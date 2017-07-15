09:54 15 июля

Президент Киргизии о противодействии радикализму: Не расшибайте свои лбы, а занимайтесь наукой

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев констатировал существенное увеличение влияния исламистов в республике. При этом опасность состоит в том, в Кыргызстан вошли многочисленные структуры и фонды, которые занимаются проповедованиям откровенно радикальных идей, выдаваемых за исламскую веру.

Президент Киргизии о противодействии радикализму: Не расшибайте свои лбы, а занимайтесь наукой


Во время торжественной церемонии награждения деятелей науки и образования президент страны высказался о том, что именно наука играет для республики важнейшую роль. Заявление Алмазбека Атамбаева приводит киргизский портал 24.kg . По словам главы республики, «час занятия наукой заменяет ночь молитв».


Атамбаев вручил награды выдающимся учителям, учёным и призвал всё киргизское общество противостоять экстремизму и радикализации.
Президент КР:
Мы добились того, что 24% бюджетных средств направляется на образование. Нигде в мире нет такого показателя. И то, что мы, несмотря на все проблемы, выделяем 24%, я считаю, это очень правильно. Потому что наше богатство — это люди. И будущее нашей страны — образованные, сильные люди (...) Давайте заниматься изучением Вселенной, истории, нашей культуры.


По словам Атамбаева, ислам – это религия мира и добра. При этом президент Киргизии призвал понимать, что сегодня в республике многие путают ислам с арабской культурой. Говоря об этом, он указал на то, что отдельные граждане страны пытаются перенимать даже стиль одежды арабских стран, который явно не соответствует культуре Кыргызстана.

Атамбаев:
С этого ведь начинается. С одежды чужой, с чужого языка, а потом кончится тем, что начнут головы отрезать. Кто читал Коран, тот знает, что там написано: “Убив человека, вы убиваете целый мир”. Лучше не расшибайте свои лбы, а занимайтесь наукой

Использованы фотографии: kloop.kg
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Комментарии 8

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  1. 210окв Сегодня, 09:33
    Я немного удивлен и поражен.В Киргизии осталась наука?Если да-снимаю шляпу hi
    210окв
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 09:36
    что сегодня в республике многие путают ислам с арабской культурой

    Ну в этом оно прав..А вообще я всегда вот это вспоминаю! хе хе..Ну блин дают!

    Они даже чем то похожи ... laughing
    ОТДЕЛ
    1. Serg65 Сегодня, 09:51
      Цитата: ОТДЕЛ
      хе хе..Ну блин дают!

      laughing А вы думали украинцы круче всех? Зря! fellow
      Serg65
  3. Оператор Сегодня, 09:40
    Песец настает Казахстану и Средней Азии - они следующие кандидаты в ИГ.
    Оператор
    1. Logall Сегодня, 09:53
      Цитата: Оператор
      Песец настает Казахстану и Средней Азии - они следующие кандидаты в ИГ.

      Если народ сыт, то никто на баррикады не полезет. Нужно порядок наводить. Ирабочие места создавать. Только тогда "демократия" не страшна...
      Logall
  4. ЛукичЪ Сегодня, 09:49
    С этого ведь начинается. С одежды чужой, с чужого языка,

    как у нас в 90х. всё штатовское. чуть не повторилось то, что сейчас в окраине
    ЛукичЪ
  5. Masya Masya Сегодня, 09:49
    мозг народу включить захотел, так это тумблером не включается...
    Masya Masya
    1. Serg65 Сегодня, 09:52
      Цитата: Masya Masya
      мозг народу включить захотел, так это тумблером не включается..

      А чем включается?
      Serg65
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