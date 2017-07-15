13:31 15 июля

Объединенный штаб самообороны Японии заявляет о росте активности ВКС РФ

Как заявляет объединенный штаб сил самообороны Японии, истребители японских воздушных сил с апреля по июнь чаще всего поднимались по тревоге из-за самолетов ВКС РФ.

По данным штаба, всего за второй квартал этого года истребители сил самообороны Японии поднимали по тревоге из-за приближения иностранного самолета 229 раз. Из них 125 (55% от общего числа) приходится на военные самолеты России, а 101 (44%) на китайские самолеты. За последние пять лет чаще всего соотношение было обратным: например, в прошлом году за тот же период из-за китайских самолетов японские истребители поднимались по тревоге 199 раз, а из-за российских — 78, передает РИА Новости .

Объединенный штаб самообороны Японии заявляет о росте активности ВКС РФ



Японские военные отмечают значительное сокращение воздушной активности Китая – на 98 случаев и рост активности России – на 47 случаев. При этом отмечается, что если китайские самолеты, как правило, были представлены истребителями, то российские – чаще всего самолетами-шпионами.

Маршруты облетов, по данным японских военных, также заметно отличаются. Как заявляет военное ведомство, полеты китайских самолетов преимущественно концентрируются над Восточно-Китайским морем, российские самолеты совершают почти полный облет территории Японии вдоль ее северо-западного, северного и северо-восточного побережья, не захватывая только самый юг.

В обнародованных данных, снабженных фотографиями, утверждается, что в облетах участвовали Ту-95, Ту-142, Ил-38, Ил-20, Су-24.

Использованы фотографии: http://winallos.com/
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Комментарии 10

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  1. cniza Сегодня, 12:23
    Японские военные отмечают значительное сокращение воздушной активности Китая – на 98 случаев и рост активности России – на 47 случаев. При этом отмечается, что если китайские самолеты, как правило, были представлены истребителями, то российские – чаще всего самолетами-шпионами.


    Уберите американские базы и мы будем реже к вам залетать.
    cniza
    1. Чёрный Сегодня, 12:27
      Цитата: cniza
      Японские военные отмечают значительное сокращение воздушной активности Китая – на 98 случаев и рост активности России – на 47 случаев. При этом отмечается, что если китайские самолеты, как правило, были представлены истребителями, то российские – чаще всего самолетами-шпионами.

      Уберите американские базы и мы будем реже к вам залетать.

      Да мы к ним и не летаем.А в международном воздушном пространстве мы сами будем определять где, когда и сколько нам летать....
      Чёрный
      1. cniza Сегодня, 12:29
        Конечно нет , только вдоль "забора".
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:44
          При этом япы не орут о непрофессионализме и угрозе , как их матрасные хозяева . Почему ?
          bouncyhunter
          1. Lyncher Сегодня, 13:07
            Мне возможно кажется (перекрестился), с прихода Трампа (он нам не друг, но всё же) я почти не слышал заявлений о "непрофессионализме" наших лётчиков. При Хуссейне Обаме такой хмм... не было), ныли за каждый шелест.
            Lyncher
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:10
              Думаете , Трамп дал "вказивку" меньше ныть и жаловаться ?
              bouncyhunter
              1. Lyncher Сегодня, 13:26
                Скорее просто ничего не давал и не призывал. Клинтон же и её подружёнка Обама всегда нагоняли и через СМИ и через Гос.Деп. с Пентагоном.
                Lyncher
  2. Tusv Сегодня, 12:26
    Пота там шастат американский флот и подлодки будем летать
    Tusv
  3. Ихрек Сегодня, 12:31
    [quote][/quote]то российские – чаще всего самолетами-шпионами.
    Я надеюсь им понятно, что это в целях самообороны а не нападения.
    Ихрек
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 13:25
    ... и что теперь вопить - вы летаете и мы летаем... laughing
    a.s.zzz888
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