17:57 14 июля

«Вертолеты России» покажут на «МАКС» как военные, так и гражданские машины

Российские винтокрылые машины примут активное участие в летной программе авиасалона МАКС-2017, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы холдинга «Вертолеты России».



На статической экспозиции МАКС-2017 будет представлен практически весь модельный ряд холдинга: гражданские "Ансат", Ка-32А11ВС, Ми-8АМТ и Ми-38, а также военные Ми-171Ш-ВН, Ми-17В-5, Ка-52, Ми-35М, Ми-28НЭ и Ми-26Т2,
рассказали агентству в объединении.


В пресс-службе отметили, что техника «Вертолетов России» примет активное участие в летной программе международного авиасалона.

«Порядка 10 вертолетов будут задействованы в пролете строем, также предусмотрен индивидуальный пилотаж вертолетов Ми-26Т2, Ми-35М, Ми-28НЭ и "Ансат". В парном пилотаже примут участие новейшие машины Ми-38 и Ми-171А2» –, уточнили представители компании.

В пресс-службе добавили, что конструкторское бюро «ВР-Технологии» представит на форуме «экспериментальный образец модернизированного беспилотника-конвертоплана RHV-30, который завершил очередной этап летных испытаний».

Использованы фотографии: Spotter / aviaforum.ru
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Комментарии 13

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 15:29
    ... остаётся пожелать, чтобы МАКС прошел хорошо и с прибылью для России... drinks
    a.s.zzz888
    1. cniza Сегодня, 15:38
      Желательно , но не всегда получается...
      cniza
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 15:43
        Желательно , но не всегда получается...

        Виктор, пусть постараются... и опять же, если погода даст...
        a.s.zzz888
        1. cniza Сегодня, 15:47
          Вот - вот , в этом году погода правит бал.
          cniza
    2. barclay Сегодня, 15:42
      А так же, не мешало бы летной погоды пожелать.
      А то с погодой в последнее время как то не очень...
      barclay
  2. Стирбьорн Сегодня, 16:20
    На статической экспозиции МАКС-2017 будет представлен практически весь модельный ряд холдинга: гражданские "Ансат", Ка-32А11ВС, Ми-8АМТ и Ми-38, а также военные Ми-171Ш-ВН, Ми-17В-5, Ка-52, Ми-35М, Ми-28НЭ и Ми-26Т2,

    Странно, что Ка-62 отсутствует, вроде недавно первый полет был
    Стирбьорн
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:36
      Гнать машину,не прошедшую хотя-бы часть лётных испытаний-не думаю,что это правильно.Можно было его перетащить и на 76-м.Но,видать чего-то стараются скрыть.62-й первая у нас машина с таким вентилятором в хвосте,хотя в мире другие фирмы их активно гоняют.Итог-не всё хорошо.Это моё мнение.Иначе-Ка-62 на салон притараканили-бы.
      ВЕРЕСК
      1. APASUS Сегодня, 17:18
        Цитата: ВЕРЕСК
        первая у нас машина с таким вентилятором в хвосте,

        Этот вентилятор называется фенестрон ,между прочим.
        APASUS
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 17:20
          К Вашему сведению-я это знаю. hi Технари его зовут-вентилятором.Это проще.По русски.
          ВЕРЕСК
          1. APASUS Сегодня, 17:22
            Цитата: ВЕРЕСК
            К Вашему сведению-я это знаю

            Вот и ладненько
            APASUS
            1. ВЕРЕСК Сегодня, 17:28
              Классный у Вас аватар! hi
              ВЕРЕСК
              1. APASUS Сегодня, 17:45
                Цитата: ВЕРЕСК
                Классный у Вас аватар! hi

                Это автор ,собственной персоной
                APASUS
                1. ВЕРЕСК Сегодня, 17:47
                  good Будем знакомы! bully Шикарно! drinks Кто из четвёрки?
                  ВЕРЕСК
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