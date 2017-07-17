Под Челябинском сделали ход "Ладьёй"

По замыслу практических действий связисты выдвинулись в назначенный район, где развернули систему управления подразделениями, действующими на удалении друг от друга в несколько сотен километров с использованием станций "Ладья". Работоспособность созданной системы была подтверждена в тактико-специального учения экипажей комплексов радиоэлектронной борьбы, которые проводили атаки на развернутые пункты управления и ставили помехи в радиосетях.



На прошедших в Центральном военном округе учениях впервые были применены помехозащищённые станции связи «Ладья». Это новейшая радиоэлектронная техника отечественного производства. О применении станций «Ладья» в Челябинской области сообщает пресс-служба ЦВО:Такого рода станции стали поступать на вооружение частей и соединений ВС РФ в 2015 году. Это первые российские тропосферные станции загоризонтной связи компактного размера. Станцию отличает приёмопередача данных в ограниченной полосе частот, относительно малая масса, высокий уровень помехозащищённости, малое энергопотребление, простота развёртывания и эксплуатации.Разработана «Ладья» в Московском научно-исследовательском радиотехническом институте и научно-производственном предприятии «Радиосвязь».Функционирование станции «Ладья» основано на использовании принципа пакетной приёмопередачи с выбором оптимальной частоты для передачи информации. Адаптивная система с выбором ОЧ применена в станции «Ладья» с использованием «принципа взаимности», по которому на станции производится как выбор ОЧ в приёмнике, так и перестройка передатчика станции на выбранную ОЧ. Передача команды для перестройки приёмника корреспондирующей станции на выбор ОЧ осуществляется по прямому каналу связи, что позволяет повысить надёжность связи за счёт сокращения временного интервала от момента выбора ОЧ в приёмнике до момента использования её для передачи.