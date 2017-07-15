Новые факты продажи секретных данных украинскими военнослужащими
В министерстве внутренних дел Луганской народной республики сообщают о том, что украинские войска провели испытания системы управления артиллерийским огнём у линии соприкосновения. Соответствующая информация была получена от одного из военнослужащих ВСУ. Речь идёт о представителе 128-й отдельной гвардейской горно-пехотной Закарпатской бригады. Сообщается, что украинский военнослужащий позвонил на телефон «горячей линии» МВД ЛНР, сообщив об опасности, которая угрожает мирным жителям Луганского региона.
По сообщениям военнослужащего ВСУ, испытания системы управления артогнём проводились в районе населённого пункта Калиново.
Из сообщения, которое проводит пресс-служба МВД ЛНР со ссылкой на заявителя:
Напомним, что ранее руководство ЛНР сообщило о том, что готово материально вознаграждать тех украинских военнослужащих, которые будут сообщать о фактах подготовки или совершения военных преступлений украинскими силовиками. Информация подтверждена министром внутренних дел ЛНР генералом И.Корнетом. Все факты вносятся в специальное досье.
Министр:
Напомним, что на днях командование ЛДНР получило от украинских военных список некоторых радикалов из нацбатов, которые причастны к совершению военных преступлений в Донбассе. Список изучается. О сумме вознаграждения за подобного рода информацию для военнослужащих ВСУ не сообщается.
По сообщениям военнослужащего ВСУ, испытания системы управления артогнём проводились в районе населённого пункта Калиново.
Из сообщения, которое проводит пресс-служба МВД ЛНР со ссылкой на заявителя:
Комиссия была из Киева, большие звёзды. Ходили, расспрашивали, как показали себя.
Напомним, что ранее руководство ЛНР сообщило о том, что готово материально вознаграждать тех украинских военнослужащих, которые будут сообщать о фактах подготовки или совершения военных преступлений украинскими силовиками. Информация подтверждена министром внутренних дел ЛНР генералом И.Корнетом. Все факты вносятся в специальное досье.
Министр:
Это обычная цивилизованная практика, мировая практика. Она очень действенна. Министерство внутренних дел работает в тесном контакте с МГБ, Генеральной прокуратурой и Народной милицией Республики, а также с коллегами из ДНР. Ни одно преступление украинских карателей на территории Донбасса не должно и не останется без наказания. Операторы принимают заявления о фактах нарушения закона и преступлениях членов так называемых добробатов и подразделений ВСУ. Заявление можно сделать по номерам 509-591; 585-117. Звонки в Луганске принимаются круглосуточно.
Напомним, что на днях командование ЛДНР получило от украинских военных список некоторых радикалов из нацбатов, которые причастны к совершению военных преступлений в Донбассе. Список изучается. О сумме вознаграждения за подобного рода информацию для военнослужащих ВСУ не сообщается.
Использованы фотографии: Litostrovok.ru
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