплачиваться должна особо

        ... слуги народа, Паша... это такая особая каста, которых надо .... остальное ты уже понял, надеюсь...
        a.s.zzz888
        1. cniza Сегодня, 15:42
          Пороть их надо публично , за каждый просчет ... тогда меньше желающих "порулить" будет.
          cniza
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 15:49
            Пороть их надо публично , за каждый просчет ... тогда меньше желающих "порулить" будет.

            ...Виктор, это сколько же надо брёвен приготовить, чтобы их ВСЕХ привязать по отдельности для порки?! laughing ... хватит нашей тайги? bully
            a.s.zzz888
            1. cniza Сегодня, 16:04
              Вот с желающими и с лесом у нас точно проблем нет. lol
              cniza
              1. a.s.zzz888 Сегодня, 16:09
                Вот с желающими и с лесом у нас точно проблем нет. lol

                ... да и порщики, полагаю в очередь станут...
                a.s.zzz888
                1. cniza Сегодня, 16:10
                  Угу , локтями будут распихивать друг друга.
                  cniza
                  1. a.s.zzz888 Сегодня, 16:11
                    cniza Сегодня, 16:10 ↑
                    Угу , локтями будут распихивать друг друга.

                    ... представил картину!!! lol
                    a.s.zzz888
    3. neri73-r Сегодня, 15:23
      Иногда лучше молчать, чем говорить! Это я о сенатор и вообще.
      neri73-r
      1. KUOLEMA Сегодня, 15:28
        Москва. 14 июля. INTERFAX.RU — Французские власти наложили арест на имущество бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова и его жены Жанны Буллах стоимостью 120 млн евро, сообщил «Интерфаксу» официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной Если у каждого чиновника такие закрома то не ту страну назвали Гондурасом
        KUOLEMA
        1. с-т Petrov Сегодня, 15:31
          он украл миллиарды. там дыра в бюджете была - всей области срезали бюджетникам зарплаты

          учителям, врачам и так далее. Коснулось семьи. Так какая то колоссальная сумма была - из-за этого и Громов по-моему лесом пошел
          с-т Petrov
          1. с-т Petrov Сегодня, 15:44
            и я считаю что 450 депутатов фед.собрания таки должны получать больше, чем кто либо из рабочих и нужных профессий
            с-т Petrov
      2. a.s.zzz888 Сегодня, 15:41
        Иногда лучше молчать, чем говорить!

        ... а как же тогда им начислять, если они ещё и молчать будут laughing ... спят, на заседания через раз, голосуют соседи и тд., а тут ещё и молчать! bully
        a.s.zzz888
    4. vkl.47 Сегодня, 15:49
      СРОК ТЮРЕМНЫЙ ОНИ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ А НЕ ЗАРПЛАТУ!СОВСЕМ СКОТЫ ОБОРЗЕЛИ.если не врачто то как ты выживешь животное?(хочется так ему сказать)
      vkl.47
    5. arane Сегодня, 16:26
      Цитата: soroKING
      края потерял...гнать в ...пу am

      потому что его работа более ответственная и требующая более высокой квалификации.

      Ответственная работа подразумевает ответственность. Я нене слышал об уголовных делах за дипутатскую ошибку!
      Видимо, не ошибаются......
      arane
    6. Венд Сегодня, 16:38
      Депутаты вообще не должны получать зарплату. В депутаты должны идти люди, которые могут себя прокормить сами, а не ищущие кормушку. Люди которые добились в своей жизни больших высот, смогут заниматься развитием России. А не те кто рвется в депутаты ради большой пенсии и зарплаты.
      Венд
  2. BillGejtz Сегодня, 15:15
    совсем рыбного супа обълись? за что им платить? за разборки с рунетом и матильдами? какой полезный для страны продукт они производят ? на прожиточный минимум всех посадить
    BillGejtz
    1. Егоза Сегодня, 15:22
      Цитата: BillGejtz
      на прожиточный минимум посадить, тогда поговорим

      Вот это было бы правильным решением!
      Егоза
    2. a.s.zzz888 Сегодня, 15:35
      на прожиточный минимум всех посадить

