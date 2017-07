«Снова в СССР» – «Back in the U.S.S.R.» – так можно было бы, по аналогии с известной песней «Битлз», озаглавить новый опус Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США, опубликованный 28 июня. Этот довольно пространный документ (116 страниц), не имеющий грифа секретности, называется «Военная мощь России» (ВМР). Его название в силу консервативности настроений спецов разведки сходно с названием выпускавшегося с 1981 по 1991 год иллюстрированного журнала «Советская военная мощь» (Soviet Military Power).Как написал в предисловии к труду своих подчиненных директор РУМО генерал-лейтенант Винсент Стюарт, сегодня военная разведка США сталкивается с комплексом вызовов, порождаемых внешними угрозами, и ее сотрудники не могут позволить себе роскошь непонимания этих опасностей. Он отметил, что РУМО гордится своим новым документом, который составлен в духе статей, содержащихся в издании «Советская военная мощь» (СВМ). В новом документе представлен обзор военных возможностей современной России в связи с якобы исходящими от Москвы угрозами нацбезопасности США.В пресс-релизе РУМО говорится, что данный документ является первым из серии обзоров военных возможностей различных стран, в той или иной мере противостоящих Америке, которые появятся в ближайшем будущем. Генерал также написал, что «этот продукт» произведен с целью создания условий для обсуждения «лидерами США, сообществом национальной безопасности (учреждения и специалисты, занимающиеся вопросами обеспечения защиты страны), дружественными странами, а также американской и международной общественностью вызовов, с которыми сталкивается Америка в XXI веке».В новом произведении специалистов РУМО не содержится какой-либо новой и эксклюзивной информации о военной машине России и направлений строительства ее ВС. Все сведения, которые довольно скрупулезно сложили в единое целое военные разведчики Пентагона в одном документе, уже неоднократно появлялись на страницах российской и зарубежной прессы в самых разных ракурсах, а также в трудах американских и мировых экспертов. Они просто сформировали из этих данных некоторый систематизированный ряд.Во все времена главной целью американских спецслужб и военной разведки в частности была демонизация нашего отечества и стремление убедить американских политиков, законодателей, администраторов, военных начальников, сограждан и весь остальной мир в том, что Россия – это страшная страна, постоянно угрожающая безопасности планеты и упорно готовящаяся к нападению на страны Запада. Новое творение РУМО о военной мощи России тоже исполнено в том же духе.Выводы, к которым пришли аналитики военной разведки, ясно свидетельствуют о том, что ее специалисты опять пошли тем же путем, по которому они двигались во времена СССР, сражаясь с коммунистами на полях холодной войны. Спецы РУМО громогласно объявили о том, что «современные ВС РФ базируются на военной доктрине, структуре и боевых возможностях войск, доставшихся им в наследство от бывшего Советского Союза». Хотя на вооружении ВС России сегодня состоит много оружия и военной техники еще советских времен, Москва откорректировала свою военную доктрину, стратегию и тактику в соответствии с современными требованиями. Кремль включил в арсенал форм и методов противостояния противнику асимметричные войны, такие как кибервойна и «непрямые действия», то есть информационное воздействие на разные сферы деятельности подавляемого государства и на его граждан, «как это наблюдалось в Украине».Одной из самых больших трудностей нового российского руководства после распада Советского Союза стала необходимость использования ядерных сил для сдерживания внешней агрессии. Это было обусловлено тем, что лидеры СССР в свое время официально объявили об отказе от использования первыми ядерного оружия. Поэтому их преемникам приходилось следовать установленным курсом. Однако Кремль продолжал развивать обычные войска и параллельно модернизировал ядерные силы, пытаясь создать сбалансированные ВС. Не так давно Москва также сделала значительный упор на развитие высокоточного оружия, которым виды и рода войск до недавнего времени располагали в очень незначительной мере. Недавно такое оружие было применено в Сирии. Этим Кремль хотел продемонстрировать миру, что его армия способна добиваться больших результатов на поле боя и без использования ядерных вооружений.