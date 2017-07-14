17:57 14 июля

СБУ заявила о задержании "российского шпиона" в Киеве

Очередной отчёт о задержании очередного «российского агента» публикует Служба безопасности Украины. Пресс-служба ведомства заявляет, что задержание проведено в Киеве. «Российским агентом» называют жителя Донецка, который приехал в украинскую столицу.
В заявлении СБУ утверждается, что «агент» был направлен в Киев «российскими спецслужбами» и намеревался получить информацию о личном составе, обеспечении, дислокации, вооружении и перемещении на Донбассе украинских войск.

СБУ заявила о задержании "российского шпиона" в Киеве


Заявление более чем странное, особенно при учёте того, что для получения информации о личном составе и перемещениях украинских войск вовсе не обязательно ехать в Киев и на Украину вообще. Украинские военные и чиновники сами на своих страницах в Фейсбуке выкладывают всю ту информацию, которая может понадобиться спецслужбам любой страны мира...


В материале СБУ говорится, что «агент» якобы пытался завербовать представителя министерства обороны Украины для получения «секретной документации». Кроме того, задержанный, по словам представителей Службы безопасности Украины, «интересовался поставками на Украину военной техники странами НАТО для проведения учений Sea Breeze.

Из заявления:
Он пытался получить установочные данные об офицерах армии США, осуществляющих подготовку украинских военнослужащих. Для этого шпион установил конфиденциальные отношения с бывшим офицером ВС Украины. Через него он хотел за вознаграждение получить секретные материалы, циркулирующие в Генеральном штабе ВСУ, и установочные данные на должностных лиц Минобороны, которые имеют доступ к информации закрытого характера.





Использованы фотографии: http://www.unn.com.ua
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Комментарии 43

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  1. bouncyhunter Сегодня, 15:51
    Очередная "перемога" и очередной "агент Кремля" . Самим-то не надоело ??? fool
    bouncyhunter
    1. Dym71 Сегодня, 15:57
      Цитата: bouncyhunter
      Самим-то не надоело ???

      Да какой там! Ждемс задержания российского шпигуна в Верховной Раде! wassat
      Dym71
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:04
        Цитата: Dym71
        Да какой там! Ждемс задержания российского шпигуна в Верховной Раде!

        А что - ещё такого не было ? Даю СБУ подсказку : весь "Оппозиционный блок" - шпиёны ! wassat
        bouncyhunter
        1. major071 Сегодня, 16:05
          Расплодилися агенты, плюнуть некуда уже
          Ходят в валенках, в ушанках, с парашютом, в неглиже
          Машут ксивами и фото и к министрам пристают
          А за сведенья о штабе даже денежку суют!
          Но не спит у нас безпека! Ловит этих шпигунов
          Среди блогеров, военных, поваров и бегунов
          Средь хозяек и юристов, средь колхозников простых
          Средь министров и рабочих, даже богачей крутых
          А про то, что это точно пророссийски шпигуны
          Сразу служба изымает триколорные трусы
          Фото Путина, фуфайку, знак «Отличник ГРУ»
          Водку с пивом, балалайку и от бублика дыру
          И не дай то бог, найдется, что-то с этого у вас
          СБУ домой ворвется и вопрос один задаст
          И хоть что Вы говорите, будет ваш отмаз смешон
          Бублик с дыркою видали? Ну так значит вы – шпион!
          wink drinks
          major071
          1. bouncyhunter Сегодня, 16:07
            Спасибо hi , Ваши стихи как всегда - не в бровь , а в глаз ! good drinks
            bouncyhunter
            1. major071 Сегодня, 16:12
              На здоровье! hi Лишь бы на пользу шло! drinks lol
              major071
              1. bouncyhunter Сегодня, 16:24
                Хорошее настроение , которое Ваши стихи только улучшают , ещё никому не вредило ! yes drinks
                bouncyhunter
          2. Deadушка Сегодня, 16:42
            Цитата: major071
            Расплодилися агенты, плюнуть некуда уже
            Ходят в валенках, в ушанках, с парашютом, в неглиже

