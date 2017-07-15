Новые факты продажи секретных данных украинскими военнослужащими

Комиссия была из Киева, большие звёзды. Ходили, расспрашивали, как показали себя.

Это обычная цивилизованная практика, мировая практика. Она очень действенна. Министерство внутренних дел работает в тесном контакте с МГБ, Генеральной прокуратурой и Народной милицией Республики, а также с коллегами из ДНР. Ни одно преступление украинских карателей на территории Донбасса не должно и не останется без наказания. Операторы принимают заявления о фактах нарушения закона и преступлениях членов так называемых добробатов и подразделений ВСУ. Заявление можно сделать по номерам 509-591; 585-117. Звонки в Луганске принимаются круглосуточно.