17:57 14 июля

ЛНР: Киев создает в соцсетях фейковые группы для информационных вбросов

Украинские спецслужбы создают в социальных сетях фиктивные группы для распространения дезинформации и формирования негативного имиджа Народной милиции ЛНР. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель оборонного ведомства Республики подполковник Андрей Марочко.

ЛНР: Киев создает в соцсетях фейковые группы для информационных вбросов


Украинские спецслужбы активизировали свои силы на информационном фронте. Нами выявлено, что в социальных сетях создаются группы-двойники и фальшивые группы подразделений Народной милиции, с помощью которых распространяется значительное количество дезинформации
- сообщил подполковник -
Так, личным составом 72-го центра информационно-психологических операций вооруженных сил Украины в соцсети "Вконтакте" создана такая ложная группа 4-й бригады Народной милиции ЛНР, на которую ссылаются украинские информационные агентства и выдают лжеинформацию из соцсети в качестве горячих новостей



Фиктивные группы созданы в сети Интернет для формирования негативного имиджа Народной милиции с помощью необъективных средств массовой информации, а также информационных вбросов и последующего обвинения ЛНР в нарушении Минских соглашений
- заявил Марочко -
Призываем всех пользователей не поддаваться на провокации. Всю актуальную и достоверную информацию о Народной милиции ЛНР вы можете найти на нашем официальном сайте


Ранее общественная организация (ОО) "Милосердие", которая оказывает помощь социально незащищенным жителям Луганщины в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса, сообщила о появлении фейкового e-mail организации.

Использованы фотографии: http://lug-info.com/
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Комментарии 16

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:30
    Да поздно уже ! Фейки все эти туфта ...Новороссия ЛДНР уже цэ Россия!
    ОТДЕЛ
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:35
      Виталий, нужно чтобы еще и Аляска стала не Америкой am Одессу и Николаев, Харьков и Мариуполь вернуть в Россию.
      Изгоняющий либероидов
      1. Venceremos Сегодня, 16:40
        ЛНР: Киев создает в соцсетях фейковые группы для информационных вбросов


        А "контрбатарейную борьбу" кто-то отменял ? Парировать нужно тем же оружием.
        Venceremos
      2. cniza Сегодня, 16:43
        Время все расставит по своим местам , искусственные образования нежизненны , вот людей жалко , что попали в передел.
        cniza
      3. мордвин 3 Сегодня, 16:50
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Виталий, нужно чтобы еще и Аляска стала не Америкой

        А за Аляску деньги РИ так и не получила. Типа пароход с золотом утонул на Балтике. Вот только драйверы никакого золота не нашли.
        мордвин 3
      4. Masya Masya Сегодня, 16:57
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        нужно чтобы еще и Аляска стала не Америкой

        Masya Masya
    2. Vadivak Сегодня, 16:53
      Цитата: .....
      Украинские спецслужбы активизировали свои силы на информационном фронте. Нами выявлено, что в социальных сетях создаются группы-двойники и фальшивые группы подразделений Народной милиции, с помощью которых распространяется значительное количество дезинформации

      Интернет страшная сила
      Vadivak
      1. Partyzan Сегодня, 17:36
        Цитата: .....
        Украинские спецслужбы активизировали свои силы на информационном фронте. Нами выявлено, что в социальных сетях создаются группы-двойники и фальшивые группы подразделений Народной милиции, с помощью которых распространяется значительное количество дезинформации
        Интернет страшная сила
        это укроакадемик распространил? laughing
        Partyzan
    3. Partyzan Сегодня, 17:33
      Фейки все эти туфта ...
      это не туфта и здесь они есть, есть люди которые это курируют

      и их надо просто знать, а их представители очень легко вычисляются hi
      Partyzan
  2. Екатерина II Сегодня, 16:51
    я немного даже опешил..
    Они ж с друг другом(РФ там тоже) борются в сети уже больше 3 лет! Уже давно создали оба такие "имиджи" себе..
    Четкая уверенность что мысль информационной борьбы в Районах деградирует..(в Украине просто ослабела-или однообразна)
    Этот простой вывод основан на названиях. Если раньше вели активную борьбу, сейчас скатываться на такое дно..то горячие линии, то звонки, теперь уже посты фейковые, группы ненастоящие..имидж портиться..
    Впрочем вся волна информационной войны выдохлась. Она была чересчур агрессивна, мозг не приземлит так долго "накачиваться"
    Екатерина II
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 16:56
    А заблокировать их никак?Я-просто спросил.Хакером не являюсь.
    ВЕРЕСК
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:10
      Для этого нужно желание, но. ..заблокируешь одних, сразу появляются другие. ... hi
      Изгоняющий либероидов
    2. Razvedka_Boem Сегодня, 17:15
      А заблокировать их никак?

      Запретный плод сладок. Будет обратная реакция. К примеру тот же Самиздат. Прямо не попадешь, через прокси без проблем.
      Razvedka_Boem
  4. APASUS Сегодня, 16:56
    Честно говоря спецы по информационной войне живут не на Украине,это мастера с Запада.По сути что то готовиться и вот готовят информационную базу.Могу предположить что это будет фокус с переодеванием,где бойцы якобы случайно завалят автобус с людьми или что то в этом смысле,расстрел гражданских,нужен громкий теракт и ложная страница будет еще одним подтверждением случившегося факта
    APASUS
  5. ЛукичЪ Сегодня, 16:59
    [quote][/Призываем всех пользователей не поддаваться на провокации.quote]
    да давно это все знают. в инете дураков почти не осталось. не выживают. laughing
    естественный отбор laughing
    ЛукичЪ
    1. Partyzan Сегодня, 17:39
      естественный отбор
      вот тут Дарвин как раз был прав, родился малёха, рановато laughing
      Partyzan
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