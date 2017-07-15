09:54 15 июля

Власти Венесуэлы подняли зарплату полиции и нацгвардии на 80%

Венесуэльское издание Il Nacional пишет о том, на фоне набирающего обороты политического кризиса в стране президент Николас Мадуро принял решение заручиться большей поддержкой со стороны стражей правопорядка. Мадуро одобрил увеличение заработных плат сотрудникам полиции и национальной боливарианской гвардии. Рост заработных плат составит сразу 80%.

На повышение уровня денежного довольствия сотрудников полиции и нацгвардии из бюджета страны выделяются почти 180 млрд боливаров. Это, ни много ни мало, около 17 млрд долларов США.

Такая финансовая поддержка представителей силовых структур явно направлена на то, чтобы полиция и нацгвардия защищали конституционный строй Венесуэлы и не шли на поводу у провокаторов из числа оппозиционных сил.


Однако нельзя не сказать о том, что реальных реформ экономической системы Венесуэлы власти не проводят. Страна не может выйти из затяжного кризиса, связанного с падением цен на нефть, по той простой причине, что три четверти венесуэльской экономики заточены именно на экспорт нефти и нефтепродуктов. Структурные реформы не проводятся, это приводит ещё и к продовольственному кризису в стране, чем в своих целях и пытаются воспользоваться оппозиционные круги. Вот только эти попытки выглядят всё более радикально. Фактически ни дня не проходит без кровопролитных столкновений манифестантов с полицией.

Власти Венесуэлы подняли зарплату полиции и нацгвардии на 80%


Повышение уровня денежного довольствия силовиков оппозиция объявила попыткой Мадуро подавить "народный протест" умасливанием полиции и нацгвардии. И вряд ли это заявление далеко от истины. У оппозиции свои методы, у властей Венесуэлы - свои.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 27

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  1. злой партизан Сегодня, 07:38
    Ой поздно...Не удержит Мадуро ситуацию. Ну если только ему откровенно не помогут извне.
    злой партизан
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:44
      На нефть нельзя надеяться...Мадура это не Уго Чавес! Скорее всего завалят его..Скакуны действуют по единому шаблону! Поднятие з\п ход неплохой ,но временный..
      ОТДЕЛ
      1. xetai9977 Сегодня, 09:08
        В этом и проявляется никчемность Мадуро. Поднимать зарплату в разгар экономического кризиса аж на 80% и тем более полиции- это нечто! Его станут ненавидеть уже и те,кто колебался. Кажется финиш близок.
        xetai9977
    2. Vadivak Сегодня, 08:41
      Цитата: .......
      Власти Венесуэлы подняли зарплату полиции и нацгвардии на 80%

      Ну нашим подняли в свое время, вообще работать перестали
      Vadivak
    3. elenagromova Сегодня, 08:52
      В любом случае, он уже продержался на год дольше, чем хотелось бы "оппозиционным" кругам и тем, кто их поддерживает извне
      elenagromova
      1. BlackMokona Сегодня, 08:56
        Это его большая ошибка, ему требовалось отдавать власти и уйти в оппозицию пока цена на нефть низкая. Сидел бы сейчас и громко критиковал ничего не способных сделать демократов, и заработал бы овер 9000 политических очков, и на следующих выборах бы выиграл спокойно. А так сидит, и сокращает проблемное время для демократов.
        BlackMokona
        1. elenagromova Сегодня, 09:23
          Его бы убили или, в лучшем случае, посадили. Там не "оппозиция", там зверье в пиночетовском стиле.
          elenagromova
          1. Сухой_Т-50 Сегодня, 09:47
            Цитата: elenagromova
            Его бы убили или, в лучшем случае, посадили. Там не "оппозиция", там зверье в пиночетовском стиле.