      Вы что??? А как они будут жить, на ЭТО... bully
      a.s.zzz888
      1. cniza Сегодня, 15:43
        Что напринимали , на том пусть и живут.
        cniza
  3. Умник Сегодня, 15:19
    Зп депутата должна быть средняя по россии, тогда они будут мотивированы поднимать ее
    Умник
    1. мордвин 3 Сегодня, 15:26
      Цитата: Умник
      Зп депутата должна быть средняя по россии, тогда они будут мотивированы поднимать ее

      За што?!!! За што Вы так наших депутатов обижаете? Они, того,работают. crying
      мордвин 3
      1. Partyzan Сегодня, 15:40
        Они, того,работают
        ну да - типа laughing
        Partyzan
        1. мордвин 3 Сегодня, 15:49
          Цитата: Partyzan
          ну да - типа

          Не наезжайте на наших депутатов. laughing
          мордвин 3
    2. ADmA_RUS Сегодня, 15:47
      Нет. Депутаты вообще не должны получать зарплату.
      ADmA_RUS
      1. Partyzan Сегодня, 17:06
        Депутаты вообще не должны получать зарплату.
        их фонд зарплаты на лечение детей, а им званки по телефону их избирателей hi
        Partyzan
  4. kostiknet Сегодня, 15:20
    Депутаты - б/у спортсмены и прочий бомонд квалифицированнее врача ВЫСШЕЙ категории в городской поликлинике, или ведущего инженера предприятия!? Битие морд на ринге, или другие заслуги в формах деятельности, не связанных с юриспруденцией и макроэкономикой - пустой звук в законотворчестве, а не показатель квалификации. Современный депутат - это какая то иная форма жизни, предельно далекая от реалий нашей страны.
    kostiknet
  5. kaplei Сегодня, 15:21
    Только за одно такое высказывание, абсолютно глупое и бестактное, надо гнать без права когда-нибудь занимать соответствующие должности на госслужбе
    kaplei
  6. alekc75 Сегодня, 15:22
    таких лишать корочек и не допускать близко к думе.а оклады депутатам делать среднею по стране- пусть работают на страну а не свой карман!
    alekc75
  7. kolkulon Сегодня, 15:23
    Твари поганые.
    kolkulon
  8. GAF Сегодня, 15:24
    "А без меня, а без меня
    Река бы тока не давала.
    Река бы тока не давала,
    Когда бы не было меня".
    Что называется - "высший пилотаж" зажравшейся невменяемости, при том, что депутатов из под палки гоняют на заседания.
    GAF
    1. Partyzan Сегодня, 17:08
      депутатов из под палки гоняют на заседания.

