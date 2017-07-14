«Вертолеты России» покажут на «МАКС» как военные, так и гражданские машины

На статической экспозиции МАКС-2017 будет представлен практически весь модельный ряд холдинга: гражданские "Ансат", Ка-32А11ВС, Ми-8АМТ и Ми-38, а также военные Ми-171Ш-ВН, Ми-17В-5, Ка-52, Ми-35М, Ми-28НЭ и Ми-26Т2,

Российские винтокрылые машины примут активное участие в летной программе авиасалона МАКС-2017, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы холдинга «Вертолеты России».рассказали агентству в объединении.В пресс-службе отметили, что техника «Вертолетов России» примет активное участие в летной программе международного авиасалона.«Порядка 10 вертолетов будут задействованы в пролете строем, также предусмотрен индивидуальный пилотаж вертолетов Ми-26Т2, Ми-35М, Ми-28НЭ и "Ансат". В парном пилотаже примут участие новейшие машины Ми-38 и Ми-171А2» –, уточнили представители компании.В пресс-службе добавили, что конструкторское бюро «ВР-Технологии» представит на форуме «экспериментальный образец модернизированного беспилотника-конвертоплана RHV-30, который завершил очередной этап летных испытаний».