            Придя к себе в кабинет, Мюллер увидел Штирлица, подозрительно сидящего возле сейфа.
            — Что Вы здесь делаете, Штирлиц?
            — Трамвая жду, — ответил Штирлиц.
            Мюллер вышел и, проходя по коридору, неожиданно подумал:
            — Какой к черту может быть трамвай в моем кабинете?
            Он вбежал обратно. Штирлица не было.
            — Наверное, уже уехал, — подумал Мюллер.
            Deadушка
        2. Dym71 Сегодня, 16:06
          Цитата: bouncyhunter
          Даю СБУ подсказку : весь "Оппозиционный блок" - шпиёны !

          Dym71
        3. pvv113 Сегодня, 16:15
          Не только! Конспирация Авакова на высшем уровне. Никто в нем не заподозрит старшего прапорщика ФСБ wink
          pvv113
          1. bouncyhunter Сегодня, 16:25
            Цитата: pvv113
            Никто в нем не заподозрит старшего прапорщика ФСБ

            Володя , очепятка у тебя : не "старший" , а "страшный" . lol
            bouncyhunter
    2. cniza Сегодня, 15:59
      Да донецким лучше на ту сторону не переезжать , всех в агенты запишут.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:27
        Так это к гадалке не ходи . yes
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 16:29
          Лучше к Укропам не ходить и гадалка не понадобиться , но их шиза уже зашкаливает.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 16:33
            Умеют они нас удивить : то свою страну опустят ниже мыслимого предела , то шиза скачет через высший порог возможного . wassat
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 16:37
              А самих себя не могут , все время руки думкой заняты. lol
              cniza
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 16:07
      Цитата: bouncyhunter
      Очередная "перемога" и очередной "агент Кремля" . Самим-то не надоело ??? fool

      Представь Паша ,если бы наша контрразведка так работала...1 млн "шпиенов и шпиенок" как минимум наловили бы..!
      Сколько их тут у нас с украинскими паспортами..))) hi
      ОТДЕЛ
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:27
        Виталя hi В отличие от укропов , мы укрофобией и паранойей в тяжёлой и запущенной форме не страдаем ! yes
        bouncyhunter
      2. ЛукичЪ Сегодня, 16:35
        Цитата: ОТДЕЛ
        шпиенок" как минимум наловили бы..!

        шпиёнок низяяяяя. красивые и дешёвые laughing
        ЛукичЪ
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:05
          Цитата: ЛукичЪ
          Цитата: ОТДЕЛ
          шпиенок" как минимум наловили бы..!

          шпиёнок низяяяяя. красивые и дешёвые laughing

          Нельзя ,одна радость от Украины нам осталась... lol
          ОТДЕЛ
    4. ЛукичЪ Сегодня, 16:32
      Цитата: bouncyhunter
      Самим-то не надоело ???

      и не надоест. отчёт уйдёт этажом выше который занимает цру. а их по головке погладят и дадут печенюшку
      ЛукичЪ
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:36
        Вот так за печеньки и кружевные труселя слили богатейшую страну упырям . am
        bouncyhunter
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 15:52
    ... у беспеки всё по графику... шоб каЖНую неделю - по шпиону, каждые три дня - по террористу и т.д. laughing
    a.s.zzz888
    1. cniza Сегодня, 16:00
      Так они всех наших "шпионов" переловят , мы не будем успевать их готовить. laughing
      cniza
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 16:01
        Так они всех наших "шпионов" переловят

        ... ага, идут с перевыполнением... laughing походу квартальные пообещали... wassat
        a.s.zzz888
        1. cniza Сегодня, 16:02
          Стахановцы !
          cniza
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 16:06
            Стахановцы !

            ..." А после дождичка, в четверг, дам ещё медальку сверх!" Л.Филатов.
            a.s.zzz888
          2. ЛукичЪ Сегодня, 16:37
            Цитата: cniza
            Стахановцы !

