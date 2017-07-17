Дислокация иранских ЗРС С-300ПМУ2
Согласно информации блога imp-navigator , британское издание Jane's установило позиции трех из четырех дивизионов ЗРС С-300ПМУ2 .
Как было указано, два дивизиона (то есть один полк) дислоцируются в районе Тегерана, в том числе один из них в черте самой столицы у аэродрома совместного базирования военных и гражданских самолетов "Мехрабад" (1-я тактическая авиабаза ВВС Ирана) в западной части Тегерана, а другой дивизион на базе ПВО в нескольких километрах к юго-востоку от Тегерана. Там же находится ЗРК Hawk или его иранская копия Mersad.
Второй полк осуществляет защиту побережья Персидского залива. Установлена позиция только одного дивизиона С-300ПМУ2 – у аэродрома совместного базирования Бушер (6-я тактическая авиабаза ВВС Ирана) на старом месте дилокации ЗРК Hawk.
Позиция дивизиона ЗРС С-300ПМУ2 у аэропорта Мехрабад в Тегеране:
Позиция дивизиона ЗРС С-300ПМУ2 и ЗРК Hawk к юго-востоку от Тегерана:
Позиция дивизиона С-300ПМУ-2 у аэропорта Бушер:
ЗРС С-300ПМУ-2 «Фаворит» предназначена для высокоэффективной защиты важнейших объектов государства и вооруженных сил от массированных ударов современных и перспективных самолетов, стратегических крылатых ракет, тактических и оперативно-тактических ракет и других средств воздушного нападения во всем диапазоне высот и скоростей их боевого применения, в том числе и в сложных условиях РЭП.
Как было указано, два дивизиона (то есть один полк) дислоцируются в районе Тегерана, в том числе один из них в черте самой столицы у аэродрома совместного базирования военных и гражданских самолетов "Мехрабад" (1-я тактическая авиабаза ВВС Ирана) в западной части Тегерана, а другой дивизион на базе ПВО в нескольких километрах к юго-востоку от Тегерана. Там же находится ЗРК Hawk или его иранская копия Mersad.
Второй полк осуществляет защиту побережья Персидского залива. Установлена позиция только одного дивизиона С-300ПМУ2 – у аэродрома совместного базирования Бушер (6-я тактическая авиабаза ВВС Ирана) на старом месте дилокации ЗРК Hawk.
Позиция дивизиона ЗРС С-300ПМУ2 у аэропорта Мехрабад в Тегеране:
Позиция дивизиона ЗРС С-300ПМУ2 и ЗРК Hawk к юго-востоку от Тегерана:
Позиция дивизиона С-300ПМУ-2 у аэропорта Бушер:
ЗРС С-300ПМУ-2 «Фаворит» предназначена для высокоэффективной защиты важнейших объектов государства и вооруженных сил от массированных ударов современных и перспективных самолетов, стратегических крылатых ракет, тактических и оперативно-тактических ракет и других средств воздушного нападения во всем диапазоне высот и скоростей их боевого применения, в том числе и в сложных условиях РЭП.
Использованы фотографии: http://imp-navigator.livejournal.com/636185.html
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