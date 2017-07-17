10:49 17 июля

Дислокация иранских ЗРС С-300ПМУ2

Согласно информации блога imp-navigator , британское издание Jane's установило позиции трех из четырех дивизионов ЗРС С-300ПМУ2 .

Как было указано, два дивизиона (то есть один полк) дислоцируются в районе Тегерана, в том числе один из них в черте самой столицы у аэродрома совместного базирования военных и гражданских самолетов "Мехрабад" (1-я тактическая авиабаза ВВС Ирана) в западной части Тегерана, а другой дивизион на базе ПВО в нескольких километрах к юго-востоку от Тегерана. Там же находится ЗРК Hawk или его иранская копия Mersad.

Второй полк осуществляет защиту побережья Персидского залива. Установлена позиция только одного дивизиона С-300ПМУ2 – у аэродрома совместного базирования Бушер (6-я тактическая авиабаза ВВС Ирана) на старом месте дилокации ЗРК Hawk.


Позиция дивизиона ЗРС С-300ПМУ2 у аэропорта Мехрабад в Тегеране:



Позиция дивизиона ЗРС С-300ПМУ2 и ЗРК Hawk к юго-востоку от Тегерана:





Позиция дивизиона С-300ПМУ-2 у аэропорта Бушер:



ЗРС С-300ПМУ-2 «Фаворит» предназначена для высокоэффективной защиты важнейших объектов государства и вооруженных сил от массированных ударов современных и перспективных самолетов, стратегических крылатых ракет, тактических и оперативно-тактических ракет и других средств воздушного нападения во всем диапазоне высот и скоростей их боевого применения, в том числе и в сложных условиях РЭП.

Дислокация иранских ЗРС С-300ПМУ2

Использованы фотографии: http://imp-navigator.livejournal.com/636185.html
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Комментарии 8

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  1. ШВЕДский_стол Сегодня, 10:32
    Вот тебе и скрытность... Блогеры по хуже чем иностранные шпионы.
    ШВЕДский_стол
    1. Лекс. Сегодня, 10:46
      достаточно посмотреть карты гугал
      Лекс.
  2. винипух Сегодня, 10:35
    Будем знать.
    винипух
    1. Серый брат Сегодня, 10:36
      Цитата: винипух
      Будем знать.

      Конечно будете. smile
      Серый брат
  3. макс702 Сегодня, 10:36
    Интересно , а сколько "Надувных" полков С300 купил Иран..
    макс702
    1. Серый брат Сегодня, 10:47
      Цитата: макс702
      Интересно , а сколько "Надувных" полков С300 купил Иран..

      Они не надувные, а щитосборные - из фанеры и гальюнов вних нет.
      Серый брат
  4. cerbuk61 Сегодня, 10:37
    Да.... Больно быстро узнали. Недоработка. soldier
    cerbuk61
    1. Ихрек Сегодня, 10:41
      Надеюсь это муляжи.
      Ихрек
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