            стаКановцы laughing
            ЛукичЪ
      2. ЛукичЪ Сегодня, 16:36
        Цитата: cniza
        мы не будем успевать их готовить.

        сырыми засылать будем laughing
        ЛукичЪ
  3. mayday Сегодня, 15:56
    Он пытался получить установочные данные об офицерах армии США, осуществляющих подготовку украинских военнослужащих. Для этого шпион установил конфиденциальные отношения с бывшим офицером ВС Украины.


    Интересно, вот где логика и здравый смысл? Неужели бывшие военнослужащие ВСУ располагают оперативной информацией..
    mayday
  4. salat Сегодня, 15:58
    " получить информацию о личном составе, обеспечении, дислокации, вооружении и перемещении на Донбассе украинских войск."

    Абсолютно не нужное и бесполезное дело! так как ЛДНР знает и видит все передвижения войск и прочей нечести рядом с фронтом.
    Спросите откуда знаю? сам что ли видел? Нет! Басурин Марочко и тд каждый божий день говорит о прибытии и передвижении техники, кто кого застрелил и тд. да и сами херои за гроши продают списки ЛС. Все всё знают)))))))))
    Новость УТКА!!!
    salat
  5. BillGejtz Сегодня, 16:01
    такими темпами сбу всех наших шпионов переловит у нас их вообще не останется laughing
    BillGejtz
  6. brasist Сегодня, 16:07
    Что то у них СБУ даже после задержания форма как новенькая даже не примятая или это специально для очередного блокбастера?
    brasist
  7. pvv113 Сегодня, 16:13
    Очередной отчёт о задержании очередного «российского агента»

    Как уже сложилось по традиции при нем обнаружены паспорт РФ, военный билет МО РФ, 400 метров георгиевской ленточки, портреты Путина тиражом около миллиона, а также карта с проложенным маршрутом от Кремля до Киева. fool
    Неужели укропы не видят, что кроме смеха их деятельность ничего не вызывает?
    pvv113
  8. Masya Masya Сегодня, 16:18
    Опять и снова??? recourse новое мозг не родит... все по старой колее прут...
    Masya Masya
  9. ВЕРЕСК Сегодня, 16:19
    Как?Опять?Наши шпиёны так и мечтаються сдаться СБУ.Рецидыв. feel А как их вычисляют-то?По будёновке,георгиевской ленте и парашюту-это невозможно!Если только он не рисовал на Крещатнике портрет Порося.Мелками. sad
    ВЕРЕСК
  10. ded100 Сегодня, 16:21
    Что ни день то шпион это уже фобия! laughing
    ded100
    1. Masya Masya Сегодня, 16:24
      Цитата: ded100
      это уже фобия!

      мания преследования... диагноз...
      Masya Masya
  11. Govorun Сегодня, 16:42
    СБУ заявила о задержании "российского шпиона" в Киеве
    Ну скоро так всех "наших" переловят....
    Govorun
  12. Ferdinant Сегодня, 16:56
    Не угоден,назначают шпионом
    Ferdinant
  13. APASUS Сегодня, 17:06
    Что то очередной заказухой начинает пахнуть ,да вообще ехать никуда не надо,только успевай обрабатывать и проверят присланные данные :
    военнослужащие ВСУ позвонили на горячую линию и передали луганским военным данные на неонацистов.
    Как сообщает телеканал "Луганск 1", украинские военные из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ передали данные на членов нескольких националистических батальонов.
    Среди прочих отправившихся в Донбасс по собственному желанию неонацистов, по сообщениям МВД ЛНР, находятся члены "Правого сектора"*, "Свободы", "Белого молота" и просто "футбольные фанаты-отморозки". Поимённый список добровольцев опубликован на сайте МВД ЛНР.
    APASUS
  14. Керенский Сегодня, 17:13
    А может и был шпион, только продавать ему нечего было, всё уже продали. Пришлось брать...
    Керенский
  15. Alex20042004 Сегодня, 17:49
    Цитата: ded100
    Что ни день то шпион это уже фобия! laughing


    Где-то так.
    Alex20042004
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