            Мог бы свалить на Кубу
            Сухой_Т-50
    4. сибиралт Сегодня, 09:02
      Таки, нацгвардия для того и создается, когда в государстве кризис. А не "подмаслишь", то из власти вылетишь. Или где-то по другому? belay
      сибиралт
  2. Маки Авелльевич Сегодня, 07:40
    Власти Венесуэлы подняли зарплату полиции и нацгвардии на 80%


    не усилит полицию а приведёт к бол'шему недовольству населения.
    у Мадуро нет того что надо что бы хотя бы тактически подавить бунт. дни его режима вряд ли затянутся.
    Маки Авелльевич
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:16
      Ему нужно было уменьшать зависимость экономики от нефти, развивать пром и продпроизводство.
      Изгоняющий либероидов
      1. Маки Авелльевич Сегодня, 08:29
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Ему нужно было уменьшать зависимость экономики от нефти, развивать пром и продпроизводство.
        Ответить Цитировать Жалоба


        совершенно верно, но боржоми уже поздно.
        Маки Авелльевич
  3. Смог Сегодня, 07:47
    Готовим домик в Ростове??????
    Смог
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:17
      Смог! !!!Мой Ростов на Дону не резиновый ! am
      Изгоняющий либероидов
      1. Арон Заави Сегодня, 08:37
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Смог! !!!Мой Ростов на Дону не резиновый ! am

        А ты их в Калач на Дону пересылай. Пусть своими деньгами там помогают развиваться.
        Арон Заави
      2. Смог Сегодня, 09:07
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Мой Ростов на Дону не резиновый !

        Ну а что делать? Знать планида у вас ,Ростовчан, такая..... laughing И вообще, а кому сейчас легко...???????
        Смог
  4. kepmor Сегодня, 08:00
    да уж...управлять страной это тебе не баранку троллейбуса крутить... глупое решение... прямой путь к ещё большей эскалации протеста...будет ещё один президент в изгнании на берегах Дона....Россия щедрая душа...
    kepmor
  5. Farid05 Сегодня, 08:13
    ничего не напоминает? Обычный диктатор и авантюрист, настраивающий одну часть народа против другого. Одно знаю точно - его не будет жаль.
    Farid05
    1. Vadivak Сегодня, 08:43
      Цитата: Farid05
      ничего не напоминает? Обычный диктатор и авантюрист,


      Откуда сведения? Из госдепа? Или СМИ подсказали?
      Vadivak
    2. elenagromova Сегодня, 08:54
      Если США и либералы про кого-то говорят "Диктатор" - значит, хороший человек
      elenagromova
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:15
    Лучше бы на это деньги купил еды, или оборудования для производства этой самой еды!
    Изгоняющий либероидов
    1. Vadivak Сегодня, 08:44
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      или оборудования для производства этой самой еды!


      +++
      Vadivak
  7. друг зверей Сегодня, 08:19
    Откровенная попытка цепляться за власть. Ни к чему хорошему это не приведет. А США кстати пока не поощряют вооруженного восстания оппозиции, хотя ситуация уже давно на грани. Может быть, опасаются помощи Мадуро извне.
    друг зверей
    1. BlackMokona Сегодня, 08:57
      Они не поощряют, чтобы как можно большую часть времени с низкой ценой на нефть пришлась на Мадуро. А не на лояльное США правительство.
      BlackMokona
  8. БАРХАН Сегодня, 09:00
    Кто мне подскажет,почему там с едой хреново?Мы на севере живём и то всё растёт ,только ленивый голодает.У у них и зимой тепло.Может просто ленивые ,как негры...кокос не падает?Или ,если будет либерал -демократия появятся нахаляву продукты откуда то?
    БАРХАН
    1. BlackMokona Сегодня, 09:05
      Бензин, семена, трактора и прочее необходимое для выращивания еды там у них импортное, своё они в жирные годы не развивали. А , чтобы купить ,что то импортное нужно обменять боливары на доллары, а официально можно менять только у государства. А у государства нету этих самых долларов, всё, что приходит они распределяют среди своих. Вот например на 70% силовикам зарплаты подняли.
      Поэтому фермеры, не могут купить, бензин, семена, трактора и прочее необходимое, и стоят поля пустые, жрать нечего. Можно было бы еду купить у соседей, но им тоже долларии подавай за еду.
      А боливары никто не принимает, у боливара инфляция за 500%.
      BlackMokona
    2. elenagromova Сегодня, 09:25
      Там прекрасно есть, что жрать. Деликатесов импортных не хватает. Хамон не продается.
      elenagromova
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