      Partyzan
  9. Altona Сегодня, 15:25
    Видя какие законы пытаются принять такие слуги народа и как они забалтывают насущные проблемы общества, их зарплата должна стремится к нулю, а не расти. Квалификация многих депутатов весьма низкая.Какая квалификация у Хоркиной, Кожевниковой, Максаковой? Министр в СССР получал 800 рублей плюс "спецобслуживание", которое по нынешним меркам весьма скромное. В общем был раза в три-четыре богаче обычного человека. А сегодня депутаты и министры богаче обычного человека на порядки, в сотни раз.
    Altona
  10. EvgTan Сегодня, 15:26
    любой законопроект: 1 чтение- народ должен жить хорошо
    2 чтение- народ должен жить
    3 чтение- народ должен
    EvgTan
  11. грау Сегодня, 15:28
    На соловки с семьей
    грау
  12. урапатриот Сегодня, 15:30
    Мерзкая рожа у сенатора. Погуглил и на тебе! Оказывается Алексей Иванович известен, как пассивный гомосексуалист, регулярно лоббирующий интересы гей-сообщества в органах власти. Там в депутатах-министрах-сенаторах таких тварей мно-ого сидит... Илита, млин, россиянская..
    урапатриот
    1. Delink Сегодня, 15:50
      Гнать гомосятину! От таких только вред.
      Delink
  13. стер Сегодня, 15:35
    Честно и открыто заявил то, что есть на деле. Вот такой он - открытый враг народа! И главное - полная безнаказанность! Потому и ничего не боятся "народные изгнанники". Они здесь власть!
    стер
  14. komrad buh Сегодня, 15:44
    Отменить неприкосновенность, ввести конфискацию лично для депутатского корпуса. А там пусть хоть миллионы получают.
    komrad buh
  15. ЗВС Сегодня, 15:46
    Ни разу не слышал, чтобы хоть с одного депутата спросили ответственно за его работу. Больше слышу, что половина депутатского корпуса занимаются своими личными делами.
    ЗВС
  16. Delink Сегодня, 15:47
    Минимальную зарплату в размере прожиточного минимума или на Колыму!
    Берега совсем потерял!
    Delink
    1. faiver Сегодня, 16:07
      почему или? все вместе...
      faiver
  17. трофим Сегодня, 15:49
    Судя по качеству работы нынешние депутаты должны получать звездюли а не деньги, и чем чаще и жестче тем лучше для учителей и врачей и иных категорий граждан РФ.
    трофим
  18. Тишка Сегодня, 15:50
    Надо платит депутатам МРОТ, чтобы прочувствовали, как живет народ!
    Тишка
  19. К-50 Сегодня, 15:51
    Депутат, безусловно, должен получать гораздо больше, чем учитель, врач или представители иных профессий

    А что депутат уже профессией стал? А где учат?
    Развели дармоедов, так они ещё глумятся над народом, которому СЛУЖИТЬ обязаны!!!! am
    Если бы "зарплату", а точнее СОДЕРЖАНИЕ уменьшили хотя бы до ста тыщ, глядишь и меньше бы тунеядцев в депутатах тёрлись, да льготы поснимать и прочее. Остались бы наверное только те кто действительно хочет что-то для народа сделать. am
    К-50
  20. Altona Сегодня, 15:52
    Цитата: урапатриот
    Оказывается Алексей Иванович известен, как пассивный гомосексуалист,

    ---------------------------
    Этим своим заявлением он подтвердил, что он то, что вы сказали, в плохом и "хорошем" смысле этого слова.
    Altona
  21. Topotun Сегодня, 15:57
    /Депутат, безусловно, должен получать гораздо больше, чем учитель, врач или представители иных профессий, потому /что его работа более ответственная и требующая более высокой квалификации.
    С какого это? Если бы они своей жизнью или имуществом отвечали за свои ошибки и ущерб нанесенный стране неправильными решениями, тогда да. А так принимаются законы, которые потом отменяются. И никакой ответственности. А квалификация? Это у боксера она высокая?
    Topotun
    1. с-т Petrov Сегодня, 16:09
      тут смысл в том чтоб он от других деньги не брал и выполнял работу по совести, а не для того чтоб обогатится от конкретного челвоека за конкретное решение.

      с-т Petrov
      1. Topotun Сегодня, 16:16
        Простите, но этого мало! Он ДОЛЖЕН отвечать за НЕПРАВИЛЬНЫЕ или никому не нужные решения. Тогда да. ТОгда его работа ДЕЙСТВИТЕЛЬНО была бы трудной и должна была бы хорошо оплачиваться. Почему они получают БОЛЬШЕ чем лейтенант-десантник выполняющий воинский долг в очередной горячей точке? Или сталевар, глотающий далеко не полезный воздух у сталеплавильной печи?
        Topotun
        1. с-т Petrov Сегодня, 17:20
          их всего 450 человек - они на верху - и все хотят провернуть через них и их положение свои дела.