В 2009 году, после почти двадцатилетнего пренебрежения российских властей к своим ВС, что привело к их существенному ослаблению и снижению статуса и престижности военной службы, российское руководство приступило к созданию современной армии, способной вести боевые действия и за пределами национальных границ. Новые взгляды на развитие ВС РФ выразились в структурной и организационной перестройке войск и в реализации Государственной программы развития вооружений (ГВП), направленной на модернизацию и создание новых вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ). В 2013 году одной из приоритетных задач развития ВС России стало повышение боевой готовности войск. Эта задача решалась путем проведения краткосрочных учений без официального уведомления об их начале, а также без обычно сопутствующих подобным учениям мобилизационных мероприятий и дополнительным развертыванием воинских контингентов. Сегодня, считают эксперты РУМО, долгосрочной задачей военного строительства России является создание ВС, способных вести боевые действия во всем диапазоне вооруженных столкновений – от локальных конфликтов до ядерных войн.Намерения России занять лидирующую позицию в многополярном мире и возвратить статус великой державы, который она имела в последние дни существования Советского Союза, требуют создания ВС, способных сдерживать агрессию извне, вести боевые действия в самых различных конфликтах, начиная с локальных и кончая ядерными, а также имеющих возможности по выдвижению воинских контингентов при возникновении необходимости вмешательства в конфликты в любых регионах Земли. Несмотря на экономический спад, который существенно удлиняет сроки создания ВС с запланированными боевыми возможностями, Россия довольно быстро развивает свою армию, которая становится все более способна давать адекватные ответы на вызовы ее противников и является гарантом реализации амбиций Кремля по возвращению своей стране статуса великой державы.Авторитетный американский журнал «Национальный интерес» (National Interest), помимо всего прочего занимающийся освещением военно-политических вопросов национального и международного характера на уровне экспертов, в одной из своих последних публикаций отметил, что в целом оценки РУМО военной мощи России, как и предшествующие ему документы о Советской армии, являются скорее неким предсказанием перспектив развития Российской армии, нежели отображением реальности. Только время может показать, окажутся ли предсказания и выводы аналитиков военной разведки Пентагона соответствующими реальному положению вещей.Ни для кого не секрет, что после распада СССР и окончания холодной войны несостоятельность многих представлений американских аналитиков о советской военной мощи стала совершенно очевидной. Очень часто, говорится в публикации, они содержали грубые преувеличения, которые скорее всего возникали в результате ошибочных аналитических оценок, которые формулировали специалисты военной разведки.В середине прошлого года упомянутый журнал опубликовал статью своего эксперта, специализирующегося по ВС России, Кайла Мизоками (Kyle Mizokami). В статье проведен анализ содержания журнала «Советская военная мощь», опубликованного в 1985 году, во времена правления президента Рональда Рейгана.СВМ был скорее не журналом, а целой книгой примерно такого же объема, как и последний документ РУМО (более 100 страниц). Журнал публиковался один раз в год. Его составляли и оформляли разведчики Пентагона и могли купить все желающие за довольно небольшую цену, всего лишь 6,5 долл. Журнал был весьма популярен среди федеральных чиновников, политиков и военных. Практически все его публикации, как отмечали многие критики в США, и в частности автор упомянутой статьи, носили хорошо продуманный пропагандистский характер и были направлены на обоснование наращивания военной мощи США, особенно во времена правления президента Рональда Рейгана, который резко повысил военный бюджет Америки, до сих пор имеющий беспрецедентные масштабы.Авторы СВМ, публикуя свои версии оценок соперничества США и СССР в военной сфере, пытались убедить всех заинтересованных лиц и простых американцев в том, что ВС СССР превосходят ВС США численно, по количеству вооружений и догоняют ее «в технологическом смысле». Это нельзя не оценить как призыв всех федеральных инстанций, занятых в сфере обеспечения национальной безопасности, к более интенсивным формам военного строительства.Как в свое время заявил Каспар Уайнбергер, возглавлявший при Рейгане Пентагон, журнал СВМ издавался для того, чтобы наглядно продемонстрировать американцам растущий дисбаланс между советской и американской военной мощью. Однако в статьях и таблицах этого издания, содержавших описание и технические характеристики советских систем вооружений и военной техники, часто допускались ошибки и неточности. Качественные и количественные характеристики ВВТ советских ВС, как правило, завышались, и делалось это практически всегда преднамеренно. Автор статьи предпринял попытку оценить этот культурно-исторический артефакт с точки зрения степени правдивости делавшихся в нем фантастических заявлений американских разведчиков и экспертов.