Президент Киргизии о противодействии радикализму: Не расшибайте свои лбы, а занимайтесь наукой

Мы добились того, что 24% бюджетных средств направляется на образование. Нигде в мире нет такого показателя. И то, что мы, несмотря на все проблемы, выделяем 24%, я считаю, это очень правильно. Потому что наше богатство — это люди. И будущее нашей страны — образованные, сильные люди (...) Давайте заниматься изучением Вселенной, истории, нашей культуры.

С этого ведь начинается. С одежды чужой, с чужого языка, а потом кончится тем, что начнут головы отрезать. Кто читал Коран, тот знает, что там написано: “Убив человека, вы убиваете целый мир”. Лучше не расшибайте свои лбы, а занимайтесь наукой