13:31 15 июля

Зенитчики ВСУ готовят к боевым стрельбам С-300

Как сообщает украинский портал Ukrainian Military Pages , в Болгарии проходит подготовка к проведению международных тактических учений с боевой стрельбой «Shabla — 2017», в которых будут участвовать подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ. В настоящее время украинские готовят к боевым стрельбам зенитные ракетные системы С-300.

Зенитчики ВСУ готовят к боевым стрельбам С-300


На полигоне «Шабла» Военно-воздушных сил вооруженных сил Республики Болгария, совместно с иностранными коллегами идет подготовка боевых расчетов подразделений зенитных ракетных систем С-300 из состава зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины в Международных тактических учений с боевой стрельбой «Shabla — 2017»
- говорится в сообщении.


По словам руководителя украинской стороны генерал-майора Дмитрия Карпенко, участие украинских военных в этих тренировках дало возможность на практике отработать мероприятия боевой работы, успешно выполнить определенные планом учений задачи по условному уничтожению воздушных целей.



Одновременно с проведением тренировок продолжаются совместные мероприятия подготовки техники и вооружения в практических боевых стрельб по воздушным мишеням.

К участию в учениях, кроме боевых расчетов С-300, будут привлекаться также офицеры по организации взаимодействия и курсанты факультета ЗРВ Харьковского НУПС, общим количеством до 80 военнослужащих, и 2 самолета военно-транспортной авиации.


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Комментарии 16

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  1. cniza Сегодня, 12:34
    "Кто не спрятался я не виноват" , зря они со скакунами играют в эти "игры".
    cniza
    1. poquello Сегодня, 12:46
      Цитата: cniza
      "Кто не спрятался я не виноват" , зря они со скакунами играют в эти "игры".

      да блин болгария это близко, надеюсь если кого зафигачат как всегда то в другой от нас стороне
      poquello
    2. biserino Сегодня, 12:59
      См.
      Учения "Славянское братство-2018" пройдут в России


      Ну, будем считать ето Учения "Славянское братство-2- 2017" пройдут в Болгарий. laughing
      biserino
      1. poquello Сегодня, 13:25
        Цитата: biserino
        См.
        Учения "Славянское братство-2018" пройдут в России

        Ну, будем считать ето Учения "Славянское братство-2- 2017" пройдут в Болгарий. laughing

        учения со стрельбами укропов будут всегда называться "Укропские стрельбы"
        poquello
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 13:23
      Цитата: cniza
      "Кто не спрятался я не виноват" , зря они со скакунами играют в эти "игры".

      Боинги все за сотни км обходят Украину! У них учения простые, нажал на кнопку и забыл..))) Россия рядом ,на нее все можно свалить! laughing Когда у них авиация начнет учения..? Ополченцы извелись уже в засадах..
      ОТДЕЛ
    4. сибиралт Сегодня, 13:31
      Эх, давно болгары под турками не жили! bully
      сибиралт
  2. Чёрный Сегодня, 12:34
    Ооооо...теперь руину нужно всем самолётам стороной облетать...у укровермахта есть одна пакостная привычка - сбивать пассажирские авиалайнеры..
    Чёрный
    1. Logall Сегодня, 12:39
      Это же оружие вражин! Где их НАТОвские "патриот"? Ух Бандера не одобрил бы. А боеприпасы к с300 у них имеются?...
      Logall
  3. kepmor Сегодня, 12:36
    интересно, а в этот раз чей лайнер они завалят?...
    kepmor
    1. Logall Сегодня, 12:42
      Хоть бы себе в зззтыл не попали...
      Logall
  4. изя топ Сегодня, 12:45
    «Shabla
    как,как?ша,б...?что одесский акцент проглядывает belay
    и это,поскакунчики,чем российские литаки сбивать будете,если последние изделия на учениях используете?где ещё то возьмёте? request
    изя топ
  5. Невский_ЗУ Сегодня, 13:05
    Интересно, сколько еще ракет к С-300 осталось на службе у ПВО ВСУ и каково их состояние? Даже у СССР-наследия есть предел прочности и количества.
    Невский_ЗУ
    1. biserino Сегодня, 13:16
      Светит приказ из Трампа (НАТО) С-300 ликвидировать типа круто бабахнули, агрессора "сдержали", а потом он "поможет" союзникам "Патриот" за нехильiе бабки.
      biserino
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:10
    Вот тут и нужно быть готовыми к провокации, на что укроинские вояки горазды! Если они ничего не собьют, или не повредят, то это будет суперфеномен! Хотя я ничего хорошего от этих учений не жду.
    Изгоняющий либероидов
  7. Egorovich Сегодня, 13:23
    Сколько пассажирских самолетов собьют?Одному Бандере известно.Кострюлеголовые фашистские скакуны выходят порезвиться.
    Egorovich
  8. vfqjh Сегодня, 13:28
    Как бы опять что нибудь не перепутали ... Тикайте все ! Пуски проводят ВСУ ! Они без башенные им по фигу куда пулять !!!
    vfqjh
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