Одна из глав этого журнала содержала сведения о ядерном оружии СССР. Но она называлась не «Стратегическая ядерная война» или «Стратегическая ядерная оборона», а совсем наоборот. Ее название носило крайне агрессивный характер: «Силы ядерного нападения» (Forces for Nuclear Attack). В начале этой главы указывалось, что в военной стратегии Советского Союза предусматривалось обеспечение решения следующих задач:– уничтожение ядерных сил Запада и всех систем обеспечения их функционирования;– захват и оккупация основных регионов Европы и Азии;– защита советских республик от нападения.Сама расстановка этих стратегических задач уже носит устрашающий характер. Получается, что СССР – это прежде всего агрессор, главной целью которого является уничтожение своих противников и только потом защита от нападения ВС противников. Заголовок «Силы ядерного нападения», как считает Мизоками, был бы существенно менее устрашающим, если бы на первом месте в перечне стратегических задач СССР стояла задача защиты своей страны.Он также отмечает, что авторы журнала брали свою информацию о ВС СССР в основном из открытых источников, в которых отечественные военные специалисты при сравнении вооружений США и советской России, от подводных лодок и до танков, всегда указывали большее количество типов советского оружия, чем американского. Поэтому возникало впечатление, что Советский Союз, готовясь к нападению на западные страны, постоянно создавал новые виды ВВТ. Однако многие виды этих вооружений обладали серьезными недостатками, и их разработчики, видимо, просто пытались показать, что по оснащенности ВВТ советские войска не уступают США. Конечно, аналитики РУМО могли бы объективно прокомментировать истинное положение вещей. Но они этого никогда не делали.По мнению эксперта, одним из наиболее ясных доказательств пропагандистской направленности журнала является его третья глава, описывающая «Стратегические оборонные и космические программы» (Strategic Defense and Space Programs). В ней приводится перечень и содержание достижений СССР в области ПРО и военного космоса. В это время в Пентагоне уже была открыта долгосрочная программа НИОКР, получившая название Стратегическая оборонная инициатива (СОИ). Основной целью СОИ являлось создание научно-технического задела для разработки широкомасштабной системы ПРО с элементами космического базирования, исключающей или ограничивающей возможное поражение наземных и морских целей из космоса.Одним из главных направлений СОИ было создание мощных лазеров, способных с земли и с космических орбит уничтожать советские МБР и военные спутники. Понятно, что авторы журнала не могли обойти стороной вопрос о реализации подобной программы в СССР. Они объявили, что Советский Союз достаточно далеко продвинулся в решении этой проблемы. По их прогнозам, подобное оружие могло и поступить в советские войска уже к концу 1980-х годов.«К концу 1980-х годов Советский Союз уже может создать прототип лазера космического базирования, который можно будет применять против спутников», – говорилось в этой главе. В ней также заявлялось, что у СССР уже есть действующие антиспутниковые лазеры, которые находятся на территории исследовательского комплекса Сары-Шаган. Однако в 1989 году выяснилось, что это была журнальная утка. Группа американцев в составе физиков и членов комитета Палаты представителей по ВС посетила полигон Сары-Шаган. Самый мощный из находившихся там трех лазеров мог вырабатывать луч мощностью два киловатта, то есть сравнимый с солнечным лучом. Было в журнале и много других «откровений», обосновывающих необходимость наращивания военного потенциала США и повышения военных расходов.К специалистам РУМО никак не подходит латинская поговорка «Tempora mutantur, et nos mutamur in illis» – «Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними». Последние измышления парней из РУМО о бесконечно опасной России и необходимости дать ей надлежащий отпор совершенно аналогичны настроениям их отцов. Последнее произведение этих аналитиков является ярким образчиком пропаганды, направленной против Кремля. Вашингтону все равно, какую Россию объявлять своим врагом – царскую, социалистическую или капиталистическую. Дело в самой России, в ее громадности, в силе и в богатстве. Именно это всегда не давало и не дает покоя нашим заокеанским «демократическим и миролюбивым братьям».