          смысл в том что если они будут получать 0 - наша с Вами зарплата не изменится. Их мало - даже если у каждого будет по 10 помощников
          с-т Petrov
  22. трофим Сегодня, 16:04
    Судя по качеству работы нынешние депутаты должны получать звездюли а не деньги, и чем чаще и жестче тем лучше для учителей и врачей и иных категорий граждан РФ. По повадкам наши парламентарии как женщины с пониженной социальной отвественностью-индивидуалки: этим дадим а этим не дадим потому что не хотим. Нет системы. Нужен табель о рангах.
    трофим
  23. pvv113 Сегодня, 16:06
    народные избранники «должны получать за свою работу безусловно больше»

    Зарплату депутата нужно привязать к средней по стране. Пусть тогда "народные избранники" улучшают свое благосостояние вместе с ростом уровня жизни всего населения hi
    pvv113
  24. Устин Умаров Сегодня, 16:09
    Зарплата этих деятелей должна быть жёстко привязана к зарплате рядового жителя данного региона! И не только к размеру, но и к полноте её выплаты. Поднял рабочему - поднял пропорционально себе ; нет - сосать!
    Устин Умаров
  25. Lester7777 Сегодня, 16:13
    Утром мажу бутерброд --
    Сразу мысль: а как народ?
    И икра не лезет в горло,
    И компот не льется в рот!
    Lester7777
  26. Govorun Сегодня, 16:15
    Сенатор Александров: Депутат, безусловно, должен получать больше представителей других профессий
    Золотые слова Алексей....О народе все думаешь...
    Govorun
  27. Стирбьорн Сегодня, 16:18
    Едросовским троллям, в комментариях, все сложнее и сложнее отмазывать маразмы нынешних властей, тоже наверное прибавку к зарплате требовать будут laughing
    Стирбьорн
  28. ВЕРЕСК Сегодня, 16:41
    Офигеть!Алё!Медвед!Хотя-что вы можете.Зашибись житуха.Вспоминается "Про Ивана-стрельца,удалого молодца".Сколько времени прошло.А-точно было сказано.Жаль,что не посадить их на "прожиточный минимум".Веселуха шпарит по стране! angry
    ВЕРЕСК
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 17:02
      Про Федота-стлельца.Удалого молодца.Пошу прощения! hi От такой наглости мысль улетела.
      ВЕРЕСК
  29. faiver Сегодня, 16:51
    на хлеб и воду дармоедов...
    faiver
  30. рус-5819 Сегодня, 17:24
    Депутат, безусловно, должен получать гораздо больше, чем учитель, врач или представители иных профессий, потому что его работа более ответственная и требующая более высокой квалификации. Именно от результатов его работы зависит положение врача, учителя, а также больного и школьника.

    То, что это изрёк ЕдРос можно было даже не уточнять! Присосались к бюджету (повезло)!
    А теперь всеми правдами и не правдами стремятся удержаться у корыта. Ещё не видел ни одного бескорыстного ЕдРоса И мы ещё удивляемся, Навальному и К . У них [b]корыто определяет сознание, а не бытие!
    Тем, кто за него голосил, должно быть стыдно!
    рус-5819
  31. рус-5819 Сегодня, 17:32
    Цитата: Егоза
    Цитата: BillGejtz
    на прожиточный минимум посадить, тогда поговорим

    Вот это было бы правильным решением!

    Кто же их посадит? Они же помятники нашей глупости и недальновидности. Без стыда и без совести!
    рус-5819
  32. Geisenberg Сегодня, 17:35
    Интересно по чему ? Типа депутат очень особая фигура что ли ? Без того имеет неприкосновенность.
    Geisenberg
  33. Every Сегодня, 17:42
    Информационный портал Regions.ru приводит заявление сенатора Александрова – законодателя верхней палаты парламента от Калужской области:
    Депутат, безусловно, должен получать гораздо больше, чем учитель, врач или представители иных профессий, потому что его работа более ответственная и требующая более высокой квалификации. Именно от результатов его работы зависит положение врача, учителя, а также больного и школьника.

    Положение врачей, учителей сейчас, мягко говоря, неудовлетворительное.
    Зарплаты одни из самых низких, условия труда тоже не ахти.
    Из этого следует, что депутаты не справляются со своей более ответственной и требующей более высокой квалификации работой.
    А раз не справляются, тогда за что им вообще платить?
    Every
  34. samarin1969 Сегодня, 17:44
    "Страшно далеки они от народа" - это про "наших" "патрициев".... laughing
    samarin1969
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