Президент Киргизии о противодействии радикализму: Не расшибайте свои лбы, а занимайтесь наукой
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев констатировал существенное увеличение влияния исламистов в республике. При этом опасность состоит в том, в Кыргызстан вошли многочисленные структуры и фонды, которые занимаются проповедованиям откровенно радикальных идей, выдаваемых за исламскую веру.
Во время торжественной церемонии награждения деятелей науки и образования президент страны высказался о том, что именно наука играет для республики важнейшую роль. Заявление Алмазбека Атамбаева приводит киргизский портал 24.kg . По словам главы республики, «час занятия наукой заменяет ночь молитв».
Атамбаев вручил награды выдающимся учителям, учёным и призвал всё киргизское общество противостоять экстремизму и радикализации.
Президент КР:
По словам Атамбаева, ислам – это религия мира и добра. При этом президент Киргизии призвал понимать, что сегодня в республике многие путают ислам с арабской культурой. Говоря об этом, он указал на то, что отдельные граждане страны пытаются перенимать даже стиль одежды арабских стран, который явно не соответствует культуре Кыргызстана.
Атамбаев:
Во время торжественной церемонии награждения деятелей науки и образования президент страны высказался о том, что именно наука играет для республики важнейшую роль. Заявление Алмазбека Атамбаева приводит киргизский портал 24.kg . По словам главы республики, «час занятия наукой заменяет ночь молитв».
Атамбаев вручил награды выдающимся учителям, учёным и призвал всё киргизское общество противостоять экстремизму и радикализации.
Президент КР:
Мы добились того, что 24% бюджетных средств направляется на образование. Нигде в мире нет такого показателя. И то, что мы, несмотря на все проблемы, выделяем 24%, я считаю, это очень правильно. Потому что наше богатство — это люди. И будущее нашей страны — образованные, сильные люди (...) Давайте заниматься изучением Вселенной, истории, нашей культуры.
По словам Атамбаева, ислам – это религия мира и добра. При этом президент Киргизии призвал понимать, что сегодня в республике многие путают ислам с арабской культурой. Говоря об этом, он указал на то, что отдельные граждане страны пытаются перенимать даже стиль одежды арабских стран, который явно не соответствует культуре Кыргызстана.
Атамбаев:
С этого ведь начинается. С одежды чужой, с чужого языка, а потом кончится тем, что начнут головы отрезать. Кто читал Коран, тот знает, что там написано: “Убив человека, вы убиваете целый мир”. Лучше не расшибайте свои лбы, а занимайтесь наукой
Использованы фотографии: kloop.kg
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