Зенитчики ВСУ готовят к боевым стрельбам С-300

На полигоне «Шабла» Военно-воздушных сил вооруженных сил Республики Болгария, совместно с иностранными коллегами идет подготовка боевых расчетов подразделений зенитных ракетных систем С-300 из состава зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины в Международных тактических учений с боевой стрельбой «Shabla — 2017»

Как сообщает украинский портал Ukrainian Military Pages , в Болгарии проходит подготовка к проведению международных тактических учений с боевой стрельбой «Shabla — 2017», в которых будут участвовать подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ. В настоящее время украинские готовят к боевым стрельбам зенитные ракетные системы С-300.- говорится в сообщении.По словам руководителя украинской стороны генерал-майора Дмитрия Карпенко, участие украинских военных в этих тренировках дало возможность на практике отработать мероприятия боевой работы, успешно выполнить определенные планом учений задачи по условному уничтожению воздушных целей.Одновременно с проведением тренировок продолжаются совместные мероприятия подготовки техники и вооружения в практических боевых стрельб по воздушным мишеням.К участию в учениях, кроме боевых расчетов С-300, будут привлекаться также офицеры по организации взаимодействия и курсанты факультета ЗРВ Харьковского НУПС, общим количеством до 80 военнослужащих, и 2 самолета военно-транспортной авиации.