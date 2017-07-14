ЛНР: Киев создает в соцсетях фейковые группы для информационных вбросов
Украинские спецслужбы создают в социальных сетях фиктивные группы для распространения дезинформации и формирования негативного имиджа Народной милиции ЛНР. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель оборонного ведомства Республики подполковник Андрей Марочко.
Ранее общественная организация (ОО) "Милосердие", которая оказывает помощь социально незащищенным жителям Луганщины в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса, сообщила о появлении фейкового e-mail организации.
Украинские спецслужбы активизировали свои силы на информационном фронте. Нами выявлено, что в социальных сетях создаются группы-двойники и фальшивые группы подразделений Народной милиции, с помощью которых распространяется значительное количество дезинформации- сообщил подполковник -
Так, личным составом 72-го центра информационно-психологических операций вооруженных сил Украины в соцсети "Вконтакте" создана такая ложная группа 4-й бригады Народной милиции ЛНР, на которую ссылаются украинские информационные агентства и выдают лжеинформацию из соцсети в качестве горячих новостей
Фиктивные группы созданы в сети Интернет для формирования негативного имиджа Народной милиции с помощью необъективных средств массовой информации, а также информационных вбросов и последующего обвинения ЛНР в нарушении Минских соглашений- заявил Марочко -
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Ранее общественная организация (ОО) "Милосердие", которая оказывает помощь социально незащищенным жителям Луганщины в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса, сообщила о появлении фейкового e-mail организации.
Использованы фотографии: http://lug-info.com/
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