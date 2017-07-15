Власти Венесуэлы подняли зарплату полиции и нацгвардии на 80%
Венесуэльское издание Il Nacional пишет о том, на фоне набирающего обороты политического кризиса в стране президент Николас Мадуро принял решение заручиться большей поддержкой со стороны стражей правопорядка. Мадуро одобрил увеличение заработных плат сотрудникам полиции и национальной боливарианской гвардии. Рост заработных плат составит сразу 80%.
На повышение уровня денежного довольствия сотрудников полиции и нацгвардии из бюджета страны выделяются почти 180 млрд боливаров. Это, ни много ни мало, около 17 млрд долларов США.
Такая финансовая поддержка представителей силовых структур явно направлена на то, чтобы полиция и нацгвардия защищали конституционный строй Венесуэлы и не шли на поводу у провокаторов из числа оппозиционных сил.
Однако нельзя не сказать о том, что реальных реформ экономической системы Венесуэлы власти не проводят. Страна не может выйти из затяжного кризиса, связанного с падением цен на нефть, по той простой причине, что три четверти венесуэльской экономики заточены именно на экспорт нефти и нефтепродуктов. Структурные реформы не проводятся, это приводит ещё и к продовольственному кризису в стране, чем в своих целях и пытаются воспользоваться оппозиционные круги. Вот только эти попытки выглядят всё более радикально. Фактически ни дня не проходит без кровопролитных столкновений манифестантов с полицией.
Повышение уровня денежного довольствия силовиков оппозиция объявила попыткой Мадуро подавить "народный протест" умасливанием полиции и нацгвардии. И вряд ли это заявление далеко от истины. У оппозиции свои методы, у властей Венесуэлы - свои.
На повышение уровня денежного довольствия сотрудников полиции и нацгвардии из бюджета страны выделяются почти 180 млрд боливаров. Это, ни много ни мало, около 17 млрд долларов США.
Такая финансовая поддержка представителей силовых структур явно направлена на то, чтобы полиция и нацгвардия защищали конституционный строй Венесуэлы и не шли на поводу у провокаторов из числа оппозиционных сил.
Однако нельзя не сказать о том, что реальных реформ экономической системы Венесуэлы власти не проводят. Страна не может выйти из затяжного кризиса, связанного с падением цен на нефть, по той простой причине, что три четверти венесуэльской экономики заточены именно на экспорт нефти и нефтепродуктов. Структурные реформы не проводятся, это приводит ещё и к продовольственному кризису в стране, чем в своих целях и пытаются воспользоваться оппозиционные круги. Вот только эти попытки выглядят всё более радикально. Фактически ни дня не проходит без кровопролитных столкновений манифестантов с полицией.
Повышение уровня денежного довольствия силовиков оппозиция объявила попыткой Мадуро подавить "народный протест" умасливанием полиции и нацгвардии. И вряд ли это заявление далеко от истины. У оппозиции свои методы, у властей Венесуэлы - свои.
Использованы фотографии: Твиттер
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