СБУ заявила о задержании "российского шпиона" в Киеве

Он пытался получить установочные данные об офицерах армии США, осуществляющих подготовку украинских военнослужащих. Для этого шпион установил конфиденциальные отношения с бывшим офицером ВС Украины. Через него он хотел за вознаграждение получить секретные материалы, циркулирующие в Генеральном штабе ВСУ, и установочные данные на должностных лиц Минобороны, которые имеют доступ к информации закрытого характера.

Очередной отчёт о задержании очередного «российского агента» публикует Служба безопасности Украины. Пресс-служба ведомства заявляет, что задержание проведено в Киеве. «Российским агентом» называют жителя Донецка, который приехал в украинскую столицу.В заявлении СБУ утверждается, что «агент» был направлен в Киев «российскими спецслужбами» и намеревался получить информацию о личном составе, обеспечении, дислокации, вооружении и перемещении на Донбассе украинских войск.Заявление более чем странное, особенно при учёте того, что для получения информации о личном составе и перемещениях украинских войск вовсе не обязательно ехать в Киев и на Украину вообще. Украинские военные и чиновники сами на своих страницах в Фейсбуке выкладывают всю ту информацию, которая может понадобиться спецслужбам любой страны мира...В материале СБУ говорится, что «агент» якобы пытался завербовать представителя министерства обороны Украины для получения «секретной документации». Кроме того, задержанный, по словам представителей Службы безопасности Украины, «интересовался поставками на Украину военной техники странами НАТО для проведения учений Sea Breeze.Из заявления: