13:31 15 июля

Новые факты продажи секретных данных украинскими военнослужащими

В министерстве внутренних дел Луганской народной республики сообщают о том, что украинские войска провели испытания системы управления артиллерийским огнём у линии соприкосновения. Соответствующая информация была получена от одного из военнослужащих ВСУ. Речь идёт о представителе 128-й отдельной гвардейской горно-пехотной Закарпатской бригады. Сообщается, что украинский военнослужащий позвонил на телефон «горячей линии» МВД ЛНР, сообщив об опасности, которая угрожает мирным жителям Луганского региона.

Новые факты продажи секретных данных украинскими военнослужащими


По сообщениям военнослужащего ВСУ, испытания системы управления артогнём проводились в районе населённого пункта Калиново.
Из сообщения, которое проводит пресс-служба МВД ЛНР со ссылкой на заявителя:

Комиссия была из Киева, большие звёзды. Ходили, расспрашивали, как показали себя.


Напомним, что ранее руководство ЛНР сообщило о том, что готово материально вознаграждать тех украинских военнослужащих, которые будут сообщать о фактах подготовки или совершения военных преступлений украинскими силовиками. Информация подтверждена министром внутренних дел ЛНР генералом И.Корнетом. Все факты вносятся в специальное досье.

Министр:
Это обычная цивилизованная практика, мировая практика. Она очень действенна. Министерство внутренних дел работает в тесном контакте с МГБ, Генеральной прокуратурой и Народной милицией Республики, а также с коллегами из ДНР. Ни одно преступление украинских карателей на территории Донбасса не должно и не останется без наказания. Операторы принимают заявления о фактах нарушения закона и преступлениях членов так называемых добробатов и подразделений ВСУ. Заявление можно сделать по номерам 509-591; 585-117. Звонки в Луганске принимаются круглосуточно.


Напомним, что на днях командование ЛДНР получило от украинских военных список некоторых радикалов из нацбатов, которые причастны к совершению военных преступлений в Донбассе. Список изучается. О сумме вознаграждения за подобного рода информацию для военнослужащих ВСУ не сообщается.

Использованы фотографии: Litostrovok.ru
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Комментарии 31

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  1. 210окв Сегодня, 10:24
    Надо было "сдавать" пораньше..Накрыли бы скопом на позициях..
    210окв
    1. cniza Сегодня, 11:31
      Видимо не всегда можно , они прикрываются мирным населением.
      cniza
      1. Монос Сегодня, 11:37
        Виктор, привет hi
        украинский военнослужащий позвонил на телефон «горячей линии» МВД ЛНР, сообщив об опасности, которая угрожает мирным жителям Луганского региона.

        И за то спасибо. Не все оскотинились.
        Монос
        1. cniza Сегодня, 11:41
          Доброго времени Виктор! hi

          Дай Бог , что бы это было бескорыстно.
          cniza
          1. Виктор Дубовицкий Сегодня, 11:45
            Цитата: cniza
            Доброго времени Виктор! hi
            Дай Бог , что бы это было бескорыстно.

            Дай Бог, чтобы это работало. Оценивается результат, а не планы и желания.
            Виктор Дубовицкий
            1. cniza Сегодня, 11:49
              Я немножко о другом , но с Вами согласен.
              cniza
        2. Капитан Пушкин Сегодня, 12:27
          Цитата: Монос
          украинский военнослужащий позвонил на телефон «горячей линии» МВД ЛНР, сообщив об опасности, которая угрожает мирным жителям Луганского региона.

          На фото 152мм гаубицы Д-20. Если у них там сейчас такое перемирие, что краска на стволах сгорела, то предупреждение мирным жителям очень кстати. Плюс к тому, значит солдатик знал куда великие украинцы стрелять собрались.
          Капитан Пушкин
  2. Комментарий был удален.
  3. Горный стрелок Сегодня, 10:29
    И вот тут я подумал... А сколько тысяч долларов надо заплатить офицеру ВСУ, чтобы он в плен сдался, вместе с л.с. и броней? Боюсь, что в обнищавшей Украине - пара десятков за роту! Может , скинемся, да и закончим войнушку? А особо упоротых они сами перестреляют, чтоб не мешали гроши зарабатывать... laughing
    Горный стрелок
    1. soroKING Сегодня, 10:32
      амерюканьци в Ираке так и делали hi
      soroKING
      1. Лопатов Сегодня, 10:47
        Толку... Реализовать своё преимущество на начальном этапе войны не удалось, тихо слились, оставив море проблем местным. Которые, в свою очередь, всё профукали.
        Лопатов
    2. Лопатов Сегодня, 10:46
      Закончить не выйдет. Но разложению армии это явно поспособствует.
      В идеале это должно привести к "охоте на ведьм", когда на одно сообщение о реальном сотрудничестве будут приходиться 99 ложных доносов, вызванных завистью, попытками "подсидеть" и проч.
      Лопатов
      1. Виктор Дубовицкий Сегодня, 11:49
        Цитата: Лопатов
        Закончить не выйдет. Но разложению армии это явно поспособствует.
        В идеале это должно привести к "охоте на ведьм", когда на одно сообщение о реальном сотрудничестве будут приходиться 99 ложных доносов, вызванных завистью, попытками "подсидеть" и проч.

        Не думаю, что без проверки факта, там кошелёк распечатывают. Этак можно с другом на пару башлять. Один звонит, а другой ему отслюнявливает. Вечером встречаются и делят заработанное.

        Видите, насколько недальновидно без проверок работать.
        Виктор Дубовицкий
        1. Лопатов Сегодня, 12:00
          Цитата: Виктор Дубовицкий
          Не думаю, что без проверки факта, там кошелёк распечатывают. Этак можно с другом на пару башлять. Один звонит, а другой ему отслюнявливает. Вечером встречаются и делят заработанное.
          Видите, насколько недальновидно без проверок работать.

          При современных методах оценки и обработки развед. информации возможно извлекать нужные сведения даже из дезинформации.
          Вот смотрите, к примеру Вы решили "слить дезу", чтобы заработать. Полностью выдуманное сообщение у Вас не пройдёт однозначно. Посему в нём должна присутствовать хоть крупица правды. И вот именно она и нужна покупателю.
          Лопатов
    3. 210окв Сегодня, 12:09
      Ну,если кого нибудь из олигархов зажать в тиски и предложить добровольно сделать пожертвование,то я думаю что возможно если не купить ВСУ,то хотя бы выселить упоротых из Украины в Европу.
      210окв
  4. fzr1000 Сегодня, 10:32
    На фото 152 мм или еше больше? Гадство.
    fzr1000
    1. soroKING Сегодня, 10:36
      152 Д-20 гаубица hi
      soroKING
  5. Комментарий был удален.
    1. Вал31rus Сегодня, 10:56
      хохлы эт такая нация...противные люди. украинцы не в счёт.
      Вал31rus
  6. Masya Masya Сегодня, 10:37
    вот всегда, болтун находка для шпиона... другой вопрос, сочувствующий или как? recourse
    Masya Masya
    1. soroKING Сегодня, 10:42
      ничего личного...только бизнес love
      soroKING
    2. bouncyhunter Сегодня, 10:50
      Цитата: Masya Masya
      вот всегда, болтун находка для шпиона... другой вопрос, сочувствующий или как? recourse

      По религиозным убеждениям . wink
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 11:30
        Паша , доброго времени! hi
        Для спасения людей Донбасса , подойдут и такие методы.
        cniza
        1. KUOLEMA Сегодня, 11:33
          Ничем от нас не отличаются))) сколько в Чечне солдатиков слили за баблишко?
          KUOLEMA
        2. Лопатов Сегодня, 11:34
          К тому же "такими методами" легко можно легализовать развед. информацию.
          Лопатов
        3. bouncyhunter Сегодня, 12:25
          Цитата: cniza
          Для спасения людей Донбасса , подойдут и такие методы.

          Это не обсуждается . good
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 12:28
            Обсуждать не надо , а вот использовать их национальную черту , очень даже правильно.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:37
              Это да . Продажности кастрюлеголовых даже дядя Беня завидует . wink
              bouncyhunter
    3. Deadушка Сегодня, 12:00
      Цитата: Masya Masya
      вот всегда, болтун находка для шпиона... другой вопрос, сочувствующий или как?

      идейно-сочувствующий, но от пожертвований не отказался бы.... и чем больше, тем лучше bully
      Deadушка
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 10:52
    Вообще, зачем о том что всушники за бабло продают информацию республикам кричать на каждом углу?Неверное решение -не нужно было это афишировать. И теперь сбу вас начнет массово загружать дезой! fool
    Изгоняющий либероидов
    1. Лопатов Сегодня, 10:55
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Вообще, зачем о том что всушники за бабло продают информацию республикам кричать на каждом углу?

      Чтобы украинские лоялисты усиленно включились в игру в "донеси на шпиона России"
      Лопатов
  8. vital.33 Сегодня, 12:36
    Так а "факты" где? what
    vital.33
  9. MaksoMelan Сегодня, 12:44
    Мне кажется или о таком лучше не сообщать чтоб не подвергать информаторов риску? Одно дело если будут искать разведгруппу или информатора зная что такой есть.
    MaksoMelan
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